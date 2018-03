BERLIN/BRÜSSEL (Eigener Bericht) - Heftige Kritik begleitet den Beginn der Untersuchungen des Europaparlaments über den Blitzaufstieg des Deutschen Martin Selmayr zum Generalsekretär der EU-Kommission. Selmayr, eine Reizfigur in der Brüsseler Bürokratie, hat den Spitzenposten der Behörde mit 32.000 Mitarbeitern unter weithin als dubios eingestuften Umständen erlangt. Beobachter beschweren sich über Günstlingswirtschaft in der Kommission und sprechen von Verhältnissen wie in einer "Bananenrepublik". Verteidigt wird Selmayr von anderen Deutschen in Brüssel wie etwa von Haushaltskommissar Günther Oettinger, dessen Vorgängerin im Streit mit Selmayr aus dem Amt schied, und von seinem langjährigen Förderer Elmar Brok, der zur Zeit als "Brexit-Sherpa" des Europaparlaments tätig ist. Der Parlamentsausschuss, der Selmayrs Blitzaufstieg durchleuchten wird, wird von einer CDU-Politikerin geleitet. Deutsche arbeiten in hoher Zahl auch an der Spitze anderer EU-Behörden, beispielsweise der EU-Finanzapparate. Kritiker warnen mittlerweile vor einer "Germanisierung" des Europaparlaments.

"Die Kommission im Griff"

Martin Selmayr hatte bereits vor seiner Ernennung zum Generalsekretär eine außergewöhnlich einflussreiche Stellung in der EU-Kommission inne. Seine Karriere in Brüssel begann er im Jahr 2001 als Leiter der EU-Vertretung des Bertelsmann-Konzerns, dessen "Europabeauftragter" Elmar Brok ihm entscheidende Türen öffnete. Brok (CDU), seit 1980 Mitglied des Europaparlaments, ist von 1999 bis 2007 und erneut von 2012 bis Anfang 2017 Vorsitzender von dessen Auswärtigem Ausschuss gewesen, dem er bis heute angehört. Selmayr schaffte 2004 den Sprung zunächst zum Sprecher, dann 2010 zum Kabinettschef der luxemburgischen EU-Kommissarin Viviane Reding, bevor er 2014 zum Kabinettschef von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aufstieg. Immer wieder hieß es in Berichten, er übe eine scharfe Kontrolle über das Büro seines Chefs aus, schotte ihn manchmal sogar gegen EU-Kommissare ab und habe die Kommission allgemein "fest im Griff"; er sei "der mächtigste Stabschef", den die EU je gehabt habe.[1] Die Ernennung zum Generalsekretär der EU-Kommission festigt seinen Einfluss - zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Amtszeit des sehr eng mit Berlin kooperierenden Juncker [2] ihrem Ende zuneigt. Selmayr hätte wohl kaum damit rechnen können, Kabinettschef auch von Junckers Nachfolger zu werden.

Der deutsche Brexit

Besonders folgenreich sind zuletzt Selmayrs Aktivitäten im Rahmen der Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens gewesen. Selmayr wurde unter anderem vorgeworfen, den Inhalt interner Gespräche zwischen Juncker und der britischen Premierministerin Theresa May an eine deutsche Zeitung durchgestochen zu haben. Das erscheint trotz Selmayrs Dementi glaubwürdig, weil an einem Teil der Gespräche neben Juncker, seinem Kabinettschef und May lediglich ein Berater der britischen Regierungschefin beteiligt war (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Das durchgestochene Material diente der deutschen Zeitung dazu, kurz vor der britischen Parlamentswahl mit einem - online auch auf Englisch publizierten - Beitrag auf Seiten der Brexit-Gegner in die britische Debatte zu intervenieren; in dem Artikel enthaltene Aussagen über May ("ängstlich", "verzagt und mutlos", "flehte um Hilfe") waren geeignet, das Ansehen der britischen Premierministerin schwer zu schädigen. Selmayr, der als Junckers Kabinettschef von Anfang an aufs Engste in die Brexit-Verhandlungen eingebunden war, hat einst öffentlich angekündigt: "Der Brexit wird nie ein Erfolg werden."[4] Neben ihm ist mit Sabine Weyand, der Stellvertreterin des offiziellen EU-Brexit-Beauftragten Michel Barnier, eine weitere Deutsche führend an den Brexit-Gesprächen beteiligt. Selmayrs langjähriger Förderer Brok wiederum ist als Mitglied der Brexit Steering Group des Europaparlaments [5] wie auch als Brexit-Koordinator der Europäischen Volkspartei (EVP) in den Prozess involviert.

Wie's der Zufall will

Selmayrs bemerkenswerter Blitzaufstieg zum Generalsekretär der EU-Kommission ist im Februar unter der Verantwortung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger erfolgt. Oettinger hält den Posten des EU-Kommissars für Haushalt und Personal seit Januar 2017; seine Vorgängerin Kristalina Georgieva war zuvor im Streit mit Selmayr, dem sie heftige Einmischung in ihre Arbeit und beständige Einflussnahme auf die Vergabe von Führungsposten in der Kommission vorwarf, aus dem Amt geschieden (german-foreign-policy.com berichtete [6]). Oettinger erklärt, er habe nichts daran auszusetzen, dass Selmayr am 21. Februar als allein verbliebener Kandidat - die einzige Konkurrentin hatte ihre Bewerbung kurzfristig zurückgezogen - zum Stellvertretenden Generalsekretär der EU-Kommission ernannt wurde und nur wenige Minuten später zum Generalsekretär aufstieg, weil der damalige Amtsinhaber plötzlich und vollkommen überraschend vorzeitig in den Ruhestand ging. Über die Verantwortung für das bemerkenswerte Verfahren erklärte laut dem Brüsseler Journalisten Eric Bonse ein Sprecher der Kommission: "Es ist immer der für das Personalwesen zuständige Kommissar" - in diesem Fall Oettinger -, "der das Verfahren für die Nominierung bestimmt".[7] Wegen anhaltender Proteste einer ganzen Reihe von Abgeordneten wird sich nun der Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments mit der Affäre befassen. Ihm sitzt die deutsche Abgeordnete Ingeborg Grässle vor; sie ist Mitglied der CDU, der Oettinger und Brok angehören und der auch Selmayr nahesteht.

Die deutsche Eurozone

Deutsches Personal findet sich - teilweise in hoher Zahl - an mehreren Schlüsselstellen der europäischen Bürokratien. Dies gilt unter anderem für den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), dessen Generalsekretärin Helga Schmid während der Amtszeit von Außenminister Josef Fischer Führungspositionen im Auswärtigen Amt innehatte. Insbesondere aber gilt es für die Finanzinstitutionen der Eurozone. So leitet der Ökonom Klaus Regling, der in den 1990er Jahren im Bundesfinanzministerium an den Vorbereitungen für die Wirtschafts- und Währungsunion beteiligt war, den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Das Single Resolution Board, das im Falle von Pleiten den Bankenabwicklungsmechanismus überwacht, wird von der vormaligen Präsidentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Elke König, geführt. Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) ist der FDP-Politiker Werner Hoyer, der von 1994 bis 1998 und von 2009 bis 2011 als Staatsminister im Auswärtigen Amt tätig war. Zur Zeit bemüht sich die Bundesregierung, einen weiteren überaus wichtigen Finanzposten mit einem Deutschen zu besetzen: Geht es nach ihr, dann wechselt Bundesbankpräsident Jens Weidmann demnächst an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB).[8] Schon jetzt ist Berlin bei der EZB nicht nur im Direktorium vertreten - mit Sabine Lautenschläger-Peiter; von 328 Leitungspositionen der Bank waren im vergangenen Sommer 102 - also 31 Prozent - mit Deutschen besetzt. Bei der EIB sind drei von 16 Generaldirektoren und neun von 65 Direktoren sowie 15,9 Prozent aller Referatsleiter Deutsche. Beim ESM galt dies für mehr als ein Sechstel des gesamten Personals.

Die "Germanisierung" des Europaparlaments

Diverse Führungsposten halten Deutsche auch im Europaparlament. Dessen seit 2009 amtierender Generalsekretär Klaus Welle leitete von 1991 bis 1994 die Abteilung für Europapolitik in der CDU-Zentrale in Bonn, bevor er nach Brüssel ging - zunächst als Generalsekretär der Europäischen Volkspartei (EVP), dann als Generalsekretär für deren Parlamentsfraktion sowie von 2007 bis 2009 als Kabinettschef des damaligen Europaparlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering (CDU). Welles Kabinettschef Christian Mangold kommt ebenso aus Deutschland wie der Generaldirektor für die Präsidentschaft des Europaparlaments, Markus Winkler. Winkler wiederum hat seit 1996 an der Seite von Martin Schulz (SPD) Karriere gemacht - zunächst als einfacher Parlamentarischer Assistent des Abgeordneten Schulz, dann als Büroleiter des Fraktionsvorsitzenden, zuletzt als Kabinettschef des Präsidenten des Europaparlaments. Im Europaparlament selbst werden drei der sechs größten Fraktionen von Deutschen geführt - die EVP-Fraktion von Manfred Weber (CSU), die Fraktion Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke von Gabriele Zimmer (Die Linke) und die Fraktion der Grünen/European Free Alliance unter anderem von der Ko-Vorsitzenden Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen). Aktuell kandidiert Udo Bullmann (SPD) für den Vorsitz der sozialdemokratischen Fraktion. Allerdings regt sich Widerstand: Kritiker warnen ausdrücklich vor einer "Germanisierung" des Europaparlaments.[9]

