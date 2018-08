DAMASKUS/BERLIN (Eigener Bericht) - Mit Blick auf den Wiederaufbau in Syrien bereiten deutsche Wirtschaftskreise die Gründung eines deutschen Wirtschaftsbüros in Damaskus vor. Wie ein Beteiligter berichtet, sind deutsche Mittelständler an Aufträgen aus dem kriegszerstörten Land interessiert, in dem allerdings Firmen aus Ländern, die Präsident Bashar al Assad im Krieg unterstützten oder zumindest nicht auf seinen Sturz hinarbeiteten, als Favoriten gelten. Berlin hat in den vergangenen Jahren eine Art Wiederaufbau in Syrien betrieben - allerdings nur in Gebieten, die von Aufständischen kontrolliert wurden. Heute profitieren davon Jihadisten, unter anderem der syrische Ableger von Al Qaida. Im Rahmen des syrischen Wiederaufbaus hofft Berlin zudem auf eine baldige Rückkehr syrischer Flüchtlinge. Zudem setzt die Bundesregierung darauf, dass die 221 DAAD-Stipendiaten nach Syrien zurückkehren, die in den vergangenen Jahren im Rahmen eines staatsfinanzierten Programms in Deutschland studierten. Als "Brückenbauer" zwischen beiden Ländern sollen sie deutschen Einfluss in Syrien sichern.

Eine wichtige Weichenstellung

Bei seinen Bemühungen, Einfluss auf Syriens Entwicklung nach dem sich abzeichnenden Ende des Krieges zu erlangen, ist Berlin mit der Tatsache konfrontiert, dass Damaskus wichtige Weichen für den Wiederaufbau des Landes schon gestellt hat - zugunsten derjenigen Staaten, die es im Krieg militärisch oder politisch unterstützten. Das trifft vor allem auf Russland zu, aber auch auf China; die Volksrepublik gilt inzwischen - nicht zuletzt wegen ihres gewaltigen ökonomischen Potenzials - als "Nummer eins" beim Wiederaufbau (german-foreign-policy.com berichtete [1]). Umstritten ist die Rolle Irans. Teheran, das selbst oder mit ihm nahestehenden Milizen wie etwa der libanesischen Hizbollah einen erheblichen militärischen Beitrag zum Sieg über die Aufständischen leistete, hat sich bereits 2017 profitable Geschäfte gesichert, etwa Mobilfunklizenzen und den Zugriff auf bedeutende Phosphatvorkommen. Allerdings wird es aktuell von Moskau ausgebremst - nicht nur, weil der Westen starken Druck ausübt, Iran aus Syrien zu verdrängen, sondern auch, weil Russland seinerseits Teherans Einfluss in Nah- und Mittelost zu begrenzen sucht. Der Machtkampf hält an: Am Wochenende hat sich der iranische Verteidigungsminister in der syrischen Hauptstadt zusichern lassen, sein Land werde bei Syriens Wiederaufbau "langfristig" eine wichtige Rolle spielen.[2]

Zum Vorteil von Jihadisten

Deutschland befindet sich prinzipiell in einer heiklen Lage. Die Bundesregierung hat schon während des Krieges gewisse Aufbautätigkeiten in Syrien unterstützt, sich dabei aber auf Gebiete konzentriert, die von aufständischen Milizen kontrolliert wurden. Ziel war es, den Aufständischen unter die Arme zu greifen und sich für die Zeit nach dem erhofften Sturz von Präsident Bashar al Assad eine privilegierte Position im Land zu sichern. Zu den Regionen, die von Berlin gefördert wurden, gehört unter anderem die Provinz Idlib. Dort finanzierte die Bundesregierung über die staatseigene Entwicklungsagentur GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Schritte zur Stärkung der Landwirtschaft und stellte Mittel für medizinische Tätigkeiten zur Verfügung, unter anderem 450.000 Euro für ein Krankenhaus in der Stadt Ariha. Faktisch haben Jihadisten davon profitiert. In Ariha etwa machten sich zeitweise die Miliz Ahrar al Sham und der Al Qaida-Ableger Jabhat Fatah al Sham die Herrschaft streitig; Ahrar al Sham, salafistisch-jihadistisch orientiert, wird von der deutschen Justiz als terroristische Vereinigung eingestuft.[3] Insgesamt ist die jihadistische Fraktion der Aufständischen im deutsch geförderten Idlib dominant; der US-Sonderbeauftragte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, wurde schon im August 2017 mit der Aussage zitiert, Idlib sei "das größte sichere Rückzugsgebiet für Al Qaida seit 9/11".[4]

Deutsches Wirtschaftsbüro in Damaskus

Unabhängig davon bemühen sich deutsche Wirtschaftskreise bereits seit vergangenem Jahr, mit Blick auf den jetzt bevorstehenden Wiederaufbau im regierungskontrollierten Teil Syriens Fuß zu fassen. So teilte etwa der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) im vergangenen August anlässlich der traditionsreichen Damascus International Fair, die damals zum ersten Mal seit 2011 wieder stattfinden konnte, mit, man beobachte die Entwicklung in Syrien "sehr genau"; es gebe mittlerweile "eine Reihe von ersten vorsichtigen Anfragen" seitens interessierter Unternehmen.[5] Berichten zufolge nahmen an der Messe bereits Vertreter einzelner deutscher Firmen teil. Dieses Jahr wird die Messe vom 6. bis zum 15. September stattfinden; laut offiziellen Angaben waren bis Anfang August bereits Unternehmen aus 48 Staaten angemeldet, darunter Firmen aus Russland, China, Iran und Indien. Erst kürzlich hat die einstige Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen Antje Hermenau (Dresden) gemeinsam mit einem Leipziger Geschäftsmann Kontakte in Damaskus geknüpft, um kleineren und mittleren deutschen Unternehmen Zugänge in Syrien zu eröffnen. Unter anderem will sie in Damaskus ein deutsches Wirtschaftsbüro etablieren. Wie der Leipziger Geschäftsmann bestätigt, haben deutsche Mittelständler schon erkennbares Interesse an Aufträgen aus Syrien gezeigt.[6]

Die Rückkehr der Flüchtlinge

Der Wiederaufbau in Syrien ist auch Gegenstand des Gesprächs gewesen, das Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte und bei dem es nicht zuletzt um russische Pläne ging, Deutschland in eine Gruppe von vier Staaten zur "Stabilisierung" Syriens einzubinden (german-foreign-policy.com berichtete [7]). Putin äußerte damals schon vorab, es sei "sehr wichtig", auch "die humanitäre Unterstützung für Syrien zu stärken"; dies gelte insbesondere für diejenigen Gebiete, in die "Flüchtlinge aus dem Ausland zurückkehren" könnten. Dabei geht es um Syrer, die heute in Lagern im Libanon und in Jordanien leben, aber auch um Syrer in Deutschland. Ihre Rückkehr entspräche deutschen Staatsinteressen. Wie in Regierungskreisen gut vernetzte Korrespondenten bestätigen, wolle Berlin nicht nur "verhindern, dass die Nachbarstaaten Syriens unter der Last der Flüchtlinge zusammenbrechen und sich die Flüchtlinge abermals in großer Zahl nach Europa aufmachen".[8] Es gehe der Bundesregierung auch darum, "Bedingungen zu schaffen, unter denen Syrer, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, in ihre Heimat zurückkehren können".[9] Müssten sie zurückkehren, dann wäre Deutschland einen erheblichen Teil der vor allem seit 2015 ins Land gelangten Flüchtlinge wieder los.

Elite mit Deutschlandkontakten

Hinzu käme, dass Berlin potenzielle Rückkehrer politisch und ökonomisch nutzen könnte - zur Einflusssicherung. Ein Beispiel dafür bietet ein Programm des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), das im Herbst 2014 unter dem Titel "Leadership for Syria" gestartet wurde und erklärtermaßen darauf abzielt, "eine ausgewählte Elite zukünftigen syrischen Führungspersonals" darauf vorzubereiten, "das künftige Syrien gesellschaftlich, politisch, wissenschaftlich und ökonomisch ... maßgeblich mitzugestalten".[10] Im Frühjahr haben die ersten der insgesamt 221 syrischen Studierenden, die im Rahmen des Programms gefördert wurden, ihr Studium beendet; DAAD-Präsidentin Margret Wintermantel äußert, sie seien jetzt in der Lage, nach dem "Ende des Krieges in Syrien einen gewichtigen Beitrag bei der Gestaltung der Zukunft ihres Landes zu leisten". Außenminister Heiko Maas bestätigt, bei dem Stipendienprogramm habe es sich um eine "Investition in die Zukunft" nicht der einzelnen Stipendiaten, sondern "Syriens" gehandelt.[11] In der Tat zielt die Bundesregierung darauf ab, mit dem Programm eine syrische Elite zu schaffen, deren Bindungen an Deutschland künftig eine politische Einflussnahme sowie wirtschaftliche Kontakte erleichtern. "Wir wünschen uns für Sie eine aktive Rolle als Brückenbauer", hat DAAD-Generalsekretärin Dorothea Rüland, an die syrischen Stipendiaten gerichtet, im November 2015 erklärt.[12] Eine solche Rolle käme aus Berliner Sicht im Prinzip auch den Flüchtlingen zu, die in absehbarer Zeit in ihr Herkunftsland zurückkehren sollen. Nehmen sie diese Rolle künftig wahr, dann hätte sich ihre Aufnahme für die Bundesrepublik gelohnt - politisch und ökonomisch.

[1] S. dazu Wiederaufbau in Syrien (II).

[2] Iran Defense Minister in Damascus, says Will Help Rebuild Syria. voanews.com 26.08.2018.

[3] S. dazu Wiederaufbau in Syrien.

[4] Aron Lund: New order on the border: Can foreign aid get past Syria’s jihadis? www.irinnews.org 15.08.2017.

[5] DIHK: Syrien bietet "eigentlich Potenzial". www.dihk.de 23.08.2017.

[6] Können syrische Flüchtlinge zurück in die Heimat? mdr.de 08.08.2018.

[7] S. dazu Wiederaufbau in Syrien (II).

[8] Putin fordert "humanitäre Hilfe" für Wiederaufbau in Syrien. Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.08.2018.

[9] Erdogan spricht von Syrien-Gipfel mit Deutschland und Frankreich. Frankfurter Allgemeine Zeitung 30.08.2018.

[10] S. dazu Leadership for Syria.

[11] DAAD-Programm "Führungskräfte für Syrien" in der Abschlussphase. daad.de 18.04.2018.

[12] S. dazu Leadership for Syria.