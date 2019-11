BERLIN (Eigener Bericht) - Mit einer Afrika-Konferenz will die Bundesregierung am heutigen Dienstag die Investitionen deutscher Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent fördern. Die Konferenz findet im Rahmen des "Compact with Africa" statt, der vor mehr als zwei Jahren auf dem Hamburger G20-Gipfel gestartet und als Durchbruch für Afrikas wirtschaftliche Entwicklung gepriesen wurde. Experten zufolge ist die angekündigte Ausweitung der Investitionen bisher nicht eingetreten. Hintergrund der Berliner Bemühungen ist die zunehmende globale Konkurrenz um Anteile am afrikanischen Markt, die längst nicht mehr nur auf China beschränkt ist: Während die Volksrepublik bereits größter Handelspartner Afrikas ist und auch bei den Investitionen aufholt, weitet auch Indien seine Aktivitäten auf dem Kontinent aus und hat Deutschland dort inzwischen hinter sich gelassen. Auch Russland gelingt es mittlerweile, seinen Einfluss in Afrika wieder zu stärken. Wie die anderen westlichen Mächte fällt die Bundesrepublik immer weiter zurück.

Indiens Aufstieg

Die heutige Berliner Konferenz zum G20-"Compact with Africa" findet vor dem Hintergrund einer rasch wachsenden globalen Konkurrenz um Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent statt. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den rasant zunehmenden Einfluss Chinas. Die Volksrepublik ist mittlerweile mit einem Handelsvolumen von 204 Milliarden US-Dollar größter Handelspartner Afrikas und lag bei den Investitionen im Jahr 2016 mit einem Bestand von gut 40 Milliarden US-Dollar bereits auf Platz vier hinter den USA (57 Milliarden US-Dollar), Großbritannien (55 Milliarden US-Dollar) und Frankreich (49 Milliarden US-Dollar). Im vergangenen Jahr hat Beijing bei dem alle drei Jahre abgehaltenen China-Afrika-Gipfel (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC) erneut zugesagt, binnen nur drei Jahren etwa 60 Milliarden US-Dollar auf dem Kontinent auszugeben. In Europa weithin unbemerkt haben inzwischen allerdings noch weitere Staaten ihre Stellung in Afrika erheblich gestärkt. Indien etwa, das dabei ist, zum Land mit der fünftgrößten Wirtschaftsleistung der Welt zu werden, hat sein Handelsvolumen mit dem Kontinent auf ein Jahresvolumen von mehr als 62 Milliarden US-Dollar gesteigert und hatte im Jahr 2014 bereits gut 15 Milliarden US-Dollar dort investiert. Die indische Regierung hat zudem im vergangenen Jahr beschlossen, 18 neue diplomatische Vertretungen in afrikanischen Staaten zu gründen. Gelingt das, dann wäre New Delhi in mehr afrikanischen Ländern vor Ort präsent als Berlin.

Russlands Rückkehr

Um Einfluss in Afrika bemühen sich darüber hinaus nicht nur die arabischen Golfstaaten, die sich noch überwiegend auf den Osten des Kontinents konzentrieren [1], und die Türkei, die vor allem einen Blick auf Länder mit signifikantem islamischem Bevölkerungsanteil wirft [2]. Seit dem vergangenen Jahr ist, wie im Januar ein Spezialist des britischen Think-Tanks Chatham House konstatierte, auch Russland wieder stärker in Afrika präsent.[3] Zeigte sich dies zunächst etwa in der Zentralafrikanischen Republik, der Moskau Waffen liefert und in der es Söldner unterhält, so fand im Oktober zum ersten Mal überhaupt ein Russland-Afrika-Gipfel statt. Dass 43 der 55 afrikanischen Länder ihre Staats- und Regierungschefs zu der zweitägigen Veranstaltung entsandt hatten, belegt, dass auf dem Kontinent ein spürbares Interesse an Zusammenarbeit mit Russland besteht.[4] Auf dem EU-Afrika-Forum im Dezember 2018 in Wien waren nur 25 afrikanische Staaten überhaupt vertreten. Beim Russland-Afrika-Gipfel wurden Geschäfte in einem Wert von 12,5 Milliarden US-Dollar in die Wege geleitet, vor allem Waffen- und Getreidelieferungen sowie der Bau von Atomkraftwerken; damit sind die relativ wenigen Felder umschrieben, auf denen die russische Wirtschaft zur Zeit eine starke Rolle auf den Weltmärkten spielt. Moskau plant, den russischen Afrikahandel, der sich zur Zeit auf 20 Milliarden US-Dollar beläuft, in wenigen Jahren zu verdoppeln.[5] Gelänge dies, dann hätte er annähernd das Niveau des deutschen Afrikahandels erreicht.

Im Rückgang begriffen

Mit Blick auf die zunehmenden äußeren Rivalitäten auf dem afrikanischen Kontinent ist die Bundesregierung seit Jahren bemüht, die deutsche Stellung dort wieder zu stärken. Dabei ging der deutsche Wirtschaftseinfluss zuletzt zurück. So brachen die deutschen Afrika-Exporte vergangenes Jahr um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr auf einen Wert von gut 22,5 Milliarden Euro ein. Dies führte trotz eines deutlichen Anstiegs der Rohstoffimporte zu einem Rückgang des Afrika-Handels um 1,6 Prozent.[6] Auch bei den Investitionen erzielt die Bundesrepublik keine Fortschritte; der Bestand deutscher Direktinvestitionen auf dem afrikanischen Kontinent lag 2017 bei etwas über zehn Milliarden Euro. Bei diesem Wert stagniert er seit Jahren. Gestern hieß es aus Wirtschaftskreisen, im vergangenen Jahr habe man eine Steigerung verzeichnen können und gehe auch von einem Anstieg in diesem Jahr aus; genaue Angaben liegen allerdings bislang nicht vor. Damit ist die Bundesrepublik nicht nur eindeutig hinter China, sondern auch hinter Indien zurückgefallen, obwohl Berlin seit Jahren lauthals für die Ausweitung des deutschen Afrika-Geschäfts wirbt (german-foreign-policy.com berichtete [7]). Einer der jüngsten Versuche besteht darin, im Rahmen der G20-Initiative "Compact with Africa" die Länder des Kontinents auf die Anpassung ihrer ökonomischen Rahmenbedingungen an Wünsche deutscher Unternehmen einzuschwören. Dazu sollen die heutige Berliner Afrika-Tagung wie auch die ihr vorgeschaltete Investorenkonferenz in der deutschen Hauptstadt beitragen, die im Kontext mit dem Compact with Africa abgehalten werden. Bis heute haben sich lediglich zwölf afrikanische Staaten der Initiative angeschlossen. Die Bundesregierung hat sogenannte Reformpartnerschaften mit drei Ländern geschlossen - mit Tunesien, Ghana und Côte d'Ivoire - und verhandelt über drei weitere Reformpartnerschaften mit Marokko, Senegal und Äthiopien.

Die Ernährungsgrundlage des Kontinents

Dabei ziehen Experten über zwei Jahre nach dem offiziellen Start des "Compact with Africa" auf dem Hamburger G20-Gipfel eine nüchterne Bilanz. Demnach haben zwar die zwölf afrikanischen Staaten, die sich an der Initiative beteiligen, ihre ökonomischen Rahmenbedingungen an die Forderungen etwa Deutschlands angepasst; dennoch stagnieren die Investitionen aus dem Westen, konstatieren die Autoren einer aktuellen Studie, die von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht wurde.[8] Tatsächlich sind nach wie vor nur etwa 800 Unternehmen mit deutschem Kapital auf dem afrikanischen Kontinent tätig; von den übrigen ziehen einer Studie zufolge nur rund fünf Prozent geschäftliche Aktivitäten in Afrika in Betracht.[9] Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigt nun an, nicht zuletzt profitable Tätigkeiten in der afrikanischen Landwirtschaft fördern zu wollen: Man müsse Sorge dafür tragen, "dass die Ernährungsgrundlage für Afrika aus Afrika kommt, inklusive der verarbeitenden Industrie der Lebensmittelprodukte".[10] Merkel ließ unerwähnt, dass die Landwirtschaft in einer ganzen Reihe afrikanischer Länder vor allem durch subventionierte Billigprodukte europäischer Agrarkonzerne schwer geschädigt wird (german-foreign-policy.com berichtete [11]). Zugleich beteuerte Merkel: "Wir wollen nicht über die Köpfe der Afrikaner hinweg sprechen."[12] Dass diese Absicht hervorgehoben werden muss, legt den Charakter der deutsch-afrikanischen Beziehungen einmal mehr offen.

Das gesamtafrikanische Freihandelsabkommen

Die deutschen Bemühungen, in der auswärtigen Investitionskonkurrenz in Afrika nicht noch weiter zurückzufallen, erfolgen zu einer Zeit, zu der der kontinentalen Wirtschaft möglicherweise größere Umbrüche bevorstehen. Anfang Juli hat der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, die sogenannte operationelle Phase des African Continental Free Trade Agreement (Afcfta) eingeleitet, in der die letzten Vorbereitungen getroffen werden sollen, damit zum 1. Juli 2020 das gesamtafrikanische Freihandelsabkommen in Kraft treten kann, an dem 54 Staaten des Kontinents teilnehmen: alle bis auf Eritrea. Aktuell gehen nur 16,6 Prozent der Exporte afrikanischer Staaten in andere Länder des Kontinents - eine anhaltende Spätfolge der kolonialen Abhängigkeit, die den Außenhandel der Kolonien weitgehend auf Rohstofflieferungen an die Kolonialmächte und den Kauf von deren Industrieprodukten beschränkte. Vergleichswerte liegen bei 68,1 Prozent beim innereuropäischen und bei 59,4 Prozent beim innerasiatischen Export.[13] Nun soll die Stärkung des innerafrikanischen Exports die Industrialisierung des Kontinents fördern. Freilich profitieren davon auch auswärtige Konzerne, die Produktionsstätten in Afrika unterhalten - oder die solche neu errichten, etwa im Rahmen des "Compact with Africa".

[1] Jihâd Gillon: Qatar-Arabie saoudite: la bataille pour l'Afrique. jeuneafrique.com 09.05.2019.

[2] S. dazu Brücke in die islamische Welt.

[3] Alex Vines: Global Engagement With Africa Continued to Surge in 2018. chathamhouse.org 08.01.2019.

[4] Henry Foy: Russia turns on the charm at first Africa summit. ft.com 24.10.2019.

[5] Reinhard Lauterbach: Waffen, Dünger, AKW. junge Welt 28.10.2019.

[6] Deutscher Afrikahandel 2018 enttäuscht.gtai.de 18.02.2019.

[7] S. dazu Einflusskampf um Afrika und Aufholjagd in Afrika.

[8] Robert Kappel, Helmut Reisen: G20 Compact with Africa. The Audacity of Hope. Berlin, October 2019.

[9] Daniel Pelz: Compact with Africa: Wenig Begeisterung über den "Merkel-Plan". dw.com 15.11.2019.

[10] Kanzlerin Merkel zum Compact with Africa: Wir wollen Partnerländer bei ihrer eigenen Agenda unterstützen. bundesregierung.de 16.11.2019.

[11] S. dazu Mordsgeschäfte (IV) und Wie man Fluchtursachen schafft.

[12] Kanzlerin Merkel zum Compact with Africa: Wir wollen Partnerländer bei ihrer eigenen Agenda unterstützen. bundesregierung.de 16.11.2019.

[13] Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa: Rules of origin for enhanced intra-African trade. unctad.org 26.06.2019.