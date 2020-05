BERLIN/BELGRAD (Eigener Bericht) - Die Westbalkanstaaten, darunter Serbien, sollen der EU für ihre Unterstützung im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie öffentlich Dankbarkeit bekunden. Dies fordert die Union in der Abschlusserklärung zu ihrem Zagreber Westbalkangipfel vom vergangenen Mittwoch. Vorausgegangen war scharfe Kritik an chinesischen Hilfslieferungen nach Serbien, die in Berlin und Brüssel auf heftigen Unmut gestoßen waren; der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte Beijing einen "Kampf um Einfluss" mit einer "Politik der Großzügigkeit" vorgeworfen. Hintergrund ist, dass Deutschland und die EU sich seit Jahren bemühen, die stärker werdende Stellung anderer Mächte in den Nicht-EU-Staaten Südosteuropas zu bekämpfen; das betrifft kulturpolitische, militärpolitische und ökonomische Aktivitäten der Türkei, Russlands und Chinas. Ursache dafür ist, dass die EU zwar seit Jahren die Ökonomie der Westbalkanstaaten dominiert, dass dies dort aber nur zum Abfluss von Milliardensummen führt und den Aufschwung der betroffenen Länder unmöglich macht. Diese wenden sich unter anderem China zu.

Abhängig und ausgesaugt

Hintergrund des aktuellen Einflusskampfs um die sechs Nicht-EU-Länder Südosteuropas - Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und das völkerrechtswidrig von Serbien abgespaltene Kosovo - ist, dass diese aus ihrer lange Zeit ziemlich einseitigen Orientierung auf die Union keinen wirklichen Vorteil ziehen konnten. Im Gegenteil: Das "von der EU und den internationalen Finanzinstituten wie der Weltbank propagierte 'Transitionsmodell'" habe ihnen "nicht die gewünschte schnelle Angleichung an Westeuropa gebracht", konstatiert etwa Dušan Reljić, Südosteuropaexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) aus Berlin [1]; sie seien zudem in umfassende ökonomische Abhängigkeit geraten. So wickle der Westbalkan "fast 75 Prozent seines Außenhandels mit der EU ab, mehr als etliche EU-Mitglieder selbst". In der Tat liegt der EU-weite Durchschnitt, was den Anteil des Außenhandels mit anderen EU-Staaten betrifft, bei 63,8 Prozent; das entspricht in etwa dem deutschen Vergleichswert. Hinzu kommt, dass die handelspolitische Fixierung der Westbalkanstaaten auf die EU mit höchst ungleichen Beziehungen verknüpft ist; so haben die betreffenden Länder von 2008 bis 2018 ein Handelsdefizit von rund 100 Milliarden Euro gegenüber der Union angehäuft. Das mache es unmöglich, ein Wachstum von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, das nötig sei, um bis zur Jahrhundertmitte mit der EU gleichzuziehen, konstatiert Reljić. Zudem kämen auch "Auslandsinvestitionen, Bankenkapital, Überweisungen der Arbeitsmigranten" weitgehend aus der Union - aber "keine substantielle unentgeltliche Finanzhilfe, um wirtschaftlich aufzuholen und die strukturellen Defizite mit der EU zu beheben".

"Neue Seidenstraße", "Slawischer Schutzschild"

Die offenkundige Chancenlosigkeit, in alleiniger Anbindung an die EU die Lebensverhältnisse im eigenen Land nennenswert zu verbessern, motiviert die Westbalkanstaaten bereits seit Jahren dazu, ihre Beziehungen zu Mächten jenseits der EU zu verbessern. So kooperieren etwa die bosnischen Muslime eng mit der Türkei, die sich darüber hinaus um eine Stärkung ihrer Stellung im Kosovo und in Albanien bemüht. Serbien wiederum baut seine Zusammenarbeit mit Russland aus; dies gilt ebenso für die Wirtschaft, darunter der Bezug russischen Erdgases, wie für das Militär: Erst im Herbst fand unter dem Namen "Slawischer Schutzschild" ein gemeinsames russisch-serbisches Manöver statt.[2] Gleichzeitig weiten Serbien und andere Staaten der Region ihre Kooperation mit China aus. Dies geschieht vor allem im Rahmen der "Neuen Seidenstraße" ("Belt and Road Initiative", BRI); die Volksrepublik treibt unter anderem den Ausbau eines Verkehrskorridors vom Hafen von Piräus über Nordmazedonien und Serbien nach Ungarn und damit in die EU voran. Jüngst hat Belgrad seine Zusammenarbeit mit Beijing weiter ausgebaut, nachdem die EU am 19. März den Export medizinischer Schutzausrüstung auch in die Westbalkanländer verboten hatte: Serbiens Präsident Aleksandar Vučić begrüßte mit theatralischen Gesten die Ankunft von Schutzausrüstung aus der Volksrepublik. Reljić konstatiert, längst blicke man "in der Region ... in der Hoffnung auf größere Investitionen zunehmend nach Asien, vor allem nach China".[3]

Von NATO-Staaten umgeben

Die EU ist seit Jahren bemüht, den Einfluss vor allem Russlands und Chinas in Südosteuropa zu schwächen. Seit 2014 finden regelmäßig sogenannte Westbalkan-Konferenzen statt, auf denen jeweils Vertreter interessierter EU-Staaten sowie der sechs Westbalkanstaaten zusammentreffen.[4] Hinzu kommen Westbalkangipfel der EU.[5] Eine wichtige Rolle bei der Einflusssicherung spielt auch die NATO. So sind mittlerweile drei der sechs Westbalkanstaaten in das Bündnis integriert worden - Albanien im Jahr 2009, Montenegro im Jahr 2017, zuletzt Nordmazedonien am 27. März dieses Jahres. Dabei war ihre Aufnahme nicht durch ihren militärischen Bündnisbeitrag motiviert, der als vernachlässigenswert gelten kann, sondern durch geostrategische Erwägungen. Serbien kooperiert bis heute eng mit Russland - auch militärisch; zudem ist in dem Land der NATO-Krieg des Jahres 1999 unvergessen, weshalb seine Einbindung in das Kriegsbündnis nicht in Frage kommt. In Bosnien-Herzegowina sprechen sich die bosnischen Serben strikt gegen einen etwaigen NATO-Beitritt aus. Das Kosovo wiederum kann nicht aufgenommen werden, da seine Abspaltung von Serbien sogar von einigen NATO-Staaten, darunter etwa Spanien, nicht anerkannt wird. Die Aufnahme der drei anderen Westbalkanstaaten hat nun aber dazu geführt, dass inzwischen, wie ein Korrespondent formuliert, "das bündnislose Trio ... in jeder Himmelsrichtung von Nato-Staaten umgeben" ist: "Moskaus Versuche, dies zu verhindern, sind gescheitert."[6]

Außenpolitische Anpassung

Weil die Konferenzen und Gipfeltreffen sowie die NATO-Aktivitäten nicht ausreichen, um vor allem den wachsenden Wirtschaftseinfluss Chinas in Südosteuropa zurückzudrängen, sieht sich die EU regelmäßig veranlasst, die Westbalkanstaaten mit dem EU-Beitritt zu locken. Mit Montenegro führt sie seit 2012, mit Serbien seit 2014 Beitrittsverhandlungen; im März dieses Jahres hat sie - nach harten internen Auseinandersetzungen [7] - Nordmazedonien und Albanien Beitrittsgespräche zugesagt. Die Beitrittsverhandlungen dienen dazu, vor allem die ökonomischen und juristischen Normensysteme der Kandidaten an EU-Standards anzugleichen. Sie führen freilich nicht zwingend zum Beitritt, den längst nicht alle heutigen EU-Staaten wünschen: Wären sie Unionsmitglieder, dann hätten sie Anspruch auf Transferleistungen und könnten politische Mitsprache einfordern. Entsprechend verhinderte die EU vergangene Woche die Aufnahme des Begriffs "Erweiterung" in ihre Zagreber Abschlusserklärung; treibende Kräfte waren dabei laut einem Bericht der kroatischen Zeitung Jutarnji List vor allem Deutschland, die Niederlande und Frankreich.[8] Dafür fordert die Union in dem Dokument die Westbalkanstaaten auf, ihre außenpolitischen Positionen in vollem Umfang denjenigen der EU anzupassen - und "entsprechend zu handeln".[9]

"Das verdient öffentliche Anerkennung"

In der Abschlusserklärung reagiert die EU auch darauf, dass Serbien von China im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie Hilfslieferungen erhalten hat. Die Hilfslieferungen waren insbesondere in Deutschland mit großem Unmut kommentiert worden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte der Volksrepublik vorgeworfen, mit einer "Politik der Großzügigkeit" einen "Kampf um Einfluss" zu führen.[10] Kurz vor dem Zagreber Westbalkangipfel hatte die EU, unter Zugzwang geraten, ihr Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung gelockert und sodann ihrerseits den Westbalkanstaaten Hilfsgüter gewährt. Auf dem Gipfeltreffen hat sie zudem Finanzhilfen im Wert von 3,3 Milliarden Euro zugesagt. Davon wurden allerdings 900 Millionen Euro lediglich aus bereits zugesagten Mitteln umgewidmet; der Rest besteht weitgehend aus rückzahlbaren Krediten und soll privaten Unternehmen zugute kommen. Weil die Reaktionen in den Westbalkanländern dementsprechend nicht überwältigend waren, soll die Abschlusserklärung des Gipfels nachhelfen. Darin fordert die EU nun demonstrative Dankbarkeit: Dass "Unterstützung und Kooperation" der EU "weit über das hinausgehen, was der Region jeder andere Partner zur Verfügung gestellt hat", heißt es in dem Dokument, das "verdient öffentliche Anerkennung".[11]

