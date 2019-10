NEW DELHI/BERLIN (Eigener Bericht) - Vor den Deutsch-Indischen Regierungskonsultationen an diesem Wochenende ruft Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer "Festigung" der Beziehungen Berlins zu New Delhi auf. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit müsse ebenso intensiviert werden wie die außen- und militärpolitische Kooperation, heißt es in Regierungskreisen. Der Bundestag bestätigt das in einer aktuellen Resolution. Hintergrund ist Indiens traditionelle Rivalität mit China, die die westlichen Mächte zu nutzen suchen, um mit New Delhis Hilfe den Aufstieg Beijings zu bremsen. Während US-Außenminister Mike Pompeo offen erklärt, die US-Militärkooperation mit Indien solle beitragen, den Einfluss der Volksrepublik zu beschränken, baut auch die Bundeswehr ihre Zusammenarbeit mit den indischen Streitkräften aus. Allerdings schreitet der Ausbau der bilateralen Beziehungen, um den Berlin schon seit Jahren bemüht ist, nur langsam voran. Während Außenminister Heiko Maas gemeinsame "Werte" lobt, erheben Menschenrechtsorganisationen schwere Vorwürfe gegen die indische Regierung.

Indien als Wirtschaftsmacht

Indien rückt gegenwärtig zum einen aus ökonomischen Gründen verstärkt ins Visier der deutschen Eliten. Das Land verzeichnete seit den 1990er Jahren trotz großer Schwankungen immer wieder hohe Wachstumsraten und erwirtschaftete 2018 bereits das siebtgrößte Bruttoinlandsprodukt (BIP) weltweit. Noch dieses Jahr könnte es Großbritannien und Frankreich überholen und auf Platz fünf der größten Volkswirtschaften überhaupt aufsteigen. Ökonomen sehen Indien um die Mitte dieses Jahrhunderts sogar unter den globalen Top 3 - hinter China und den USA. Mit seiner riesigen Bevölkerung, die eine rasch wachsende und in Wirtschaftskreisen als "konsumfreudig" eingestufte Mittelschicht umfasst, bildet Indien einen perspektivisch äußerst attraktiven Absatzmarkt. Er sei zudem, heißt es beispielsweise bei der bundeseigenen Außenwirtschaftsagentur Germany Trade & Invest (gtai), "noch längst nicht gesättigt".[1] Entsprechend bemühen sich deutsche Politiker wie auch Vertreter von Wirtschaftsverbänden immer wieder, den Blick deutscher Unternehmer stärker als bisher auf Indien zu fokussieren und für Handel und Investitionen in dem Land zu werben. Das sei heute auch wegen der "jüngsten Herausforderungen auf den amerikanischen und chinesischen Märkten" sinnvoll, heißt es in einer Resolution, die der Deutsche Bundestag vergangene Woche verabschiedet hat: Deutsche Unternehmen sollten sich "noch eindeutiger als bisher strategisch im indischen Markt ... positionieren".[2]

Ein spannungsreiches Verhältnis

Zum anderen spielt Indien schon seit Jahren in den außenpolitischen Konzeptionen Berlins eine wichtige Rolle. Hintergrund ist, dass das Land traditionell in einer klaren Rivalität zu China steht. Die Beziehungen zwischen New Delhi und Beijing sind alles andere als spannungsfrei; die zunehmende Präsenz chinesischer Handelsflotten im Indischen Ozean ruft ebenso wie die enge Kooperation der Volksrepublik mit Indiens Erzfeind Pakistan zunehmend Unmut in den indischen Eliten hervor. Grenzkonflikte, die 1962 in einen Krieg zwischen beiden Ländern mündeten, sind immer noch nicht geklärt; sie eskalierten zuletzt im Sommer 2017 zu einem ernsten Konflikt. Aus Sicht westlicher Strategen bietet sich Indien deshalb als Verbündeter gegen das erstarkende China an. Nicht nur Washington ist um eine engere, auch militärische Zusammenarbeit mit New Delhi bemüht. Deutschland und Indien haben im Mai 2000 eine "Agenda für die Deutsch-Indische Partnerschaft im 21. Jahrhundert" vereinbart, die seither, wie das Auswärtige Amt mitteilt, "durch weitere gemeinsame Erklärungen fortgeschrieben wurde" und eine strategische Zusammenarbeit begründen soll. Seit 2011 werden alle zwei Jahre Deutsch-Indische Regierungskonsultationen abgehalten, deren fünfte Runde an diesem Wochenende in New Delhi stattfindet.[3]

Kaum Fortschritte

Entspräche den politischen und ökonomischen Interessen der Bundesrepublik eigentlich eine enge Zusammenarbeit, so kommt diese in der Praxis nicht wie erwünscht voran. Während etwa der Bestand der deutschen Investitionen in Indien im Jahr 2017 bei rund 15,5 Milliarden Euro lag und damit bei weniger als der Hälfte der deutschen Investitionen etwa in Spanien oder in Polen, so erreichten die deutschen Investitionen in China rund 81 Milliarden Euro; die Volksrepublik liegt damit auf Platz 3 in der deutschen Investitionsrangliste hinter den USA und Großbritannien. Beim Export verhält es sich ähnlich: Während die deutschen Ausfuhren nach China von 53,5 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 93 Milliarden Euro im Jahr 2018 in die Höhe schnellten (Platz 3 in der deutschen Exportrangliste), stiegen die deutschen Lieferungen nach Indien nur von 9,5 Milliarden Euro (2010) auf 12,5 Milliarden Euro (2018); damit liegt Indien auf Platz 23, nach Rumänien, der Slowakei und Mexiko. Die Ursachen sind vielfältig und keineswegs einfach zu beseitigen; sie reichen von komplizierten Investitions- bis zu desaströsen Umweltbedingungen - laut Greenpeace befinden sich 22 der 30 Städte mit der schlechtesten Luftqualität weltweit in Indien.[4] Das im September 2014 gestartete Wirtschaftsprogramm "Make in India", das auswärtige Investoren ins Land locken sollte und auch in Deutschland auf Interesse stieß, hat zu keinen nennenswerten Erfolgen geführt.

"Beziehungen festigen"

Berlin macht nun erneut Druck. "Wir wollen unsere bilateralen Beziehungen weiter festigen", teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel vor ihrer Reise nach New Delhi mit.[5] Dies gelte für Wirtschaft und Handel, für Digitalisierung und Klimaschutz, nicht zuletzt allerdings auch für außen- und militärpolitische Belange. Tatsächlich hat die Bundeswehr in jüngster Zeit ihre Beziehungen nach Indien ein Stück weit ausgebaut; zuletzt besuchte etwa eine hochrangige indische Delegation die Hamburger Führungsakademie der Bundeswehr.[6] Dies geschieht, während Washington seine militärische Kooperation mit Tokio, Canberra und New Delhi in einem Viererformat intensiviert ("Quadrilateral Security Dialogue", "Quad"), um "sicherzustellen", wie es US-Außenminister Mike Pompeo vergangene Woche formulierte, "dass China nur seinen angemessenen Platz in der Welt behält".[7] Wie aus der aktuellen Bundestags-Resolution zu den deutsch-indischen Beziehungen hervorgeht, ist Berlin darüber hinaus bemüht, gemeinsam mit New Delhi mit weiteren Ländern des asiatischen Kontinents zu kooperieren: Es gehe darum, heißt es in der Resolution, "neue dauerhafte Gesprächsformate von Indien und Deutschland gemeinsam mit Drittstaaten ... im asiatisch-pazifischen Raum zu entwickeln".[8] Auch dies richtet sich direkt gegen China.

Deutschlands Wertepartner

Während Außenminister Heiko Maas vor den deutsch-indischen Regierungskonsultationen "die Werte" lobt, "die uns verbinden", und ankündigt, sie "noch stärker ins Zentrum unserer Politik zu rücken" [9], erheben Menschenrechtsorganisationen schwere Vorwürfe gegen Indiens Regierung. Diese ist hindunationalistisch orientiert; ihre Politik führt seit Jahren systematisch zu einer zunehmenden Diskriminierung der rund 200 Millionen indischen Muslime. Im nordostindischen Bundesstaat Assam etwa werden Muslime verdächtigt, illegale Einwanderer aus Bangladesch zu sein; für gut zwei Millionen Muslime, deren indische Staatsbürgerschaft die Behörden in Frage stellen, errichtet das ebenfalls hindunationalistisch regierte Assam inzwischen Lager. Die Gewalt gegen Muslime nimmt zu - bis hin zu Morden: Allein zwischen Mai 2015 und Dezember 2018 wurden mindestens 36 indische Muslime von Hindunationalisten gelyncht, weil sie verdächtigt wurden, Kühe zum Schlachten gebracht zu haben. Zudem gehen die indischen Repressionskräfte mit brutaler Gewalt gegen Aufständische, darunter Jihadisten, in Jammu und Kashmir vor. Laut einem Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte kamen zwischen Mitte Juli 2016 und Ende März 2018 mehr als 130 Zivilisten in der Region durch Gewalt indischer Soldaten und Polizisten ums Leben; von Januar bis Dezember 2018 starben mindestens 160 Zivilisten durch Übergriffe der Repressionskräfte. Hunderte, womöglich Tausende verloren durch Geschosse von Polizei und Militär ihr Augenlicht. Im Sommer schnitt New Delhi die Region aus Gründen der Aufstandsbekämpfung komplett von der Außenwelt ab; Mobilfunk- und Internetverbindungen wurden gekappt, Ausgangssperren wurden verhängt, fast 4.000 Personen wurden festgenommen, darunter führende Oppositionelle. Berlin, das sich gewöhnlich als weltweiter Verteidiger der Menschenrechte aufführt, schweigt dazu - aus strategischen Gründen, um die erhoffte Zusammenarbeit mit Indien gegen China nicht zu gefährden.

