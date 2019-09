BERLIN/RIAD (Eigener Bericht) - Deutsche Konzerne und Manager tragen in Saudi-Arabien zur Konzentration der Macht bei dem für seine Gewaltpolitik berüchtigten Kronprinzen bei. Dies geht aus einer Analyse eines einflussreichen deutschen Think-Tanks hervor. Demnach treibt etwa der Börsengang des weltgrößten Erdölkonzerns Saudi Aramco, bei dem die Deutsche Bank eine führende Rolle spielen soll, die Zentralisierung der Wirtschaftsmacht des Landes bei dem Staatsfonds PIF voran. Dieser gilt Kritikern als ein "one-man investment vehicle" in den Händen von Kronprinz Muhammad bin Salman al Saud, das der Thronfolger nutzen kann, um seine Macht zu zementieren. Denkbar sei auch, dass der Kronprinz, der von einem früheren Siemens-Manager persönlich beraten wird, den Staatsfonds nutze, um im Ausland Einfluss zu nehmen, heißt es in einer kürzlich publizierten Untersuchung der vom Kanzleramt finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Muhammad bin Salman verantwortet unter anderem den Krieg im Jemen, die Totalblockade des Emirats Qatar und mutmaßlich den Mord an dem Regierungsgegner Jamal Khashoggi.

Der weltgrößte Erdölkonzern

Die Deutsche Bank soll eine führende Rolle beim Börsengang von Saudi Aramco, dem größten Erdölkonzern der Welt, übernehmen. Dies bestätigen mehrere Nachrichtenagenturen unter Bezug auf Quellen in Saudi-Arabien.[1] Demnach wird das Frankfurter Kreditinstitut gemeinsam unter anderem mit der Schweizer Großbank UBS dem Konsortium angehören, das den Börsengang organisieren soll. Als weitere beteiligte Banken werden Barclays (Großbritannien), BNP Paribas (Frankreich), andere französische und Schweizer Geldhäuser sowie diverse US-Finanzinstitute genannt. Die Veräußerung von Anteilen an dem Konzern, der sich in saudischem Staatsbesitz befindet, ist seit gut zwei Jahren in Planung, kam allerdings im vergangenen Juni wegen interner Streitigkeiten innerhalb der saudischen Eliten ins Stocken und ist jetzt durch die äußere Situation am Persischen Golf gefährdet: Die jüngsten Angriffe auf zwei Ölanlagen von Saudi Aramco, die erhebliche Schäden hervorriefen und die Produktion dramatisch einbrechen ließen, haben die Verwundbarkeit des Konzerns offengelegt - das in einer Zeit, in der der erbitterte außenpolitische Konfliktkurs des Kronprinzen Muhammad bin Salman al Saud sogar eine weitere Eskalation als denkbar erscheinen lässt.

Vision 2030

Trotz aller Risiken kommt dem Börsengang von Saudi Aramco erhebliche Bedeutung zu. Das liegt zum einen an der immensen Produktion und der gewaltigen Finanzkraft des Unternehmens. Dieses fördert rund elf Millionen Barrel Erdöl am Tag - mehr als jeder andere Ölkonzern. Saudi Aramco erwirtschaftete damit im vergangenen Jahr einen Nettogewinn in Höhe von gut 111 Milliarden US-Dollar und führte allein im ersten Halbjahr 2019 46,4 Milliarden US-Dollar in den saudischen Staatshaushalt ab. Es wird gelegentlich als das profitabelste Unternehmen der Welt eingestuft.[2] Zum anderen spielen die Erlöse aus dem Börsengang eine zentrale Rolle für die Zukunftspläne, die Muhammad bin Salman verfolgt. Der Kronprinz will die Transformation des saudischen Ölstaates in eine breit aufgestellte, hochmoderne Wirtschaft vorantreiben, die es dem Herrscherclan in Riad ermöglicht, seinen Reichtum sowie seine Macht auch in der Nach-Erdöl-Ära zu sichern. Um die dazu nötigen Investitionen anzustoßen - Riad hat sie offiziell in dem Strategiepapier "Vision 2030" skizziert -, werden immense Finanzmittel benötigt. Dazu stockt der saudische Herrscherclan seit einigen Jahren den Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) erheblich auf. Einen entscheidenden Mittelzufluss soll der Verkauf der Anteile an Saudi Aramco einbringen. Riad hofft bereits im ersten Schritt auf bis zu 100 Milliarden US-Dollar.

Staatsfonds in Schlüsselposition

Berliner Regierungsberater weisen nun darauf hin, dass der PIF unter der De-facto-Herrschaft von Muhammad bin Salman im Geflecht der saudischen Staatsinstitutionen eine herausragende Position erhält: Er soll in Zukunft als zentrale Abwicklungsstelle für Riads Staatsinvestitionen fungieren. Dafür soll sein Volumen, das in der jüngeren Vergangenheit bereits mehr als verdoppelt wurde - auf rund 320 Milliarden US-Dollar -, letzten Endes zwei Billionen US-Dollar erreichen; der PIF wäre dann der größte Staatsfonds der Welt. Vorgesehen ist zum Beispiel, dass er die Investitionen für "Vision 2030" steuert, aber auch, dass er sich mit hohen Summen an ausländischen Firmen beteiligt und damit Verbindlichkeiten nicht zuletzt in der westlichen Welt schafft. Man müsse von "einer bemerkenswerten Zentralisierung der Auslandsinvestitionstätigkeit Saudi-Arabiens" sprechen, ist in einer aktuellen Untersuchung der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu lesen.[3] Des weiteren erlange der PIF "maßgeblich Einfluss auf die Vergabe von Aufträgen an ausländische Unternehmen". Er erhalte damit eine Schlüsselposition.

Ein "one-man investment vehicle"

Dies ist, wie die SWP konstatiert, nicht zuletzt deshalb von erheblicher Bedeutung, weil der PIF in höchstem Maße auf die Person Muhammad bin Salmans zugeschnitten ist und seine Aufwertung daher eine weitere "Machtzentralisierung zugunsten des Kronprinzen" mit sich bringt. Bin Salman nimmt der SWP zufolge über seine zahlreichen Ämter "massiv Einfluss auf das Tagesgeschäft des PIF", der von manchen Beobachtern "bereits als 'one-man investment vehicle' bezeichnet" wird.[4] Schon im September 2015 hat Bin Salman den ehemaligen Investmentbanker Yasir al Rumayyan auf den Posten des Managing Director des PIF befördert; damit führt, konstatiert die SWP, "einer der engsten persönlichen Vertrauten des Kronprinzen" den Fonds. Anfang des Monats wurde bekannt, dass Al Rumayyan nun auch den Posten des Vorsitzenden von Saudi Aramco übernimmt.[5] Geplant ist nicht nur, dem PIF über den Börsengang des Erdölkonzerns eine milliardenschwere neue Finanzspritze zukommen zu lassen; perspektivisch sollen auch die Eigentumsrechte an dem Erdölförderer dem Staatsfonds übertragen werden. Damit läge der Kern des saudischen Reichtums und der saudischen Macht vollständig in Muhammad bin Salmans Hand.

Mit deutscher Unterstützung

Indem die Deutsche Bank sich führend am Börsengang von Saudi Aramco beteiligt, beteiligt sie sich auch an der Machtzentralisierung zugunsten des Kronprinzen. Neben ihr unterstützen deutsche Manager die Konzentration des wirtschaftlichen Einflusses bei Muhammad bin Salman. So ist der einstige Siemens-Chef Klaus Kleinfeld im August 2018 zum persönlichen Berater des Kronprinzen ernannt worden.[6] Der im Mai 2017 gegründete Rüstungskonzern SAMI (Saudi Arabian Military Industries) wiederum wird von dem ehemaligen Rheinmetall-Manager Andreas Schwer geführt; SAMI ist dem Staatsfonds PIF unterstellt.[7] Wegen der Bündelung der ökonomischen Macht beim PIF werden künftig deutsche Unternehmen, die seit Jahren profitable Geschäfte in Saudi-Arabien machen, deutlich enger als bisher mit dem Staatsfonds kooperieren - zum Nutzen von dessen oberstem Aufseher.

Die politische Dimension der Wirtschaftskooperation

Die SWP dringt darauf, die enge ökonomische Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien angesichts der Machtkonzentration beim Kronprinzen zu überdenken. Dieser verantwortet unter anderem den Krieg im Jemen, der überaus blutig geführt wird und bei dem allein die Luftangriffe der saudischen Kriegskoalition inzwischen mindestens 8.000 zivilen Todesopfer gefordert haben (german-foreign-policy.com berichtete [8]). Er heizt zudem die Spannungen gegenüber Iran systematisch an - und gilt zudem als Auftraggeber für den Mord an dem Regierungsgegner Jamal Khashoggi. Durch die effiziente "Instrumentalisierung des Staatsfonds als Herrschaftsinstrument des Kronprinzen" könne "die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Königreich, die vom Staatsfonds kontrolliert werden, sehr wohl eine politische Dimension haben, die nicht ignoriert werden sollte", warnt die SWP.[9] Darüber hinaus stelle sich auch "die Frage, wie die europäischen Regierungen auf Investitionen des saudischen Staatsfonds in Europa reagieren sollten". Zu klären sei, ob der PIF - auf Betreiben von Muhammad bin Salman - "eine außenpolitische Agenda verfolgt". Je nach Ergebnis müsse man gegebenenfalls die Konsequenzen ziehen.

