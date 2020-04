BERLIN/ROM (Eigener Bericht) - Vor der heutigen Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs nehmen die Spannungen zwischen dem nördlichen Zentrum und der südlichen Peripherie der Eurozone weiter zu. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte dringt weiterhin auf gemeinsame Anleihen ("Coronabonds"), die Berlin unverändert ablehnt. Conte weist zugleich ESM-Darlehen zurück - trotz beschwichtigender Äußerungen aus Brüssel: "Wir haben nicht vergessen", konstatiert er, "dass die Griechen [in der Eurokrise] gezwungen worden sind, inakzeptable Opfer zu bringen, um Kredite zu erhalten". Während Teile der deutschen Funktionseliten zu gewissen Zugeständnissen bei den Coronabonds bereit sind, um den Fortbestand der Eurozone zu garantieren, zeichnen sich erste Risse zwischen den Befürwortern der Gemeinschaftsanleihen aus Südeuropa ab; Ursache ist, so heißt es, die "Furcht, die Deutschen zu sehr zu verärgern". US-Beobachter rechnen damit, dass sich Berlin in dem Konflikt erneut durchsetzen und damit seine wirtschaftliche wie politische Vormacht in der EU weiter konsolidieren kann.

Eskalierende Spannungen

Der EU-Gipfel am heutigen Donnerstag wird von zunehmenden Spannungen zwischen dem nördlichen Zentrum und der südlichen Peripherie der Eurozone überschattet. Vor der Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs sei die Nervosität gestiegen, heißt es.[1] Insbesondere das Verhältnis zwischen Italien und der Bundesrepublik sei belastet. Tatsächlich hatte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte im Vorfeld der Zusammenkunft die Bundesregierung wegen ihrer Blockadehaltung gegenüber gemeinsamen EU-Krisenmaßnahmen direkt attackiert. In einem am Montag publizierten Interview forderte er zum wiederholten Male die Einführung gemeinsamer EU-Anleihen, sogenannter Coronabonds, die von Berlin vehement abgelehnt werden.[2] Europa erlebe den "größten Schock seit dem Zweiten Weltkrieg", der "entsprechende Antworten" verlange, erklärte Conte. Deshalb müsse die EU zur Ausgabe gemeinsamer Anleihen übergehen. Darunter sei nur ein zeitlich begrenztes und auf die Krisenbekämpfung fokussiertes Instrument zu verstehen; bereits vorhandene oder nach der Krise neu aufgenommene Schulden sollten keinesfalls vergemeinschaftet werden. Die ablehnende Haltung Deutschlands und der Niederlande in dieser Frage "muss sich ändern", fordert Conte. Zudem kritisierte er die von Berlin favorisierte Finanzierung der Krisenmaßnahmen in Südeuropa durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, aus dem rund 240 Milliarden Euro für diesen Zweck zur Verfügung stehen.

Inakzeptable Opfer

Die Vergabe der ESM-Krisenkredite ist an neoliberale Strukturanpassungsprogramme gebunden, die in Südeuropa seit den verheerenden diesbezüglichen Erfahrungen während der Eurokrise vehement abgelehnt werden. "Wir haben nicht vergessen, dass die Griechen gezwungen worden sind, inakzeptable Opfer zu bringen, um Kredite zu erhalten", rief Conte in Erinnerung, der sich nicht überzeugt gab, dass Brüssel und Berlin diesmal - wie die EU behauptet - weniger harsche Konditionen verhängen würden. Rom hat inzwischen Kredite in Höhe von 39 Milliarden Euro zurückgewiesen, die im Rahmen des ESM-Programms ausgezahlt werden sollten.[3] In Italien wächst zudem der Unmut über die deutsche Blockadehaltung und die Versuche Berlins, über den ESM die nationale Souveränität des Landes auszuhebeln. Vom "hässlichen Deutschen" sei südlich der Alpen wieder die Rede, meldeten deutsche Medien [4]; in breiten Bevölkerungsschichten nehme das Gefühl zu, Deutschland wolle "sich Italiens bemächtigen" [5]. Irritationen und Unverständnis rufe vor allem hervor, dass Berlin Coronabonds "zur Linderung italienischer Nöte" verhindere.

Zwei Fraktionen

In einer offensichtlichen Reaktion auf Contes Äußerungen bekräftigte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag gegenüber dem CDU-Präsidium die Position der Bundesregierung, gemeinsame Anleihen seien der "falsche Weg", um der gegenwärtigen Krise zu begegnen.[6] Zudem gelte es, die Corona-Hilfsmaßnahmen innerhalb der Bundesrepublik auch unter dem Gesichtspunkt ihrer EU-weiten Wirkung zu prüfen und sich auf "zentrale Bereiche der Wirtschaft" zu konzentrieren. Wenn etwa "auch Künstler mit Steuergeld gerettet" würden, dann werde dies in Italien und Spanien zu der unerwünschten Schlussfolgerung führen, Deutschland verfüge "offensichtlich über genug Geld". Innerhalb der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik werden dabei auch diesmal Stimmen laut, die Berlins strikte Ablehnung gemeinsamer EU-Anleihen mit chauvinistischen Angriffen auf Südeuropa oder auf Italiens Funktionseliten anreichern, denen etwa vorgeworfen wird, am liebsten frisch gedrucktes Geld, "garniert mit einer Stange Dynamit", zu vertilgen.[7] Allerdings sind diesmal auch Positionen zu vernehmen, die auf gewisse Zugeständnisse setzen, um den drohenden Zusammenbruch der Eurozone abzuwenden. So schlagen Wirtschaftskommentatoren vor, eine deutliche Aufstockung des EU-Haushaltes könne eine Kompromisslösung darstellen [8], während liberale Zeitungen zuweilen den in Deutschland üblichen Ressentiments gegenüber den Ländern Südeuropas entgegentreten [9]. Innerhalb der deutschen Funktionseliten gibt es - anders als früher - eine nennenswerte Fraktion, die in gewissem Umfang zu Kompromissen in Sachen Coronabonds bereit ist (german-foreign-policy.com berichtete [10]).

"Furcht, die Deutschen zu verärgern"

Dabei dürfte Berlin den Staaten der südeuropäischen Peripherie, wenn überhaupt, dann jedenfalls nicht allzu weit entgegenkommen müssen, da sich in ihrer Front inzwischen erste Risse zeigen.[11] Während Italiens Ministerpräsident Conte die Bundesregierung frontal angreife, schlügen seine südeuropäischen Kollegen "sanftere Töne" an, heißt es - dies auch aus "Furcht, die Deutschen ... zu sehr zu verärgern". Tatsächlich hat etwa der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez ein Positionspapier präsentiert, das der Bundesregierung weit entgegenkommt, indem es die Streitfrage gemeinsamer europäischer Anleihen gänzlich fallenlässt. Stattdessen schwebt Sanchez ein "gewaltiger Wiederaufbaufonds" für die europäische Wirtschaft vor, der rund 1,5 Billionen Euro umfassen soll. Damit orientiere sich Madrid an einer Idee, urteilen Beobachter, die "in der Bundesregierung nicht auf Frontalablehnung" stößt; zugleich gerate Italien mit seiner konsequenten Haltung zunehmend in Isolation. Laut Vorschlägen, die auch der französische EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton befürwortet, könnte die EU-Kommission über Anleihen Schulden aufnehmen, die durch Garantien der Mitgliedstaaten abgesichert werden; so könne man den EU-Haushalt "hebeln" und letztlich bis zu 1,6 Billionen Euro mobilisieren.[12] Vergangene Woche beteuerte auch Frankreichs Präsident Macron, eine Form von "Finanztransfers und Solidarität" sei notwendig, um Europa durch die Krise zu bringen.[13] Allerdings ließ auch er die Forderung nach gemeinsamen Anleihen implizit fallen.

"Nicht bis zum Äußersten"

Auf dem heutigen EU-Gipfel sind denn auch eher Auseinandersetzungen um die Höhe etwaiger alternativer Stützungsmaßnahmen für die südeuropäische Peripherie zu erwarten denn eine ernsthafte Debatte um Coronabonds. Freilich wird Berlin auch hierbei bemüht sein, seine Zugeständnisse zu minimieren. Zudem dürfte die Bundesregierung weiterhin auf Zeit spielen, um den Druck zu etwaigen Kompromissen angesichts der dramatischen Lage in Südeuropa zu verringern. Bundesfinanzminister Olaf Scholz etwa erklärte im Vorfeld des Gipfels, er sehe keinerlei Zwang, zu einer schnellen Einigung in der Frage eines EU-Wiederaufbaufonds zu kommen: Man sei noch lange nicht so weit; es müsse zuerst darum gehen, "die Pandemie zu bekämpfen, dann richten wir unseren Fokus auf die erneute Wachstumsphase".[14] Im Vorfeld des Gipfels hieß es entsprechend aus diplomatischen Kreisen, eine konkrete Lösung der Problematik sei nicht zu erwarten.[15] US-Agenturen kolportierten zudem Einschätzungen der gegenwärtigen Auseinandersetzungen in der EU, die Berlin eindeutig am längeren Hebel sehen.[16] Zwar hätten Frankreich und Spanien konkrete Vorschläge zur Krisenfinanzierung unterbreitet; dennoch sei es unwahrscheinlich, dass diese Länder in einer Konfrontation mit Berlin "bis zum Äußersten" gehen würden. Frankreichs Präsident Macron greife gerne zu hochtrabender Rhetorik, lasse ihr aber keine Taten folgen. Diese Konstellation lasse Italien in einer schwierigen Lage zurück, da Conte sich mit seinen Angriffen gegen Berlin exponiert habe. Sollte Rom allerdings ein Veto gegen eine von Berlin geformte Krisenstrategie in Erwägung ziehen, werde Italien zu den Hauptgeschädigten der darauf folgenden Krise gehören. Berlin könne daher die Angst vor dem Absturz instrumentalisieren. Die "deutsche ökonomische Vormacht" werde folglich in der Coronakrise weiter wachsen - und dies führe zwangsläufig auch zu weiter gesteigerter politischer Macht Berlins in der EU.

