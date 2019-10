BERLIN (Eigener Bericht) - Mit Blick auf den Vorstoß der Bundesverteidigungsministerin zur Einrichtung einer westlichen Besatzungszone in Nordsyrien werden neue Forderungen nach dem Aufbau eines deutschen Nationalen Sicherheitsrats laut. Zwar gebe es "vor dem Hintergrund eines möglichen Bruchs der Großen Koalition zum Jahresende" gegenwärtig "wenig Raum für große konzeptionelle Würfe", heißt es in einem aktuellen Beitrag in einer führenden deutschen Tageszeitung. Trotzdem brauche Deutschland dringend eine Institution, die "Analyse, Strategische Vorausschau und Strategiebildung" gewährleisten könne. Nur mit ihrer Hilfe lasse sich deutsche Weltpolitik erfolgreicher vorantreiben als bisher. Die Forderung nach dem Aufbau eines deutschen Nationalen Sicherheitsrats wird schon seit Jahren immer wieder vorgetragen. So war bereits 2006 von einem "Gravitationszentrum für die strategische Willensbildung" die Rede, das direkt bei der Kanzlerin anzusiedeln sei. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich die Forderung im März zu eigen gemacht.

Ein Gravitationszentrum im Kanzleramt

Die Forderung, einen Nationalen Sicherheitsrat in Berlin zu schaffen, wird von deutschen Außen- und Militärpolitikern schon seit Jahren vorgetragen. Exemplarisch hat dies bereits am 13. Januar 2006 der damalige Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS), Rudolf Adam, getan. Adam äußerte damals auf einer Tagung, die die BAKS gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) veranstaltete, eine Bundesregierung, die "weltweit mitgestaltend" operieren wolle, brauche "ein klares Gravitationszentrum für die strategische Willensbildung".[1] Das könne nur ein Nationaler Sicherheitsrat sein. Diesen gelte es - als eine "strategische Planungs- und Koordinierungseinheit"- unmittelbar bei der Bundeskanzlerin zu installieren. Freilich wüchse damit angesichts der großen Kapazitäten, die ein Nationaler Sicherheitsrat habe, "im Kanzleramt ... ein eigenes Machtzentrum heran". Ob dies "die delikate Machtbalance", die sich "seit 1949 in Deutschland herausgebildet" habe, "zu stark stören würde", darüber müsse diskutiert und entschieden werden. Adam urteilte in seiner Rede vom 13. Januar 2006, man werde aus außen- und militärpolitischen Erwägungen das Grundgesetz "ohnehin in wesentlichen Teilen ... überarbeiten müssen". Der Präsident der BAKS sprach von "Führung aus einer Hand".

Eine "selbstgefesselte Republik"

Adam ist mit seiner Forderung damals nicht isoliert gewesen. Tatsächlich wurde die Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrats bereits in jener Zeit breiter diskutiert; so schlug beispielsweise im Jahr 2007 die Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der Wirtschaft, eine Dachorganisation mehrerer Verbände der Security-Branche, "die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates ... unter Einschluss von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft" vor.[2] Im folgenden Jahr sprach sich der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Andreas Schockenhoff gleichfalls für den Aufbau eines Nationalen Sicherheitsrats aus; dieser solle, verlangte Schockenhoff, explizit nicht nur als Analyse-, sondern auch als Entscheidungszentrum konzipiert werden.[3] Im Januar 2010 hieß es in der führenden Zeitschrift der deutschen Außenpolitik ("Internationale Politik"), in absehbarer Zeit solle der Bundessicherheitsrat, der insbesondere Waffenexporte genehmigt, "zu einem Koordinierungsorgan deutscher Sicherheitspolitik umgestaltet werden".[4] Begleitet wurde die Forderung von dem Plädoyer, auch eine "Nationale Sicherheitsstrategie" zu etablieren. Die Autorin urteilte, Deutschland sei zur Zeit noch eine "selbstgefesselte Republik".

"Berlins politische Lähmung"

Seit einiger Zeit gewinnt die Debatte über die Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrats einmal mehr neuen Schwung. Im März erklärte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in einem programmatischen Artikel, "ein Nationaler Sicherheitsrat zur Entwicklung strategischer Leitlinien und zur Koordinierung der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik" sei "eine sehr bedenkenswerte Idee". Ergänzend sprach sich die heutige Bundesverteidigungsministerin für den Aufbau eines "Europäischen Sicherheitsrats" aus, der "über gemeinsame außenpolitische Positionen entscheiden und das gemeinsame Handeln in der Sicherheitspolitik organisieren" solle.[5] Ihr Plädoyer für einen Europäischen Sicherheitsrat hat sie im Mai wiederholt.[6] Bereits im Februar hatte Deutschlands führende liberale Tageszeitung einen Beitrag lanciert, in dem gleichfalls für den Aufbau eines Nationalen Sicherheitsrats geworben wurde. Die Autorin, die während der Amtszeit von US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus und im Pentagon gearbeitet hatte und deshalb als deutscher Weltmachtallüren unverdächtig galt, beklagte in ihrem Text, "Berlins politische Lähmung" führe dazu, "dass eines der mächtigsten Länder Europas - wenn nicht das mächtigste - politisch quasi als verschollen gelten muss".[7] Dies müsse sich ändern. Ein adäquates Mittel dazu sei die Gründung eines Nationalen Sicherheitsrats.

Informelle Runden

Der Forderung hat in dieser Woche nun auch Deutschlands führende konservative Tageszeitung Raum geboten. Die Autorin des Beitrags, Christina Moritz, ist Fregattenkapitänin der Reserve und Wissenschaftliche Mitarbeiterin der CDU im Deutschen Bundestag. Sie hat schon im Jahr 2016 in dem Fachblatt "Europäische Sicherheit & Technik" ein detailliertes Konzept für einen deutschen Nationalen Sicherheitsrat vorgelegt. Wie Moritz nun berichtet, haben sich im Laufe der Zeit im Berliner Kanzleramt "informelle Runden etabliert, die unter Vorsitz des Chefs des Bundeskanzleramts unter strengster Geheimhaltung tagen" und bereits "teilweise" die Funktionen eines Nationalen Sicherheitsrats wahrnehmen. Allerdings dienten sie lediglich "der Information über sicherheitsrelevante aktuelle Vorkommnisse oder Entwicklungen"; sie lösten dabei "weder operative Maßnahmen noch Beschlüsse" aus. "Mittel- bis langfristige strategische Vorausschau" wiederum sei in den informellen Runden ohnehin "nicht angesiedelt".[8] Moritz plädiert dafür, die bislang nicht offiziell geregelten Strukturen zu formalisieren.

Weg mit dem Trennungsgebot

In einem aktuellen Tageszeitungsbeitrag räumt Moritz nun zwar ein, "vor dem Hintergrund eines möglichen Bruchs der Großen Koalition zum Jahresende" ließen "die Prioritäten des Berliner Politikgeschäfts ... wenig Raum für große konzeptionelle Würfe".[9] Dennoch müsse man daran gehen, einen "regelmäßig", womöglich wöchentlich tagenden "Nationalen Sicherheitsrat" zu schaffen, verbunden mit dem Posten eines Nationalen Sicherheitsberaters im Kanzleramt. "Hinzu kommen müssten zudem ein Sekretariat und Spiegelreferenten der Ministerien", schreibt die CDU-Mitarbeiterin; die Sitzungen des Gremiums sollten vorbereitet werden "durch eine Analyseeinheit im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung". "Würde man dann noch die rechtliche Trennung zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit aufheben", heißt es weiter, dann "entstünde ein barrierefreier Austausch relevanter Daten zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden, den es so umfassend bisher nicht gab".

