BERLIN/FREIBURG/KIEL (Eigener Bericht) - Wissenschaftler aus dem Umfeld des Auswärtigen Amts fordern ein Zurückdrängen des chinesischen Einflusses in Afrika. Es gehe darum, den "Export des autoritären chinesischen Gesellschaftsmodells" auf dem Kontinent "einzudämmen" und zu diesem Zweck die zivil-militärische Präsenz der EU "spürbar zu steigern", schreiben die an der Universität im baden-württembergischen Freiburg beschäftigten Forscher. Ihr Plädoyer ist auf einem Internet-Blog erschienen, den der "Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung" der Bundesregierung eingerichtet hat. Zu den Mitgliedern des Gremiums zählen neben Angehörigen entwicklungspolitischer Organisationen und regierungsnaher Think-Tanks auch der ehemalige Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, General Rainer Glatz, und der Leitende Kriminaldirektor Lars Wagner. Glatz war unter anderem federführend mit der Aufstandsbekämpfung in Afghanistan befasst; Wagner berät bis heute das Innenministerium des Kosovo bei der Migrationsabwehr.

Friedensförderung

Auf dem vom "Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung" der Bundesregierung eingerichteten Internet-Blog "PeaceLab" fordern an der Universität im baden-württembergischen Freiburg beschäftigte Forscher, den "Export des autoritären chinesischen Gesellschaftsmodells" nach Afrika "einzudämmen". Zur Begründung heißt es, die Volksrepublik steigere stetig ihren "Einfluss" auf dem Kontinent, nutze die "Zurückhaltung internationaler Investoren" für die Implementierung eigener "Infrastrukturprojekte" und kooperiere unter "Verweis auf das Prinzip der Nicht-Einmischung" mit dortigen "Diktatoren". Da Beijing zudem bereits einen Militärstützpunkt am Horn von Afrika unterhalte und nicht nur beabsichtige, seine afrikanischen "Wirtschaftsgüter" zu schützen, sondern auch seine Truppen "kampferprobter" zu machen, müsse die EU die Zahl ihrer auf dem Kontinent stationierten Soldaten und Polizisten "spürbar steigern", erklären die Autoren: "Mit einer Aufstockung (ihrer, d. Red.) Entsendungen könnte die EU mehr Einfluss auf lokale Prozesse nehmen."[1]

Strategische Kommunikation

Für Unmut bei den Freiburger Wissenschaftlern sorgt darüber hinaus, dass die Volksrepublik ihnen zufolge den in Afrika lebenden Menschen fortwährend "alternative Deutungsangebote zu klassischen westlichen Medien" unterbreitet: "Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua ist weltweit stark präsent und wird von vielen afrikanischen Medien genutzt. Die Afrikaedition der Zeitung 'China Daily' liegt kostenlos in weiten Teilen Afrikas aus. Zudem werden immer mehr Konfuzius-Institute gegründet, afrikanische Medien aufgekauft und afrikanische Journalist(en) zu 'Presseschulungen' nach China eingeladen." Die EU sei daher gehalten, ihre gesamte Propagandaarbeit im Sinne einer "strategischen Kommunikation" für die eigenen Interessen zu gestalten und verstärkt "Trainingsprogramme" für afrikanische Berichterstatter zu offerieren, heißt es.[2]

Exportsubventionen

Mit Argusaugen betrachten die Forscher aus dem Umfeld des Auswärtigen Amts auch den Export elektronischer Systeme aus chinesischer Produktion nach Afrika - insbesondere, wenn sich mit diesen "erfolgreich Kriminalität bekämpfen und Ordnung aufrechterhalten" lässt. Um die Volksrepublik hier aus dem Geschäft zu drängen, werden just jene Maßnahmen eingefordert, die die Vertreter westlicher Staaten ansonsten gerne als "Wettbewerbsverzerrungen" anprangern. Die EU müsse "europäische Unternehmen mit Exportgarantien (dabei) unterstützen, sich in Afrika zu engagieren und Zukunftstechnologien zu exportieren", erklären die Freiburger Wissenschaftler: "Denkbar wären auch EU-Subventionen, um europäische Produkte im Vergleich zu China konkurrenzfähig zu machen."[3]

Konzeptionelle Beiträge

Der "Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung", auf dessen Internetpräsenz das zitierte Plädoyer für die "Eindämmung" des chinesischen Einflusses in Afrika erschienen ist, wurde erst 2018 von der Bundesregierung neu besetzt. Das Gremium ist explizit dafür vorgesehen, nicht nur beratend tätig zu werden, sondern darüber hinaus "eigene konzeptionelle Beiträge (zu) entwickeln und zu übergreifenden strategischen Fragen Stellung (zu) beziehen". Wie das Auswärtige Amt mitteilt, erwartet es sich dabei sowohl Anregungen für "Reformen des Sicherheitssektors" in ausländischen Interessengebieten als auch Vorschläge zur "Verbesserung" der deutschen "Frühwarnsysteme" bei der weltweiten Identifikation unerwünschter gesellschaftlicher Prozesse.[4]

Aufstandsbekämpfung

Dass die im Beirat versammelten "Experten" keineswegs nur - wie behauptet - aus der "Zivilgesellschaft" kommen, wird deutlich, wenn man die personelle Zusammensetzung der Kommission betrachtet. Neben Angehörigen entwicklungspolitischer Organisationen und regierungsnaher Think-Tanks findet sich dort unter anderem der vormalige Befehlshaber des für Kriegsoperationen verantwortlichen Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Rainer Glatz. In den Jahren 2002 bis 2006 fungierte der Militär als Kommandeur der Division Spezielle Operationen (heute: Division Schnelle Kräfte/DSK), zu der auch das in illegale Tötungen in Afghanistan involvierte Kommando Spezialkräfte (KSK) zählt. Glatz selbst war maßgeblich mit der Aufstandsbekämpfung am Hindukusch befasst; in einer führenden US-Militärzeitschrift sprach er sich 2011 dafür aus, in die hierfür notwendige Geheimdienstarbeit auch zivile "Experten" einzubeziehen. Gebraucht würden nicht nur militärisch versierte "Spezialisten", sondern ebenso Regionalwissenschaftler, Ökonomen, Entwicklungshelfer, Juristen und Politologen, erklärte Glatz.[5]

Besatzung

Dem "Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung" gehört außerdem der Leitende Kriminaldirektor Lars Wagner an, der an der Deutschen Hochschule der Polizei für das Fachgebiet "Internationale Polizeiliche Beziehungen" verantwortlich zeichnet. Laut einer Selbstdarstellung besteht die Aufgabe der Einrichtung in der "theoretische(n) und konzeptionelle(n) Absicherung" des "internationalen Engagements" deutscher Repressionsorgane.[6] Wagner selbst fungierte in den Jahren 2008 und 2009 als Leiter der "Antiterrorismuseinheit" der EU-Polizeimission EULEX (European Union Rule of Law Mission) in der serbischen Provinz Kosovo und war damit Teil des dort von NATO und EU installierten Besatzungsregimes. Bis heute berät der Kriminalist nach eigenem Bekunden das kosovarische Innenministerium beim Kampf gegen die sogenannte illegale Migration.

Weiße Flotte

Allen Mitgliedern des "Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung" ist gemein, dass sie sich in keiner Weise von den weltweiten Kriegsoperationen des deutschen Militärs distanzieren - und sich gleichzeitig des hohen ideologischen Stellenwerts vermeintlich ziviler und friedensfördernder internationaler Aktivitäten bewusst sind. Als exemplarisch hierfür kann ein weiterer Beitrag auf dem "PeaceLab"-Blog des Gremiums herangezogen werden. Ein Mitarbeiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) empfiehlt der Bundesregierung darin die Anschaffung einer global agierenden "Spitalflotte". Entsprechende Schiffe, heißt es, könnten nicht nur als "maritimer Arm des Technischen Hilfswerks" wirken und die "Interoperabilität mit regionalen Seestreitkräften" sicherstellen, sondern sie brächten auch "diplomatische(n) Gewinn" und "politisches Kapital" - etwa durch das Angebot einer "medizinische(n) Grundversorgung an den Küsten Afrikas und Südostasiens". Damit seien die Vorteile der "Weiße(n) Flottille" allerdings noch lange nicht ausgeschöpft, erklärt der Autor: "Innenpolitisch würde deutlich, dass man weniger mit reaktiven und unpopulären Einsätzen wie in Afghanistan oder in Mali rechne, sondern die maritime Domäne als Handlungsfeld für Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit verstehe."[7]

