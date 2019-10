BERLIN/TRIPOLIS (Eigener Bericht) - Mit dem Ruf nach einer "Beendigung auswärtiger Einmischung" interveniert der Bundesaußenminister in Libyen. Heiko Maas traf im Rahmen einer Reise in die Türkei und nach Nordafrika am Sonntag zu einem Kurzbesuch in dem Land ein. Seine Stippvisite diente der Vorbereitung einer internationalen Libyen-Konferenz, die die Bundesregierung in Kürze einberufen will, um das Land nach Möglichkeit zu befrieden und sich dabei als "Ordnungsmacht" in Nordafrika zu profilieren. Anschließend reiste Maas nach Ägypten weiter, das in den Libyen-Krieg involviert ist. Während der deutsche Minister deklamierte, die Ägypter sollten "die Luft der Freiheit atmen" können, setzt Kairo seine blutige Repression fort. So sind dort seit dem Militärputsch vom Juli 2013 über 1.500 Menschen aus staatlichem Gewahrsam verschwunden. Berlins Bemühungen um Libyens Befriedung gehen mit gesteigerten "Ordnungs"-Aktivitäten in einem "Krisenbogen" von Nordafrika über Nah- und Mittelost bis Zentralasien einher. Erfolge hat Berlin dabei bislang noch nicht erzielt.

Der Libyen-Krieg

Der Krieg in Libyen, der seit 2014 nicht zur Ruhe kommt, ist im April dieses Jahres erneut auf breiter Basis entbrannt. Dabei kämpfen Milizen des Warlords Khalifa Haftar, der seine Machtbasis im Osten Libyens hat, gegen Milizen, die die sogenannte Einheitsregierung in der Hauptstadt Tripolis unterstützen. Beide Seiten werden von fremden Staaten unterstützt. Während Haftar dabei auf Hilfe unter anderem durch Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate setzen kann, baut die "Einheitsregierung" gemeinsam mit ihr loyalen bewaffneten Gruppen auf stetige Förderung durch die Türkei. Die Beihilfen umfassen, wie etwa der Libyen-Experte Wolfram Lacher von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) berichtet, nicht zuletzt Aufrüstung durch fremde Staaten, darunter vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei.[1] Mittlerweile kommen in Libyen auch deutsche Waffensysteme zum Einsatz (german-foreign-policy.com berichtete [2]).

Die Mitverantwortung des Westens

Die Bundesrepublik ist in mehrfacher Hinsicht für die desolate Lage Libyens mitverantwortlich. Zum einen beteiligten sich deutsche Soldaten in NATO-Stäben am Krieg des Jahres 2011, mit dem die NATO-Mächte in Libyen nicht nur immense menschliche und materielle Schäden anrichteten, sondern auch maßgeblich zur Zerstörung von Staat und Gesellschaft des Landes beitrugen. Zudem hat die Bundesregierung führend daran mitgewirkt, Anfang 2016 die sogenannte libysche Einheitsregierung unter Ministerpräsident Fayez al Sarraj einzusetzen - allerdings vorwiegend, um sie als Deckmantel für eigene Vorhaben insbesondere in der Flüchtlingsabwehr zu nutzen. Ohne eine eigenständige Machtbasis sei Libyens Einheitsregierung rasch "zu einer bloßen Fassade verkommen", hinter der bewaffnete Banden "das Sagen" hätten, erläuterte SWP-Experte Lacher schon im vergangenen Jahr; faktisch herrsche in Tripolis ein Geflecht schwerbewaffneter Cliquen, "die in Politik, Wirtschaft und Verwaltung operieren". Lacher hielt fest: "Westliche Regierungen und die VN sind für die Lage in Tripolis mitverantwortlich."[3]

Deutschlands Beitrag

Aktuell ist die Bundesregierung dabei, nach 2011 und 2016 einen dritten Anlauf zu starten, um die Lage in Libyen zumindest etwas unter Kontrolle zu bekommen und den deutschen Einfluss dort zu stärken. Bereits im September hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag erklärt, die bewaffneten Kämpfe in Libyen drohten zu einem unverhüllten Stellvertreterkrieg wie in Syrien zu eskalieren; dagegen müsse man umgehend einschreiten: "Deutschland wird seinen Beitrag leisten".[4] Insbesondere gehe es darum, die staatlichen Strukturen wiederherzustellen. Im Kern hatte sie der Westen im Jahr 2011 zerstört. Am 11. September kündigte dann der deutsche Botschafter in Tripolis, Oliver Owcza, an, die Bundesregierung wolle noch in diesem Herbst eine internationale Libyen-Konferenz abhalten; vorbereitende Gespräche mit "Schlüsselländern" habe man bereits begonnen. "Mit ausreichenden Vorarbeiten" könnten die Anstrengungen "zu einem internationalen Treffen im Herbst führen", teilte der Diplomat via Twitter mit.[5] Von einem "dreistufigen Berlin-Prozess" ist mittlerweile die Rede: Es gehe um "einen Waffenstillstand, eine internationale Libyen-Konferenz in Berlin" und "ein Treffen der Kriegsparteien in Libyen".[6]

Ausländische Einflüsse

Um den "dreistufigen Berlin-Prozess" voranzubringen, ist Außenminister Heiko Maas Anfang dieser Woche in Libyen eingetroffen, wo er in der Küstenstadt Zuwara westlich von Tripolis mit Regierungschef Al Sarraj zusammentraf. Maas tat sich unter anderem mit der zutreffenden, allerdings nicht auf ihn selbst gemünzten Feststellung hervor, "ausländische Einflüsse" seien "ein fundamentales Problem" Libyens.[7] Konkrete Ergebnisse seines Kurzbesuchs blieben unbekannt. Der deutsche Minister musste überstürzt abreisen, weil Gerüchte die Runde machten, ein Angriff durch ein feindliches Flugobjekt stehe bevor. Die von Berlin protegierte Einheitsregierung zeigte sich weder in der Lage, das Gerücht als unzutreffend zu entlarven, noch hätte sie die Fähigkeit zur Abwehr eines Luftangriffs besessen.[8] Kurz vor Maas' Eintreffen hatten zudem drei libysche Schiffe, die vermutlich der Küstenwache des Landes zuzurechnen sind, das deutsche Rettungsboot "Alan Kurdi", das der Hilfsorganisation Sea Eye gehört, hart bedrängt und Bootsflüchtlinge mit Warnschüssen und Maschinenpistolen bedroht. Libyens Küstenwache wird von der EU unterstützt. Der deutsche Außenminister ging während seines Besuchs auf die Attacke gegen das deutsche Rettungsboot nicht ein.

Die Luft der Freiheit

In Vorbereitung auf die geplante Libyen-Konferenz in Berlin hat Maas in den vergangenen Tagen nicht nur der libyschen Einheitsregierung einen Kurzbesuch abgestattet. Zuvor hatte er sich auch mit seinem Amtskollegen aus der Türkei getroffen, dessen Land in Libyen eine der Kriegsparteien aufrüstet [9]; anschließend ist er nach Ägypten weitergereist, das eine andere Kriegspartei unterstützt. Ankara wird aktuell wegen seines Überfalls auf Syrien massiv kritisiert, Kairo wegen seiner brutalen Repression; in Ägypten sind seit dem Militärputsch vom Juli 2013 unter anderem mehr als 1.500 Menschen aus staatlichem Gewahrsam verschwunden. Nach Massenprotesten wurden vor gut einem Monat laut Angaben der Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) mehr als 4.300 Menschen festgenommen.[10] Maas, zu dessen Selbststilisierung auch ein angeblicher Einsatz für Menschenrechte gehört, erklärte in der ägyptischen Hauptstadt, zwar müsse man "den Ausdruck der Erwartungshaltung bei den Bürger- und Freiheitsrechten" zur Geltung bringen; dennoch brauche man "den Dialog mit Ägypten".[11] An das heimische Publikum gewandt, sagte Maas nach seinem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abd al Fattah al Sisi, der Folter und Mord in Kairo verantwortet, die Ägypter sollten "die Luft der Freiheit atmen" können. Jenseits lyrischer Phrasen seines Außenministers baut Berlin die Kooperation mit dem ägyptischen Folterregime konsequent aus (german-foreign-policy.com berichtete [12]).

Der "Krisenbogen"

Bei alledem geht es nicht zuletzt darum, sich mit Erfolgen etwa bei der Befriedung Libyens als "Ordnungsmacht" in einem "Krisenbogen" zu präsentieren, der von Nordafrika über den Nahen und Mittleren Osten bis nach Osteuropa und Zentralasien reicht; diesen Anspruch haben Politiker und Experten in Berlin immer wieder geäußert (german-foreign-policy.com berichtete [13]). Freilich hat die Bundesregierung dabei bislang kaum Fortschritte erzielt. Der Krieg in Mali, wo die Bundeswehr seit sechs Jahren interveniert, weitet sich längst vom Norden auf das Zentrum des Landes aus.[14] In Syrien kommt der Vorstoß der deutschen Verteidigungsministerin, eine Besatzungszone im Norden des Landes zu etablieren, nicht voran - nicht zuletzt, weil Maas seine Ministerkollegin bei einem Auftritt in Ankara öffentlich brüskiert hat.[15] Die Lage in Afghanistan, wo die Bundeswehr seit beinahe 18 Jahren stationiert ist, ist desolat. Nicht einmal in der Ostukraine ist es Berlin bisher gelungen, den dortigen Konflikt einer Lösung näherzubringen. Umso dringlicher wäre für die Bundesregierung ein Erfolg in Libyen. Doch auch dies ist nicht wirklich in Sicht.

