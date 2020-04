BERLIN (Eigener Bericht) - Die deutsche Marine kündigt für kommenden Monat die Entsendung eines Kriegsschiffes in den Indischen Ozean an. Sollte die Covid-19-Pandemie es nicht verhindern, wird die Fregatte Hamburg im Mai ihren Heimatstützpunkt Wilhelmshaven verlassen und nach einem Flugkörperschießen unweit Norwegen zum französischen Übersee-Département La Réunion aufbrechen. Dort findet ein Treffen der Anrainerstaaten des Indischen Ozeans zuzüglich einiger "Beobachter" wie Deutschland statt. Anschließend sind Hafenbesuche bei mehreren Anrainern und gemeinsame Übungen mit deren Marinen geplant. Die deutsche Marine fasst damit vorsichtig im Indischen Ozean Fuß - nicht zuletzt, um dort an Indiens Seite Position gegen China zu beziehen. Dabei kooperiert Berlin mit Paris, das, anknüpfend an seine koloniale Vergangenheit, im Indischen Ozean bis heute militärische Präsenz zeigt. Geplant ist auch ein Besuch der Fregatte Hamburg in Australien, dem Land, das sich zur Zeit am schärfsten gegen China positioniert und mit dem Deutschland zunehmend militärisch kooperiert.

Zentralmacht Indien

Laut den ursprünglichen Planungen sollte die Fregatte Hamburg mit ihrer Crew Ende Juni im französischen Übersee-Département La Réunion eintreffen, um dort am diesjährigen Indian Ocean Naval Symposium (IONS) teilzunehmen. La Réunion liegt im westlichen Indischen Ozean etwa 800 Kilometer östlich von Madagaskar. Das IONS ist erstmals im Februar 2008 auf Initiative Indiens abgehalten worden; es wird seitdem alle zwei Jahre durchgeführt. Hintergrund ist die hohe Bedeutung, die New Delhi dem Indischen Ozean beimisst. Indien ist in den vergangenen Jahren ökonomisch rasch erstarkt; lag es in der Rangfolge der Länder mit der größten Wirtschaftsleistung weltweit im Jahr 2010 noch auf Platz neun, so hat es mittlerweile Frankreich und Großbritannien hinter sich gelassen und lag im Jahr 2019 erstmals auf Platz fünf. Experten sagen ihm einen weiteren Aufstieg voraus. Aufbauend auf seiner neuen ökonomischen Stärke, bemüht sich Indien auch politisch um größeren Einfluss, nicht zuletzt, um in der Konkurrenz mit seinem großen asiatischen Rivalen China nicht allzu weit zurückzufallen. Sein Haupteinflussgebiet ist dabei aus Sicht des indischen Establishments der riesige Indische Ozean, in dem das Land geographisch die zentrale Position einnimmt.

Der Seeweg zum Pazifik

Die geplante Teilnahme am IONS ermöglicht es der deutschen Marine, ihre Präsenz im Indischen Ozean ein wenig auszubauen. Aktuell beteiligen sich deutsche Soldaten an EUNAVFOR Somalia Atalanta, einem EU-Einsatz am Horn von Afrika, also im äußersten Westen des Indischen Ozeans, zur Absicherung der dortigen Seewege gegen Piraten; die Bundeswehr hat Personal auf dem logistischen Abstützpunkt im Hafen von Dschibuti stationiert und entsendet zweimal im Jahr ein Seefernaufklärungsflugzeug P-3C Orion in die Region. Bereits kurz nach Beginn des Einsatzes urteilte Vizeadmiral a.D. Ulrich Weisser, der Indische Ozean sei gegenwärtig "die Schlüsselregion für die Weltmeere", besonders "für die Seewege zum Pazifik"; damit sei er "entscheidend für das künftige Machtgefüge in Asien".[1] Das IONS ermöglicht es der deutschen Marine, ihre Kontakte zu den 23 Mitgliedstaaten des Zusammenschlusses, die am Indischen Ozean liegen oder dort Gebiete kontrollieren, zu intensivieren. Deutschland hat in der Organisation, die dem Ausbau der maritimen Kooperation der Mitgliedstaaten dient, Beobachterstatus inne. Anschließend soll die Fregatte Hamburg auf einer Rundfahrt in mehreren Häfen Station machen und dort auch Übungen mit den jeweiligen Seestreitkräften abhalten. Laut Berichten handelt es sich um Häfen in Indien, Pakistan, Sri Lanka, und Malaysia.[2]

Ursprünge in der Kolonialära

Zusätzlich soll sich die Fregatte Hamburg nach der Teilnahme am IONS eine Zeitlang in den Deutsch-Französischen Marineverband (DEFRAM) eingliedern. Bei DEFRAM handelt es sich um einen Verband, der sich regelmäßig für eine kurze Zeit zu gemeinsamen Ausbildungsmaßnahmen konstituiert. War dies gewöhnlich etwa im Mittelmeer oder im Atlantik geschehen, so haben Berlin und Paris diesmal den Indischen Ozean ausgewählt.[3] Für die Bundesrepublik ist das von einiger Bedeutung, da Frankreich eine traditionelle militärische Präsenz im Indischen Ozean unterhält, die ihre Ursprünge in der Kolonialära hat. So verfügt Paris über Militärstützpunkte auf La Réunion sowie in seinem Übersee-Département Mayotte nördlich von Madagaskar. Es hat zudem schon vor Jahren begonnen, seine Marinekooperation mit Indien zu intensivieren. Ende vergangenen Jahres vereinbarten Paris und New Delhi nicht nur gemeinsame Manöver, sondern auch gemeinsame Operationen ihrer Marinen im Indischen Ozean. Dies richtet sich gegen China.[4]

Speerspitze gegen China

Anschließend ist die Weiterfahrt der Fregatte Hamburg durch den Indischen Ozean nach Australien geplant. Die Bundesrepublik baut ihre rüstungsindustrielle und militärpolitische Kooperation mit dem Land seit geraumer Zeit aus. Schon die am 28. Januar 2013 unterzeichnete "Berlin-Canberra-Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft" sah nicht nur einen "strategisch-politischen Dialog", sondern auch eine engere "Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich" vor. Seither haben beide Seiten sich um die Stärkung ihrer militärpolitischen Beziehungen bemüht. Auch die NATO arbeitet immer enger mit Australien zusammen (german-foreign-policy.com berichtete [5]). Hinzu kommen boomende Rüstungsgeschäfte: Australien war 2016 siebtgrößter, 2017 fünftgrößter und 2018 bereits drittgrößter Käufer deutschen Kriegsgeräts.[6] Der Ausbau der Kooperation hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Australien sich seit geraumer Zeit als regionale Speerspitze gegen die Volksrepublik China positioniert - unter anderem mit dem "Quadrilateral Security Dialogue" ("Quad"), einem Pakt mit den USA, Japan und Indien, der gegen Beijing gerichtet ist. Seit einiger Zeit werden in Berlin und Brüssel Stimmen laut, die auf eine intensive Kooperation Deutschlands und der EU mit dem Quad dringen (german-foreign-policy.com berichtete [7]). Zuletzt hat Bundesaußenminister Heiko Maas am 19. März mit seinem japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi telefoniert; dabei habe man beschlossen, teilt das Auswärtige Amt mit, man werde die "sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der Region weiter vorantreiben".[8]

"Das neue 'Mare Nostrum'"

Auf die Entsendung eines Kriegsschiffes in die Gewässer Asiens bereitet sich die Bundesrepublik seit geraumer Zeit vor - wenngleich lange Zeit unklar war, ob der Indische Ozean oder das Südchinesische Meer Ziel sein solle. Nachdem bereits zur Jahresmitte 2019 berichtet worden war, im Verteidigungsministerium werde diskutiert, ein Kriegsschiff in das Südchinesische Meer zu entsenden, behauptete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am 7. November in einer Rede an der Münchener Universität der Bundeswehr, "unsere Partner im Indo-Pazifischen Raum" fühlten sich "von Chinas Machtanspruch zunehmend bedrängt" und wünschten sich von Deutschland "ein klares Zeichen der Solidarität". Es sei deshalb an der Zeit, "Präsenz in der Region" zu zeigen.[9] Zuletzt hatte der Inspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, in einer Rede auf der diesjährigen Historisch Taktischen Tagung der Marine geäußert, für Deutschland hätten "andere Seegebiete" als die gewohnten Einsatzregionen der Marine - Ostsee, Mittelmeer, Schwarzes Meer, Atlantik - "an Bedeutung hinzugewonnen", darunter der Indische Ozean, "das neue 'Mare Nostrum' der Welt". Dort seien Operationen deutscher Kriegsschiffe jetzt prinzipiell möglich.[10]

Begriffe mit Folgen

Aufschlussreich ist im politisch-militärischen Sprachgebrauch Berlins ein unscheinbares Detail: dass seit geraumer Zeit nicht mehr nur vom Indischen und vom Pazifischen Ozean, sondern vom "Indo-Pazifischen Raum" die Rede ist.[11] Der Begriff "Indo-Pazifik" entstammt ursprünglich der strategischen Debatte in Indien; er sollte das Land gedanklich mit der Entwicklung in Ost- und Südostasien verknüpfen. Übernommen worden ist er in den vergangenen Jahren dann freilich von US-Strategen, die mit ihm die Absicht verbanden, potenzielle Verbündete im Machtkampf gegen China von Japan über Australien bis Indien zusammenzuführen. Der Begriff diene damit dazu, "in einer aktualisierten Version des Kalten Kriegs" China "einzudämmen", urteilt der indische Marinestratege Gurpreet S. Khurana; faktisch definiere er nun einen "geopolitischen Rahmen, der Asien in Freunde und Feinde teilt".[12] Die Trump-Administration hat ihn im Dezember 2017 in ihre neue Nationale Sicherheitsstrategie aufgenommen und am 30. Mai 2018 das U.S. Pacific Command auf Hawaii in U.S. Indo-Pacific Command umbenannt. Die Bundesregierung hat schon vor geraumer Zeit begonnen, ihrerseits von "Indo-Pazifik" zu reden - freilich, ohne das Publikum jemals über die weitreichenden strategischen Implikationen des neuen Begriffs zu informieren.

