BERLIN/MOSKAU/KIEW (Eigener Bericht) - Die deutsche Wirtschaft fordert vor den heutigen Pariser Verhandlungen über Maßnahmen zur Beilegung des Ukraine-Konflikts einen "Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine". In dem heutigen Bürgerkriegsgebiet solle mit Milliardensummen, die eine internationale Geberkonferenz bereitstellen könne, der Wiederaufbau der Infrastruktur forciert werden, um "die Voraussetzung für die Rückkehr privater Investoren zu schaffen", heißt es in einem aktuellen Papier des Ost-Ausschusses - Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft (OAOEV). Anschließend solle dort eine "Sonderwirtschaftszone" errichtet werden - mit lukrativen Privilegien für auswärtige Firmen. Wirtschaftsverbände aus dem Ausland sollen "beratend" tätig werden; damit erhielte die deutsche Wirtschaft direkten Einfluss auf die ökonomische Entwicklung der Ostukraine. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert, man müsse wieder mehr auf "vertiefende[n] Dialog und Zusammenarbeit" mit Russland setzen. Der OAOEV nimmt bereits einen "Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok" ins Visier.

Die Rückkehr der Investoren

Vor den heutigen Pariser Verhandlungen über Schritte zu einer Beilegung des Ukraine-Konflikts schlagen einflussreiche Kreise der deutschen Wirtschaft einen Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine vor. Es sei "Zeit, den Wiederaufbau in der Ostukraine zu einer gemeinsamen europäischen Aufgabe zu machen", erklärt der Vorsitzende des Ost-Ausschusses - Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft (OAOEV), Oliver Hermes; man müsse "signalisieren, dass es eine klare wirtschaftliche Perspektive für die Zeit nach dem Krieg gibt".[1] Dazu hat der OAOEV, dem zahlreiche Spitzenkonzerne der deutschen Industrie angehören, so etwa Volkswagen, Daimler und BMW, Bayer und BASF, die Deutsche Bahn und die Deutsche Bank, einen Katalog von zunächst acht Maßnahmen vorgelegt. In einem ersten Schritt soll im kommenden Jahr eine internationale Geberkonferenz abgehalten werden, um den "ersten, akuten Finanzbedarf von mindestens drei Milliarden Euro" zu stillen. Die Mittel sollen "ausschließlich in den vom Krieg direkt betroffenen Kommunen" eingesetzt werden, und zwar "zu gleichen Teilen auf beiden Seiten der derzeitigen Kontaktlinie".[2] Dabei müsse "insbesondere die zerstörte Infrastruktur zwischen den getrennten Landesteilen" wiederaufgebaut werden. Das sei nötig, um "schrittweise die Voraussetzung für die Rückkehr privater Investoren zu schaffen".

Zollprivilegien und Sonderkonditionen

Lukrative Chancen bei einer Realisierung des Stabilitäts- und Wachstumspakts dürfen sich vor allem deutsche Unternehmen erhoffen. So sieht der Maßnahmenkatalog des OAOEV vor, dass bei der Durchführung der Geberkonferenz "die OSZE, und hier insbesondere die im Rahmen des Normandie-Formats vermittelnden Länder Frankreich und Deutschland, ... die Federführung" übernehmen.[3] "Zur Begleitung von Wirtschaftsreformen und Projekten" soll "von Wirtschaftsverbänden aus der Ukraine, Russland, der EU und allen interessierten OSZE-Ländern" ein "Business Advisory Council" gegründet werden, der "ein festes Sekretariat in der Region" erhalten, "die ukrainischen Behörden im Reformprozess beraten" und "bei der Identifizierung von vordringlichen Projektvorhaben" unterstützend tätig sein soll. Damit erhielten insbesondere auch deutsche Wirtschaftsverbände direkten Einfluss auf die Gestaltung der ostukrainischen Wirtschaft. Zur Profitmaximierung plädiert der OAOEV dafür, die aktuellen Bürgerkriegsgebiete "zu einer großen Sonderwirtschaftszone" zu erklären - "mit flächendeckend attraktiven Ansiedlungskonditionen für Investoren", inklusive "geringe Steuern und Abgabensätze, reduzierte Landnutzungsgebühren sowie Zollprivilegien und Sonderkonditionen bei der Kreditvergabe".

Der Wirtschaftstrialog

Um den deutschen Einfluss zu sichern, schlägt der OAOEV zudem vor, einen "Wirtschaftstrialog" zwischen der Ukraine, Russland und der EU zu etablieren, um "die Wirtschaftsbeziehungen dauerhaft zu verbessern".[4] Angeknüpft werden soll dabei an die aktuellen Verhandlungen um die Erdgaslieferungen aus Russland durch die Ukraine in die EU. Die Verhandlungen werden zur Zeit mit Hochdruck geführt, weil der aktuelle Liefervertrag zum Jahresende ausläuft. Zur Zeit fließen gut 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich durch die Transitröhren der Ukraine. Mitte nächsten Jahres soll die Pipeline Nord Stream 2 den Betrieb aufnehmen; die Erdgasleitungen durch die Ukraine verlören dann rasch an Bedeutung. Kiew ist deshalb bemüht, einen Zehnjahresvertrag mit möglichst großen Liefervolumina zu schließen; die Rede ist von 60 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, mehr als Nord Stream 2 (55 Milliarden Kubikmeter). Moskau wiederum will nur einen Einjahresvertrag schließen. Die EU dringt auf einen Kompromiss bei einer Durchleitung von rund 30 Milliarden Kubikmetern Erdgas im Jahr.[5] Eine Annäherung bei dem heutigen Pariser Treffen gilt als denkbar.

Exklusive Formate

Auf eine Annäherung deutet auch hin, dass unmittelbar vor den Gesprächen sowohl auf russischer wie auf deutscher Seite demonstrativ versöhnliche Töne zu hören waren. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag rund 20 führende Vertreter deutscher Konzerne empfangen, die - trotz der Sanktionen - umfangreiche Geschäfte in Russland tätigen. Mit dabei waren zum Beispiel Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser, der Wintershall-Vorstandsvorsitzende Mario Mehren sowie Metro-Chef Olaf Koch.[6] Putin äußerte sich lobend über die deutschen Manager, mit denen er einmal im Jahr zusammenkommt: "Wir schätzen den Pragmatismus der deutschen Wirtschaft und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehr." Bei den deutschen Managern wiederum hieß es, der Empfang bestätige, welche Bedeutung der russische Präsident der Kooperation mit der deutschen Wirtschaft beimesse: "Mit keinen Unternehmern aus sonst irgendeinem Land trifft sich Putin so regelmäßig und in einem so exklusiven Format wie mit den deutschen", erklärte Matthias Schepp, Leiter der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK).

"Die richtige Balance"

Bereits am Donnerstag hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Frage aufgeworfen, "wie wir unser Verhältnis zu Russland weiter gestalten wollen".[7] Man müsse "anerkennen", äußerte Schäuble, "dass auch der Westen seinen Anteil am gespannten Verhältnis hat": "Dass es manchmal an der notwendigen Sensibilität gegenüber der einstigen Weltmacht gefehlt hat." Präsident Putin werde "einsehen", sagte Schäuble weiter, "dass die Zukunft seines Landes nicht in der Ausrichtung nach China liegt, sondern in seiner westlichen Nachbarschaft". Es sei deshalb "gut und richtig", darüber nachzudenken, "wie wir gegenüber Russland die richtige Balance schaffen"; außer "Druck in Richtung Demokratie und Menschenrechte" müsse es auch wieder "vertiefende[n] Dialog und Zusammenarbeit in den vielen wirtschaftlichen und geopolitischen Fragen" geben, "die nur gemeinsam zu lösen sind". Kanzlerin Angela Merkel wiederum hatte darauf bestanden, keinerlei Bewertung in der Affäre um den Mord an einem Georgier in Berlin vorzunehmen: Es gebe bislang nur einen "Anfangsverdacht", sagte Merkel am Donnerstag; sie werde "keine spekulativen Fragen" beantworten.[8] Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in der Sache den Ton gestern leicht verschärft, aber ebenfalls keine abschließende Festlegung getroffen: "Wir werden in der Bundesregierung über weitere Reaktionen beraten und entscheiden müssen", teilte sie mit; "die russische Seite muss jetzt endlich ihren Beitrag zur Aufklärung dieses Verbrechens leisten".[9]

Von Lissabon bis Wladiwostok

Der OAOEV treibt seine Planungen unterdessen weiter voran. So heißt es etwa in dem Papier zum Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine, "langfristig" müssten sich "die EU, die Eurasische Wirtschaftsunion und die Länder, die geographisch zwischen diesen Wirtschaftsräumen liegen, über den Abbau von Zoll- und Visaschranken und die Angleichung von Normen, Standards und Zertifizierungsregeln verständigen". Damit gelte es "die Perspektive auf einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok zu öffnen".[10] Tatsächlich zielen ostorientierte deutsche Unternehmer bereits lange darauf ab, die Länder Osteuropas inklusive Russlands zu einer verbundenen Wirtschaftszone zu verschmelzen - zur Vereinheitlichung ihrer Absatzmärkte sowie zur Optimierung ihrer Gewinne.[11]

Die nächste Sanktionsrunde

Die Vereinigten Staaten wiederum bereiten eine nächste Sanktionsrunde gegen Russland vor, die nicht nur den Stabilitäts- und Wachstumspakt der deutschen Wirtschaft für die Ostukraine, sondern das deutsche Russland-Geschäft insgesamt gravierend schädigen könnte. german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

[1] Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine. oaoev.de 05.12.2019.

[2], [3], [4] Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine. Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft.

[5] Frank Herold: Pipeline-Patt zwischen Kiew und Moskau. background.tagesspiegel.de 27.11.2019.

[6] Russland will an Gas-Transit durch Ukraine festhalten. handelsblatt.com 06.12.2019.

[7] Wolfgang Schäuble: Zur Zukunft Europas. zeitschrift-ip.dgap.org 05.12.2019.

[8] Friedrich Schmidt, Johannes Leithäuser: Nur eine mörderische Episode? Frankfurter Allgemeine Zeitung 06.12.2019.

[9] Kramp-Karrenbauer erwägt Schritte gegen Russland. dw.com 08.12.2019.

[10] Stabilitäts- und Wachstumspakt für die Ostukraine. Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft.

[11] S. dazu Die Sanktionsdebatte.