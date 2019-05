BERLIN (Eigener Bericht) - Berlin und die EU weiten ihre Optionen zur Reaktion auf Cyberangriffe aus. Die Bundesregierung will Berichten zufolge nach der Europawahl im Bundessicherheitsrat die Legalisierung sogenannter Hackbacks in die Wege leiten. Dabei handelt es sich um Cyberangriffe auf Stellen im Ausland, denen vorgeworfen wird, Onlineattacken auf deutsche Ziele verübt zu haben. Durchführen soll die Hackbacks der Bundesnachrichtendienst (BND), da er ohnehin bereits in ausländischen Netzen spioniert. Darüber hinaus hat der Europäische Rat in der vergangenen Woche beschlossen, künftig Sanktionen gegen Personen und Einrichtungen aus Drittstaaten zu verhängen, die Cyberangriffe auf die Bundesrepublik geführt haben. Die Entscheidungsfindung soll mit Hilfe des geheimdienstlichen EU-Lagezentrums INTCEN vorgenommen werden. Wie Experten bestätigen, ist eine zuverlässige Bestimmung der Herkunft eines Cyberangriffs häufig unmöglich. Die Einbindung geheimdienstlicher Stellen schließt zudem jegliche effektive demokratische Kontrolle aus - und öffnet politischer Willkür Tür und Tor.

EU-Sanktionen

Der Europäische Rat kann ab sofort Sanktionen gegen Personen und Institutionen außerhalb der EU verhängen, denen Cyberangriffe auf die Union oder ihre Mitgliedstaaten zur Last gelegt werden. Eine entsprechende Verordnung hat der Rat am vergangenen Freitag beschlossen.[1] Die Verordnung sieht Sanktionen nicht nur für Cyberangriffe vor, die "erhebliche Auswirkungen" haben, sondern darüber hinaus für "versuchte Cyberangriffe" mit "potenziell erheblichen Auswirkungen". Bestraft werden können neben Personen, die diese Angriffe selbst durchgeführt haben sollen, auch all diejenigen, "die finanzielle, technische oder materielle Unterstützung" geleistet oder sich "auf andere Weise daran beteiligt" haben. Sanktioniert werden dürfen zudem "Personen oder Einrichtungen", die mit den Tätern oder ihren Helfern auf nicht näher definierte Weise "verbunden sind". Als Sanktionen kommen laut der neuen EU-Verordnung Einreiseverbote oder das Einfrieren von Vermögenswerten in Betracht. "Darüber hinaus ist es Personen und Einrichtungen aus der EU verboten", heißt es, sanktionierten "Personen und Einrichtungen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen".

Unter falscher Flagge

Die neue EU-Verordnung ist in gleich zweierlei Hinsicht ein Einfallstor für Strafmaßnahmen gegen Bürger und Einrichtungen von Drittstaaten, die auf sachlich zumindest fragwürdiger Grundlage stehen und demokratisch nicht kontrollierbar sind. Zum einen ist es ohnehin häufig nicht möglich, Cyberangriffe zweifelsfrei einem Urheber zuzuschreiben. "IP-Adressen sind einfach zu fälschen, Identitäten einfach zu anonymisieren", konstatierten zum Beispiel im Sommer 2017 zwei Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) aus Berlin: "Operationen unter falscher Flagge sind denkbar". "Aus Gründen der Verschleierung", hieß es in der zitierten SWP-Analyse weiter, "finden Cyber-Angriffe in der Regel über oft vielfach hintereinander gereihte gekaperte Drittrechner/Bots statt": "Das Ziel des Angriffs sieht also nur die IP-Adresse des unbeteiligten Dritten, nicht aber die des Urhebers."[2] Selbst sofern es gelinge, "die Urheber-IP-Adresse zu ermitteln", dann sei damit immer noch "nicht eindeutig zu klären, wer vor dem Computer saß". "Viele Cyber-Angriffe", schreiben die Autoren, seien auch nach längerer Zeit "nicht zweifelsfrei attribuiert".

Geheimdienstlich gesteuert

Zu den Komplikationen und Unwägbarkeiten der Attribution kommt hinzu, dass laut EU-Beschluss zur Herkunftsbestimmung eines Cyberangriffs und zur Festlegung von Sanktionen das geheimdienstliche Lagezentrum INTCEN herangezogen werden soll.[3] INTCEN, das von dem BND-Agenten Gerhard Conrad geleitet wird, darf als Einrichtung des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD) nicht eigene geheimdienstliche Tätigkeiten entfalten, sondern nur anderweitig vorhandene Informationen sammeln, sie auswerten und Schlussfolgerungen aus ihnen ziehen.[4] Dazu gehören nicht nur öffentlich allgemein zugängliche Informationen, sondern auch Hinweise jeglicher Art, die dem Lagezentrum von Mitarbeitern nationaler Geheimdienste zugespielt werden. Transparenz und Kontrolle sind in keiner Weise gegeben. Vielmehr können westliche Geheimdienste, die mehrfach mit Falschbehauptungen Kriege legitimierten - beispielsweise mit der Erfindung des "Hufeisenplans" vor dem Überfall auf Jugoslawien 1999 oder mit der Erfindung angeblicher irakischer Massenvernichtungswaffen vor dem Irak-Krieg 2003 -, über INTCEN die Bestimmung angeblicher Urheber von Cyberangriffen steuern. Die Forderung nach Offenlegung geheimdienstlicher Quellen, die in Zukunft Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen aus Drittstaaten begründen können sollen, scheitert regelmäßig am regierungsamtlichen "Geheimschutz".

"Mit militärischen Mitteln"

Können tatsächliche oder angebliche Urheber von Cyberangriffen künftig von der EU mit Strafmaßnahmen belegt werden, so weitet Berlin auch die Optionen für nationale Reaktionen aus. Bereits im Juni vergangenen Jahres hieß es in einer Stellungnahme der Bundesregierung über Cyberattacken auf deutsche Ziele: "Auch eine Cyberoperation kann unter bestimmten Bedingungen einen 'bewaffneten Angriff' im Sinne von Artikel 51 VN-Charta darstellen".[5] Weiter heißt es: "Hierauf könnte die Bundesrepublik Deutschland mit allen zulässigen militärischen Mitteln reagieren." "Als eine mögliche Option kann auch der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des verfassungsrechtlichen Auftrages in Betracht gezogen werden." Gemeint war offenkundig vorrangig ein Einsatz der Bundeswehr-Cybertruppe. Fachkreise sprechen in diesem Zusammenhang von "Hackback", der Beantwortung eines Cyberangriffes mit einer eigenen Cyberattacke. Zwei Monate zuvor, im April 2018, hatte Berichten zufolge das Bundesverteidigungsministerium intern vermeldet, die Cybertruppe sei inzwischen "in der Lage, aktiv im Cyberraum aufzuklären und zu wirken".[6] "Wirken" ist im Jargon deutscher Militärs der Begriff für den Waffengebrauch; "aktiv" meint Angriff.

Völkerrechtlich zweifelhaft

Aktuell plant die Bundesregierung darüber hinaus, den Bundesnachrichtendienst (BND) zu Hackbacks zu ermächtigen. Konkret geht es Berichten zufolge zum einen darum, Daten aus der Bundesrepublik, die gestohlen und anschließend auf Servern in fremden Staaten abgelegt wurden, zu löschen, zum anderen darum, Hardware in fremden Staaten zu zerstören.[7] In der BND-"Unterabteilung T4 in Pullach bei München", so heißt es, "sitzen schon seit Jahren Hacker, die in fremde Netze eindringen", um dort zu spionieren. Sie sollten jetzt das Recht erhalten, dort auch Schäden aller Art anzurichten. Als vor rund zehn Jahren, so heißt es weiter, zum ersten Mal über Hackbacks diskutiert worden sei, da habe man in einem internen Vermerk noch lesen können: Die "völkerrechtliche Zulässigkeit grenzüberschreitender Abwehrmaßnahmen ist zweifelhaft". Inzwischen seien derlei Sorgen bei der Bundesregierung in den Hintergrund getreten. Dabei habe eine Überprüfung gezeigt, "dass der deutsche Weg einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung" zu Hackbacks im Ausland "weltweit ziemlich einzigartig wäre".[8]

Nach der Europawahl

Nach der Europawahl will die Bundesregierung in Sachen Hackbacks in die Offensive gehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat kürzlich berichtet, der Bundessicherheitsrat werde im Juni über "aktive Cyberabwehr" diskutieren.[9] Damit gemeint sind Hackbacks: Cyberangriffe deutscher Stellen auf Ziele im Ausland, die in Reaktion auf tatsächliche oder - auch dies ist angesichts der Unüberprüfbarkeit der Vorgänge jederzeit möglich - angebliche Attacken gegen Deutschland durchgeführt werden.

