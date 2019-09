BERLIN/RIAD (Eigener Bericht) - Mehrere führende Abgeordnete im Deutschen Bundestag dringen auf die Wiederaufnahme deutscher Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Das sei nötig, da "der Selbstschutz Saudi-Arabiens ... in unserem eigenen Stabilitätsinteresse" liege, behauptet nach dem jüngsten Angriff auf saudische Ölförderanlagen der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt. Während die Bundesregierung sich der Forderung noch verweigert, bildet die Bundeswehr saudische Offiziere aus; die Bundespolizei bereitet sich auf die Wiederaufnahme eines Trainingsprogramms für saudische Grenzbeamte vor. Schwierigkeiten bekommt unterdessen Rheinmetall. Die Düsseldorfer Waffenschmiede hatte darauf gesetzt, ihre Munitionslieferungen an Saudi-Arabien über ihre Produktionsstätten in Italien sowie in Südafrika abzuwickeln. Die Regierungen beider Staaten haben jetzt allerdings ihre Genehmigungen dafür zurückgezogen. Der von Riad geführten Kriegskoalition im Jemen werden mindestens 8.000 zivile Todesopfer bei direkten Angriffen auf nichtmilitärische Ziele zugerechnet.

Einer der größten Rüstungskunden

Saudi-Arabien hatte sich lange Jahre stets auf umfangreiche Waffenlieferungen aus Deutschland verlassen können. Allein von 2008 bis 2018 genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von insgesamt rund 3,9 Milliarden Euro an das Land. Riad zählte fast jedes Jahr zu den zehn größten Kunden deutscher Waffenschmieden; noch 2018 lag es in der Rangliste auf Platz vier. Hinzu kommt, dass manche deutschen Rüstungskonzerne dazu übergegangen sind, Saudi-Arabien über ihre Standorte im Ausland zu beliefern, weshalb die Menge an Waffen, mit denen sich das Königreich bei deutschen Produzenten eindeckt, noch deutlich höher liegt als die Menge, die man den Rüstungsexportberichten der Bundesregierung entnehmen kann.[1] Der aktuelle Lieferstopp, der nach dem Mord an dem saudischen Oppositionellen Jamal Khashoggi in Riads Konsulat in Istanbul verhängt und auch mit den zahllosen zivilen Opfern saudischer Luftangriffe im Krieg im Jemen begründet wurde, resultiert wohl nicht so stark aus menschenrechtlicher Sorge als vielmehr daraus, dass Berlin derzeit im Mittleren Osten mit Washington im Streit liegt, Saudi-Arabien sich aber in dem Konflikt als Hardliner an der Seite der USA betätigt und also den Ambitionen der Bundesregierung punktuell im Wege steht (german-foreign-policy.com berichtete [2]).

Exportstopp in Italien

Unter Riads traditionellen Rüstungslieferanten hat zuletzt der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern Rückschläge hinnehmen müssen. Rheinmetall ist, um der deutschen Debatte über Beschränkungen beim Rüstungsexport zu entgehen, schon vor Jahren dazu übergegangen, Saudi-Arabien über seine Fabriken in Italien und Südafrika mit Munition zu beliefern, darunter Munition, die im Krieg im Jemen zum Einsatz kam.[3] Dabei kommt es nun zu Komplikationen. Im Juni hat das Parlament in Rom beschlossen, den Export von Bomben und Geschossen, durch die Zivilpersonen zu Schaden kommen können, an Saudi-Arabien sowie an die Vereinigten Arabischen Emirate strikt zu untersagen.[4] Entsprechend sind mit Wirkung vom 29. Juli alle Exportlizenzen für Munition, die die Rheinmetall-Tochterfirma RWM Italia erhalten hatte, widerrufen worden.[5] Das Exportverbot gilt zunächst für 18 Monate. Es ist, weil Lieferungen an die beiden Golfdiktaturen einen Großteil der RWM Italia-Exporte ausgemacht hatten, für Rheinmetall ein ernster Schlag.

Exportstopp in Südafrika

Dies umso mehr, als auch Rheinmetalls südafrikanisches Joint Venture RDM von einem zumindest ähnlichen Exportverbot betroffen ist. RDM gehört zu 51 Prozent dem deutschen Konzern, zu 49 Prozent hingegen der staatlichen südafrikanischen Waffenschmiede Denel. Wie es nun aus der RDM-Unternehmensführung heißt, hat die Regierung in Pretoria bereits vor den Wahlen im Mai begonnen, die nötigen Lizenzen für die Ausfuhr von Munition jeder Art nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu verweigern. Das wiegt schwer: Rund 90 Prozent der großkalibrigen Munition im Wert von 200 Millionen Euro, die RDM jährlich verkauft, werden exportiert; 60 Prozent der Ausfuhren wiederum gehen in den Mittleren Osten, wo sie großenteils in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten landen.[6] Man werde wohl schon in Kürze die Produktion zumindest vorläufig einstellen müssen, wird RDM-Chef Norbert Schulze zitiert.

Abfuhr in Pretoria

Hinzu kommt, dass weitere Rheinmetall-Pläne, Südafrika als Standort für die Kooperation mit Saudi-Arabien zu nutzen, gescheitert sind. Ende vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass der saudische Rüstungskonzern SAMI vorhatte, bei RDM einzusteigen; konkret ging es darum, die RDM-Anteile von Denel partiell oder komplett zu übernehmen. SAMI wollte auch darüber hinaus mit Denel zusammenarbeiten und stellte der in Finanznot geratenen südafrikanischen Firma eine attraktive monetäre Beteiligung in Aussicht. Hintergrund ist, dass SAMI nach dem Willen der saudischen Regierung die Rüstungsproduktion im eigenen Land aufbauen und unter die 30 größten Waffenschmieden der Welt aufsteigen soll. Um das ehrgeizige Vorhaben zu realisieren, ist der Ex-Rheinmetall-Manager Andreas Schwer bei SAMI zum Chef ernannt worden, der nun in aller Welt nach Kooperationspartnern bei der Rüstungsproduktion sucht.[7] Allerdings ist es auch Schwer nicht gelungen, den Einstieg von SAMI bei RDM und womöglich auch bei Denel durchzusetzen: Die südafrikanische Regierung hat dem Kooperationsvorhaben eine Abfuhr erteilt - obwohl sie anschließend gezwungen war, Denel mit einer Finanzspritze von 118 Millionen US-Dollar vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren.[8] SAMI hat allerdings angekündigt, die Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit Denel oder RDM weiterzuführen. Ob dies thematisiert wurde, als Rheinmetall-Chef Armin Papperger, wie eine saudische Agentur berichtet, vergangene Woche auf der Londoner Rüstungsmesse Defense and Security Equipment International (DSEI) am SAMI-Stand Gespräche führte, ist nicht bekannt.

Druck in Berlin

Während in Italien und in Südafrika die Geschäfte von Rheinmetall mit Saudi-Arabien gestoppt werden, dringen deutsche Politiker darauf, die Rüstungslieferungen an Riad wieder aufzunehmen. "Der Selbstschutz Saudi-Arabiens" liege "in unserem eigenen Stabilitätsinteresse", behauptet der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt: "Deshalb sollten wir unsere Rüstungskooperation einer neuerlichen Überprüfung unterziehen. Eine Aufhebung der Exportsperre für defensive Waffensysteme ist in unserem strategischen Interesse."[9] Ähnlich ließ sich auch der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Johann Wadephul zitieren. Der eskalierende Konflikt im Mittleren Osten schade "nicht nur unseren wirtschaftlichen, sondern auch unseren sicherheitspolitischen Interessen", erklärte Wadephul gestern; man müsse in Rechnung stellen, dass zu den engeren Verbündeten der Bundesrepublik in der Region "bei allen Differenzen auch Saudi-Arabien" gehöre.[10]

Ausbildungsprogramme

Zwar hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern klargestellt, dass der Ausfuhrstopp für deutsche Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien zunächst weiterbestehen soll. Zugleich hat Berlin allerdings begonnen, die Kooperation mit den saudischen Repressionskräften erneut zu intensivieren. So soll die Bundespolizei in Kürze ihr Trainingsprogramm für saudische Grenzbeamte wiederaufnehmen; drei Mitarbeiter, hieß es vor einigen Tagen, seien bereits im zuständigen Projektbüro in Riad vor Ort.[11] Bereits Ende April ist bestätigt worden, dass die Bundeswehr mehrere saudische Offiziere ausbildet. Damals bereiteten sich sieben Militärs aus dem Königreich mit Sprachkursen in der Bundesrepublik auf Lehrgänge beim Heer respektive bei der Luftwaffe vor; sieben weitere würden, so hieß es, ihre militärische Ausbildung in Deutschland nach entsprechenden sprachlichen Vorbereitungen im Jahr 2020 beginnen.[12]

