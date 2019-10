TOULOUSE/BERLIN (Eigener Bericht) - Heftige Auseinandersetzungen um die Führung bei milliardenschweren Rüstungsprojekten begleiten den heutigen deutsch-französischen Ministerrat in Toulouse. Streitobjekte sind der Bau eines gemeinsamen Kampfpanzers (Main Ground Combat System, MGCS) und eines gemeinsamen Kampfjets (Future Combat Air System, FCAS), die beide als künftige Standardwaffen für die Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten konzipiert sind. Allein der Markt für das MGCS wird auf bis zu 100 Milliarden Euro geschätzt. Nicht zuletzt deshalb hat die deutsche Seite sich bemüht, bei der Arbeit an dem Kampfpanzer größere Anteile zu erlangen - nicht ohne Erfolg: Zwei Drittel der Entwicklungspakete werden von deutschen Waffenschmieden (KMW, Rheinmetall) bearbeitet, nur eines von der französischen Nexter. Paris klagt, die kleinlichen deutschen Profitkämpfe kosteten wertvolle Zeit. Tatsächlich droht das deutsch-französische FCAS gegenüber dem britischen Konkurrenzmodell "Tempest" in Rückstand zu geraten: London treibt sein Projekt in hohem Tempo voran und könnte dem FCAS wichtige Märkte abnehmen.

Der künftige Kampfpanzer der EU

Im deutsch-französischen Stellungskrieg um die Führung über die künftige EU-Rüstungsindustrie hat die deutsche Seite im Bereich militärischer Landfahrzeuge einen Punktgewinn erzielt. Dies geht aus Berichten über die Auseinandersetzungen um den Bau eines neuen europäischen Kampfpanzers respektive eines Main Ground Combat Systems (MGCS) hervor. Der Kampfpanzer ist bereits seit 2012 in Planung. Im Dezember 2015 schlossen sich die deutsche Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und die französische Nexter Defense Systems zu gleichen Teilen zu der neuen Holding KNDS zusammen, um das Vorhaben in Angriff zu nehmen. KMW baut gemeinsam mit Rheinmetall den deutschen Leopard 2, Nexter den französischen Leclerq. Im Juni 2018 unterzeichneten dann - nach einigen Verzögerungen - die Verteidigungsministerinnen Deutschlands und Frankreichs eine Absichtserklärung, die konkrete Entwicklungsschritte einleiten sollte. Daraufhin allerdings meldete sich Rheinmetall zu Wort: Der Konzern, der dabei ist, zur Nummer eins beim Bau gepanzerter Landfahrzeuge in der EU aufzusteigen [1], wollte nun die KMW-Anteile an KNDS übernehmen. Weil das zu einer deutlichen Dominanz der deutschen Seite beim Bau des künftigen Kampfpanzers geführt hätte (german-foreign-policy.com berichtete [2]), stellte sich Paris quer, woraufhin sich der Haushaltsausschuss des Bundestages einschaltete und ankündigte, bis zu einer Klärung der Sache durch die Bundesregierung auch das zweite deutsch-französische Rüstungs-Großprojekt, den gemeinsamen Kampfjet, auf Eis zu legen.

Zu zwei Dritteln deutsch

Im September ist es laut Berichten aus Frankreich nun zu einer Einigung gekommen. Demnach wird Rheinmetall zwar weder KNDS übernehmen noch formell bei der Holding einsteigen. Dafür werden die Arbeiten an dem Kampfpanzer in neun Pakete aufgeteilt, von denen drei von Nexter, drei von KMW und drei von Rheinmetall übernommen werden. Die faktische deutsche Dominanz soll dadurch abgefedert werden, dass die konkreten Produktionsaufträge zu jeweils 50 Prozent Werken in Deutschland und in Frankreich erteilt werden.[3] Wie das funktionieren soll, ist nicht wirklich klar. Weitere Streitpunkte sind ungeklärt. Französische Medien weisen darauf hin, dass Paris insbesondere darauf zielt, den neuen Kampfpanzer als ein hochmodernes, einsatzorientiertes MGCS zu konzipieren, das neben dem Panzer selbst unter anderem Kampfroboter, Laserwaffen sowie weiteres High-Tech-Gerät enthält.[4] Die deutsche Seite, heißt es, blicke insbesondere auf den Export und auf die damit verbundenen Gewinne. Zu den anhaltenden deutsch-französischen Differenzen kommt hinzu, dass weitere EU-Staaten, vor allem Italien und Polen, auf eine Beteiligung am Bau und an den industriellen Profiten des MGCS dringen, das sie künftig - wie im Grundsatz alle EU-Streitkräfte - beschaffen sollen. Berlin und Paris verweigern sich bisher noch: Schließlich ginge eine Einbindung italienischer und polnischer Firmen nicht nur zu Lasten des deutsch-französischen Profits, sondern kostete auch noch mehr wertvolle Zeit.

Der künftige Kampfjet der EU

Zum Streit um das MGCS kommen neue Spannungen rings um den künftigen Kampfjet hinzu; der Flieger soll - wie der Kampfpanzer - in einem Kampfverbund mit Drohnen, Drohnenschwärmen sowie weiterem Kriegsgerät operieren und wird deshalb allgemein Future Combat Air System (FCAS) genannt. Airbus sowie die französische Dassault haben im Januar einen ersten Auftrag im Wert von 65 Millionen Euro zur Entwicklung einer Konzeption für das FCAS erhalten, dringen nun aber auf den Abschluss eines Vertrags zur Entwicklung des sogenannten Demonstrators, einer Art Prototyp. Eigentlich habe man die Vereinbarung bereits im September schließen wollen, heißt es bei Dassault; dies werde sich nun - unter anderem wegen des Bundestags-Junktims bezüglich der Rolle von Rheinmetall beim MGCS - zumindest bis Jahresende verzögern. Airbus und Dassault erklären nun gemeinsam, man sei auf den Demonstrator-Vertrag angewiesen, nicht zuletzt, um die nötigen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten zu halten.[5] Experten weisen in der Tat seit geraumer Zeit darauf hin, man drohe, sollte das FCAS-Projekt weiterhin auf Eis liegen, Fachpersonal in signifikanter Anzahl an die Konkurrenz zu verlieren. Hinzu kommen Differenzen mit Spanien. Das Land beteiligt sich am Bau des FCAS, will damit aber nicht - wie zunächst weithin angenommen wurde - die spanischen Airbus-Werke beauftragen, sondern den Technologiekonzern Indra Sistemas. Das wiederum ruft bei Airbus und Dassault Unmut hervor;es heißt, Indra sei nicht "fähig genug, um eine Hauptrolle zu spielen".[6] Berlin lässt sich Zeit, um Madrid zum Einlenken zu veranlassen, gerät damit allerdings in Streit mit der unter Zeitdruck stehenden Industrie.

Europäische Konkurrenz

Die Eile, die Airbus und Dassault an den Tag legen, resultiert auch daraus, dass dem FCAS innereuropäische Konkurrenz erwächst - in Großbritannien. Dort hatte BAE Systems bereits seit 2014 gemeinsam mit Dassault an einem Kampfjet der nächsten Generation gearbeitet, bis es Airbus im Jahr 2018 gelang, den britischen Konzern aus dem Geschäft zu drängen: Der Brexit, so hieß es, stehe einer Beteiligung von BAE Systems am Bau eines Fliegers für EU-Luftwaffen im Weg. Die Londoner Waffenschmiede hat daraufhin ihre Arbeiten zunächst im Alleingang fortgesetzt und im Sommer dieses Jahres zwei weitere Staaten für eine Beteiligung an dem Projekt gewonnen, das unter der Bezeichnung "Tempest" firmiert und - wie das FCAS - den Bau eines High-Tech-Jets plus diverser Begleitsysteme von Drohnen über Drohnenschwärme bis zu Laserwaffen vorsieht. An dem Vorhaben beteiligen sich nun auch Schweden und Italien mit den Rüstungskonzernen Saab respektive Leonardo. Beide Firmen verfügen über einschlägige Erfahrung im Kampfjetbau - Saab mit dem Gripen, Leonardo mit dem Eurofighter -, wurden aber von Airbus und Dassault beim FCAS nicht berücksichtigt. Mit Blick auf die Streitigkeiten beim FCAS gewannen Experten auf der Londoner Rüstungsmesse DSEI (Defence & Security Equipment International) im September den Eindruck, im Vergleich zu "Tempest" erscheine "das kontinentale Gegenstück", das FCAS, "als ferne Theorie".[7]

EU-Milliarden für die Rüstung

Vor dem Hintergrund der deutsch-französischen Machtkämpfe um die Führung über die EU-Rüstungsindustrie wiegt schwer, dass die ehemalige französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard mit ihrer Kandidatur für den Posten der EU-Binnenmarktkommissarin gescheitert ist. Der Binnenmarktkommissarin wird in der kommenden Legislaturperiode eine neue Generaldirektion unterstellt, die die Konzentraion der EU-Rüstungsindustrie fördern soll. Standen dafür im EU-Haushalt 2014 bis 2020 rund 2,8 Milliarden Euro zur Verfügung, so sollen es im Etat für die Jahre 2021 bis 2027 bereits 22,5 Milliarden Euro sein. Allein für den EU-Rüstungsfonds sind 13 Milliarden Euro vorgesehen. Eine weitere Steigerung des EU-Militäretats ist nicht auszuschließen: Der Europäische Rechnungshof hat kürzlich konstatiert, für die ehrgeizigen außen- und militärpolitischen Planungen der EU reichten die bislang eingeplanten Mittel bei weitem nicht aus.[8] Angesichts dessen besteht Paris trotz Goulards Scheitern darauf, die Binnenmarktkommission mit einem französischen Politiker zu besetzen.

