BERLIN/WASHINGTON/BEIJING (Eigener Bericht) - Unter dem Eindruck der ungebrochenen US-Kampagne gegen den chinesischen Konzern Huawei hält in Berlin die Debatte über den Umgang mit Beijing an. Ungeachtet des wachsenden Unmuts in der Bundesregierung über die US-Einmischung in die deutsche Chinapolitik fordern transatlantische Kreise, so etwa Bündnis 90/Die Grünen, eine engere Verkopplung mit Washington. Reinhard Bütikofer, Europaabgeordneter der Grünen, plädiert für die Gründung eines "Transatlantic China Caucus" aus Abgeordneten des US-Kongresses und des Europaparlaments - ungeachtet offen bellizistischer Äußerungen etwa des US-Verteidigungsministers auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Umgekehrt plädieren Teile der deutschen Wirtschaft für eine enge Kooperation mit der Volksrepublik; zur Zeit legen die Schäden, die deutschen Firmen wegen des Coronavirus drohen, den gewaltigen Nutzen des Chinageschäfts für die Industrie in der Bundesrepublik offen. Berliner Regierungsberater warnen mittlerweile, die EU drohe "im Spannungsfeld der amerikanisch-chinesischen Rivalität ... zerrieben zu werden".

Eine Epoche der Großmachtkonkurrenz

Die Frage nach der Positionierung der Bundesregierung gegenüber China hatte zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Debatten gesorgt. Dort hatten diverse US-Regierungsvertreter in einer erneuten Zuspitzung ihrer Kampagne gegen Huawei versucht, Berlin zum Ausschluss des Konzerns vom Aufbau des deutschen 5G-Netzes zu nötigen. Washingtons durchsichtiger Versuch, Huawei mit Hilfe angeblicher, wie üblich nicht belegter Geheimdienstbeweise aus dem Rennen zu werfen, stieß in der bayerischen Landeshauptstadt selbst bei der Bundesregierung auf steigenden Unmut; ein Regierungsvertreter stufte die US-Behauptungen gegenüber der Presse sogar offen als "Propaganda" ein.[1] Dabei ließen die anwesenden US-Politiker keinerlei Zweifel daran, dass das Verhältnis zu China aus ihrer Sicht grundlegende Bedeutung besitzt. So erklärte zum Beispiel US-Verteidigungsminister Mark Esper: "Wir befinden uns ... in einer Epoche der Großmachtkonkurrenz, und unsere wichtigsten Herausforderer sind China und dann Russland".[2] Esper behauptete, es sei nötig, sich gegen beide auch militärisch in Stellung zu bringen: "Wir müssen uns also ... wieder vorbereiten auf hochintensive Kriegsführung".

Der Transatlantic China Caucus

Auf Zustimmung zumindest in Sachen Huawei ist Washington in München allerdings bei einer Gruppe deutscher Abgeordneter aus dem Bundestag und dem Europaparlament gestoßen, darunter nicht zuletzt einflussreiche Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen. So warben Abgeordnete des US-Kongresses am Rande der Sicherheitskonferenz auf einem Treffen, das der American Council on Germany und das American Institute for Contemporary German Studies organisiert hatten, bei deutschen Parlamentariern für ein Förderprogramm, das es Netzanbietern erleichtert, chinesische Technologie aus ihren Telekomsystemen zu entfernen ("rip and replace"). Der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzender der Parlamentsdelegation für die Beziehungen zu China, setzt sich dafür ein, die transatlantische Kooperation gegen die Volksrepublik zu verstetigen und dazu eigens einen Ausschuss ("Transatlantic China Caucus") zu gründen.[3] Denkbar sei dieser, erläuterte Bütikofer in München, als Zusammenschluss von Abgeordneten des US-Kongresses und des Europaparlaments.

Kampagnen gegen Beijing

Bütikofer bleibt damit - in voller Kenntnis bellizistischer Äußerungen wie derjenigen von Esper - der alten transatlantischen Chinapolitik von Bündnis 90/Die Grünen treu. Die Partei hat sich in der Bundesrepublik seit den 1980er Jahren stets für transatlantische Polit-Kampagnen stark gemacht, die auf eine innere Schwächung oder gar den Zerfall der Volksrepublik hinausliefen - vor allem die Kampagnen für eine Ausweitung der tibetischen [4] oder der uigurischen [5] Autonomie. Bütikofer hat China in diesem Zusammenhang "Totalitarismus" [6] vorgeworfen - eine Äußerung, die umso schwerer wiegt, als Bütikofer im Herbst auch dafür sorgte, dass das Europaparlament in einer international scharf als revisionistisch kritisierten Erklärung "totalitäre Regime" auf eine Ebene mit dem Nationalsozialismus stellte (german-foreign-policy.com berichtete [7]). Aktuell tut sich der Grünen-Politiker unter anderem als Unterstützer der Uiguren hervor. So heißt es etwa auf seiner Website, das chinesische Autonome Gebiet Xinjiang sei "für Muslime eine Hölle auf Erden". Dies ist umso bemerkenswerter, als Bütikofer in der Ära nach dem 11. September 2001 zunächst als politischer Geschäftsführer im Bundesvorstand, dann als Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen amtierte, die in dieser Zeit an der Regierung beteiligt waren und den Vizekanzler stellten. Sie verantworteten damit nicht nur die damalige Repression gegen Menschen islamischen Glaubens, sondern auch die Beihilfe zu Verschleppung und Folter an verdächtigen Muslimen mit.[8] Äußerungen, die betroffenen Muslime hätten damals "eine Hölle auf Erden" durchlebt, sind aus Bütikofers Mund nicht bekannt.

Die Hälfte gegen ein Drittel

Offen transatlantischen Positionen, die sich auch von bellizistischen Äußerungen aus Washington nicht abschrecken lassen, stehen nach wie vor energische Forderungen nach einer intensiveren Kooperation mit China entgegen, die vor allem in Teilen der deutschen Wirtschaft verbreitet sind. Aktuell zeigen die Schäden, die der deutschen Wirtschaft wegen des Coronavirus drohen, den gewaltigen Nutzen des Chinageschäfts für die deutsche Industrie. So warnt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), die Epidemie beim größten Handelspartner der Bundesrepublik werde deutsche Unternehmen stark "in Mitleidenschaft" ziehen; die Hoffnung, das Bruttoinlandsprodukt werde in Deutschland dieses Jahr um 0,9 Prozent wachsen, werde man "nicht halten können".[9] Zwar stehen den Stimmen aus der Wirtschaft, die enger mit Beijing kooperieren wollen, andere entgegen, die warnen, die Volksrepublik werde allzu stark: "Nur EU und USA zusammen", urteilt etwa Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), "werden einem immer stärker werdenden China und einem Asien unter starkem chinesischem Einfluss langfristig Paroli bieten können."[10] Dennoch kam Ende vergangenen Jahres eine Umfrage unter Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft zu dem Resultat, dass sich - sollten sie sich im Konflikt zwischen den USA und China für eine Seite entscheiden müssen - zwar die Hälfte für die Zusammenarbeit mit Washington entschiede, ein Drittel aber für die Kooperation mit Beijing.

"Europas Selbstbehauptung"

In dieser Lage sprechen sich Berliner Regierungsberater dafür aus, auf einer eigenständigen Position zwischen Washington und Beijing zu bestehen. Die EU drohe "im Spannungsfeld der amerikanisch-chinesischen Rivalität ... zerrieben zu werden", heißt es in einer neuen Analyse der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).[11] "Eine Äquidistanz zu China und den USA, wie sie von interessierter Seite gelegentlich ... vorgeschlagen wird", sei für Berlin und Brüssel zwar "keine Option", erklärt SWP-Direktor Volker Perthes.[12] Dennoch setze die EU "im Verhältnis zu China nicht wie Washington auf geostrategische Eindämmung und Entkopplung", sondern darauf, "zwischen Europa und China eine wechselseitige, vornehmlich wirtschaftlich-technologische Verflechtung" zu entwickeln. Dies müsse sie nun durchsetzen - und dazu nicht nur "die nötige industriell-technologische Widerstandskraft entwickeln", sondern auch eine einheitlichere Politik gegenüber Washington sowie Beijing, heißt es weiter bei der SWP: "Insofern ist China ein Testfall für die Selbstbehauptung Europas."

