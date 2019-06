BERLIN (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung soll die deutsche Industrie in der globalen Konkurrenz um die Expansion in den Weltraum unterstützen und dazu Milliardensummen bereitstellen. Dies fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einem aktuellen Strategiepapier. Wie der Verband erklärt, sei nicht nur die deutsche Wirtschaft auf eine eigenständige weltraumgestützte Satellitenkommunikation angewiesen, um sich "strategische Autonomie" zu sichern; dies gelte auch für staatliche Stellen und vor allem für das Militär. Schließlich seien Einsätze der Bundeswehr "ohne Weltraumsysteme nicht mehr vorstellbar". Der BDI taxiert den gegenwärtigen Weltraummarkt auf rund 260 Milliarden US-Dollar pro Jahr und attestiert der Branche ein Wachstumspotenzial "auf bis zu 2.700 Milliarden US-Dollar" 2040. Um der deutschen Industrie die Eroberung attraktiver Marktanteile zu ermöglichen, müsse der staatliche Weltraumetat, der sich zur Zeit auf rund 285 Millionen Euro belaufe, deutlich erhöht werden, heißt es in dem Papier. Chancen böten die Mondfahrt, der Aufbau einer orbitalen Müllabfuhr und der Weltraumbergbau.

Ein Billionenmarkt

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) drängt die Bundesregierung, umfassend öffentliche Mittel in die privatwirtschaftliche Erschließung des Weltraums zu investieren. In einem Ende Mai publizierten Strategiepapier erklärt der Verband den Weltraum zu einem "Zukunftsmarkt": Raumfahrtanwendungen würden künftig eine "zentrale Bedeutung" für die deutsche Industrie besitzen, heißt es in dem Dokument.[1] Der Weltraummarkt bietet laut dem BDI ein ungeheures Wachstumspotenzial; sein Volumen werde sich von gegenwärtig rund 260 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2040 "auf bis zu 2.700 Milliarden US-Dollar mehr als verzehnfachen". Die Bundesrepublik als ein "Hightech-Land", als "viertgrößte Volkswirtschaft der Erde" und eine "führende Exportnation" investiere bislang zu wenig in die Raumfahrt. Bei den staatlichen Ausgaben befinde sie sich im internationalen Ranking nur auf Platz neun; es fehle an öffentlichen "Ressourcen und Mechanismen", um "private Investitionen und Innovationen in die Raumfahrt" zu fördern. Deutschland müsse mit "Blick auf den Weltraum ambitionierter werden", fordert der BDI.

Raumfahrt als "Innovationstreiber"

Der BDI sieht die Raumfahrt als industriellen "Schlüsselbereich" und als "Innovationstreiber", der branchenübergreifend die "Wachstums- und Wettbewerbschancen des Wirtschaftsstandorts Deutschland" steigern könne. Konkret benennt das Papier im Zusammenhang mit der angepeilten Expansion in den Weltraum die unter dem Stichpunkt "Industrie 4.0" zusammengefassten Schlüsselinnovationen wie das "Internet der Dinge", also den automatisierten Informationsaustausch zwischen technischen Geräten und Produktionseinrichtungen; die "Industrie 4.0" sei auf neue Formen der abhörsicheren Satellitenkommunikation angewiesen, heißt es. Für die Chemieindustrie seien weltraumgestützte Formen der Landwirtschaft entscheidend, mit denen die Effizienz des industriellen "Pflanzenbaus" gesteigert werden könne. Zudem seien der Verkehr und die Logistikbranche an der Entwicklung verbesserter satellitengestützter Logistiksysteme interessiert. Schließlich will der BDI neue Formen der Erschließung von Rohstoffvorkommen forcieren, bei denen Satellitenbilder benutzt werden. Da das Industrieland Deutschland von Rohstoffimporten abhängig sei, arbeiteten deutsche Autokonzerne diesbezüglich bereits mit "Dienstleistungsunternehmen der Raumfahrt" zusammen. Die Erschließung des Weltraums durch die deutsche Industrie werde laut dem BDI der digitalen Kommunikationsinfrastruktur zugutekommen, die Navigationssysteme verbessern, die ökonomische und ökologische Erdbeobachtung perfektionieren, die Nachhaltigkeit, die Gesundheit und den Umwelt- sowie den Klimaschutz fördern.

Strategische Autonomie

Auch für die "öffentliche Hand" stelle die Erschließung des Weltraums eine Priorität dar, da die Raumfahrt zur "Bewältigung zentraler globaler Herausforderungen" und zum "Wohlstand Deutschlands" maßgeblich beitrage, erklärt der BDI. So hänge die Handlungsfähigkeit des deutschen Staates erheblich von einer "unabhängigen Urteilsfähigkeit" ab, die nur gegeben sei, wenn man über einen eigenen Zugang zu Weltraumsystemen "für Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung" verfüge. Erst durch eine unabhängige europäische Weltrauminfrastruktur sei künftig die "Gewährleistung einer gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge" möglich. Überdies seien Militäreinsätze "ohne Weltraumsysteme nicht mehr vorstellbar", mahnt der Wirtschaftsverband. Die Abhängigkeit der Streitkräfte "von weltraumgestützten Systemen und Dienstleistungen" werde weiterhin wachsen; der ungehinderte Zugang und die störungsfreie Verfügbarkeit der militärischen Infrastruktur im Weltraum seien von "hoher Relevanz". Der BDI fordert die Politik auf, den gesicherten Zugang zu "strategischen Schlüsseltechnologien" zu gewährleisten. Es gehe darum, die technischen Fähigkeiten zu erlangen oder zu erhalten, um die Beherrschung der gesamten "Verwertungskette" bei der Expansion in den Weltraum zu ermöglichen. Als zentrale Einrichtungen für seine ambitionierte Weltraumstrategie identifiziert der BDI das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) und die Fraunhofer-Gesellschaft, die über das entsprechende "Know-how und weltweit führende und anerkannte Schlüsselfähigkeiten" verfügten. Im Rahmen der EU müsse man die "strategische Autonomie" - auch gegenüber den USA - erhalten; dies gelte vor allem im Hinblick auf das ab 2020 einsatzbereite Trägersystem Ariane 6.

"Auf Augenhöhe mit Frankreich"

Die ehrgeizige Weltraumstrategie der deutschen Wirtschaft wird für den Steuerzahler nicht billig werden. Um die Fähigkeiten der deutschen Raumfahrtindustrie zu stärken und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, sei eine kontinuierliche "Förderung der strategischen Raumfahrtkompetenzen durch die Bundesregierung im nationalen und internationalen Umfeld erforderlich", erklärt der BDI. Berlin müsse konkret in das "deutsche nationale Raumfahrtprogramm" und in die "deutsche Beteiligung bei der europäischen Raumfahrt" investieren sowie die strategische Positionierung der deutschen Raumfahrtindustrie "unterstützen". Im vergangenen Jahr belief sich das deutsche "Nationale Programm für Weltraum und Innovation" lediglich auf 285 Millionen Euro, während Frankreich ein Weltraumbudget von 726 Millionen Euro zur Verfügung stellte. Ein ähnliches Ungleichgewicht bestehe auch im "außereuropäischen Bereich", beklagt der BDI: Die Vereinigten Staaten wendeten trotz einer geringeren volkswirtschaftlichen Gesamtleistung "rund fünfmal so viel für Raumfahrt" auf wie die Staaten der EU. Eine Erhöhung des deutschen Weltraumhaushalts auf "Augenhöhe mit Frankreich" hält der BDI für ein "richtiges Signal", damit Berlin weiterhin als "Motor" der angepeilten europäischen Weltraumstrategie fungieren könne.

Weltraumbergbau und orbitale Müllabfuhr

Der BDI nennt bereits mehrere konkrete Weltraumvorhaben, bei denen die deutsche Industrie künftig eine führende Rolle spielen könnte.[2] Zum einen geht es um die Expansion auf den Mond. Dabei will der BDI aller Konkurrenz zum Trotz punktuell mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, die bereits ab dem Jahr 2024 auf den Erdtrabanten zurückkehren wollen. Deutschland solle als sich "als zentraler Partner der USA bei der Rückkehr zum Mond engagieren", heißt es in dem Strategiepapier. Die europäische Industrie verfüge die entsprechenden technischen Kompetenzen. Dies gelte auch im Hinblick auf eine weitere Expansion zum Mars, bei der der Mond als "Zwischenstation" fungieren könne, schreibt der BDI. Überdies solle in Kooperation mit Washington über ein "ambitioniertes Folgeprojekt" für die Internationale Raumstation ISS entschieden werden, um "auch nach 2028 in der erdnahen Umlaufbahn weiter forschen zu können". Darüber hinaus schwebt dem Unternehmerverband die Etablierung einer Art orbitaler Müllabfuhr vor, die den rasch anschwellenden Weltraumschrott auf der Erdumlaufbahn beseitigen soll, der Satelliten und Raumstationen bedroht. Die Technologien zur "Beseitigung von Weltraumschrott" seien bereits vorhanden; es liefen bereits Tests, deutsche Unternehmen seien bei den "derzeit existierenden Technologien führend". Nicht zuletzt gelte es schon jetzt, den Weltraumbergbau fest ins Blickfeld zu nehmen (german-foreign-policy.com berichtete [3]); dieser rücke aufgrund "rasanter technologischer Innovationen" in den "Bereich des Möglichen". Von Asteroiden abgebaute Metalle könnten perspektivisch sogar die "Industrieproduktion im All ermöglichen". Dazu müsse die Bundesregierung schon heute die Weichen stellen und "Forschungsvorhaben für den Weltraumbergbau" fördern.

