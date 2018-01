BERLIN/ERBIL/AL AZRAQ (Eigener Bericht) - Die Bundeswehr steht vor einer Umorientierung ihrer Präsenz im Mittleren Osten. Während in den Sondierungsgesprächen von CDU/CSU und SPD beschlossen wurde, das Mandat zur Ausbildung irakisch-kurdischer Peschmerga in Erbil auslaufen zu lassen - laut aktuellem Stand bereits Ende April -, bereiten sich die deutschen Streitkräfte auf eine womöglich langfristige Stationierung auf dem jordanischen Stützpunkt Al Azraq vor. Von dort aus könnten neben den derzeit absolvierten Aufklärungsflügen prinzipiell "weitere Aufgaben" übernommen werden, heißt es; im Gespräch sind etwa Trainingsmaßnahmen für irakische Militärs und die Entsendung von "Beratern" in verschiedene Länder der Region. Das irakisch-kurdische Autonomiegebiet, auf das sich Berlin lange Jahre mit politischer, ökonomischer sowie militärischer Einflussarbeit konzentriert hatte, ist seit dem Sezessionsreferendum vom 25. September erheblich geschwächt, ist wachsendem iranischem Einfluss ausgesetzt - und kommt als Vehikel deutscher Interessendurchsetzung zur Zeit weniger in Frage.

Abzug aus Erbil

Die Bundeswehr steht vor einer Umorientierung ihrer Präsenz im Mittleren Osten. Dies geht aus den vorläufigen Ergebnissen der Sondierungsgespräche von CDU/CSU und SPD sowie aus Äußerungen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hervor. Demnach soll in einem ersten Schritt - so ist es in den Sondierungsgesprächen vereinbart worden - die Ausbildung der irakisch-kurdischen Peschmerga durch deutsche Militärs eingestellt werden. Man wolle "das Ausbildungsmandat im Nordirak auslaufen lassen und beenden", heißt es im Sondierungspapier. Das Mandat wurde zuletzt am 12. Dezember 2017 verlängert; aktuelles Enddatum ist nun der 30. April 2018. Bleibt es bei der Entscheidung, dann wird die Bundeswehr schon in Kürze mit den Abzugsvorbereitungen beginnen müssen.[1]

Enge Beziehungen

Tatsächlich wäre ein Abzug aus Erbil ein Bruch mit einem bislang bedeutenden Schwerpunkt der deutschen Mittelostpolitik. Insbesondere ab 2005 hat Berlin stets darauf gesetzt, seine - schon seit Jahrzehnten bestehenden - Kontakte vor allem zum irakisch-kurdischen Autonomiepräsidenten Masud Barzani und seinem in Erbil dominierenden Familienclan zu intensivieren und neben den politischen auch die wirtschaftlichen Beziehungen in die nordirakische Autonomieregion auszubauen. Deutsche Energiekonzerne machten sich zeitweise Hoffnungen, direkten Zugriff auf das nordirakische Erdgas zu erhalten; Verhandlungen wurden zumindest zeitweise nur mit der kurdischen Regionalregierung geführt - unter Ausschaltung der Regierung in Bagdad.[2] Ab September 2014 hat Berlin zudem mit der Ausrüstung und der Ausbildung der Peschmerga durch die Bundeswehr im Rahmen des Krieges gegen den IS einen Beitrag geleistet, den Truppen Erbils zu größerer Schlagkraft zu verhelfen. Dabei wurden nicht nur erhebliche Mengen an Waffen geliefert; das deutsche Verteidigungsministerium richtete zudem eigens eine Militärberatergruppe im Peschmergaministerium in Erbil ein.[3] Wäre es zur Abspaltung der Region gekommen, dann hätte die Bundesrepublik in dem neu entstehenden Staat über starken Einfluss verfügt.

Innerkurdische Brüche

Diese Perspektive scheint in den vergangenen Wochen und Monaten auf absehbare Zeit blockiert worden zu sein - und zwar ironischerweise ausgerechnet durch das Sezessionsreferendum vom 25. September 2017. Die fast 93-prozentige Zustimmung zur Abspaltung der Autonomieregion täuscht darüber hinweg, dass das Referendum von harten Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen irakisch-kurdischen Fraktionen begleitet wurde und die innerkurdischen Brüche womöglich noch weiter vertieft hat. So berichten Experten, nicht nur die 2009 entstandene Oppositionsbewegung Gorran, sondern auch die alte kurdische Partei PUK habe das von Barzanis Partei KDP zwecks Machterhalt forcierte Referendum eigentlich abgelehnt und es nur oberflächlich mitgetragen; offen zum Bruch gekommen sei es, als nach der Abstimmung neben der irakischen Regierung auch Iran und die Türkei massiv Druck auf Erbil ausgeübt hätten, von einer Durchführung der Abspaltung Abstand zu nehmen. In diesem Zusammenhang sei es Teheran gelungen, traditionelle Beziehungen zur PUK zu nutzen, um diese - verstärkt durch militärische Drohungen proiranischer Milizen im Irak - auf Distanz zu Barzanis KDP zu bringen.[4] In der Tat hat dies, als Truppen der Regierung in Bagdad den Peschmerga im Oktober Kirkuk und andere von ihnen beherrschte Gebiete abnahmen, zu einem weitgehend umstandslosen Rückzug PUK-naher kurdischer Milizen geführt.

Deutlich geschwächt

Seitdem berichten Beobachter von einem spürbar gestiegenen Einfluss Irans nicht nur in Bagdad, sondern auch in der irakisch-kurdischen Autonomieregion.[5] Darüber hinaus ist Erbil politisch wie ökonomisch ganz erheblich geschwächt. So hat Bagdad nicht nur bedeutende Öl- und Gasquellen in der Region, die Erbil in den vergangenen Jahren in Besitz genommen hatte, nach dem Referendum wieder unter seine Kontrolle gebracht [6], sondern auch Grenzposten übernommen und begonnen, lukrative Handelsströme auf Routen jenseits der Autonomieregion zu lenken [7]. Außerdem haben Haushaltskürzungen beigetragen, die krisenhafte Entwicklung zu verschärfen und Proteste in der Bevölkerung zu befeuern.[8] Eine erfolgreiche Abspaltung ist weniger denn je in Sicht.

Von Incirlik nach Al Azraq

Entsprechend flexibilisiert Berlin seine Einflussarbeit. Während die Bundeswehr aus Erbil abgezogen und damit aus der schwerpunktmäßigen Fokussierung auf die nordirakisch-kurdischen Peschmerga gelöst werden soll, setzt sie sich auf dem Luftwaffenstützpunkt im jordanischen Al Azraq rund 100 Kilometer östlich der Hauptstadt Amman fest; dorthin ist das deutsche Kontingent der Anti-IS-Koalition - bestehend aus vier Aufklärungsfliegern und einem Tankflugzeug samt Personal - im vergangenen Jahr umgezogen, als es in erbittertem Streit mit Ankara seine vorherige Basis im türkischen Incirlik verließ. Bei einem Besuch in Al Azraq teilte Verteidigungsministerin von der Leyen Mitte Januar mit, Berlin beabsichtige zwar, die aktuelle Mandatsobergrenze für den Krieg gegen den IS deutlich zu senken; diese war ursprünglich mit 1.200 Soldaten ziemlich hoch angesetzt worden, weil sie in Reaktion auf die Terroranschläge in Paris die recht personalintensive Begleitung eines französischen Flugzeugträgers durch deutsche Fregatten ermöglichen sollte. Der Fregatteneinsatz ist inzwischen beendet worden; die Reduzierung der Truppenzahl auf weniger als 300 hat faktisch bereits stattgefunden. Gleichzeitig aber erklärte die Ministerin, es sei gefährlich, "den IS zu unterschätzen"; wie kürzlich aufgeflackerte Kämpfe zeigten, sei zwar seine Territorialherrschaft, nicht aber er selbst besiegt. Daher müsse man weiterhin gegen ihn operieren. Es gelte lediglich zu klären, "wie sich der Charakter dieser Aufgabe verändern" müsse.[9]

"Weitere Aufgaben"

Wie berichtet wird, gehen Insider derzeit nicht nur davon aus, dass die Aufklärungsflüge von Al Azraq aus weiterhin durchgeführt werden; womöglich kämen, heißt es, noch "weitere Aufgaben" auf die in Jordanien stationierten deutschen Truppen zu. Man könne dort beispielsweise Trainingsmaßnahmen für irakische Militärs durchführen oder auch von Al Azraq aus "Ausbilder und Berater an verschiedene Stellen der Region ... entsenden".[10] Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat gegenüber dem irakischen Ministerpräsidenten Haidar al Abadi jetzt in Davos bekräftigt, die Bundeswehr werde in Zukunft irakische Soldaten trainieren. Ob dies Soldaten der offiziellen irakischen Streitkräfte oder in gewisser Anzahl doch noch Peschmerga sein werden, das ist unklar. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) rät in einem aktuellen Papier, auch künftig die Beziehungen nach Erbil zu pflegen: Unterlasse man dies, dann könnten "die Kurden ... noch stärker unter iranischen und türkischen Einfluss geraten" - anstatt unter deutschen.[11]

