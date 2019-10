BERLIN (Eigener Bericht) - Mit der Präsentation des staatlich geförderten Vorhabens "Gaia-X" startet Berlin am heutigen Dienstag seine globale Aufholjagd bei den strategisch wichtigen Cloud-Diensten. Weder Deutschland noch ein anderer europäischer Staat verfügt über einen global konkurrenzfähigen Cloud-Anbieter, obwohl das junge Geschäftsfeld nicht nur Milliardengewinne verspricht, sondern auch für die künftige High-Tech-Industrie als unverzichtbar gilt. Deutsche Unternehmen und Behörden werden bislang vor allem von Amazon oder von Microsoft versorgt, obwohl US-Regierungsstellen grundsätzlich auf Daten zugreifen dürfen, die bei US-Konzernen gespeichert sind. Experten warnen darüber hinaus, die deutsch-europäische "Abhängigkeit von wenigen Cloud-Anbietern" könne in der transatlantischen Rivalität "als Druckmittel" eingesetzt werden. Um dem zu entkommen, soll "Gaia-X" nun eine eigenständige Cloud-Infrastruktur in der EU schaffen. Den Kern bilden Spitzenkonzerne der deutschen Industrie von Siemens bis hin zur Deutschen Telekom. Die Initiative wird heute vom Bundeswirtschaftsminister vorgestellt.

Auf US-Konzerne angewiesen

Hintergrund der "Gaia-X"-Initiative von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist, dass der Markt für Cloud-Dienste sowohl in Deutschland und der EU als auch weltweit weitestgehend von US-amerikanischen und chinesischen Konzernen dominiert wird. Zwar existieren auch deutsche Anbieter - etwa die Deutsche Telekom -, die Cloud-Speicherplatz und -Rechenleistung anbieten. Allerdings offerieren US-Branchenriesen wie Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure zusätzlich umfangreiche Plattformdienste aller Art, mit denen bisher kein Unternehmen in der EU wirklich mithalten kann. Deutsche Konzerne, aber auch Behörden kooperieren deshalb immer häufiger mit US-Anbietern. So arbeitet Volkswagen beim Bestreben, seine weltweit 122 Fabriken per Cloud eng zu vernetzen, mit AWS zusammen, während das Wolfsburger Unternehmen bei der Vernetzung seiner Autos mit der Cloud-Sparte von Microsoft kooperiert. Die Bundespolizei wiederum speichert Bodycam-Aufnahmen in der AWS-Cloud. Zwar nutzt sie die dort verfügbare Gesichtserkennungssoftware noch nicht, könnte dies aber technisch ohne weiteres tun.

Die technologische Führerschaft

Aus Sicht Berlins ist das Fehlen eines konkurrenzfähigen deutsch-europäischen Cloud-Anbieters aus zweierlei Gründen misslich. Zum einen gehen dadurch milliardenschwere Geschäfte wie auch strategisch bedeutende Technologien verloren. Laut Medienangaben erzielte der Weltmarktführer AWS allein im vierten Quartal 2018 einen Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar, rund 46 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Microsoft Azure kam auf einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar, Google Cloud auf 2,2 Milliarden US-Dollar; die chinesische Alibaba Cloud erreichte zum ersten Mal den Quartalswert von einer Milliarde US-Dollar.[1] Firmen aus der EU bleiben weit abgeschlagen zurück, was für sie umso schmerzhafter ist, als das Cloud-Geschäft als besonders ertragreich gilt; so heißt es in der Wirtschaftspresse, für Amazon fungiere AWS faktisch als "Gelddruckmaschine".[2] Hinzu kommt, dass ein technologischer Rückstand in der Branche als strategisch sehr schädlich gilt. "Wer die technologische Führerschaft in der Welt hat, ist auch wirtschaftlich die Nummer eins", urteilt Karl-Heinz Streibich, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Acatech: "Das gilt insbesondere und uneingeschränkt im vor uns liegenden digitalen Zeitalter."[3]

Abhängigkeiten als Druckmittel

Zum zweiten wiegen politische Erwägungen schwer. So erlaubt der im März 2018 in Washington ratifizierte "Cloud Act" den US-Behörden, unter bestimmten Umständen auf Daten zuzugreifen, die bei US-Firmen gespeichert sind - dies auch dann, wenn sich die entsprechende Infrastruktur im Ausland befindet. Das beträfe im Zweifelsfall nicht nur deutsche Firmengeheimnisse, sondern etwa auch die Bodycam-Daten der Bundespolizei. Hinzu kommt, dass in der transatlantischen Rivalität, wie Acatech-Präsident Streibich konstatiert, zunehmend "wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten als Druckmittel verwendet" werden.[4] Er halte es "für zumindest denkbar", teilte Streibich bereits im Sommer mit, "dass unsere Abhängigkeit von wenigen Cloud-Anbietern politisch als Druckmittel gegenüber Deutschland und Europa eingesetzt werden könnte". Als ein Beispiel nannte er: "Können wir ausschließen, dass eines Tages gedroht wird, die Cloud-Dienste zu kappen, wenn Deutschland nicht die Nord-Stream-2-Leitung ebenfalls kappt?"

Der deutsche Kern

"Gaia-X" soll die ökonomischen und politischen Risiken der Abhängigkeit von Cloud-Anbietern aus den Vereinigten Staaten beseitigen. "Die europäische Wirtschaft benötigt dringend eine Infrastruktur, die Datensouveränität und breite Datenverfügbarkeit bei hohen Sicherheitsstandards gewährleistet", erklärte Altmaier am gestrigen Montag: Es gelte jetzt dafür zu "sorgen, dass auch aus Deutschland und Europa heraus international erfolgreiche Plattformen entstehen".[5] Den offiziellen Startschuss will der Minister am heutigen Dienstag mit der Präsentation eines Konzepts für "Gaia-X" geben. Geplant ist die Schaffung eines Netzwerks aus Konzernen, mittelständischen Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen und staatlichen Institutionen, das, strikt dezentral organisiert, Cloud-Kapazitäten sowie ergänzende Plattformdienste zusammenführen und sie Interessierten zur Verfügung stellen soll. Als Großkunde sollen unter anderem staatliche Behörden auftreten und ein Basisgeschäft sichern. "Gaia-X" soll in der ersten Jahreshälfte 2020 gegründet werden - in welcher Form, ist noch nicht abschließend geklärt - und dann noch vor Ende 2020 die Tätigkeit aufnehmen. An der Erstellung des recht ehrgeizigen Konzepts waren mehrere führende deutsche Konzerne beteiligt, darunter Siemens, Bosch, SAP, die Deutsche Telekom sowie die Deutsche Bank. Um den deutschen Kern herum sollen nun Unternehmen aus weiteren EU-Staaten gruppiert werden; genannt wird insbesondere der französische IT-Dienstleister Atos. Dass "Atos-Vorstandschef Tierry Breton jetzt EU-Industriekommissar werden" solle, heißt es in Berichten, "dürfte Gaia-X nicht schaden".[6]

Die nächste digitale Generation

Experten raten, nicht einfach US-Cloud-Vorbilder nachzuahmen. "Für eine Kopie von Microsoft Azure oder AWS sind wir zehn Jahre zu spät", urteilt etwa Acatech-Präsident Streibich: "Ein europäischer Cloud-Ansatz müsste sich auf die nächste, disruptive Generation fokussieren."[7] "Im Geschäft mit Konsumentendaten-Plattformen" habe man "das Rennen verloren"; "im Geschäft mit Maschinendaten, auf der Basis von Cloud-Diensten für die Industrie", könne man hingegen noch aufholen: "Aus unseren industriellen Champions muss die nächste Generation digitaler Champions werden." Wie das im Detail realisiert werden soll, ist freilich noch völlig unklar. Wie es in dem Konzeptpapier heißt, das Altmaier heute präsentieren will, sollen "Marktteilnehmer" von außerhalb der EU mitwirken dürfen, sofern sie "unsere Ziele der Datensouveränität und Datenverfügbarkeit teilen".[8] Faktisch zielt dies darauf ab, US-Konzerne wie Amazon und Microsoft einzubeziehen, um von ihrem technologischen Vorsprung zu profitieren - ungeachtet des Risikos, Washington damit neue Zugriffsmöglichkeiten auf deutsch-europäische Daten zu verschaffen.

Kein Einzelfall

Die technologische Aufholjagd, die Berlin mit "Gaia-X" auf dem Feld des Cloud Computing zu starten sucht, ist kein Einzelfall: Auch auf anderen strategisch bedeutenden Feldern - etwa bei der Batteriezellproduktion - ist die Bundesrepublik ins Hintertreffen geraten und muss sich bemühen, ihren Rückstand gegenüber den USA, aber auch gegenüber China zu verringern. Über weitere Schritte der deutschen Aufholjagd berichtet german-foreign-policy.com in Kürze.

