BERLIN (Eigener Bericht) - Am Vorabend einer sich immer deutlicher abzeichnenden Wirtschaftskrise sieht sich die deutsche Autobranche mit milliardenschweren Strafzahlungen konfrontiert. Laut aktuellen Studien von Unternehmensberatungen werden insbesondere deutsche Kfz-Hersteller die CO2-Grenzwerte der EU nicht einhalten können; Volkswagen müsse daher mit Strafen von bis zu 4,5 Milliarden Euro rechnen, Daimler mit einer Milliarde Euro, BMW immerhin noch mit 750 Millionen Euro. Ursache ist demnach nicht zuletzt, dass die Bundesregierung immer wieder zugunsten der deutschen Autokonzerne auf die EU-Normgebung Einfluss genommen und Auflagen gelockert hat; dies habe, heißt es, die Branche zwar von aufwendigen Innovationen befreit, sie aber gleichzeitig in technologischen Rückstand gegenüber Unternehmen aus den USA (Tesla) und Japan gebracht. Toyota etwa, Hauptkonkurrent von VW um die Position des Pkw-Weltmarktführers, müsse nur mit Strafzahlungen von 18 Millionen Euro rechnen. Die Strafen treffen die Branche zum Zeitpunkt dramatischer Einbrüche auf zentralen Absatzmärkten.

Milliardenschwere Strafen

Am Vorabend einer sich immer deutlicher abzeichnenden Wirtschaftskrise sieht sich die deutsche Autobranche mit milliardenschweren Strafzahlungen konfrontiert, die ihr aufgrund mangelhafter Befolgung von Umweltstandards drohen. Eine jüngst publizierte Studie der Unternehmensberatung Deloitte [1] geht davon aus, dass mindestens zehn in Europa tätige Kfz-Hersteller nicht in der Lage sein werden, die neuen Höchstwerte für den Kohlendioxidausstoß fristgemäß einzuhalten. Die deutschen Autobauer sind, da ihre Fahrzeuge einen besonders hohen Benzinverbrauch aufweisen, von den Strafzahlungen besonders stark betroffen. Ab Jahresanfang 2020 gilt ein Höchstwert für den CO2-Ausstoß von 95 Gramm pro Kilometer, wobei sich dieser Wert auf den Durchschnitt der gesamten Flotte eines Fahrzeugproduzenten bezieht, sodass einige besonders sprithungrige Modelle diesen Grenzwert überschreiten können, solange andere Modelle sparsamer sind. Dennoch scheint die deutsche Branche diese lange bekannte - und auf ihr Betreiben mehrfach aufgeweichte [2] - Vorgabe nicht einhalten zu können.

95 Euro ab 95 Gramm

Dieses Scheitern dürfte für die angeschlagene Autobranche teuer werden: Für jedes Gramm CO2-Ausstoß oberhalb des neuen Höchstsatzes von 95 Gramm pro Kilometer werden pro verkauftem Neuwagen 95 Euro Strafe fällig. Dabei soll der Grenzwert in den kommenden Jahren sukzessive herabgesetzt werden, bis er 2030 bei rund 59 Gramm liegen soll. Im vergangenen Jahr wiesen die in der EU zugelassenen Neuwagen einen durchschnittlichen Verbrauch von 108 Gramm Kohlendioxid auf, weshalb die Deloitte-Studie zu der Schlussfolgerung gelangt, auf die europäischen Hersteller kämen im kommenden Jahr Strafzahlungen von rund 3,3 Milliarden Euro zu. Für das laufende Jahr existieren noch Übergangsfristen. Auch kurzfristige Maßnahmen wie "Rabatte für ihre elektrifizierten oder besonders sparsamen Autos" schützten die Hersteller ab 2021 angesichts des hohen Durchschnittsverbrauchs nicht vor Strafen, heißt es. Die Autoren der Studie weigerten sich, konkrete Namen der betroffenen Hersteller zu nennen.

Profitabilitätseinbußen

Laut der Deloitte-Studie haben die Hersteller aufgrund der neuen EU-Grenzwerte mit "Profitabilitätseinbußen" zu kämpfen, die nur "bedingt abwendbar" seien. Zwar brächten insbesondere die großen und schweren SUV, die bis 2026 rund 41 Prozent aller abgesetzten Pkw ausmachen sollen, erhebliche Gewinne - und von ihnen könnten in sechs Jahren 40 Prozent mit Plug-in-Hybrid- oder E-Antrieb ausgestattet sein, hoffen die Autoren: "zwei Fliegen mit einer Klappe". Bei den sonstigen Fahrzeugen werde der Anteil der Elektro- und Hybridfahrzeuge bis 2026 allerdings auf nur 32 Prozent steigen. Aufgrund der CO2-Vorgaben hätten die Hersteller nur die Wahl, "hohe CO2-Strafen" zu zahlen oder E-Autos zu Preisen zu verkaufen, "bei denen sie wenig bis nichts verdienen". Die viel beschworene Elektromobilität werde bis auf Weiteres ein "Zuschussgeschäft" bleiben.

VW besonders stark betroffen

Genauere Angaben zu den betroffenen Herstellern enthält eine andere, bereits Mitte Januar 2020 publizierte Untersuchung eines Beratungsunternehmens, die in diesem Zusammenhang nahezu alle großen deutschen Kfz-Konzerne nennt.[3] Demnach werden voraussichtlich "alle 13 führenden Automobilhersteller Europas" die Emissionsziele verfehlen; dies könne branchenweit Kosten von 14,5 Milliarden Euro verursachen. Demnach kämen vor allem auf VW enorme Strafzahlungen zu, die sich laut Prognosen auf 4,5 Milliarden Euro belaufen könnten, da sie sich nach der Anzahl der verkauften Fahrzeuge richten; VW ist inzwischen der weltgrößte Pkw-Produzent. Die Fahrzeugflotte des Wolfsburger Autobauers habe 2018 noch einen Durchschnittsausstoß von 121 Gramm CO2 pro Kilometer erreicht, heißt es; im kommenden Jahr könne er auf 109 Gramm sinken - doch die Vorgabe für VW liege bei 96 Gramm CO2. Daimler muss sich laut der Studie auf Mehrbelastungen von einer knappen Milliarde Euro einstellen, BMW auf gut 750 Millionen Euro. Toyota, VWs größter Konkurrent um die Position des Weltmarktführers, könne hingegen damit rechnen, die CO2-Auflagen der EU nahezu vollständig zu erfüllen und somit nur unwesentliche Strafen zahlen zu müssen; die genannte Untersuchung taxiert sie auf 18 Millionen Euro. Unter den anderen Konkurrenten der deutschen Autoindustrie sind besonders Fiat-Chrysler (2,6 Milliarden Euro), Ford (1,4 Milliarden Euro), Renault-Nissan-Mitsubishi (eine Milliarde Euro) und PSA (rund 900 Millionen Euro) von den drohenden Strafen betroffen.

Rasche Umstellung "unrealistisch"

Um den Strafzahlungen zu entgehen, müsse Europas Autoindustrie rund 2,5 Millionen elektrisch betriebene Fahrzeuge verkaufen, was einer Produktionssteigerung "von 1.280 Prozent bis 2021" entspreche und somit "unrealistisch" sei, hieß es in der Studie weiter. Dies ganz abgesehen davon, dass nach Ansicht von Kritikern die Elektromobilität eine umweltpolitische Sackgasse ist, weil die Herstellung von Elektroautos sehr viel mehr Energie verbrauche als die Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Zudem bewegten batteriebetriebene Fahrzeuge sich nur dann klimaneutral fort, wenn der Strom, mit dem sie geladen werden, aus regenerativen Energiequellen erzeugt worden sei. Vor allem in der Bundesrepublik, wo über lange Jahre allen Widerständen zum Trotz die Kohleverstromung gefördert wurde, könne dies auch mittelfristig kaum garantiert werden.

"Die Konzerne schützen"

Dabei haben vor allem die deutschen Hersteller sehr viel Zeit gehabt, sich auf die strikteren CO2-Schranken vorzubereiten. So werden die neuen Grenzwerte für jeden Hersteller angepasst, wobei schwere Autos, die besonders von deutschen Herstellern gebaut werden, mehr Treibhausgase ausstoßen dürfen als die leichteren Modelle der europäischen Konkurrenz. Zudem hat die Bundesregierung über lange Jahre daran mitgewirkt, die klimapolitischen Vorgaben der EU-Kommission im Sinne deutscher Autokonzerne aufzuweichen oder zu sabotieren.[4] Im Oktober 2013 etwa setzte sie sich für ein Aufweichen der CO2-Bestimmungen der EU ein.[5] Die deutsche Autolobby habe allen Grund, sich zu freuen, hieß es damals, nachdem die Vorgaben gelockert wurden. Ähnlich verhielt sich Berlin im Oktober 2018, als es der Bundesregierung gelang, strengere Auflagen, wie deutsche Wirtschaftsmedien meldeten, zu verhindern: "Ausgerechnet Deutschland wollte die Konzerne schützen".[6] Nach Ansicht von Kritikern hielt gerade die Bereitwilligkeit der dominanten Bundesregierung, alle Wünsche der deutschen Autoindustrie zu erfüllen, jeglichen nennenswerten Innovationsdruck von der Branche fern. Diese geriet dadurch freilich - etwa gegenüber Tesla und der japanischen Konkurrenz - in technologischen Rückstand.[7]

Erste Einbrüche

Nun sehen sich Deutschlands Autobauer, die jahrelang mit Hilfe der Bundesregierung ihre Interessen durchsetzen konnten, mit einer enormen, branchenweiten Transformation auf elektrische Antriebe konfrontiert - und dabei liegen sie technologisch zurück. Bei Daimler etwa hieß es aus dem Management zwar, man habe endlich den "mentalen Schalter auf CO2-neutrale Mobilität umgelegt"; doch können die konzerninternen Zeitpläne zur Einführung von Elektroautos laut jüngsten Prognosen nicht eingehalten werden.[8] Die verspätete, ungeheuer kapitalintensive Umstellung geht mit einem sich immer deutlicher abzeichnenden Krisenschub der Weltwirtschaft einher, der die Absätze der deutschen Autoindustrie rasch einbrechen lässt. In der Bundesrepublik sind im Februar 2020 rund 16 Prozent weniger private Pkw-Käufe getätigt worden als im Vorjahresmonat.[9] Auf dem wichtigsten deutschen Automarkt, in China, brachen die Verkäufe im Jahresvergleich sogar noch massiver ein - um 80 Prozent.[10]

