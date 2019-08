BERLIN (Eigener Bericht) - Deutsche Behörden und Wirtschaftsagenturen fordern drastische Maßnahmen zur Erlangung nationaler Unabhängigkeit von Rohstofflieferungen aus China. Insbesondere bei sogenannten Seltenen Erden müsse die "gesamte chinesisch kontrollierte Wertschöpfungskette durchbrochen werden", erklärt etwa die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS). Gelinge dies nicht, stehe die "militärische Autonomie der EU" in Frage, da die besagten Metalle für die Rüstungsproduktion "unentbehrlich" seien, heißt es von Seiten des militärpolitischen Think-Tanks der deutschen Regierung. Übereinstimmend hat sich erst kürzlich die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) geäußert. In einem aktuellen Papier warnt die Institution vor gravierenden "Nachteilen" für den "Wirtschaftsstandort Deutschland", sollte die chinesische "Vormachtstellung" beim Export von Bergbauprodukten nicht durch entsprechende "Ausweichstrategien" gekontert werden. Flankierend schreibt die deutsche Presse, Chinas vermeintliches Rohstoffmonopol gleiche einer "Superwaffe".

"Von China abhängig"

In einem aktuellen "Arbeitspapier" konstatiert die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) ein "erhebliches Risiko" für die "Versorgungssicherheit" Deutschlands und die "militärische Autonomie der EU", sollte China seine "dominante Stellung" auf dem Weltmarkt für Seltene Erden behalten. Da die unter dieser Bezeichnung firmierenden Metalle für die Rüstungsproduktion "unverzichtbar" seien, könne die Volksrepublik ihr "Rohstoffmonopol" im Sinne politischer "Erpressungsversuche" nutzen, heißt es. Zudem kontrolliere China nicht nur die Förderung, sondern auch "alle weiteren Produktionsstufen des globalen Seltene-Erden-Marktes", was die "Abhängigkeit" von chinesischen Importen noch steigere, erklärt die BAKS: "Dieser Zustand hat erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche und militärische Sicherheit des Westens und seine Versorgungslage im Konfliktfall."[1]

"Nicht mehr souverän"

Die Ursache hierfür sieht die BAKS in dem in westlichen Staaten vorherrschenden "Marktdenken", das über "berechtigte Sicherheitsbedenken" triumphiert habe. So scheuten selbst "große kapitalstarke Endkonsumenten" Seltener Erden wie VW, BMW oder Siemens "strategische Investments in eigene Rohstoffprojekte", da die "Gewinnaussichten für Minenprojekte und Verarbeitungsanlagen, die sich meist erst nach Jahren amortisieren", in der Regel "nicht abzuschätzen" seien. Gefordert wird daher eine "deutsche Rohstoffstrategie", die "dem Staat eine stärkere strategische Rolle als Partner der Industrie zuweis(t)": "Allein auf die Marktkräfte zu vertrauen, wäre naiv und strategisch verantwortungslos." Konkret denkt der Autor des "Arbeitspapiers" an die Subventionierung der "heimische(n) Rohstoffförderung in Deutschland und Europa", gepaart mit "Steuererleichterungen", "schnellere(n) Genehmigungsverfahren" und "staatliche(n) Beteiligungen". Wie der Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz und des Helmholtz-Instituts für Ressourcentechnologie im sächsischen Freiberg weiter ausführt, sollten "deutsche oder NATO-Planungskreise" dabei stets im Auge haben, "welche Rohstoffe und Komponenten für welche Waffensysteme von welchen Unternehmen und Zulieferern aus welchen Minen und Verarbeitern bereitgestellt werden" - und das übergeordnete Ziel nicht aus dem Blick verlieren: "Letztendlich müsste die gesamte chinesisch kontrollierte Wertschöpfungskette durchbrochen werden, um die verlorengegangene Rohstoffsouveränität des Westens zumindest teilweise zurückzugewinnen."[2]

"Verwundbar"

Von einer "Vormachtstellung" Chinas auf dem Weltmarkt für Bergbauprodukte ist auch in einer kürzlich erschienenen Publikation der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) die Rede. Nach Auffassung der von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) geschaffenen Einrichtung verweisen insbesondere Lieferausfälle und Preisschwankungen bei Seltenen Erden auf eine extreme "Verwundbarkeit und Abhängigkeit" deutscher Unternehmen. Die "Marktmacht" der Volksrepublik und von der chinesischen Regierung verfügte Exportbeschränkungen könnten zu "Lieferengpässen" führen, die "Planungssicherheit im Einkauf" gefährden und damit letztlich den "Wirtschaftsstandort Deutschland" insgesamt gravierend schwächen, heißt es. Deutschen Firmen wird daher geraten, sich am besten selbst "im Bergbau zu engagieren": "Derartige Initiativen sichern den direkten Zugriff auf neue Rohstoffquellen und -lieferungen."[3]

Langfristige Vereinbarungen

Der ThyssenKrupp-Konzern hat diese Empfehlung offenbar bereits umgesetzt. Am 12. August informierte das Unternehmen über eine mit der australischen Firma Northern Minerals Limited getroffene "langfristige Abnahmevereinbarung": "Northern Minerals Limited ist einer der wenigen Anbieter Seltener Erden außerhalb Chinas, weshalb wir uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit freuen. Als exklusiver Vermarkter der qualitativ hochwertigen Produkte haben wir die Möglichkeit, unsere Kundenbeziehungen langfristig zu stärken und uns in diesem Bereich weiter zu positionieren."[4]

Strategische Lieferanten

Bereits seit 2017 befasst sich zudem ein Konsortium aus acht deutschen wissenschaftlichen Institutionen und Unternehmen unter Leitung der staatlichen Fraunhofer-Gesellschaft mit der Förderung und Weiterverarbeitung Seltener Erden in Brasilien. Erklärtes Ziel des Projekts REGINA (Rare Earth Global Industry and New Application) ist es, das südamerikanische Land als "strategischen Lieferanten von Seltenen Erden in Deutschland" zu etablieren - um damit über eine eigene Basis für die Produktion von Hochleistungspermanentmagneten zu verfügen, die insbesondere in der Rüstungsfertigung Verwendung finden. Begründet wird das Vorhaben mit der vermeintlichen "Monopolstellung" Chinas auf den Märkten für Seltene Erden und Magnetprodukte, der man "entgegenwirken" wolle.[5]

Chinas "Superwaffe"

Deutsche Massenmedien sorgen für die propagandistische Flankierung des hierin zum Ausdruck kommenden Strebens der BRD nach Unabhängigkeit von chinesischen Rohstofflieferungen. Durch die Kontrolle der Förderung und Weiterverarbeitung Seltener Erden verfüge China über eine "Superwaffe", mit der es nicht nur die USA, sondern auch Deutschland "empfindlich treffen" könne, heißt es.[6] Als besonders problematisch erachten die Kommentatoren dabei, dass die Volksrepublik im Unterschied zu den in der OPEC zusammengeschlossenen erdölexportierenden Ländern nicht von der Rohstoffausfuhr abhängig ist, ein etwaiger Lieferstopp folglich keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen für sie hätte: "China kann die Rohstoff-Keule also schwingen, ohne befürchten zu müssen, die gleiche Erfahrung wie die OPEC zu machen."[7]

Kriegsbereit

Bei all den von deutscher Seite lancierten antichinesischen Bedrohungsszenarien bleibt indes unerwähnt, dass die geforderte Unabhängigkeit von Rohstoffimporten nur dann wirklich relevant ist, wenn man beabsichtigt, Konflikte mit Lieferländern eskalieren zu lassen und unter Umständen sogar Krieg gegen sie zu führen. Nicht umsonst hatte das Streben nach Autarkie und "Blockadesicherheit" etwa für das NS-Regime strategische Bedeutung.

[1], [2] Jakob Kullik: Unter dem Radar. Die strategische Bedeutung Seltener Erden für die wirtschaftliche und militärische Sicherheit des Westens. Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Arbeitspapier Sicherheitspolitik Nr. 13/2019.

[3] Deutsche Rohstoffagentur (DERA) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) (Hg.): DERA-Rohstoffliste 2019. Angebotskonzentration bei mineralischen Rohstoffen und Zwischenprodukten - potenzielle Preis- und Lieferrisiken. Berlin 2019.

[4] Abnahmevereinbarung unterzeichnet: ThyssenKrupp Materials Trading erweitert sein Portfolio für die Vermarktung von Seltenen Erden. Pressemitteilung der ThyssenKrupp Materials Trading, Essen 12.08.2019

[5] Projekt REGINA: Globale Industrien Seltener Erden und neue Anwendungen. iwks.fraunhofer.de 12.09.2017.

[6] Chinas Superwaffe zielt auch auf Deutschland. n-tv.de 06.06.2019.

[7] Trump muss Chinas Rohstoffkeule fürchten. spiegel.de 31.05.2019.