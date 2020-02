BERLIN/ABU DHABI (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung droht mit ihren Bemühungen um die Beendigung des Libyen-Krieges an einem langjährigen strategischen Verbündeten zu scheitern. Bei dem Verbündeten handelt es sich um die Vereinigten Arabischen Emirate, mit denen die Bundesrepublik seit dem Jahr 2004 eine "Strategische Partnerschaft" unterhält, die es im Juni 2019 bekräftigt hat. Die Emirate sind nicht nur Deutschlands bedeutendster Wirtschaftspartner in der gesamten arabischen Welt; sie zählen auch zu den größten Empfängern deutscher Rüstungsexporte und wurden beim Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie von deutschen Waffenschmieden unterstützt. Allerdings halten sie auch nach der Berliner Libyen-Konferenz an ihrer militärischen Unterstützung für Khalifa Haftar und dessen Libyan National Army fest. Hintergrund ist, dass Abu Dhabi eine immer eigenständigere Außen- und Militärpolitik betreibt, mit der es sich mittlerweile als Regionalmacht etabliert. So intensiviert es seine Kontrolle über die Seewege am Horn von Afrika und bekämpft potenzielle Gegner in Nordafrika - auch mit deutschen Waffen.

Ein Seereich am Golf von Aden

Die Vereinigten Arabischen Emirate setzen vor allem seit dem Jahr 2011 auf eine eigenständige Außen- und Militärpolitik. Möglich ist dies wegen ihres Ressourcenreichtums: Allein Abu Dhabi, das größte der sieben Emirate, die in dem Staat zusammengeschlossen sind, verfügt über gut sechs Prozent der globalen Erdölvorkommen, während sein aus den Öleinnahmen gespeister Staatsfonds mit einem Vermögen von rund 800 Milliarden US-Dollar zu den größten weltweit zählt.[1] Einer der zwei treibenden Faktoren der emiratischen Außenpolitik ist das Bestreben, Irans wachsenden Einfluss im Nahen und Mittleren Osten zurückzudrängen. Dazu hat Abu Dhabi im März 2015 gemeinsam mit Riad im Jemen interveniert, um dort die Huthi, die zunächst schwach, dann immer stärker mit Teheran kooperierten, möglichst umfassend zu besiegen. Der Versuch ist gescheitert. Allerdings ist es den Vereinigten Arabischen Emiraten gelungen, die Kontrolle über mehrere jemenitische Häfen zu erlangen und gleichzeitig eine Reihe von Marinebasen am Horn von Afrika zu etablieren - in Eritrea (Assab) sowie Berbera (Somaliland, einem abgespaltenen Teil Somalias). Damit hat es, wie es in einer aktuellen Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) heißt, "ein kleines Seereich" am Golf von Aden und am Eingang zu Roten Meer geschaffen und sich partielle Kontrolle über die wichtigen Seewege ins Mittelmeer verschafft.[2]

Hauptfeind: die Muslimbruderschaft

Als wohl noch wichtiger aus Sicht der emiratischen Regierung stuft die SWP allerdings den Kampf gegen die internationalen Strukturen der Muslimbruderschaft ein, die in Abu Dhabi als größte Gefahr für die überaus repressive Herrschaft im eigenen Land eingestuft und daher in der gesamten arabischen Welt erbittert attackiert wird. So haben die Emirate im Juli 2013 den Putsch der heute in Ägypten herrschenden Militärs gegen die damalige Muslimbrüder-Regierung unterstützt und das Militärregime in Kairo anschließend mit zweistelligen Milliardensummen protegiert. An der Seite Saudi-Arabiens haben sie im Juni 2017 das benachbarte Emirat Qatar zu blockieren begonnen, weil es eng mit der Muslimbruderschaft kooperiert. Vor allem aber hat Abu Dhabi alles unternommen, um in Libyen die Muslimbrüder sowie ihnen nahestehende Organisationen von der Macht zu entfernen. Deshalb hat es bereits 2014 begonnen, Khalifa Haftar und seiner Libyan National Army unter die Arme zu greifen; manche Beobachter schließen sogar nicht aus, dass es Haftar erst zum Hauptgegner der islamistischen Kräfte in Tripolis aufgebaut hat.[3] Bereits ziemlich früh haben die Emirate Haftar dabei auch Kriegsgerät geliefert - unter offenem Bruch des UN-Waffenembargos gegen das Land.

Strategische Partner

Die Außenpolitik der Vereinigten Arabischen Emirate ist für die Bundesrepublik von spezieller Bedeutung, da Berlin sehr enge Beziehungen zu Abu Dhabi unterhält. Die Emirate sind nicht nur größter Absatzmarkt, größter Handelspartner und größter Investitionsstandort deutscher Firmen in der gesamten arabischen Welt; sie haben zudem im Jahr 2004 eine "Strategische Partnerschaft" mit Deutschland geschlossen: Die überaus engen Beziehungen sind strategisch geplant. Am 12. Juni 2019 vereinbarten beide Seiten bei einem Besuch von Kronprinz Muhammad bin Zayed in Berlin, künftig "auf eine noch umfassendere strategische Partnerschaft hin[zu]arbeiten".[5] Dabei erstreckt sich die Kooperation längst auch auf recht sensible Bereiche wie die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) oder auch die Weltraumforschung und -technologie. Im Jahr 2018 konnte als erstes deutsches Erdöl- und Erdgasunternehmen die damalige Wintershall (heute: Wintershall Dea) einen Zehn-Prozent-Anteil an einem Konzessionsgebiet in Abu Dhabi erwerben. Eine am 12. Juni 2019 vereinbarte Gemeinsame Erklärung sieht nicht zuletzt auch eine Intensivierung der militärischen bzw. militärpolitischen Zusammenarbeit vor. Aktuell führen Vertreter der Streitkräfte beider Länder alle eineinhalb Jahre bilaterale Gespräche durch. Zuletzt fand ein derartiges Treffen im März 2019 in Berlin statt.

Rüstungsexporte

Die Strategische Partnerschaft und die Kooperation der Streitkräfte beider Länder bilden die Grundlage auch für deutsche Rüstungsexporte in die Emirate. Die Bundesregierung genehmigte in den Jahren von 2008 bis 2018 die Lieferung von Kriegsgerät im Wert von knapp 2,3 Milliarden Euro. Seit Anfang 2019 kamen Exportgenehmigungen im Wert von mehr als einer Viertelmilliarde Euro hinzu.[6] Die Emirate sind damit einer der größten Empfänger deutscher Rüstungsprodukte überhaupt. Unter anderem hat die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall den Streitkräften des Landes ein hochmodernes Gefechtsübungszentrum verkauft. Darüber hinaus haben deutsche Unternehmen die Emirate beim Aufbau einer eigenen Rüstungsindustrie unterstützt (german-foreign-policy.com berichtete [7]).

Deutsche Rüstungsgüter im Libyen-Krieg

Unter diesen Umständen kann es nicht erstaunen, dass auch deutsches Kriegsgerät dort auftaucht, wo die Vereinigten Arabischen Emirate Krieg führen oder Verbündete protegieren, nicht zuletzt im Jemen und in Libyen. So konnte etwa ein Rechercheverbund nachweisen, dass im Krieg im Jemen Waffenstationen und mindestens ein Bergepanzer aus deutscher Produktion zum Einsatz kamen. Darüber hinaus nutzten die emiratischen Streitkräfte deutsche Kriegsschiffe nicht nur zur Durchsetzung der Seeblockade gegen den Jemen, die die Hungersnot im Land erheblich verstärkte (german-foreign-policy.com berichtete [8]), sondern laut französischen Geheimdienstdokumenten auch zur "Unterstützung von Landoperationen im jemenitischen Küstengebiet".[9] Zudem ist bereits seit vergangenem Juli bekannt, dass auch die Kriegsparteien in Libyen mit deutschem Kriegsgerät operieren. So werden dort etwa laut Recherchen des Journalisten Hans-Martin Tillack Militärtrucks des Typs MAN SX45 eingesetzt, die von einem Joint Venture aus Rheinmetall sowie MAN (RMMV) produziert werden. Auf die im Libyen-Krieg genutzten deutschen Lkw wurden russische Luftabwehrsysteme vom Typ Pantsir-S1 montiert.[10]

Keine Ordnungsmacht

Während Berlin die emiratischen Kriegsaktivitäten inklusive des Bruchs des UN-Waffenembargos gegen Libyen jahrelang ohne weiteres tolerierte, läuft Abu Dhabis Unterstützung für Khalifa Haftar jetzt deutschen Zielen zuwider: Die Bundesregierung gerät mit ihrem aktuellen Versuch, sich zur Ordnungsmacht in Libyen aufzuschwingen, mit den dortigen Kriegszielen ihres strategischen Partners in Konflikt. Bislang sind die Emirate nicht bereit, klein beizugeben: Vielmehr bestehen sie auf ihrem außenpolitischen Kurs. Machtpolitisch wären die Folgen für Berlin, könnte es sich gegen Abu Dhabi nicht durchsetzen, fatal: Deutschland und die EU würden damit faktisch, heißt es etwa in einem aktuellen Papier der SWP, den "Anspruch aufgeben, als Ordnungsmacht in der eigenen Nachbarschaft aufzutreten"; "in dieser Hinsicht" sei die Entwicklung in Libyen "ein Menetekel für die globale Rolle der EU".[10]

