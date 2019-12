BERLIN/BRÜSSEL (Eigener Bericht) - Ungeachtet heftiger innerer Auseinandersetzungen erhöht die NATO ihre Einsatzbereitschaft, steht vor ihrer nächsten Erweiterung und nimmt China als neue "Herausforderung" ins Visier. Das sind zentrale Ergebnisse des gestern zu Ende gegangenen Jubiläumstreffens des Kriegsbündnisses, zu dem dessen Staats- und Regierungschefs in London zusammengekommen waren. Die NATO wird bereits ab kommendem Jahr 30 Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine binnen maximal 30 Tagen in den Krieg schicken können. Erstmals ist auf dem Londoner Gipfel Nordmazedonien vertreten gewesen, das unmittelbar vor seiner Aufnahme in das Bündnis steht. Zudem wird sich die NATO künftig ausführlich mit China befassen, wenn auch nicht in ausschließlich konfrontativer Form, wie es Washington gewünscht hatte. Nicht eskaliert ist der Konflikt mit der Türkei, wenngleich die Differenzen zwischen Ankara und diversen anderen Bündnisstaaten keineswegs beigelegt sind. Faktisch hat die türkische Regierung einen Freibrief für ihre scharf kritisierten Besatzungsaktivitäten in Nordsyrien erhalten.

Einsatzbereitschaft erhöht

Hatten vor dem gestern in London zu Ende gegangenen NATO-Jubiläumstreffen manche Experten eine Eskalation der zunehmenden Konflikte im Bündnis nicht ausgeschlossen, so ist ein offener Eklat auf der Veranstaltung ausgeblieben. Tatsächlich ist es der NATO sogar gelungen, einige Erfolge zu erzielen. So konnte hinsichtlich der sogenannten Readiness Initiative Vollzug vermeldet werden. Demnach sind die Bündnismitglieder ab dem kommenden Jahr in der Lage, 30 Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine binnen höchstens 30 Tagen in den Krieg zu schicken. Wie aus Brüssel verlautet, geht es um 25.000 Soldaten, 300 Militärflugzeuge und 30 Kriegsschiffe.[1] Laut Berichten ist Deutschland mit 7.000 Soldaten, 50 Flugzeugen und Hubschraubern sowie drei Schiffen beteiligt und gehört damit neben Frankreich und Großbritannien zu den bedeutendsten Truppenstellern. Zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft kommt hinzu, dass in London erstmals der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev vertreten war. Sein Land wird in Kürze förmlich in das Bündnis aufgenommen, sobald das spanische Parlament dem Vorhaben seine Zustimmung erteilt. Der Prozess hatte sich wegen der spanischen Parlamentswahl verzögert.

Gespräche mit Erdoğan

Positiv bewertet hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson, das sie am Rande des Londoner Jubiläumstreffens führte. Vorab hatte heftiger Streit insbesondere zwischen Macron und Erdoğan für Schlagzeilen gesorgt. Macron hatte scharf kritisiert, dass der türkische Einmarsch in Teile Nordsyriens ohne Absprache mit den NATO-Verbündeten - außer den USA - durchgeführt worden war. Erdoğan wiederum hatte versucht, die NATO zu bewegen, die syrisch-kurdische YPG zur "Terrororganisation" zu erklären, und gedroht, andernfalls einen NATO-Verteidigungsplan für Polen und die baltischen Staaten zu blockieren. Davon ist er in London abgerückt. Unklar ist, ob und, wenn ja, welche Gegenleistungen er dafür am Dienstag bei dem Treffen mit Merkel, Macron und Johnson erhalten hat. Nach der Zusammenkunft hatte es lediglich geheißen, man wolle gemeinsam "Bedingungen für eine sichere, freiwillige und tragfähige Rückkehr von Flüchtlingen" nach Syrien schaffen. Details wurden nicht bekannt. Ankara will eine hohe Zahl syrisch-arabischer Flüchtlinge - die Rede ist von Millionen - in den von ihm besetzten Gebieten des Landes ansiedeln und damit einer kurdischen Autonomie auf Dauer die Grundlage entziehen. Merkel erklärte nach dem Gespräch am Dienstag nur, eine Rückkehr der Flüchtlinge müsse mit dem UNHCR abgestimmt werden. Die Vierergespräche sollen Anfang kommenden Jahres fortgesetzt werden.

Freibrief für Ankara

Tatsächlich sind in den vergangenen Tagen zum wiederholten Mal schwerste Vorwürfe gegen die arabischen Milizen erhoben worden, die - militärisch und politisch unterstützt von Ankara - bereits im Oktober einen breiten Landstreifen Nordsyriens zwischen Tal Abyad und Ras al Ain okkupiert haben und seither dort die Herrschaft ausüben, in enger Absprache mit dem NATO-Partner Türkei. Hunderttausende kurdischsprachige Syrer sind seit dem Beginn des Einmarschs am 9. Oktober aus dem Gebiet vertrieben worden; Menschenrechtsorganisationen haben nicht nur den systematischen Beschuss ziviler Wohngebiete dokumentiert, sondern auch die widerrechtliche Inbesitznahme privater Wohnhäuser und Geschäftsräume durch die arabischsprachigen Okkupanten, eine Vielzahl an Plünderungen sowie mindestens sieben Mordaktionen an kurdischsprachigen Gefangenen und zivilen Aktivisten.[2] Human Rights Watch konstatiert darüber hinaus, dass Mitarbeiter ziviler Hilfsorganisationen nach der Okkupation durch Ankaras Parteigänger spurlos verschwunden sind.[3] Türkische Stellen wiederum haben inzwischen begonnen, syrisch-arabische Flüchtlinge in die besetzten Gebiete abzuschieben, aus denen syrisch-kurdische Einwohner zuvor systematisch vertrieben wurden.[4] Maßnahmen dagegen wurden auf der Londoner Zusammenkunft nicht getroffen; faktisch liegt damit ein Freibrief für die türkische Regierung vor.

Widersprüchliche Interessen

In der Abschlusserklärung zu ihrem Jubiläumstreffen hat sich die NATO erstmals auch explizit zu China geäußert. Vor allem Washington hatte darauf gedrungen; US-Außenminister Mike Pompeo hatte die Volksrepublik bereits im April anlässlich des 70. Jahrestages der NATO-Gründung ausdrücklich als "Bedrohung" klassifiziert und gefordert, das Kriegsbündnis müsse sich dieser Bedrohung "entgegenstellen".[5] Allerdings teilen nicht alle Bündnismitglieder diese Position. So kooperieren mehrere südeuropäische NATO-Staaten recht eng mit Beijing, darunter Griechenland, Italien und Portugal.[6] Auch Großbritannien patrouilliert zwar zuweilen mit Kriegsschiffen im Südchinesischen Meer, setzt aber zugleich - vor allem mit Blick auf den Brexit - auf ökonomische Kooperation. So ist die City of London seit einem entsprechenden Beschluss der Regierung im Oktober 2013 zum zweiten bedeutenden Handelsplatz für die chinesische Währung geworden; im zweiten Quartal 2019 wurden dort in der Tat schon 44,5 Prozent des globalen Renminbi-Handels abgewickelt. Das Vereinigte Königreich ist wichtigster Investitionsstandort chinesischer Firmen in Europa; diese haben dort mittlerweile 46,9 Milliarden Euro angelegt - mehr als in jedem anderen Land der EU. Nicht zuletzt verweigert sich London bis heute hartnäckig dem von Washington seit langem geforderten Huawei-Boykott; der chinesische Konzern hat allein von 2012 bis 2017 2,2 Milliarden Pfund in Großbritannien investiert und stellte 2018 weitere Investitionen in einer Höhe von drei Milliarden Pfund in Aussicht.

China im Visier

Ähnlich widersprüchlich ist die Interessenlage auch in Deutschland. Zwar machen sich vor allem transatlantische Kräfte seit geraumer Zeit für eine schärfere Konfrontationspolitik gegenüber China stark - in der Annahme, die Volksrepublik werde langfristig übermächtig werden, ihr Aufstieg sei daher so bald wie möglich zu stoppen. Erst kürzlich hieß es in einem Kommentar, mit Beijing gebe es "keine friedliche Koexistenz".[7] Andererseits ist ein wachsender Teil der deutschen Wirtschaft existenziell auf die Zusammenarbeit mit China angewiesen, darunter mächtige Autokonzerne wie etwa VW. Eine Umfrage unter Spitzenkräften in deutschen Firmen und Unternehmerverbänden ergab unlängst, dass zwar mehr als drei Viertel der Befragten fürchteten, "zukünftig vermehrt dem Druck" der Vereinigten Staaten und der Volksrepublik ausgesetzt zu sein, sich für eins der beiden Länder "zu entscheiden". Doch gab bereits ein Drittel der Führungskräfte aus der Wirtschaft an, in diesem Fall für China zu optieren (german-foreign-policy.com berichtete [8]). Auf dem NATO-Jubiläumstreffen ist es Washington nicht gelungen, eine ausschließlich konfrontative Politik gegenüber Beijing festzuschreiben. So heißt es in der Abschlusserklärung: "Wir erkennen, dass der wachsende Einfluss und die internationale Politik Chinas sowohl Chancen [!] als auch Herausforderungen darstellen, die wir als Allianz zusammen angehen müssen".[9] Einem etwaigen Ausschluss des Huawei-Konzerns vom Aufbau der 5G-Netze in den NATO-Staaten, wie ihn die Trump-Administration verlangt, verweigerte das Bündnis die Zustimmung ebenfalls.

