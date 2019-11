BAMAKO/BERLIN/PARIS (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung bereitet einen zusätzlichen Einsatz der Bundeswehr in Mali vor. Ziel ist die Beteiligung an einer von Frankreich geplanten Operation ("Opération Tacouba"), in deren Rahmen europäische Spezialkräfte Sondereinheiten aus Mali ausbilden sollen. Perspektivisch ist eine Ausweitung auf weitere Sahel-Staaten geplant. Schon jetzt trainieren Kampfschwimmer der deutschen Marine nigrische Sondereinheiten. Die Opération Tacouba geht allerdings insofern darüber hinaus, als in ihrem Rahmen die Spezialkräfte aus Europa die malischen Militärs in Kampfeinsätze begleiten sollen. Tacouba wäre neben dem französischen Kampfeinsatz "Opération Barkhane" mit gut 4.000 Soldaten, an dem sich zunehmend Einheiten aus weiteren europäischen Ländern beteiligen, neben dem EU-Ausbildungseinsatz EUTM Mali (620 Soldaten) und der UN-Operation MINUSMA (rund 13.300 Soldaten, beinahe 2.000 Polizisten) das vierte Interventionsformat. Die Bilanz des Krieges ist desolat: Die Kämpfe nehmen seit Jahren zu und haben sich längst vom Norden auf das Zentrum Malis und auf die Nachbarländer ausgedehnt.

Die Destabilisierung schreitet voran

Beinahe sieben Jahre nach dem Beginn des europäischen Militäreinsatzes in Mali setzt sich die scheinbar unaufhaltsam voranschreitende Destabilisierung der gesamten Sahelregion fort.[1] Auch im zu Ende gehenden Jahr habe sich "die Sicherheitslage verschlechtert", heißt es in einer aktuellen Einschätzung aus den Vereinten Nationen; vor allem in den vergangenen Wochen sei eine spürbare Zunahme verheerender Angriffe von Jihadisten zu verzeichnen gewesen.[2] So wurden am 30. September 38 malische Militärs bei koordinierten Attacken auf zwei Armeestützpunkte getötet. Am 1. November kamen mindestens 53 Soldaten und ein Zivilist bei einem Anschlag auf eine weitere Truppenbasis ums Leben. Der nächste Anschlag folgte am 18. November; dabei wurden wohl mindestens 30 Angehörige der malischen Streitkräfte umgebracht. Zusätzlich kommt es zu einer steigenden Zahl mörderischer Anschläge im angrenzenden Burkina Faso. Dort fielen schon am 19. August 24 Soldaten einem Angriff zum Opfer. 39 Menschen starben am 6. November bei einem Attentat auf einen Konvoi, der Arbeiter der kanadischen Bergbaufirma Semafo transportierte. Semafo fördert in Westafrika Gold.

Klimawandel als Kriegsursache

Auch in Mali selbst hat sich das Kampfgebiet längst ausgeweitet. Konzentrierte sich der Krieg in seinen ersten Jahren weitestgehend auf den Norden des Landes, so hat er mittlerweile auch dessen Zentrum erfasst. Insbesondere im Gebiet um die zentralmalische Stadt Mopti kommt es immer wieder zu heftigen bewaffneten Auseinandersetzungen bis hin zu Massakern. Hintergrund sind vor allem Spannungen, die ihre Ursache in zunehmender, durch den globalen Klimawandel bedingter Trockenheit haben, die das verfügbare Acker- und Weideland deutlich reduziert, was wiederum Konflikte zwischen Ackerbauern und Viehzüchtern eskalieren lässt. In der Region um Mopti sind laut Angaben von Hilfsorganisationen inzwischen rund die Hälfte aller Dörfer von schrumpfenden Feld- und Weideflächen betroffen.[3] Hätte der primär ökonomische Konflikt um knapp werdende Ressourcen zu Beginn noch durch wirtschaftliche Unterstützungsprogramme eingehegt werden können, so ist er - der Schwerpunkt der europäischen Maßnahmen liegt ja auf militärischem Feld - mittlerweile zu blutigen Kämpfen eskaliert. Jihadistischen Organisationen ist es dabei gelungen, ihren Operationsradius auf Zentralmali auszuweiten. Der Krieg rückt damit systematisch in Richtung Süden vor (german-foreign-policy.com berichtete [4]).

Die Eingreiftruppe der "G5 Sahel"

Führende Kräfte beim Krieg in Mali sind weiterhin Frankreich und Deutschland. Frankreich hat rund 4.000 Soldaten in der Sahelzone stationiert ("Opération Barkhane"), die dort Kampfeinsätze insbesondere gegen Jihadisten führen. Deutschland stellt Soldaten für EUTM Mali, einen EU-Einsatz, der dem Training der malischen Streitkräfte dient und zu dem zur Zeit rund 150 Soldaten der Bundeswehr abgestellt sind. Mit knapp 900 weiteren beteiligt sich die Bundesrepublik an MINUSMA, der UN-Operation, die in Malis Norden die Lage stabilisieren soll. Wenngleich sich die Situation im Sahel nicht verbessert, sondern bisher stets verschlechtert, setzen die EU-Mächte zunehmend auf das Militär. Im Sommer 2017 - dem fünften Jahr des Waffengangs - begannen Deutschland und Frankreich, eine insgesamt 5.000 Soldaten starke Eingreiftruppe der "G5 Sahel" aufzubauen; bei den "G5 Sahel" handelt es sich um einen lockeren Zusammenschluss von Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad.[5] Ziel war es nicht zuletzt, die französische Opération Barkhane zu entlasten. Doch kommt der Aufbau der "G5 Sahel"-Eingreiftruppe nur schleppend voran. Zwar hat der Truppenverband zuletzt die Anzahl seiner Operationen steigern können - auf fünf seit Mai 2019. Doch klagen die fünf Sahel-Staaten, dass die vor allem von EU-Mitgliedern und von reichen arabischen Ländern zugesagten Unterstützungsgelder - alles in allem 400 Millionen US-Dollar - bis auf wenige Ausnahmen noch nicht eingetroffen sind. So wird von langen Verzögerungen bei den Überweisungen aus Brüssel berichtet. Saudi-Arabien, das 100 Millionen US-Dollar versprochen hatte, hat, wie es heißt, noch gar nichts gezahlt.[6]

Die Europäisierung der Opération Barkhane

Frankreich hat, um seine Streitkräfte zu entlasten und Geld zu sparen, wegen der schleppenden Entwicklung der "G5 Sahel"-Eingreiftruppe inzwischen begonnen, Truppen anderer europäischer Staaten in die Opération Barkhane einzubeziehen. Zusätzlich zu punktueller Unterstützung durch einige EU-Staaten, darunter Deutschland, beim Lufttransport hat Großbritannien im Juli 2018 drei Transporthubschrauber in den französischen Einsatz nach Mali entsandt.[7] Wenig später folgten knapp 50 estnische Soldaten.[8] In Tallinn hieß es, ihre Entsendung sei eine Gegenleistung für Frankreichs Beteiligung an der Stationierung eines NATO-Bataillons in Estland. Im Oktober 2019 hat zudem das dänische Parlament beschlossen, zwei Transporthubschrauber sowie bis zu 70 Soldaten zur Beteiligung an der Opération Barkhane nach Mali zu schicken - noch dieses Jahr.[9] Im Prinzip entspricht die Einbindung weiterer europäischer Streitkräfte in die Opération Barkhane den französischen Plänen für die Initiative européenne d'intervention - den sukzessiven Aufbau einer europäischen Streitmacht durch praktische Kooperation nicht zuletzt im Einsatz.[10]

"Gegen Terror und Migration"

Im Juni dieses Jahres hat Paris einen nächsten Schritt unternommen und weiteren EU-Staaten die Entsendung von Spezialkräften nach Mali nahegelegt. Es gehe darum, erklärte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly, "zwei Damoklesschwerter über dem Kopf Europas" zu bekämpfen: "Terrorismus und illegale Migration".[11] Ziel ist es, in Mali Sondereinheiten vor Ort zu trainieren und sie dann auch in ihre ersten Kampfeinsätze zu begleiten. Der Einsatz soll "Opération Tacouba" heißen. "Tacouba" entstammt der Sprache der Touareg und bedeutet "Säbel". Äußerungen aus Paris ist zu entnehmen, dass die Operation zwar in Mali beginnen, perspektivisch aber auf weitere Sahel-Staaten ausgedehnt werden soll.[12] Mitte November hat Estland als erstes EU-Mitglied offiziell angekündigt, in der zweiten Hälfte kommenden Jahres Spezialkräfte nach Mali zu entsenden, um die Opération Tacouba zu unterstützen.[13] Paris wartet auf weitere Zusagen.

Spezialkräfte für den Sahel

Die Bundesregierung hat eine deutsche Beteiligung in Aussicht gestellt. Bereits jetzt sind deutsche Spezialkräfte - Kampfschwimmer der Marine - im Niger im Einsatz, um nigrische Sondereinheiten auszubilden. Für die "Operation Gazelle" liegt kein Mandat des Deutschen Bundestages vor.[14] Allerdings begleiten die deutschen Spezialkräfte im Rahmen der Operation Gazelle die nigrischen Sondereinheiten nicht in den Einsatz. Genau das ist aber bei der Opération Tacouba geplant. Damit sind erhebliche Gefahren auch für die deutschen Soldaten verbunden - ganz wie bei ähnlichen Maßnahmen in Afghanistan. Berichte über Berliner Pläne für die deutsche Beteiligung an Tacouba sprechen von einem "Kontingent von bis zu 500 Soldaten".[15] Erläuterungen, wieso eine erneute Aufstockung der europäischen Truppen in Mali eine Wende in einem Krieg bringen soll, der durch die Militarisierung der Region in den vergangenen Jahren nur verschlimmert wurde, liegen nicht vor.

