BERLIN (Eigener Bericht) - Mit einem zweiten "Autogipfel" im Bundeskanzleramt will Berlin an diesem Montag die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Aufholjagd deutscher Kfz-Konzerne bei der Produktion von Elektroautos schaffen. Hatte die Bundesregierung bereits vor mehr als zehn Jahren selbstgewiss verkündet, Deutschland werde "Weltmarktführer" bei batteriebetriebenen Pkw werden, so liegen deutsche Hersteller heute weit hinter der chinesischen und der US-amerikanischen Konkurrenz zurück. Bei der Produktion von Batteriezellen halten Firmen aus Europa sogar einen Weltmarktanteil von gerade einmal drei Prozent. Dies gilt als gravierend, weil die Batterieproduktion bei der Herstellung von Elektroautos bis zu 40 Prozent der Wertschöpfung ausmacht; Deutschland könne es "sich einfach nicht leisten", auf derartigen "Zukunftsfeldern" von anderen Ländern "abgehängt oder dominiert zu werden", urteilt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Wir wollen nicht die verlängerte Werkbank anderer sein." Die Bundesregierung fördert die Aufholjagd der deutschen Kfz-Industrie mit Milliardensummen.

Der Masterplan Ladeinfrastruktur

Der für den heutigen Montag angekündigte Autogipfel im Bundeskanzleramt soll vor allem der Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Ausbau der Elektromobilität in Deutschland dienen. So soll der Absatz von Elektroautos weiterhin mit "Kaufprämien" gefördert werden, die zur Hälfte vom Staat finanziert werden. Darüber hinaus ist vor allem ein rascher Ausbau der Ladeinfrastruktur geplant, wie er auf dem ersten Berliner Autogipfel am 24. Juni im Grundsatz beschlossen worden war. Im August dieses Jahres verzeichnete die Bundesnetzagentur deutschlandweit nur rund 21.100 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos - viel zu wenig, um der Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen.[1] Laut einem neuen "Masterplan" sollen, wie Kanzlerin Angela Merkel bestätigt, bis zum Jahr 2030 insgesamt rund eine Million öffentliche Ladepunkte installiert werden. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert darüber hinaus 100.000 Schnellladepunkte sowie mehrere Millionen private Ladepunkte vor allem auf Betriebsgelände. Damit soll es möglich werden, die Zahl der Elektroautos auf deutschen Straßen bis 2030 auf bis zu zehn Millionen zu erhöhen. Nur so ließen sich die CO2-Ziele der EU erreichen, heißt es.

Deutsche Führungsansprüche

Notwendig gilt der rasche Ausbau der Elektromobilität allerdings vor allem auch, um die Zukunft der deutschen Kfz-Konzerne - der Paradebranche der deutschen Industrie - zu sichern. Berlin hatte ursprünglich vor, Deutschland zum "Weltmarktführer" bei Elektroautos zu machen. Dazu hatte die Bundesregierung im August 2009 - vor über zehn Jahren - einen "Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität" verabschiedet, um unter anderem den Ausbau der E-Infrastruktur, darunter Ladepunkte, sowie die Entwicklung von Batterien zu fördern.[2] Bis zum Jahr 2020, so hieß es, müssten in der Bundesrepublik mindestens eine Million Elektroautos in Betrieb sein. An dem Ziel, auf dem Weltmarkt eine Spitzenposition einzunehmen, hielt Berlin auch fest, als es unübersehbar wurde, dass andere Länder in Sachen Elektromobilität an Deutschland vorbeizogen. Man werde "schon verlorenes Terrain sehr schnell wieder aufholen" können, sagte die Kanzlerin im Mai 2011 voraus.[3] Davon ist heute freilich nichts zu sehen.

In Rückstand geraten

Im Gegenteil. Beim Bestand an Elektro-Pkw liegt die Bundesrepublik - wie schon im Jahr 2014 - weltweit lediglich auf Platz acht. Wie aus Angaben des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hervorgeht, das 1988 vom Bundesland Baden-Württemberg gemeinsam mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Privatfirmen gegründet wurde, führt China die Weltrangliste der Länder mit den meisten zugelassenen Elektro-Pkw an (2,61 Millionen, Stand: 2018). Es folgen abgeschlagen die Vereinigten Staaten (1,1 Millionen) vor Norwegen (298.000) und Japan (246.000). Deutschland verzeichnete einen Bestand von knapp 142.000 Elektro-Pkw.[4] Was die Hersteller betrifft, hat sich im vergangenen Jahr Tesla (USA) mit weltweit fast 234.000 Neuzulassungen an die Spitze gesetzt. Es folgten drei chinesische Konzerne: BYD (Shenzhen) mit knapp 216.000 Neuzulassungen, BAIC (Beijing) mit fast 161.000 und SAIC (Shanghai) mit knapp 108.000. BMW liegt demnach mit knapp 87.000 auf Platz sechs, VW mit rund 54.000 auf Platz sieben. Dabei wurde lediglich ein kleiner Teil der neuen Elektro-BMW und -VW in Deutschland zugelassen. Von der Weltmarktführerschaft bei den Elektroautos sind die Bundesrepublik wie auch die deutschen Kfz-Konzerne weit entfernt.

"Keine verlängerte Werkbank"

Im Rahmen der Aufholjagd, die Berlin anstrebt, raten Experten dazu, vor allem auf die Herstellung von Batteriezellen zu setzen. Damit könne Deutschland sich "den hohen Wertschöpfungsanteil von Batterien an Elektroautos sichern und Lieferabhängigkeiten vom Ausland reduzieren", erläuterte schon zu Jahresbeginn Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW.[5] In der Tat wird der Anteil der Batterieproduktion an der Wertschöpfung von Elektroautos mit rund 30 bis 40 Prozent beziffert. Sollten beim "Automobil der Zukunft die digitale Plattform für Autonomes Fahren aus den USA und die Batterie aus Asien kommen", dann "hätten Deutschland und Europa mehr als 50 Prozent der Wertschöpfung in diesem Bereich verloren", heißt es etwa in dem Entwurf zur "Nationalen Industriestrategie 2030", den Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Anfang Februar vorgelegt hat.[6] Deutschland könne es "sich einfach nicht leisten", auf "Zukunftsfeldern" wie der Batteriezellproduktion von anderen Ländern "abgehängt oder dominiert zu werden", erklärte Altmaier damals: "Wir wollen nicht die verlängerte Werkbank anderer sein. Deshalb muss die Wertschöpfung ... der Zukunft hier bei uns in Europa und Deutschland entstehen." Er sei "überzeugt", teilte der Bundeswirtschaftsminister mit: "Deutschland und Europa müssen bei diesen neuen Technologien eine Führungsrolle einnehmen."[7]

Weltmarktanteil: drei Prozent

In puncto Batteriezellen haben die Bundesregierung und deutsche Kfz-Konzerne mittlerweile die Aufholjagd begonnen. VW hat im September ein Pilotprojekt zur Batteriezellfertigung in Salzgitter gestartet. Zudem haben die Vorarbeiten für die Errichtung einer Batterieforschungsfabrik in Münster begonnen; das Projekt soll zusätzlich zu Forschungsmitteln des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 200 Millionen Euro den Löwenanteil der halben Milliarde Euro bekommen, die die Bundesregierung für die Batteriezellforschung zur Verfügung stellt. Ziel ist es ausdrücklich, die gesamte Wertschöpfungskette in Deutschland zu halten.[8] Der Rückstand, den es aufzuholen gilt, ist erheblich. Im ersten Halbjahr 2018 lag bei der globalen Batterieproduktion für Elektroautos Panasonic aus Japan mit 5,9 Gigawattstunden (GWh) vorn - vor CATL (China, 5,7 GWh), BYD (China, 3,3 GWh), LG Chem (Südkorea, 2,8 GWh), AESC (Japan, 1,8 GWh) und Samsung SDI (Südkorea, 1,3 GWh). Als erstes nicht ostasiatisches Unternehmen folgte Farasis aus den USA (1,1 GWh).[9] Der Weltmarktanteil europäischer Unternehmen wird derzeit mit drei Prozent beziffert.

Technologietransfer aus China

Hinzu kommt, dass zunehmend chinesische Firmen nach Deutschland vordringen. Mitte Oktober haben die Arbeiten an einem Batteriezellwerk bei Arnstadt in Thüringen begonnen, das CATL aus China für 1,8 Milliarden Euro errichtet. Ab 2022 sollen von dort aus Kfz-Produzenten in der EU beliefert werden, darunter BMW. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hofft, wie berichtet wird, auf einen "Transfer von Know-how von China nach Europa".[10] Damit kehrt sich die bisherige Entwicklungsrichtung, die viele Jahrzehnte lang Europa vorne sah, vollständig um. Zudem bereiten sich jenseits der Batteriezellproduzenten auch chinesische Kfz-Hersteller auf die Eroberung von Marktanteilen in Europa und insbesondere in Deutschland vor. So will etwa die chinesische Firma Byton in zwei Jahren ein Elektro-SUV in der Bundesrepublik verkaufen; der Einstiegspreis liegt weit unter demjenigen vergleichbarer deutscher SUV.[11] Auch der Great Wall-Konzern will ab 2021 Elektro-Pkw nach Deutschland exportieren; zudem ist der Bau einer eigenen Fertigungsstätte in der EU im Gespräch. In Russland hat Great Wall bereits im Juni ein Werk eröffnet und will dort schon im nächsten Jahr 150.000 Autos produzieren. Gelingt der Schritt, dann geriete die Paradebranche der deutschen Industrie auch im eigenen Land noch stärker unter Druck als schon jetzt.

Mehr zum Thema: Protest gegen deutsche Rohstoffsicherung in Bolivien und Deutschland auf Aufholjagd (I).

[1] Jens Tartler: Autoindustrie soll für E-Mobilität mitzahlen. background.tagesspiegel.de 01.11.2019.

[2] Andreas Mihm: Eine Million Elektroautos bis 2020. faz.net 19.08.2019.

[3] Merkel will Führungsrolle bei Elektro-Autos. handelsblatt.com 14.05.2019.

[4] Datenservice Erneuerbare Energien. zsw-bw.de.

[5] Weltweit bereits 5,6 Millionen Elektroautos unterwegs. emobilitaet.online 12.02.2019.

[6] Nationale Industriestrategie 2030. Strategische Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik. Berlin, Februar 2019.

[7] Video: Nationale Industriestrategie 2030. bmwi.de 05.02.2019.

[8] Batteriefabrik Münster: Projekt nimmt Gestalt an. sueddeutsche.de 30.10.2019.

[9] Kathrin Witsch. Die Batteriehersteller erhöhen die Preise - und bauen so ihre Macht über die Autokonzerne aus. handelsblatt.com 06.11.2018.

[10] CATL prescht mit Zellfabrik in Deutschland vor. wiwo.de 18.10.2019.

[11] Elektroautos made in China in den Startlöchern für Europa. de.reuters.com 11.09.2019.