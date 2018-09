BERLIN (Eigener Bericht) - Mit Blick auf die rasant zunehmenden Strafzölle, Boykottmaßnahmen und extraterritorialen Sanktionen im Welthandel schlagen deutsche Wirtschaftskreise Alarm. Noch erzielt die Exportindustrie satte Erfolge; in den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind ihre Ausfuhren um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Das Leistungsbilanzplus der Bundesrepublik wird 2018 laut Prognosen erneut das größte weltweit sein. Allerdings zeichnen sich bereits Verschiebungen ab: Das Wachstum der Ausfuhren in die Vereinigten Staaten, das einst etwa die sanktionsbedingten Verluste im Russlandgeschäft ausglich, hat sich im ersten Halbjahr 2018 wegen der drohenden Strafzölle spürbar abgeschwächt. Das deutsche Wachstum ist in hohem Maße auf die Eurozone angewiesen, die ungebrochen krisenanfällig ist. Stets neue Strafzölle und Sanktionen trieben nun auch "das Ausmaß an Handelshemmnissen 2018 eine neue Dimension", beklagt der DIHK. Von neuen US-Sanktionen bedroht sei auch das sich vorsichtig erholende Russlandgeschäft. Die deutsche Exportmacht steht auf dünnem Eis.

Exporterfolge

Noch steigert die erfolgsverwöhnte deutsche Exportindustrie wie stets in den vergangenen Jahren ihre Profite. Laut aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamts ist die deutsche Ausfuhr im Juli um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen und hat einen Wert von 111,0 Milliarden Euro erreicht. Im gesamten Zeitraum von Januar bis Juli 2018 konnten deutsche Unternehmen damit Waren im Wert von 773,8 Milliarden Euro exportieren - 4,5 Prozent mehr als von Januar bis Juli 2017. Erneut verzeichnete die Bundesrepublik auch ein gewaltiges Außenhandelsplus in Höhe von 138,3 Milliarden Euro; der Leistungsbilanzüberschuss - Außenhandelsplus zuzüglich einiger Ergänzungen, insbesondere aber zuzüglich der Bilanzen bei Dienstleistungen sowie Primär- und Sekundäreinkommen - belief sich in den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 auf 150,2 Milliarden Euro und übertraf damit den Vorjahreswert (Januar bis Juli 2017) von 139,9 Milliarden Euro.[1] Auf der Grundlage der bisherigen Entwicklung sagt das Münchener ifo-Institut voraus, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss im Gesamtjahr 2018 auf 299 Milliarden US-Dollar steigen dürfte - 7,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nach 7,9 Prozent im vergangenen Jahr. Die Bundesrepublik wäre dann das Land mit dem größten Leistungsbilanzüberschuss weltweit - vor Japan (200 Milliarden US-Dollar) und den Niederlanden (110 Milliarden US-Dollar).[2] Aufgrund seiner gravierenden Folgen für diverse andere Länder, die in eine Schuldenfalle geraten, wird der deutsche Überschuss seit Jahren weltweit kritisiert (german-foreign-policy.com berichtete [3]).

Erste Risse

Allerdings zeichnen sich bereits erste Auswirkungen der rasch eskalierenden Handelskonflikte auf die deutschen Ausfuhren ab. So sind die Exporte in die Vereinigten Staaten, die im vergangenen Jahr um gut 4,3 Prozent zugelegt hatten und ein wichtiger Faktor des deutschen Wachstums waren, in den ersten sechs Monaten 2018 nur noch um 0,8 Prozent gestiegen. Im zweiten Halbjahr dürften die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium, die seit dem 1. Juni in Kraft sind, noch stärker auf die Ausfuhr drücken. Das gesunkene Wachstum im Geschäft mit den USA trägt maßgeblich dazu bei, dass der deutsche Export weniger von Verkäufen an Nicht-EU-Staaten getrieben wird, die ihre Einfuhr aus Deutschland lediglich um 2,6 Prozent ausweiteten. Deutlich stärker nahmen deutsche Lieferungen an EU-Staaten zu (plus 5,8 Prozent). Innerhalb der EU wiederum erzielten deutsche Unternehmen das größte Exportwachstum in der Eurozone (plus 6,8 Prozent); der einstige Trend, nach dem die deutsche EU-Ausfuhr vor allem dank rasch steigender Käufe aus Großbritannien wuchs, hat sich seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 umgekehrt. Damit ist das Wachstum der deutschen Exportindustrie vor allem von der Eurozone abhängig. Käme es zur erneuten Eskalation der Eurokrise - etwa aufgrund der politischen Entwicklung in Italien, Deutschlands Absatzmarkt Nummer sechs -, dann wäre Rettung durch stärkeres Wachstum auf Deutschlands Absatzmärkten Nummer eins (USA) sowie Nummer fünf (Großbritannien, 2016 sogar noch Nummer drei) nicht in Sicht. Die wachsende Abhängigkeit von der instabilen Eurozone ist riskant.

Immer mehr Handelshemmnisse

Dies gilt umso mehr, als die rasant zunehmenden Strafzölle, Boykottmaßnahmen und exterritorial wirkenden US-Sanktionen in der deutschen Wirtschaft für erhebliche Unruhe sorgen. Aktuell schlägt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) Alarm. Wie der DIHK berichtet, hat "die Zahl der Beratungen, mit denen die IHKs die Unternehmen im Bereich Zoll- und Außenwirtschaftsrecht beim Umgang mit alten und neuen Hürden unterstützen", wegen der rasch ansteigenden Ungewissheiten bereits 2017 "einen neuen Rekordwert" erreicht.[4] Dabei nähmen Beratungen zum Export in die Vereinigten Staaten inzwischen "den Spitzenplatz" ein. Gefragt werde gewöhnlich, ob die betreffenden Waren auf einer der rasch wachsenden Strafzolllisten der USA oder auf einer der Gegenzolllisten der EU oder Chinas stünden - und wenn ja, was daraus folge bzw. ob gegebenenfalls ein Antrag auf eine Ausnahmeliefergenehmigung möglich sei. Ein gewaltiger Informationsbedarf bestehe auch "im Zusammenhang mit dem Irangeschäft", bei dem Washingtons "exterritoriale Sanktionen" zu beachten seien. Darüber hinaus müssten Firmen "mit einem IHK-Ursprungszeugnis belegen, dass ihre Waren deutschen Ursprung haben, um bei der Einfuhr nach China oder in die USA nicht unter die gegenseitig erlassenen Strafzölle zu fallen". Bereits 2017 sei die Zahl der ausgestellten Ursprungszeugnisse um 5,6 Prozent auf rund 1,4 Millionen gestiegen. Wegen der neuen Strafzölle müsse davon ausgegangen werden, dass sie im Jahr 2018 noch deutlich stärker in die Höhe schnelle. Der DIHK resümiert: "Durch die jüngsten globalen Entwicklungen in der Handels- und Sanktionspolitik erreicht das Ausmaß an Handelshemmnissen 2018 eine neue Dimension."

Immer mehr Ungewissheiten

Hinzu kommen spezielle Sorgen. So weist der DIHK darauf hin, dass neben dem Iran- auch das Russlandgeschäft von neuen "extraterritorialen Sanktionen" der US-Administration betroffen ist. Der deutsche Russlandexport hatte sich gerade erst zu erholen begonnen; er war von einem Volumen von 21,5 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf knappe 26 Milliarden Euro 2017 gestiegen. Jetzt drohten neue Einbrüche, da es denkbar sei, dass deutsche Firmen laut Auffassung der USA unter die Sanktionen fallen, "wenn sie mit russischen Betrieben in den betreffenden Branchen zusammenarbeiten", konstatiert der DIHK.[5] Gewaltige Ungewissheiten gebe es außerdem vor allem beim Brexit. Tatsächlich hat die EU in der vergangenen Woche eine Einigung mit London noch weiter hinausgezögert - und riskiert damit einen ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU, der vor allem auch deutsche Unternehmen belasten würde; das Vereinigte Königreich ist nach den USA der zweitbedeutendste Standort deutscher Direktinvestitionen im Ausland - mit immer noch einigem Abstand vor China. Fachleute warnen vor Einbußen in Höhe von vielleicht sogar zweistelliger Milliardenhöhe (german-foreign-policy.com berichtete [6]).

Strategisches Expansionsprojekt im Visier

Während sich die deutsche Exportmacht auf immer dünnerem Eis bewegt, ist inzwischen auch ein strategisches Expansionsprojekt von nicht nur ökonomischer, sondern auch politischer Bedeutung bedroht: die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Die US-Administration hat angekündigt, Sanktionen gegen alle Unternehmen zu verhängen, die sich an ihr beteiligen. Dazu zählen deutsche Konzerne wie die BASF-Tochtergesellschaft Wintershall. Der Kampf um Nord Stream 2 ist aufs Engste verflochten mit US-Bestrebungen, Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) nach Europa und vor allem auch nach Deutschland zu exportieren. german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

