BERLIN/KAIRO (Eigener Bericht) - Berliner Regierungsberater warnen vor einer weiteren umstandslosen Unterstützung des ägyptischen Militärregimes durch die Bundesregierung und halten einen Zusammenbruch des ägyptischen Staates für nicht ausgeschlossen. Präsident Abd al Fattah al Sisi sei zur Zeit dabei, seine Herrschaft zu zementieren, heißt es in einer aktuellen Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Ägypten sei unter ihm dabei, sich in eine Richtung zu entwickeln, die Probleme berge: Komme es zu einer Art Neuauflage früherer Herrschaftspraktiken ("Mubarak 2.0"), dann werde Deutschland viel Geld bereitstellen müssen, um die Regierung in Kairo im Amt zu halten; abgesehen davon seien Massenproteste und ein Sturz der Regierung nicht ausgeschlossen. Trotz der Warnungen hält Berlin an der engen Kooperation mit Al Sisi fest, nicht zuletzt zur Flüchtlingsabwehr. Die Bundesregierung genehmigt weiterhin voluminöse Rüstungsexporte für das Militärregime in Kairo; deutsche Konzerne sind mit milliardenschweren Projekten in Ägypten präsent.

Rivalen ausgeschaltet

In Ägypten ist Präsident Abd al Fattah al Sisi dabei, seine Herrschaft noch umfassender zu zementieren. Seit dem Militärputsch im Juli 2013 ist es ihm bereits gelungen, starke Rivalen innerhalb der ägyptischen Eliten auszuschalten, darunter etwa der ehemalige Leiter des Auslandsgeheimdiensts (General Intelligence Service, GIS) Khaled Fawzy und der Chef des Generalstabs, Mahmoud Hegazy. Ehemals führende Inhaber staatlicher Ämter, die sich zu politischen Konkurrenten zu entwickeln drohten, sind inhaftiert, darunter der ehemalige Generalstabschef Sami Anan sowie der frühere Leiter des Rechnungshofes, Hisham Genena.[1] Die Opposition wird brutal unterdrückt; Experten sprechen von mehr als 60.000 politischen Gefangenen, Folter ist an der Tagesordnung. Die Medien sind faktisch gleichgeschaltet; jüngst wurde von umfassenden Cyberattacken [2] auf Regierungsgegner berichtet. Jetzt soll eine neue Verfassung in Kraft gesetzt werden, die nicht nur die Amtszeit des Präsidenten verlängert, sondern darüber hinaus das Militär über die Verfassung stellt. Unter den neuen Bedingungen wäre Al Sisi in der Lage, die Herrschaft in Kairo bis ins Jahr 2034 auszuüben.

"Potenzial für die Zukunft"

Dabei kann Al Sisi auf wirtschaftliche und politische Unterstützung aus Deutschland bauen. In Ägypten arbeitet zur Zeit Siemens daran, einen Rekordauftrag umzusetzen. Dabei handelt es sich um Großprojekte zur Verbesserung der Energieversorgung, insbesondere um den Bau von drei Gas- und Dampfturbinenkraftwerken sowie von Windanlagen. Siemens-Chef Joe Kaeser unterzeichnete den Vertrag dazu bei einem Besuch von Präsident Al Sisi in Berlin, der von heftigen Protesten begleitet wurde. Das Geschäftsvolumen beläuft sich auf acht Milliarden Euro; das war damals der größte Auftrag der Firmengeschichte.[3] Zuletzt hat der Essener ThyssenKrupp-Konzern einen Auftrag zum Bau eines Düngemittelkomplexes rund 100 Kilometer südöstlich von Kairo erhalten. Der Auftragswert beläuft sich auf eine mittlere dreistellige Millionen-Euro-Summe. "Mit Ägypten verbindet uns eine besonders erfolgreiche Partnerschaft, die schon mehr als 160 Jahre währt und großes Potenzial für die Zukunft bietet", heißt es bei dem Konzern.[4] Dessen Marinetochter TKMS ("ThyssenKrupp Marine Systems") baut zudem Fregatten für die ägyptischen Seestreitkräfte zu einem Stückpreis von einer halben Milliarde Euro. Für eine von ihnen hat der Bundessicherheitsrat bereits grünes Licht gegeben.[5]

Zweitgrößter Rüstungskunde

Hinzu kommt politische Unterstützung aus der Bundesrepublik. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Al Sisi bereits mehrmals in Berlin empfangen. Bei seinem jüngsten Besuch Ende Oktober vergangenen Jahres sagten die deutschen Bundesminister für Wirtschaft, Peter Altmaier, und für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Gerd Müller, dem Präsidenten weitere Hilfe in ökonomischen Belangen und bei Ausbildungsmaßnahmen für junge Ägypter zu.[6] Eine wichtige Rolle hat für die Bundesregierung stets das Bestreben gespielt, Kairo zu möglichst umfassenden Maßnahmen gegen die Reise von Flüchtlingen über das Mittelmeer zu bewegen. In diesem Zusammenhang hat Berlin auch seine Zusammenarbeit mit Ägyptens Polizeibehörden intensiviert; die ägyptischen Repressionsapparate werden der schwersten Folterverbrechen bis hin zum Mord beschuldigt.[7] Schließlich genehmigt Berlin regelmäßig umfangreiche Rüstungsexporte. Stand Ägypten im Jahr 2016 mit Lieferungen im Wert von 400 Millionen Euro auf Platz vier der Empfängerliste deutscher Rüstungsexporte, so stieg es im Jahr 2017 mit Lieferungen im Wert von 708 Millionen Euro auf Platz zwei auf - gleich nach Algerien.

Keine gedeihliche Entwicklung

Mit Blick auf die weitere Zementierung der Macht durch Al Sisi warnt die vom Kanzleramt finanzierte Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) nun, die Beibehaltung der Unterstützung für das ägyptische Militärregime sei riskant. Die Auffassung einiger "Experten internationaler Finanzinstitutionen", Ägypten könne sich "unter Sisis Führung zu einer prosperierenden Volkswirtschaft entwickeln", sei "wenig plausibel".[8] So stehe umfangreicheren Reformen die zentrale Machtstellung der Militärs im Wege, die überdies "während Sisis Präsidentschaft ihre Aktivitäten in der zivilen Wirtschaft deutlich ausgeweitet" hätten. Hinzu komme, dass Al Sisi sich ökonomisch auf einige Megaprojekte konzentriere, die - wie etwa der rund acht Milliarden US-Dollar teure Ausbau des Suezkanals - "die sozioökonomischen Kernprobleme des Landes" nicht lösten; zu Letzteren gehörten etwa "die marode Infrastruktur" sowie "das unzureichende Bildungssystem". Auswärtige Investitionen würden nicht im notwendigen Umfang getätigt; die Staatsverschuldung sei von März 2013 bis Ende 2018 um 142 Prozent auf gut 93,1 Milliarden US-Dollar in die Höhe geschnellt. Unter solchen Bedingungen sei mit einer gedeihlichen Entwicklung des Landes nicht zu rechnen.

"Äußerst autoritärer Führungsstil"

Wahrscheinlicher seien zwei Szenarien, die beide als für Deutschland unvorteilhaft gelten müssten, heißt es bei der SWP. So sei ein Szenario "Mubarak 2.0" nicht ausgeschlossen - ein Fortbestand der autoritären Herrschaft unter Al Sisi für viele Jahre. Voraussetzung dafür seien allerdings "massive externe Unterstützung westlicher Staaten" sowie "ein erfolgreiches Elitenmanagement".[9] Letzteres sei eher nicht gegeben: Al Sisi setze besonders "auf seine engen Beziehungen zum Sicherheitsapparat" und auf "einen militärisch geprägten, äußerst autoritären Führungsstil"; wegen "um sich greifender Armut" im Land werde er "künftig noch deutlich mehr Gewalt anwenden, um die eigene Macht abzusichern". Parallel werde Al Sisi massive finanzielle Unterstützung nicht nur von den Golfstaaten, sondern auch aus der Bundesrepublik benötigen; Deutschland sei bereits heute "mit 7,1 Milliarden US-Dollar größter Gläubiger hinter internationalen Organisationen (28,4 Mrd. US-Dollar) und den Golfmonarchien (23,1 Mrd. US-Dollar)". Al Sisi auf Dauer zu stützen - das werde für Berlin sehr teuer.

"Kollaps nicht auszuschließen"

Nicht zuletzt wegen der weiterhin steigenden Repression hält die SWP das Szenario breiter Massenproteste wie zuletzt im Sudan und in Algerien für durchaus möglich. Wegen der "dramatische[n] Verschlechterung der Lebensbedingungen eines Großteils der Bevölkerung" könnten mögliche Proteste "deutlich eruptiver" verlaufen als 2011, warnt der Think-Tank: Sogar "der Kollaps staatlicher Strukturen im bevölkerungsreichsten Land der europäischen Nachbarschaft" sei nicht auszuschließen.[10] Berlin müsse es sich daher gut überlegen, ob es Al Sisi weiterhin fast bedingungslos unterstütze. Die Regierungsberater plädieren dafür, zumindest "die Kontakte mit Vertretern der exilierten ägyptischen Opposition aus[zu]bauen". Freilich zählten zu ihnen "auch islamistische Akteure". Dabei handelt es sich zu einem guten Teil um Mitglieder der Muslimbruderschaft, die in Kairo die Regierung stellte und Ägypten in einen islamistischen Staat zu transformieren suchte, bis die Militärs sie im Juli 2013 aus dem Amt putschten.

[1] Luca Miehe, Stephan Roll: Drei Szenarien zur Entwicklung des Sisi-Regimes in Ägypten. SWP-Aktuell Nr. 17. Berlin, März 2019.

[2] Egypt: Activists, government critics hit by wave of digital attacks. amnesty.org 06.03.2019.

[3] S. dazu Der Menschenrechtskonzern.

[4] thyssenkrupp gewinnt Großauftrag für Düngemittelanlage in Ägypten. thyssenkrupp-industrial-solutions.com 18.03.2019.

[5] Frank Behling: TKMS soll Fregatten für Ägypten bauen. kn-online.de 03.01.2019.

[6] S. dazu Sisi in Berlin (III).

[7] S. dazu Flüchtlingsabwehr in Nordafrika (II).

[8], [9], [10] Luca Miehe, Stephan Roll: Drei Szenarien zur Entwicklung des Sisi-Regimes in Ägypten. SWP-Aktuell Nr. 17. Berlin, März 2019.