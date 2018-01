BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) - Berlin und Paris stellen einen "neuen Élysée-Vertrag" in Aussicht. Zum 55. Jahrestag des ursprünglichen "Élysée-Vertrags", der die Bundesrepublik und Frankreich 1963 zu "Konsultationen" bei zentralen Themen der Politik verpflichtete, kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Macron die Ausarbeitung eines neuen Abkommens an, das die Zusammenarbeit beider Länder weiter "vertiefen" und die EU "stärken" soll. Es müsse darum gehen, fast das "komplette Spektrum der Politik" zu harmonisieren, heißt es in einer Erklärung der Parlamente beider Länder. Das liefe darauf hinaus, die "deutsch-französische Achse" so massiv zu stärken, dass nennenswerte innereuropäische Allianzen gegen sie faktisch unmöglich wären. Parallel hält die Debatte über marginale innereuropäische Finanztransfers an, die die gewaltigen deutschen Exportüberschüsse wenigstens ein Stück weit ausgleichen könnten. Ohne sie droht der ökonomisch stark zerrissene Euroraum weiter zu zerfallen.

Die Achse Berlin-Paris

Anlässlich des 55. Jahrestags der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963 haben Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen in Paris die Ausarbeitung eines neuen bilateralen Vertragswerks angekündigt, das die Zusammenarbeit beider Länder "vertiefen" und die EU "stärken" soll.[1] Berlin und Paris wollen ihre Allianz dabei als "Motor" für eine weitere europäische Integration verstanden wissen. Man werde die bilaterale Kooperation im Hinblick auf ein "prosperierendes, wettbewerbsfähiges, souveränes, vereintes und demokratisches Europa" stärken, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung. Beide Seiten kamen bei ihren am Freitag abgehaltenen Konsultationen überein, gemeinsame Positionen bei allen "Schlüsselthemen" der europäischen und der internationalen Politik auszuarbeiten.[2] Die vertiefte Zusammenarbeit solle einerseits die Finanz-, Sozial- und Wirtschaftspolitik, andererseits aber auch die "Außen-, Verteidigungs-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik" sowie die "Bekämpfung des Terrorismus" und das "Krisenmanagement" umfassen.[3] Dies liefe auf die Verfestigung der Achse Berlin-Paris als der zentralen Machtstruktur der Eurozone hinaus, gegen die nennenswerte binneneuropäische Allianzen überhaupt nicht mehr möglich wären.

Komplett-Harmonisierung

Der neue Élysée-Vertrag soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Paris und Berlin forcieren ihre bilaterale Allianz offenbar in der Tat, um etwaige Widerstände innerhalb der EU auszuräumen; das deutsch-französische Abkommen soll als informelle Grundlage für die Reform der Eurozone dienen. In einer Entschließung der Parlamente beider Länder wurden die Regierungen Frankreichs und Deutschlands aufgefordert, beinahe das "komplette Spektrum der Politik" zu harmonisieren - unter anderem die Sozialpolitik, die Steuerpolitik, das Unternehmensrecht, die Verteidigungs- und die Außenpolitik. Im Bemühen, die "Europa"-PR zu verstärken, wollen Paris und Berlin ab 2018 zudem "Bürgerbefragungen" über die Zukunft Europas durchführen. Das neue Vertragswerk soll vom geschäftsführenden Finanzminister Peter Altmaier, einem Vertrauten der Kanzlerin, und vom französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ausgearbeitet und koordiniert werden. Spätestens bis Juni wolle man sich bei den schwierigsten Streitthemen, die mit dem Ausgleich der ökonomischen Ungleichgewichte in der Eurozone zusammenhängen, geeinigt haben, erklärten die beiden Spitzenpolitiker gegenüber der Presse.[4] Es gehe hierbei sowohl um die "Harmonisierung der Unternehmenssteuern" wie auch um "gemeinsame Vorschläge zur Vorbeugung einer neuen Bankenkrise". Frankreichs Finanzminister pochte dabei öffentlich darauf, der Pariser Vorschlag, einen Eurozonenhaushalt samt Finanzminister einzurichten, müsse weiterhin wenigstens diskutiert werden. Von den ursprünglich von Paris geforderten Eurobonds ist hingegen schon jetzt keine Rede mehr.

"Versteckt enthalten"

Berlin gibt sich, um Paris nicht öffentlich zu düpieren, zumindest nach außen diskussionsbereit. "Der Punkt mit dem Euro-Zonen-Budget ist in unserem Sondierungspapier enthalten", ließ sich Altmaier zitieren: "Aber nur versteckt!" Medien im Ausland nähren die Hoffnung, Deutschlands Funktionseliten könnten bereit sein, einen finanziellen Ausgleichsmechanismus in der EU für die extremen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse zumindest zu erwägen: Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche seien ein "Quantensprung" im Vergleich zu den Zwischenresultaten der gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU, Grünen und einer FDP, die jegliche Finanztransfers innerhalb der Eurozone kategorisch abgelehnt habe, heißt es etwa in US-Berichten.[5] Das deutsche Spardiktat, das einseitig einen harten Austeritätskurs in der EU durchgesetzt und dadurch die sozioökonomische Spaltung des Währungsraums in ein deutsches Zentrum und eine südeuropäische Peripherie zementiert hat, wäre damit fortgesetzt worden; mit einem weiteren Zerfall des zerrissenen Euro-Währungsraumes wäre zu rechnen gewesen.

Hoffnung auf Konvergenz

In dem aktuellen Koalitionspapier von SPD und CDU/CSU deute sich hingegen eine Kehrtwende an, heißt es nun hoffnungsvoll etwa beim US-Nachrichtenportal Bloomberg.[6] In dem Papier sei die Rede von Haushaltsressourcen, die zur ökonomischen Stabilisierung im Währungsraum herangezogen werden sollten. Nicht nur die von Berlin in den vergangenen Jahren geforderten strukturellen Reformen, auch soziale Konvergenz werde als Ziel der Europapolitik benannt. Auch werde in dem Dokument die Schaffung eines Investitionsfonds für die Eurozone erwogen. Die Kompetenzen des Europaparlaments könnten überdies ausgeweitet werden: Es werde womöglich nicht nur den EU-Invesititionsfonds, sondern auch den von Berlin angestrebten Europäischen Währungsfonds kontrollieren. Frankreichs Präsident Macron habe ein ambitioniertes Reformprogramm formuliert, das einen Eurohaushalt, die Einführung europäischer Finanztransaktionssteuern und die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung gefordert habe, um den "Wettlauf nach unten" in diesem Bereich zu beenden. All diese Punkte würden nun - zumindest partiell - in dem Sondierungspapier von SPD und CDU/CSU immerhin adressiert.

Zugeständnisse zwecks Exportmaximierung

Anlass zur Debatte bieten auch in Berlin in der Tat die exportfixierte deutsche Wirtschaftsstruktur bzw. namentlich die extremen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse, die die ökonomische Grundlage der politischen Dominanz der Bundesrepublik in der Eurozone bilden. Mitte Januar ermahnten die Euro-Finanzminister die Bundesregierung zum wiederholten Mal, Maßnahmen zur Reduzierung des exzessiven deutschen Exportplus zu ergreifen, das im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert von umgerechnet 287 Milliarden US-Dollar erreichte.[7] Ohne den Euro, der in Relation zur deutschen Wirtschaftskraft strukturell unterbewertet ist, könnte die Bundesrepublik ihre Handelsüberschüsse nicht in diesem Ausmaß realisieren. Berlin hat somit ein essenzielles Interesse daran, die Eurozone weiterhin zu erhalten - zwecks Exportmaximierung. Dazu könnte es sich als notwendig erweisen, die Folgen der deutschen Exportüberschüsse - die Verschuldung anderer EU-Staaten - durch Finanztransfers zu kompensieren, um ein Auseinanderbrechen des Währungsraumes zumindest mittelfristig zu verhindern. Letztendlich könnte die Bundesrepublik mit der nun beginnenden Diskussion um Finanztransfers in der Eurozone das Fortbestehen ihrer Dominanz im Währungsraum sichern und diese in eine Hegemonie transformieren, die auch periphere Länder mit marginalen Zugeständnissen bei der Stange hält.

So niedrig wie möglich

Kanzlerin Merkel hat allerdings bereits klargestellt, dass es bei den Verhandlungen allenfalls um "begrenzte" zusätzliche Hilfsinvestitionen in Länder gehen könne, die bereits die deutschen Austeritätsprogramme im Rahmen der Schuldenkrise überstehen mussten.[8] Eine Stellungnahme zur französischen Forderung, einen Euro-Finanzminister zu etablieren, hat sie zuletzt gänzlich verweigert. Berlin wird sich bemühen, den Preis für die Aufrechterhaltung der Eurozone so niedrig wie möglich zu halten.

[1] Neuer Élysée-Vertrag soll noch dieses Jahr kommen. handelsblatt.com 22.01.2018.

[2] Merkel, Macron to deepen Franco-German cooperation, strengthen EU. uk.reuters.com 21.01.2018.

[3] Deutschland und Frankreich wollen neuen Schub für Europa. reuters.de 21.01.2018.

[4] Was Berlin und Paris miteinander vorhaben. sueddeutsche.de 19.01.2018.

[5], [6] Ferdinando Giuliano: German Support Unlocks Euro-Zone Change. bloomberg.com 18.01.2018.

[7] EU finance ministers to call on Germany to boost wages, investment. reuters.com 16.01.2018.

[8] Arne Delfs: Germany Moves to Speed Up Reply to Macron on Euro Proposals. bloomberg.com 17.01.2018.