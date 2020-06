BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) - Die NATO soll ihre Militärübungen und Operationen systematisch in die Asien-Pazifik-Region ausweiten: Dies fordert ein Experte des Washingtoner Think-Tanks Atlantic Council. Hintergrund ist die zunehmende Debatte darum, wie sich das westliche Kriegsbündnis gegen China in Position bringen soll. Die Volksrepublik sei "präsent in der Arktis, in Afrika und im Mittelmeer", urteilt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg; darauf müsse man reagieren. In Think-Tanks heißt es, man solle chinesische Investitionen in die europäische Infrastruktur schärfer kontrollieren; "zivile Straßen, Häfen und Bahnstrecken", an deren Ausbau die Volksrepublik sich beteilige, seien schließlich "ein wesentlicher Teil der NATO-Pläne für die militärische Mobilisierung". Zudem stärkt die NATO ihre Beziehungen zu "Globalen Partnern" wie Japan, Südkorea und Australien. Am gestern beendeten Treffen der NATO-Verteidigungsminister nahm erstmals deren Amtskollege aus Australien vollumfänglich teil. Der Atlantic Council verlangt auch den Aufbau eines militärischen NATO-Hauptquartiers in der Asien-Pazifik-Region.

Die globale Machtbalance

Eine stärkere Fokussierung der NATO auf die Rivalität mit China ist in jüngster Zeit immer öfter gefordert worden. Ende vergangener Woche etwa erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, er sei über das Land "besorgt".[1] "Der Aufstieg Chinas verändert fundamental die globale Machtbalance", erläuterte Stoltenberg: Die Volksrepublik sei "präsent in der Arktis, in Afrika und im Mittelmeer"; sie investiere "massiv in kritische Infrastruktur in Europa" und sei "eine feste Größe im Cyberraum". Zudem stecke Beijing viel Geld sowie Energie "in Nuklearwaffen und Langstreckenraketen, die Europa erreichen können": "Die Nato-Verbündeten müssen sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen." Dass China laut dem Forschungsinstitut SIPRI aus Stockholm mit 320 Stück lediglich einen Bruchteil der Atomwaffen der Vereinigten Staaten (5.800) und Russlands (6.375) besitzt und weniger als die beiden NATO-Atommächte in Europa zusammen (Frankreich: 290; Großbritannien: 215), ließ Stoltenberg unerwähnt.[2] Allerdings räumte er ein, kein Land werde von Beijing "unmittelbar bedroht".

Die militärische Funktion ziviler Infrastruktur

Überlegungen, wie sich die NATO konkret gegen China in Stellung bringen könne, werden seit geraumer Zeit in außenpolitischen Think-Tanks angestellt. Ein aktuelles Papier, das vom German Marshall Fund (GMF) in Umlauf gebracht worden ist, hebt dabei unter anderem auf chinesische Investitionen in die europäische Infrastruktur ab. Der Sache nach geht es um Investitionen etwa in Häfen wie im griechischen Piräus und in Eisenbahnlinien wie die Zugstrecke von Belgrad nach Budapest, deren ungarisches Teilstück ein NATO-Mitglied direkt betrifft. "Zivile Straßen, Häfen und Bahnstrecken sind ein wesentlicher Teil der NATO-Pläne für die militärische Mobilisierung", heißt es in dem Papier; deshalb hätten "chinesische Investitionen" in sie "unmittelbare Folgen für die Sicherheit der Allianz".[3] Chinesische Unternehmen hätten etwa "in zwölf Häfen in sieben NATO-Ländern investiert, die Schlüsselbedeutung für die militärische Mobilisierungsplanung im Osten, Süden und Südosten der NATO besitzen", heißt es weiter. Die NATO müsse daher dazu beitragen, "Schlüsselkriterien für auswärtige Direktinvestitionen in Bereiche mit ziviler wie auch militärischer Anwendung" festzulegen. Konkret sei auch "der Schutz und die Unversehrtheit digitaler Information" für die NATO von Bedeutung. Die Aussage zielt erkennbar auf die Debatte um die Nutzung von Huawei-Technologie beim aktuellen Aufbau der 5G-Netze in Europa ab.[4]

Ein NATO-China-Rat

Weiterreichende Überlegungen hat kürzlich der Atlantic Council angestellt. Die NATO sei längst über ihr eigentliches transatlantisches Bündnisgebiet hinausgewachsen, urteilt Ian Brzezinski von der Transatlantic Security Initiative des Washingtoner Think-Tanks: Sie habe Einsätze etwa in Afghanistan, am Horn von Afrika und im Mittleren Osten absolviert; sie habe außerdem "Globale Partnerschaften" mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und der Mongolei geschlossen. Sie habe daher allen Anlass, sich auch mit China zu befassen. Ein erster Schritt könne die Gründung eines NATO-China-Rats nach dem Vorbild des NATO-Russland-Rats sein. Folgt man Brzezinski, dann zielt das Vorhaben insbesondere darauf ab, die europäischen NATO-Mitglieder fest an die Chinapolitik der Vereinigten Staaten zu binden: In einem NATO-China-Rat, schreibt der Experte, seien die Bündnismitglieder gezwungen, sich gegenüber Beijing "auf koordinierte Weise" zu positionieren; eine derartige Institution könne deshalb "unterstreichen", dass sich im derzeitigen globalen Machtkampf nicht nur "China und die USA" gegenüberständen, "sondern China und die transatlantische Gemeinschaft".[5]

NATO-Operationen im Pazifik

Vor allem aber schlägt Brzezinski vor, die NATO solle ihre militärischen Aktivitäten in die Asien-Pazifik-Region ausweiten. Zunächst gelte es, die gemeinsamen Beratungen mit den dortigen "Globalen Partnern" "um regelmäßigere und robustere Militärübungen zu ergänzen (insbesondere Luft-, See- und Spezialkräftemanöver)".[6] Damit könne man US-Kriegsübungen im Pazifik, die bereits in den vergangenen Jahren mit Beteiligung europäischer Streitkräfte stattgefunden hätten (german-foreign-policy.com berichtete [7]), um eine NATO-Komponente erweitern. Brzezinski schlägt zudem vor, das Kriegsbündnis solle "im Indo-Pazifik" [8] ein "Center of Excellence" etablieren, in dem Offiziere aus den Streitkräften der "Globalen Partner" in die NATO-Kommandostruktur eingebunden würden und sich mit NATO-Praktiken und -Einsätzen vertraut machen könnten. Schließlich solle das Bündnis "ein kleines Hauptquartier im Indo-Pazifik" installieren, das NATO-Manöver und -Operationen koordinieren könne. Freilich dürfe die NATO ihre Aktivitäten nicht allein auf militärische Maßnahmen reduzieren: Sie müsse die gesamte Bandbreite "diplomatischer, ökonomischer, technologischer, gesellschaftlicher und militärischer Fähigkeiten und Dynamiken" mobilisieren, "die geopolitische Macht definieren".

"Viel stärker auf dem Radarschirm"

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat schon im vergangenen Jahr begonnen, die Beziehungen des Kriegsbündnisses insbesondere zu Australien zu intensivieren.[9] Das Land profiliert sich seit geraumer Zeit als schärfster Parteigänger Washingtons im Machtkampf gegen Beijing. Zu Beginn vergangener Woche hat Stoltenberg erneut bekräftigt, das Bündnis müsse künftig "noch enger mit gleichgesinnten Ländern wie Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea" zusammenarbeiten.[10] An dem gestern zu Ende gegangenen Treffen der NATO-Verteidigungsminister nahm erstmals der Amtskollege aus Australien in vollem Umfang teil. Zwar spricht sich Stoltenberg mit Rücksicht auf Mitgliedstaaten, die bislang zögern, noch nicht für NATO-Manöver und -Operationen in der Asien-Pazifik-Region aus: "Das Südchinesische Meer ist kein Einsatzort für die Nato. Es gibt keinen Grund, Truppen der Allianz dort hinzuschicken."[11] Allerdings dauert die Debatte an. Mittlerweile sei China "viel stärker auf unserem Radarschirm", erklärte die NATO-Botschafterin der Vereinigten Staaten, Kay Bailey Hutchison, am Dienstag: "Die NATO blickt jetzt nach Osten."[12] Damit war nicht Osteuropa bzw. Russland, sondern Ostasien bzw. China gemeint.

