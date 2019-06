LEVERKUSEN (Eigener Bericht) - Der prozessgeplagte deutsche Bayer-Konzern wird zum Ziel neuer Klagen und sieht milliardenschwere Entschädigungsverpflichtungen auf sich zukommen. Anfang dieses Monats hat erstmals ein Bürger Australiens gegen Bayer beziehungsweise gegen dessen Tochterfirma Monsanto ein Gerichtsverfahren angestrengt, in dem es um das mutmaßlich krebserregende Herbizid Roundup und den darin enthaltenen Wirkstoff Glyphosat geht. Die Zahl der Prozesse in den USA ist inzwischen auf rund 13.400 angestiegen. Ende Mai hat zudem die Stadt Los Angeles eine Klage gegen Bayer-Monsanto eingereicht, die die stark umweltschädlichen Folgen der Nutzung der Chemikalie PCB zum Gegenstand hat. Eine US-Untersuchung hat zudem ergeben, dass Glyphosat in einer Reihe von Nahrungsmitteln enthalten ist, die von Kindern konsumiert werden. Darüber hinaus kämpft Bayer mit den Folgen des Skandals um die systematische Ausforschung von Konzernkritikern durch Monsanto. Deutsche Wirtschaftskreise urteilen, bei den Bayer-Monsanto-Skandalen sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Klage in Australien

Für den deutschen Bayer-Konzern reißen die Hiobsbotschaften im Zusammenhang mit der Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto nicht ab. Während in den Vereinigten Staaten inzwischen rund 13.400 Klagen gegen die US-Tochterfirma anhängig sind, verklagte Anfang Juni erstmals ein Bürger Australiens - ein Gärtner aus der Stadt Melbourne - den deutschen Chemiekonzern. Bei der Klage geht es wie auch in den USA um das mutmaßlich krebserregende Herbizid Roundup, das den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat enthält. Die Klage basiere auf "Urteilen zu Roundup in den Vereinigten Staaten", wo zuletzt Mitte Mai einem krebskranken Ehepaar ein Schadensersatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar zugesprochen wurde, wird berichtet.[1] Schon zuvor seien bei ähnlich gelagerten Fällen zwei krebskranken Klägern Schadensersatzzahlungen von insgesamt 160 Millionen US-Dollar zugesprochen worden. Der Bayer-Konzern habe zwar Berufung eingelegt, doch deute der bisherige Prozessgang darauf hin, dass es letztendlich zu einem für Bayer "teuren Vergleich" kommen werde. Bislang gibt es laut Konzernangaben nur eine "sehr geringe Zahl" von Klagen außerhalb der Vereinigten Staaten. Der australische Fall wirft die Frage auf, ob das so bleibt.

Klage wegen PCB

Ende Mai wurde zudem bekannt, dass nun auch die Stadt Los Angeles gegen Bayer-Monsanto vor Gericht zieht.[2] Diesmal wird Bayer wegen Umweltschäden verklagt, die Monsanto während der Produktion der Chemikalie PCB vor mehr als 40 Jahren verursacht haben soll. Zwischen 1935 und 1977 war Monsanto der einzige US-Hersteller von PCB, dessen Einsatz aufgrund schwerer Gesundheits- und Umweltschäden 1979 verboten wurde. In Deutschland erfolgte das Verbot erst 1989. Bayer soll sich nun an den Kosten der Säuberung von Gewässern in der Region beteiligen, die mit der früher in der Chemiebranche auch als "Weichmacher" benutzten Chemikalie verseucht sind. Die Stadt Los Angeles wirft der US-Tochter des Bayer-Konzerns vor, jahrzehntelang die verheerenden Folgen des toxischen Stoffes auf Natur und Menschen bewusst verschwiegen zu haben. Die Argumentation ähnelt damit derjenigen im Fall der Klagen in Sachen Glyphosat. PCB gehört zu den Schadstoffen, die eine lang anhaltende Wirkung in den Ökosystemen entfalten und deshalb immer noch schwere Schäden hervorbringen. Der Stoff steht unter anderem im Verdacht, krebserregend zu sein, das Immunsystem zu schwächen und die Fruchtbarkeit männlicher Tiere zu verringern. Er akkumuliert sich vor allem bei Lebewesen an der Spitze der Nahrungskette.

Glyphosat in Kindernahrung

Für weitere Negativschlagzeilen in den Vereinigten Staaten sorgt eine in dieser Woche publizierte Studie, die das Monsanto-Herbizid Glyphosat in zahlreichen Nahrungsmitteln nachweist, die für den Verzehr durch Kinder vermarktet werden.[3] Die von der Nichtregierungsorganisation Environmental Working Group (EWG) durchgeführte Studie konnte etwa in allen Frühstücksflocken und Müsliriegeln des Herstellers General Mills die mutmaßlich krebserregende Zutat des Bayer-Monsanto-Konzerns feststellen. Von den 21 getesteten Kinderprodukten wiesen nur vier ein Glyphosat-Niveau auf, das die EWG als unbedenklich für die Gesundheit von Kindern einstufte. Die neue Studie deckt sich laut EWG weitgehend mit den Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen vom Juli und vom Oktober 2018. Sie belegt somit, dass "auf Hafer basierende Nahrungsmittel auf unseren Supermarktregalen heute mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer Dosis eines krebserregenden Herbizids versetzt" seien, warnte EWG-Vizepräsidentin Olga Naidenko kürzlich anlässlich der Vorstellung der Studie.[4] Im Lichte der Untersuchungsergebnisse rief Naidenko die US-Verbraucher auf, General Mills und andere Nahrungsmittelhersteller klar aufzufordern, "Monsantos Unkrautvernichter aus ihren Produkten zu verbannen". Glyphosat stellt das mit Abstand wichtigste und profitabelste Produkt der Bayer-Tochter Monsanto dar.

"Erziehen oder überwachen"

Bereits Mitte Mai hatte sich der Bayer-Konzern zum wiederholten Male in Schadensbegrenzung üben müssen, nachdem bekannt geworden war, dass Monsanto seine Kritiker im Frankreich systematisch ausspioniert hatte. Auf konzerninternen Dokumenten aus dem Jahr 2016, die französischen Medien zugespielt worden waren, wurden Informationen über 200 einflussreiche Personen aus Medien, Politik und Wissenschaft gesammelt - vor allem im Hinblick auf ihre Haltung zum Herbizid Glyphosat und zur Gentechnik.[5] Zu jener Zeit fanden in der EU heftige Auseinandersetzungen über die Zulassung des Monsanto-Herbizids Glyphosat statt. Auf einem Koordinatensystem, das von der für Monsanto tätigen PR-Agentur Publicis angelegt worden war, wurden Personen markiert, die entweder zu "erziehen" oder zu "überwachen" seien. Die Haltung der Betroffenen zu Glyphosat und ihr "Einfluss" wurden mit Werten von eins bis fünf belegt. Politiker, Journalisten und Wissenschaftler wurden zudem in unterschiedliche Personengruppen eingeteilt: in Verbündete, potenzielle Verbündete, die es im Zulassungskampf zu "rekrutieren" gelte, und feindliche, zu überwachende Kräfte.

"Spionieren, infiltrieren, beeinflussen"

Zu den aus Sicht von Monsanto "feindlichen" Kräften gehörte etwa die damalige französische Umweltministerin Ségolène Royal, die in den Geheimpapieren als "null beeinflussbar" geführt wurde. Gegenüber französischen Medien urteilte Royal, das Vorgehen sei symptomatisch für das Lobby-System, das "bekämpft" werden müsse: "Sie spionieren, infiltrieren, beeinflussen." Mitte Mai hat die Staatsanwaltschaft in Paris nun ein Ermittlungsverfahren wegen der illegalen Erfassung von Daten gegen die Bayer-Tochter eingeleitet. Bayer entschuldigte sich am 12. Mai für die Spionageaktion und sagte zu, eine unabhängige Kanzlei werde alle auf den Monsanto-Listen befindlichen Personen kontaktieren und "Auskunft darüber geben, welche Informationen über sie gespeichert" worden seien. Ursprünglich wollte Bayer die Betroffenen bis Ende Mai in Kenntnis setzen; dies ist jedoch nicht geschehen, wie die konzernkritische Coordination gegen Bayer-Gefahren berichtet.[6] Bayer behaupte nun: "Wir gehen davon aus, dass die Benachrichtigungen in naher Zukunft beginnen werden."

"Da kommt noch viel mehr"

Angesichts der Prozesslawine und der immer wieder aufkommenden neuen Skandale regt sich in deutschen Wirtschaftsmedien inzwischen offene Kritik an der Führung des Bayer-Konzerns.[7] Die Monsanto-Übernahme werde den deutschen Chemiekonzern auf Jahre hinaus belasten, da ein Ende der Klagewelle "beim besten Willen nicht abzusehen" sei, heißt es; das Unternehmen werde "einige Milliarden Euro" bezahlen müssen. Inzwischen gehe es nicht mehr "darum, ob das passieren wird, sondern nur noch darum, wann es dazu kommt". Die Führung des Bayer-Konzerns habe bei der Übernahme nicht berücksichtigt, dass Monsanto "in Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit geradezu verhasst" sei. Deshalb spiele inzwischen sogar ein "Altfall" wie die PCB-Verseuchung um Los Angeles eine Rolle. Dabei sei der bisherige Klagestand wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange: Es würden, heißt es, "wahrscheinlich noch viele andere Dinge hochkommen".

Mehr zum Thema: Bayer vor Gericht und Bayer vor Gericht (II).

[1] Jetzt wird Bayer auch in Australien verklagt. faz.net 04.06.2019.

[2] Umweltschäden: Schon wieder US-Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto. focus.de 31.05.2019.

[3] In New Round of Tests, Monsanto's Weedkiller Still Contaminates Foods Marketed to Children. ewg.org 12.06.2019.

[4] Andrea Germanos: New Testing Revealed Popular Kids Cereals Contaminated With Weedkiller Roundup. commondreams.org 12.06.2019.

[5] Bayer entschuldigt sich für Monsantos Überwachungs-Listen. sueddeutsche.de 12.05.2019.

[6] Monsanto-Listen. cbgnetwork.org.

[7] Bernd Ziesemer: Die Versäumnisse des Bayer-Konzerns. capital.de 13.06.2019.