BERLIN/ATHEN (Eigener Bericht) - Deutschland und die EU unterstützen die völkerrechtswidrige Totalabriegelung der griechischen Außengrenze gegen Flüchtlinge und sabotieren Hilfsangebote für Flüchtlingskinder. Man werde "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen", um die EU-Grenzen "wirksam zu schützen", heißt es in einer Erklärung der EU-Außenminister. Einer der Minister stuft den Einsatz von Gummigeschossen gegen einreisewillige Flüchtlinge als "verhältnismäßig" ein. Zugleich lässt die Bundesregierung das Angebot von rund 140 deutschen Kommunen, bis zu 500 Kinder aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in einer ersten Nothilfemaßnahme bei sich aufzunehmen, ins Leere laufen. Das Angebot erfolgt auch vor dem Hintergrund dramatisch eskalierender Spannungen auf Inseln wie Lesbos und Chios, wo es mittlerweile vermehrt zu Brandanschlägen auf Einrichtungen kommt, die von Flüchtlingen genutzt werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will Griechenland mehr Frontex-Beamte als bisher zur Verfügung stellen und erklärt, die griechische Flüchtlingsabwehr sei "gerade im Interesse Deutschlands".

Bruch mit der Genfer Flüchtlingskonvention

Die griechische Regierung hat am Wochenende ihre Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr erneut verschärft. Die Grenze zur Türkei bleibt geschlossen; Flüchtlinge werden weiterhin mit Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfern zurückgedrängt. Zusätzlich ist nun auch noch der Schiffsverkehr um die Inseln Samos und Lesbos eingeschränkt worden. Betroffen sind vor allem kleine Boote, wie Flüchtlinge sie verwenden.[1] Ziel ist es, parallel zur Schließung der Landgrenze zusätzlich einer Schließung der Seegrenze näherzukommen. Wie der griechische Vize-Migrationsminister Georgios Koumoutsakos erklärt, prüfe man "aktuell alle Optionen", um auch die griechischen Ägäisinseln abzuschotten.[2] Auf Lesbos wurden 500 Flüchtlinge auf ein Kriegsschiff verlegt, von wo sie in ein geschlossenes Abschiebelager transportiert und anschließend in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollen - ohne Prüfung ihres Asylantrags. Das wäre ein offener Bruch nicht zuletzt mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Zudem kündigt der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis an, die Asylverfahren auf zwei bis drei Monate zu kürzen und allen, die Asyl erhalten, anschließend die Sozialleistungen zu streichen, Unterkunft inklusive.[3] Wer kein Asyl erhält, wird umgehend abgeschoben.

Gummigeschosse gegen Flüchtlinge

Die EU hat Ende vergangener Woche den griechischen Völkerrechtsbruch offen unterstützt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte am Freitag die Flüchtlinge in der Türkei auf: "Gehen Sie nicht zur Grenze. Die Grenze ist nicht offen".[4] Wie der Völkerrechtler Daniel Thym von der Universität Konstanz konstatiert, ist "in den europäischen Asylrichtlinien ... Schwarz auf Weiß" festgelegt, "dass man an der Grenze Asyl beantragen können muss".[5] Die EU-Außenminister haben ebenfalls am Freitag erklärt, die Union sei "entschlossen, ihre Außengrenzen wirksam zu schützen"; dazu werde man "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen" - in "voller Solidarität" mit Griechenland.[6] Zu derlei Formulierungen erklärt Thym, sie zeigten, "dass der Grenzschutz ganz in den Vordergrund getreten ist und über das Recht niemand mehr redet": "Das Recht ist da nur noch lästiges Beiwerk."[7] Estlands Außenminister Urmas Reinsalu äußerte am Freitag mit Blick auf die griechische Flüchtlingsabwehr, der Einsatz von Gummigeschossen an der Grenze sei "verhältnismäßig".[8]

"Im Interesse Deutschlands"

Die griechische Regierung genießt bei ihrem Vorgehen insbesondere auch die Unterstützung der Bundesregierung. Am heutigen Montag wird der griechische Ministerpräsident in Berlin erwartet. Offizieller Anlass ist das Deutsch-Griechische Wirtschaftsforum, das schon seit langem geplant ist. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis wird am Rande des Forums mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen, mit der er sein Vorgehen bereits vor gut zehn Tagen vorab abgesprochen hat (german-foreign-policy.com berichtete [9]). Zudem will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, Mitsotakis im persönlichen Gespräch anbieten, die Zahl der Frontex-Beamten aus NRW zu verdoppeln, die nach Griechenland entsandt werden können. Laschet erklärt: "Ein wirksamer Außengrenzschutz ist gerade im Interesse Deutschlands."[10] Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat neue Unterstützung für die Abschottungsmaßnahmen Athens angekündigt. So soll eine 13 Personen starke Einheit des Einsatzkommandos Cobra nach Griechenland entsandt werden, darüber hinaus eine Drohne sowie ein Panzerfahrzeug. Man müsse nun "alles daran setzen, dass die griechische Grenze zur Türkei geschlossen bleibt", wird Kurz zitiert.[11]

Brandanschläge

Während Berlin und die EU Athen bei der Abschottung der Grenze unterstützen, spitzt sich die Lage auf den griechischen Inseln, insbesondere auf Lesbos und auf Chios, immer weiter zu. Dort sind die Flüchtlingslager um ein Mehrfaches überbelegt; auf Lesbos etwa, das insgesamt 85.000 Einwohner hat, vegetieren rund 20.000 Flüchtlinge in dem berüchtigten Lager Moria unter katastrophalen Lebensbedingungen dahin. Konflikte mit den Einwohnern eskalieren zunehmend, was wiederum ultrarechten Bürgerwehren Auftrieb verleiht. Auf Lesbos wurden zuletzt unter anderem eine zwischenzeitlich stillgelegte Erstaufnahmestelle des UNHCR und am Samstag ein Gemeinschaftszentrum einer Hilfsorganisation für Flüchtlinge in Brand gesteckt. Zunehmend werden inzwischen auch Flüchtlingshelfer [12] sowie Journalisten [13] bedroht. So wurden etwa drei Journalisten, die sich auf griechischer Seite der Grenze näherten, um über die Lage dort zu berichten, ohne Angabe von Gründen festgenommen und in eine gut 30 Kilometer entfernte Polizeistation verschleppt. Inzwischen entwickeln sich die griechisch-türkische Grenze sowie die griechischen Inseln zu Magneten für die extreme Rechte. So trafen etwa vergangene Woche im Evrosgebiet sowie auf Lesbos eine Reihe extrem rechter deutscher Aktivisten ein.[14]

Berliner Prioritäten

Hilfsangebote, die dazu beitragen könnten, die desaströse Lage zumindest ein wenig zu entspannen und eine weitere Eskalation der Situation zu verhindern, werden von der Bundesregierung systematisch sabotiert. So haben sich inzwischen rund 140 Städte und kleinere Kommunen in ganz Deutschland bereit erklärt, "sofort bis zu 500 unbegleitete Minderjährige unter 14 Jahren", die "auf den griechischen Inseln unter nicht hinnehmbaren Zuständen untergebracht sind", "im Rahmen eines Sofortprogramms aufzunehmen".[15] Die notwendigen Aufnahmekapazitäten seien geprüft worden; sie stünden "zur Unterbringung und pädagogischen Betreuung der Kinder zur Verfügung", heißt es in einer Erklärung, die die Oberbürgermeister mehrerer Großstädte - sie sind parteilos oder gehören unterschiedlichen Parteien von der CDU bis zur Linkspartei an - mittragen. Es sei daher problemlos möglich, dass wenigstens "die Menschen mit der größten Hilfsbedürftigkeit ohne weiteres Zögern unterstützt" würden. Die Bundesregierung müsse lediglich die dazu erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Genau dazu aber ist Berlin, das die Abriegelung der EU-Außengrenzen konsequent fördert, nicht bereit.

