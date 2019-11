BERLIN (Eigener Bericht) - Im Rahmen der Digitalisierung der staatlichen Repressionsorgane forciert die Bundesregierung die Aufhebung des in der deutschen Verfassung verankerten Trennungsgebotes von Polizei, Militär und Geheimdiensten. Unter anderem wurde eine dreistellige Millionensumme in den Aufbau einer sogenannten Cyberagentur investiert, die unter der gemeinsamen Fachaufsicht des Verteidigungs- und des Innenministeriums steht. Der Institution ist explizit die Aufgabe zugedacht, "Schlüsseltechnologien" zu entwickeln, aus denen sich "strategische Vorteile für die innere und äußere Sicherheit" ziehen lassen. Zu den Arbeitsfeldern der Agentur zählen nach offiziellen Angaben ebenso die "hybride Kriegführung" wie der Kampf gegen "Terrororganisationen". Bereits 2017 beschloss die Bundesregierung die Einrichtung einer "Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich", deren Personal sich aus Angehörigen der Bundeswehr, der Polizei und der Spionageapparate rekrutiert. Hier wird daran gearbeitet, Verschlüsselungsmethoden zu brechen und Überwachung zu perfektionieren.

"Risikofreudige Methodik"

Wie das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) mitteilt, wird die gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium ins Leben gerufene "Agentur für Innovation in der Cybersicherheit (Cyberagentur)" bis 2023 insgesamt 350 Millionen Euro aus Steuermitteln erhalten.[1] Laut der Leiterin des "Aufbaustabes" der Institution, Myriam Boeck, besteht das Ziel darin, mit "explizit risikofreudiger Methodik bahnbrechende und ambitionierte Cybersicherheits-Technologien und weitere Schlüsseltechnologien, die strategische Vorteile für die innere und äußere Sicherheit schaffen können, zu initiieren und für die Bedarfe der Bundeswehr bis zur Einsatzreife weiterzuentwickeln". Das Forschungsprogramm der zunächst im sachsen-anhaltinischen Halle, ab 2022 am Flughafen Leipzig beheimateten Agentur umfasst demnach "sehr reale digitale Konfliktszenarien" wie "hybride Kriegführung", "Cyber-Kriminalität", "Cyber-Spionage und -Sabotage" oder auch die Bekämpfung von "Terrororganisationen".[2] Konkret arbeiten die Beschäftigten der "Cyberagentur" nach eigenen Angaben unter anderem an der Weiterentwicklung von auf "Künstlicher Intelligenz" basierenden Verfahren, die etwa bei der Zielerkennung durch "autonom" agierende Kampf- und Überwachungsdrohnen zum Einsatz kommen.

"Gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge"

Dass die "Cyberagentur" durch die Verschmelzung von polizeilichen und militärischen Forschungsprojekten bewusst gegen das in der deutschen Verfassung verankerte Trennungsgebot der genannten Bereiche verstößt, ist ausdrücklich beabsichtigt; wörtlich heißt es dazu: "Mit der langfristigen Ausrichtung und dem Fokus auf die äußere und innere Sicherheit grenzt sich die Cyberagentur deutlich von anderen Initiativen der Bundesregierung ab."[3] Aufgrund ihrer Verpflichtung auf die "gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge" gilt die Institution etwa dem Parlamentarischen Staatssekretär im BMVg, Peter Tauber, als "echter Edelstein".[4]

Abkehr vom Trennungsgebot

In bewusster Abkehr vom grundgesetzlichen Trennungsgebot hat das Bundesinnenministerium bereits 2017 die Errichtung einer "Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich" (ZITiS) verfügt (german-foreign-policy.com berichtete [5]). Die in München beheimatete Institution hat laut einer Selbstdarstellung den Auftrag, digitale "Werkzeuge" zu entwickeln, die "für die Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbehörden unverzichtbar sind".[6] Ausschlaggebend hierfür ist demnach der jeweilige "Bedarf" des deutschen Inlandsgeheimdienstes (Verfassungsschutz), des Bundeskriminalamts (BKA) und der Bundespolizei. Im "Beirat" von ZITiS sind darüber hinaus der für Auslandsspionage zuständige Bundesnachrichtendienst (BND), der Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr (MAD) und das Zollkriminalamt vertreten. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, stammten Ende 2018 siebzehn von 62 bei ZITiS Beschäftigten, also mehr als ein Viertel, entweder aus den Reihen des BND oder der deutschen Streitkräfte.[7] An der Spitze der Behörde steht mit Wilfried Karl ein langjähriger leitender Beamter der Abteilung Technische Aufklärung des BND, der in dieser Funktion unter anderem für die Kooperation mit dem US-Geheimdienst NSA zuständig war.

Kryptoanalyse

Zu den von ZITiS bearbeiteten Forschungsbereichen zählt laut Bundesregierung unter anderem die sogenannte digitale Forensik, also das Ausspähen von Passworten und die "Auswertung" der auf Smartphones gespeicherten Daten.[8] Angestrebt wird darüber hinaus die "nachhaltige Sicherung" der Fähigkeiten der deutschen Repressionsorgane auf dem Gebiet der "Telekommunikationsüberwachung", um etwa Rückschlüsse auf das Verhalten von Internetnutzern zu ziehen.[9] Da bei den entsprechenden "Ermittlungen" im virtuellen Raum laut ZITiS gleichzeitig "Unmengen digitaler Spuren" anfallen, wird nach auf Künstlicher Intelligenz basierenden "Methoden" gesucht, "relevante von irrelevanten Daten zu unterscheiden" und erstere "richtig zu deuten".[10] Mittels "Kryptoanalyse" sollen zudem verschlüsselte Daten decodiert werden, um Polizei, Militär und Geheimdiensten den Zugriff auf diese zu erleichtern, wobei das dafür notwendige Eindringen in fremde Computernetze offenbar kein Hinderungsgrund ist; explizit vorgesehen ist die "Vorbereitung und Durchführung praktischer kryptoanalytischer Angriffe".[11]

Staatsgeheimnis erster Ordnung

Zu diesem Zweck unterhält ZITiS der Bundesregierung zufolge "etablierte Verbindung(en)" zum "Forschungsinstitut Cyber Operational Defence" der Bundeswehr-Universität München (CODE), zum Freiburger Max-Planck-Institut und zum Münchner Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik ESK.[12] Die Arbeitsbeziehungen, die ZITiS außerdem zu namhaften Unternehmen der IT-Branche pflegt, wurden von offizieller Seite indes als Staatsgeheimnis erster Ordnung eingestuft: "Das Benennen eines Unternehmens gegenüber einer nicht überschaubaren Öffentlichkeit im Kontext polizeilicher und nachrichtendienstlicher Arbeit kann das betroffene Unternehmen in seinem Bestand gefährden." Denkbar sei etwa, so heißt es weiter, dass die jeweilige Firma zum "Ziel von Aufklärungsbemühungen fremder Mächte" werde, dadurch unter "Wissensabflüsse(n)" zu leiden habe und letztlich ihre "Wettbewerbsfähigkeit" einbüße.[13]

Resilienz

Die immer weiter voranschreitende Verschmelzung von polizeilichen, militärischen und geheimdienstlichen Aufgaben soll in Kürze auch ihren baulichen Niederschlag finden. Geplant ist, ZITiS und das Forschungsinstitut CODE in ein und demselben Gebäude auf dem Münchner Bundeswehr-Campus unterzubringen. Analog zu ZITiS arbeitet CODE auf den Gebieten "digitale Forensik", "Anomalie-Detektion in (sozialen) Netzen" und "Geolokalisation von IP-Adressen".[14] Beide Institutionen streben laut Bundesregierung zudem an, mittels eines Hochleistungsrechners die "Kryptoanalyse" voranzutreiben.[15] Erst unlängst gab das Kommando Cyber- und Informationsraum der deutschen Streitkräfte (CIR) bekannt, gemeinsam mit CODE die "Wirkungsweise von Propaganda gegen die Bundeswehr" untersuchen zu wollen, um die "Widerstandsfähigkeit der Truppe zu stärken". Die bei CODE für das Projekt zuständige Wissenschaftlerin Natascha Zowislo-Grünewald erklärte dazu, Kommunikation könne einen "politisch-gesellschaftlich begründeten sinnstiftenden Rahmen" herstellen, der die "Resilienz gegen Störungen" aller Art erhöhe.[16] Der besagte Forschungsansatz dürfte auch für ZITiS und damit für Polizei und Geheimdienste interessant sein.

