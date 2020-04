BERLIN/BEIJING (Eigener Bericht) - Deutschland ist zur Begrenzung der ökonomischen Schäden durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich in hohem Maß auf China angewiesen. Dies zeigen Einschätzungen aus zwei Paradebranchen der deutschen Industrie - der Kfz-Branche und dem Maschinenbau. So rechnet der Maschinenbauverband VDMA mit dramatischen Verlusten vor allem in Europa und Nordamerika, während er das Geschäft in China wieder im Aufwind sieht: Dort scheine sich "die Lage ... zu stabilisieren". Ähnlich äußern sich Vertreter der Autoindustrie; bei VW etwa heißt es, man werde in der Volksrepublik aufholen können und vermutlich nicht weit hinter den ursprünglichen Jahresplänen zurückbleiben, während Experten auf dem US-Fahrzeugmarkt mit milliardenschweren Verlusten rechnen. Mit Blick auf die ungleiche Entwicklung in China und den USA heißt es in Wirtschaftskreisen: "Krisen verschieben die Kräfte." Abhängig von Beijing ist Berlin auch bei der Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung. Die bisher größte Lieferung wird heute in Leipzig erwartet; durchgeführt wird sie vom deutschen Militär.

Schutzausrüstung aus China

Am heutigen Montag wird auf dem Flughafen Leipzig/Halle die bislang größte Lieferung medizinischer Schutzausrüstung aus China für den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie in der Bundesrepublik erwartet. Das weltgrößte Transportflugzeug, die ukrainische Antonow An-225, von der lediglich ein Exemplar existiert, soll nicht zuletzt mehr als zehn Millionen Gesichtsmasken ins Land bringen. Die Antonow fliegt im Auftrag der Bundeswehr; Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Lieferung persönlich vor Ort in Empfang nehmen.[1] Bereits am Wochenende war eine Antonow An-124 mit 8,3 Millionen Gesichtsmasken in Leipzig/Halle gelandet; eine zweite An-124-Lieferung steht kurz bevor. Die ukrainischen Antonow-Flugzeuge werden von der Bundeswehr regelmäßig genutzt, um ihre Hubschrauber, Panzer, Lastwagen oder anderes Großgerät in die Einsatz- und Manövergebiete der deutschen Streitkräfte zu transportieren. Den Rahmen bildet das SALIS-Programm (Strategic Airlift International Solution), mit dem sich eine Reihe europäischer NATO-Staaten strategische Lufttransportkapazitäten gesichert haben. Zwei Antonow An-124 - sie gelten nach der An-225 als die zweitgrößten der Welt - stehen dabei üblicherweise in Leipzig/Halle für den Bedarf der Bundeswehr bereit.[2]

Spät dran

Für den Antransport von Schutzausrüstung aus China werden die Antonow-Flugzeuge im Rahmen von SALIS bereits seit rund fünf Wochen genutzt. So traf eine An-124 schon am 21. März mit medizinischen Materialien auf dem Flughafen im tschechischen Pardubice ein. Am 23. März folgte ein Transportflug in die Slowakei, am 31. März ein weiterer nach Tschechien. Am 9. und am 16. April landeten Antonow-Frachter in Warschau und in Wrocław, am 19. April dann auf dem Flughafen Paris-Vatry. Am 23. April brachte die Antonow An-225 Gesichtsmasken, Handschuhe und Schutzanzüge aus China nach Kiew. Weitere Lieferungen chinesischer Schutzausrüstung in die Vereinigten Staaten werden folgen.[3] Dass die Bundesrepublik vergleichsweise spät dran ist - die Tschechische Republik, die Slowakei und Polen wurden viel früher mit der dringend benötigten Ware beliefert -, liegt an schweren Versäumnissen der Bundesregierung, die erst mit erheblicher Verspätung mit der Beschaffung von Schutzausrüstung begann und dann als einziges europäisches Land Chinas Angebot zu Hilfslieferungen ablehnte (german-foreign-policy.com berichtete [4]).

Europa: "Epizentrum der Störungen"

Deutschland ist zur Zeit nicht nur bei der Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung auf China angewiesen, sondern auch beim Versuch, seine Wirtschaft vor dem Absturz zu bewahren. Das zeigt ein Blick auf zwei Paradebranchen der deutschen Industrie - den Maschinenbau und die Kfz-Herstellung. Der Maschinenbauverband VDMA konstatierte in der vergangenen Woche mit Bezug auf eine Umfrage unter seinen Mitgliedsunternehmen, die Lage in der Branche habe sich durch das Anhalten der Covid-19-Pandemie "nochmals verschärft"; es gebe immense Schwierigkeiten nicht nur in der Produktion, es würden auch zunehmend Aufträge storniert. "Das Epizentrum der Störungen" liege eindeutig "in Europa". "Nachfrageseitig" komme es "auch zu hohen Ausfällen aus den USA", während sich "in China ... die Lage ... zu stabilisieren" scheine.[5] In der Tat hatte der Verband schon in der Vorwoche darauf hingewiesen, dass der Neustart der Wirtschaft in China eine "merkliche Verbesserung" mit sich bringe. Dort sei die Anzahl der deutschen Maschinenbauer, die die Auswirkungen der Pandemie als "groß" einstuften, auf unter 50 Prozent gesunken, während bereits 13 Prozent davon ausgingen, die Folgen der Pandemie würden sich als "eher gering" erweisen; wenige Wochen zuvor seien es nur drei Prozent gewesen.[6]

Milliardenrisiken in den USA

Ähnlich verhält es sich in der Kfz-Industrie. So hat etwa der VW-Konzern, der vor der Coronakrise rund 40 Prozent seiner Verkäufe in China tätigte, dort im ersten Quartal massive Einbrüche hinnehmen müssen, kann seinen Absatz in der Volksrepublik inzwischen aber wieder stark steigern. Es gebe eine "aufgestaute Nachfrage im Markt", urteilte Mitte des Monats der China-Chef des Unternehmens, Stephan Wöllenstein; zudem gehe man davon aus, dass in Beijing in naher Zukunft "ein sehr starkes Konjunkturpaket verabschiedet" werde, aus dem auch die Autoindustrie Vorteile ziehen könne.[7] Insgesamt werde man in der Volksrepublik vermutlich aufholen können und nicht weit hinter den ursprünglichen Jahresplanungen zurückbleiben. Gleichzeitig warnen Beobachter, der deutschen Kfz-Branche stünden auf dem US-Markt womöglich riesige Verluste bevor. Zu den unmittelbaren Produktions- und Absatzausfällen komme hinzu, dass in den Vereinigten Staaten das Leasen von Autos sehr verbreitet sei; der dramatische Anstieg der US-Arbeitslosigkeit - allein seit Ausbruch der Coronakrise haben sich 26 Millionen US-Amerikaner offiziell arbeitslos gemeldet - drohe in vielen Fällen zu Zahlungsunfähigkeit zu führen. Infolge der Finanzkrise von 2008 habe alleine BMW "auf Kreditausfälle und Leasingrückläufer auf dem US-Markt rund zwei Milliarden Euro abschreiben müssen". Ähnliches könne jetzt erneut geschehen, womöglich sogar in größerem Maßstab, warnt ein Kommentator und urteilt, das deutsche Kfz-Geschäft in China und in den USA vergleichend: "Krisen verschieben die Kräfte."[8]

Nützliche China-Connection

In der Tat vermuten Experten, gerade gute Beziehungen nach China könnten deutschen Konzernen heute helfen, die Coronakrise einigermaßen glimpflich zu überstehen. So urteilt etwa Ferdinand Dudenhöffer, der sich als Kfz-Spezialist an der Universität Duisburg-Essen einen Namen gemacht hat, seit kurzem aber an der Universität St. Gallen wirkt, Daimler könne in nächster Zeit von zwei "unendlich wertvollen Investoren" profitieren: von den chinesischen Kfz-Herstellern Geely und BAIC, die zusammen rund 15 Prozent an dem Stuttgarter Konzern halten. Dieser könne derzeit vor allem auf eine Erholung des Absatzes in China hoffen; dabei werde die Verbindung zu Geely und BAIC nützlich sein: "Die China-Connection wird Daimler helfen, sich aus dieser Krise zu lösen", urteilt Dudenhöffer.[9] Am Wochenende hat ein Vorstandsmitglied des Konzerns bestätigt, man habe im März "wieder um die 50.000 Fahrzeuge" in der Volksrepublik verkaufen können: "Das stimmt uns zuversichtlich".[10] Am heutigen Montag will Daimler in Sindelfingen die Produktion der S-Klasse wieder starten. Der größte Absatzmarkt für die Modelle ist China.

Die Schlacht der Narrative

Dass die deutsche Wirtschaft auf China angewiesen sein dürfte, um die Schäden durch die Covid-19-Pandemie zu beschränken, hält Politiker und Medien in der Bundesrepublik nicht davon ab, ihre Negativkampagne gegen die Volksrepublik zu verstärken.[11] german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.

