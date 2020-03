DÜSSELDORF (Eigener Bericht) - Die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall vermeldet ein sattes Umsatzwachstum ihrer Rüstungssparte und Auftragseingänge in Rekordhöhe. Während der Unternehmensbereich Automotive wegen des Schwächelns der Kfz-Branche im Jahr 2019 niedrigere Umsätze verzeichnete als im Vorjahr, konnte der aktuelle Rüstungsboom dies mehr als ausgleichen; die Anleger seien "begeistert", heißt es in Börsenberichten. Bei Rheinmetall ist von einem "'Super-Zyklus' im wehrtechnischen Geschäft" die Rede: Die westlichen Staaten - also die tatsächlichen und die potenziellen Kunden der Firma - rüsten massiv auf; während der Haushalt etwa der Bundeswehr in diesem Jahr auf 45,1 Milliarden Euro steigen wird - fast 40 Prozent mehr als noch 2014 -, werden die Wehretats der europäischen Staaten zusammen im kommenden Jahr 300 Milliarden Euro übertreffen. Das US-Militärbudget erreicht über 700 Milliarden US-Dollar. Rheinmetall profitiert unter anderem von der Aufrüstung arabischer Staaten gegen Iran, vor allem aber von der Aufrüstung der westlichen Welt gegen Russland und gegen China.

Exzellente Geschäfte

Mit einem satten Wachstum der Militärsparte konnte der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern die Einbußen in seinem Unternehmensbereich Automotive im vergangenen Jahr mehr als ausgleichen. Brach sein Umsatz im Kfz-Zuliefergeschäft um 6,6 Prozent ein, so stieg derjenige in der Rüstung um 9,4 Prozent auf über 3,5 Milliarden Euro. Das genügte, um den Gesamtumsatz um 1,7 Prozent auf mehr als 6,2 Milliarden zu steigern. Dabei konnte die Rüstungssparte auch ihr operatives Ergebnis um 35 Prozent auf 343 Millionen Euro verbessern; die operative Marge lag damit höher als im Vorjahr - bei 9,8 Prozent. Die Geschäftsperspektiven sind exzellent. Rheinmetall konnte im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von fast 5,2 Milliarden Euro einwerben; der Auftragsbestand beläuft sich damit insgesamt auf rund 10,4 Milliarden Euro - 21 Prozent mehr als im Vorjahr (8,6 Milliarden).[1] "Auch für die Zukunft sind wir in wichtigen Märkten gut positioniert", teilt der Konzern mit: "Mit unserer Position als international agierender Systemanbieter für die Streitkräfte profitieren wir vom 'Super-Zyklus' im wehrtechnischen Geschäft."

Der Hauptkunde Bundeswehr

In einem "Super-Zyklus" - der Sache nach geht es um Aufrüstung im weltweiten Machtkampf - befinden sich zur Zeit alle westlichen Staaten und ihre Verbündeten, also alle tatsächlichen und potenziellen Kunden von Rheinmetall. Sein Hauptkunde, die Bundeswehr, steigert ihren Etat seit Jahren. Lag dieser im Jahr 2014 bei 32,4 Milliarden Euro, so hat er 2019 bereits 43,2 Milliarden Euro erreicht - eine Zunahme um 12,2 Prozent gegenüber 2018. Für dieses Jahr ist ein weiteres Wachstum um 4,2 Prozent auf 45,1 Milliarden Euro vorgesehen. Davon werden Rüstungskonzerne unmittelbar profitieren: War der Etatposten für "militärische Beschaffungen" bereits im Jahr 2019 um rund 36 Prozent auf 15,31 Milliarden Euro gestiegen, so ist nun erneut eine Aufstockung um 655 Millionen Euro geplant.[2] Zu den jüngsten Aufträgen, die Rheinmetall im Dezember verbuchen konnte, zählen zum Beispiel die Modernisierung von rund 70 Schützenpanzern Marder, die gut 110 Millionen Euro in die Konzernkassen spült, und die Lieferung von Simulationstechnik für den Schützenpanzer Puma im Wert von bis zu 142 Millionen Euro. Zudem wird der Konzern 1.000 neue Militär-Lkw an die Bundeswehr verkaufen. Der Preis wird mit 382 Millionen Euro beziffert.

Die Rüstungsspitzenreiter

Boomende Rüstungsausgaben verzeichnen auch andere westliche Mächte und die EU. Die Pläne der Union für ihren nächsten Haushalt sehen einen Verteidigungsfonds von 13 Milliarden Euro vor, der genutzt werden soll, um grenzüberschreitende Rüstungsprojekte zu bezuschussen. Die Staaten Europas ohne Russland und die Türkei haben einer Analyse des Fachdienstes Jane's zufolge ihre Militäretats wie Deutschland seit 2014, dem Jahr, in dem der Machtkampf gegen Russland zu eskalieren begann, systematisch gesteigert und werden im kommenden Jahr die Schwelle von 300 Milliarden US-Dollar überschreiten; gemeinsam bilden sie den zweitgrößten Rüstungsmarkt der Welt, weit vor China (2019: 181 Milliarden US-Dollar).[3] Auch die globale Nummer eins bei der Aufrüstung, die Vereinigten Staaten, stocken ihren Militärhaushalt kontinuierlich auf; das offizielle Volumen lag 2019 nach einem Anstieg um 6,6 Prozent bei rund 685 Milliarden US-Dollar und soll 2021 laut Angaben des Pentagon auf 705 Milliarden US-Dollar steigen, wobei das tatsächliche Volumen inklusive verdeckter Militärausgaben aus weiteren Etatposten sich laut Experten auf 934 Milliarden US-Dollar beläuft.[4] Rheinmetall hofft auf Zuwächse auf dem US-Markt, auf dem es zuletzt nur gut fünf Prozent seiner Verkäufe absetzen konnte. Dazu hat der Konzern im Februar 2017 eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Raytheon gestartet. Raytheon ist einer der größten Waffenproduzenten der Welt.[5]

Rüsten gegen Russland

Abgesehen von Lieferungen an diverse arabische Staaten [6] - nicht zuletzt für deren Machtkampf gegen Iran - profitiert Rheinmetall von der Eskalation des Machtkampfs gegen Russland. Dies trifft auf spezielle Tätigkeiten für die Bundeswehr zu; so hat der Düsseldorfer Konzern im Rahmen der Bemühungen, die von der Bundeswehr gestellten Einheiten der NATO-"Speerspitze" des Jahres 2023 (Very High Joint Readiness Task Force, VJTF) voll auszurüsten, Aufträge im Wert von rund 470 Millionen Euro erhalten.[7] Die NATO-"Speerspitze" ist prinzipiell weltweit einsetzbar, hat aber ihren derzeitigen Zielschwerpunkt in Ost- und Südosteuropa. Die dortigen Staaten rüsten ebenfalls seit geraumer Zeit massiv auf - aufgrund "zunehmender Wahrnehmungen, von Russland bedroht zu sein", obwohl dessen Rüstungsetat "in den vergangenen zwei Jahren geschrumpft" sei, stellte ein Experte des Stockholmer Forschungsinstituts SIPRI im April 2019 fest.[8] Bereits 2016 erhielt Rheinmetall den Auftrag, gemeinsam mit Krauss-Maffei Wegmann Litauens Streitkräften 88 Transportpanzer Boxer im Wert von 390 Millionen Euro zu liefern. Im vergangenen Jahr bestellte Ungarn in Düsseldorf die Lieferungvon Panzerzubehör im Wert von 300 Millionen Euro. Eine Reihe weiterer lukrativer Geschäfte mit Ost- und Südosteuropa ist im Gespräch.

Der Superrüstungskunde

In zunehmendem Maß profitiert Rheinmetall auch vom Machtkampf gegen China. So stieg der Anteil des Rüstungsumsatzes, den der Konzern in Australien/Ozeanien erreicht, am Gesamtumsatz zuletzt von 13,2 Prozent im Jahr 2017 auf 14,8 Prozent im Jahr 2018. Dabei handelt es sich vor allem um Verkäufe an Australien, das sich seit einigen Jahren besonders aggressiv gegen Beijing in Stellung bringt. Im August 2018 erhielt Rheinmetall aus Canberra den Auftrag zur Lieferung von 211 Radpanzern des Typs Boxer für rund 2,1 Milliarden Euro; es handelte sich um den bislang größten Einzelauftrag der gesamten Unternehmensgeschichte. Schon 2013 hatten die australischen Streitkräfte 2.500 Militär-Lkw für insgesamt 1,2 Milliarden Euro in Düsseldorf bestellt; im Jahr 2018 einigten sich beide Seiten auf einen Folgevertrag für die Lieferung von mehr als 1.000 weiteren Lkw im Wert von 430 Millionen Euro. Im Herbst 2019 erhielt Rheinmetall auch noch den Auftrag zur Lieferung dreier Probemodelle des Schützenpanzers Lynx; bekommt der Konzern den Zuschlag, dann winken für 450 Fahrzeuge 9,5 Milliarden Euro. Australien entwickle sich für Rheinmetall, so heißt es in Fachkreisen, zum "Superrüstungskunden".[9]

[1] Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. rheinmetall.com 02.03.2020.

[2] Verteidigungshaushalt weiter im Aufwärtstrend. bmvg.de 15.11.2019.

[3] David Reid: Europe's defense spending nears $300 billion as experts say Trump's pressure is paying off. cnbc.com 31.10.2019.

[4] Kimberly Amadeo: US Military Budget, Its Components, Challenges, and Growth. thebalance.com 13.02.2020.

[5] Rheinmetall Defence und US-Hersteller Raytheon vereinbaren globale Zusammenarbeit. rheinmetall.com 17.02.2017.

[6] S. dazu Man schießt deutsch (II) und Partner der Generäle.

[7] System Panzergrenadier: Rheinmetall modernisiert Ausrüstung und Schützenpanzer Puma für die NATO-Speerspitze VJTF 2023. rheinmetall.com 22.07.2019.

[8] World military expenditure grows to $1.8 trillion in 2018. sipri.org 29.04.2019.

[9] Gerhard Hegmann: Rheinmetall winkt neuer Mega-Panzerauftrag in Australien. welt.de 17.09.2019.