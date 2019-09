BERLIN (Eigener Bericht) - Zwecks günstiger Positionierung Deutschlands im weltweiten Kampf um Einflusssphären strebt die Bundesregierung die Ausweitung zivil-militärischer Interventionen im Ausland an. Um im Rahmen der "Großmächtekonkurrenz zwischen den USA, Russland und China" bestehen zu können, müsse die EU Kriegsoperationen mit "zivilen Hilfen" kombinieren, ließ erst kürzlich der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) verlauten. Dieser "vernetzte Ansatz" solle künftig zum "Dreh- und Angelpunkt" der europäischen Politik werden und seinen Niederschlag in der Einrichtung eines "Krisenpräventionszentrums" in Berlin finden, hieß es. Geplant ist insbesondere, dort Polizisten und andere "Rechtsstaatsexperten" für die Entsendung in Länder auszubilden, in denen "deutsche Interessen" durch die "Einflussnahme von außen" gefährdet scheinen. Dabei könnten wahlweise "legitime Partner" wie die malische oder afghanische Regierung "gestärkt" oder auch Oppositionelle wie in Syrien "unterstützt" werden, erklärt das Auswärtige Amt.

Vernetzter Ansatz

Wie der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) kürzlich bei der Bundestagsdebatte über den Haushalt seines Ressorts ausführte, seien sowohl die BRD als auch die EU gehalten, sich im Rahmen der "Großmächtekonkurrenz zwischen den USA, Russland und China" eindeutig zu "positionieren". Da "internationale Handlungsunfähigkeit" schnell zu "nationale(m) Kontrollverlust" führen könne, müsse Deutschland in allen Staaten, in denen es wirtschaftliche und politische Interessen verfolge, "besser gegen die Einflussnahme von außen aufgestellt sein", erklärte der Politiker. Diesem Zweck soll nach seinem Bekunden nicht zuletzt die Einrichtung eines "Krisenpräventionszentrums" in Berlin dienen.[1] Geplant ist, hier Polizisten und andere "Rechtsstaatsexperten" auszubilden, um sie flankierend zu deutschen Soldaten im Ausland einzusetzen.[2] Dem "vernetzten Ansatz" der deutschen "Außen- und Sicherheitspolitik", der diplomatische, militärische, polizeiliche und entwicklungspolitische Maßnahmen miteinander verzahnt, müsse nun auch auf europäischer Ebene endgültig zum Durchbruch verholfen werden, ließ Maas wissen: "Mit dem in diesem Haushalt ausgewiesenen Zentrum setzen wir uns an die Spitze dieser Bewegung."[3]

Abteilung S

Wenige Tage nach der Ministerrede gab das Auswärtige Amt eine analoge Stellungnahme ab. Da nahezu jede Krise früher oder später "auch in Deutschland zu spüren" sei, gebiete das "deutsche Interesse", "Krisenstaaten nachhaltig zu stabilisieren", hieß es. Man habe daher bereits 2015 die "Themenbereiche Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und Humanitäre Hilfe" zur "Abteilung S" zusammengefasst, um "passgenaue Krisenstrategien aus einer Hand" zu entwickeln, erklärte die Behörde: "In Mali etwa dienen das diplomatische Engagement, der Militäreinsatz der Bundeswehr im Rahmen der UN- und der EU-Mission sowie die Entwicklungsbemühungen einer politischen Gesamtstrategie."[4]

Peacekeeper

Keinen Unterschied zwischen Soldaten und vermeintlich zivilen Helfern machte auch Außenminister Maas bei seiner Rede zum diesjährigen deutschen "Tag des Peacekeepers" am 6. Juni: "Sie schaffen auf ganz unterschiedliche Art und Weise Frieden. Im Namen der Vereinten Nationen, der EU, der OSZE oder auch der NATO. Als zivile Expertin, als Polizist oder als Soldatin. In Mali, Niger, Südsudan, Afghanistan, Haiti, im Libanon, in der Ukraine, in Albanien und im Kosovo."[5] Im Rahmen der zugehörigen Festveranstaltung ehrte Maas unter anderem die Geschäftsführerin des staatlich finanzierten "Zentrums für Internationale Friedenseinsätze" (ZIF), Almut Wieland-Karimi. Die Orientalistin gehört den Beiräten der Führungsakademie der Bundeswehr und der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) an; sie fungiert außerdem als ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins "Mediothek Afghanistan". Die "Mediothek" geriet 2007 in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass die Einrichtung eng mit den für psychologische Kriegführung zuständigen Einheiten der deutschen Besatzungstruppe am Hindukusch kooperiert (german-foreign-policy.com berichtete [6]).

Grenzmanagement

Am "Tag des Peacekeepers" ausgezeichnet wurde auch die Juristin Kerstin Bartsch, die Presseberichten zufolge seit Oktober 2017 in der nigrischen Stadt Agadir die dortigen Repressionskräfte im Umgang mit sogenannten irregulären Migranten schult. Dass das von ihr in diesem Zusammenhang favorisierte "Grenzmanagement" gleichbedeutend mit der Abwehr von Flüchtlingen und dem Kampf gegen Fluchthelfer ist, hat sie selbst in einem Interview deutlich gemacht: "Der Menschenschmuggel ist ein krimineller Akt gegen die Souveränität eines Landes. Menschen ohne Legitimation werden von Schmugglern gegen Geld über Grenzen gebracht - und das passiert heute in großem Rahmen."[7]

Künstliche Intelligenz

Einhergehend mit der Entsendung "ziviler Fachkräfte" bedient sich das Auswärtige Amt nach eigenem Bekunden moderner Analyseinstrumente der "Krisenprävention". Um "Länder und Regionen mit Blick auf besorgniserregende Entwicklungen zu beobachten und diese auszuwerten", greife man zum einen auf die von den mehr als 200 deutschen Auslandsvertretungen "rund um die Uhr" erstellten "Lagebild(er)" zu, heißt es. Zum anderen stehe mit dem "Datentool" PREVIEW ("Prediction, Visualisation, Early Warning") nunmehr eine Software zur Verfügung, die durch "Informationsgrafiken" und entsprechende Landkarten nicht nur "Konfliktlagen" sichtbar mache, sondern auch "Trendanalysen" über den potentiellen Verlauf politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen ermögliche: "PREVIEW ist keine Kristallkugel, aber mit Methoden des maschinellen Lernens - auch als 'künstliche Intelligenz' (KI) bezeichnet - hilft der Computer, in großen Datenmengen Konflikt- und Krisenmuster zu erkennen."[8] Die auf diese Weise entwickelten "Handlungsmöglichkeiten" können dabei dem Auswärtigen Amt zufolge allerdings je nach politischer Opportunität variieren. So würden etwa "legitime Partner" wie die irakische, malische oder afghanische Regierung "gestärkt", während man in Syrien die "gemäßigte Opposition" unterstütze, "um ein politisches Vakuum zu vermeiden".[9]

Personalmangel

Gleichzeitig sieht sich die deutsche Regierung bei ihren Auslandsinterventionen mit einem eklatanten "Mangel an geeignetem fachlichen Personal" konfrontiert, wie bei der Sitzung des Bundestagsunterausschusses "Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln" am 24. Juni dieses Jahres deutlich wurde. So kritisierten die Teilnehmer, dass es noch nicht gelungen sei, "einen Auslandseinsatz als Karrierebaustein attraktiv zu machen", und es durch den "starken Fokus auf den Grenzschutz und die Bekämpfung illegaler Migration" zu einer "Konkurrenz um Fachkräfte" zwischen verschiedenen Behörden komme.[10] Ob die angekündigte Errichtung eines "Krisenpräventionszentrums" in Berlin hier Abhilfe schaffen kann, erscheint indes fraglich: Da die besagten "zivilen Experten" in den ausländischen Interventionsgebieten aufgrund des "vernetzten Ansatzes" der deutschen "Außen- und Sicherheitspolitik" als Teil des Militärs und somit als Kombattanten wahrgenommen werden, sind sie stets an Leib und Leben bedroht. Daran dürfte auch die von Außenminister Maas versprochene Beschaffung von "gepanzerten Fahrzeugen" und "Schutzwesten" für "Peacekeeper" nichts ändern.

