BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) - Berlins Bemühungen um den Aufbau einer "Armee der Europäer" werden zum Thema im Europawahlkampf und führen zu neuem Streit mit Washington. In der vergangenen Woche hat unter anderem der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU), der EU-Kommissionspräsident werden will, über die "Armee der Europäer" erklärt: "Ich will sie." Während Brüssel ihren Aufbau systematisch vorantreibt - so etwa mit dem Militärprojekt PESCO und einem EU-Rüstungsfonds -, finden bereits Manöver statt, die dem Aufbau einer gemeinsamen Streitmacht dienen. Die deutsche Elitetruppe DSK führt noch bis Freitag in Norddeutschland eine Übung mit integrierten niederländischen Einheiten durch. Sie ist Teil einer Serie, in der auch schon die Integration einer rumänischen Truppe in die DSK geprobt wurde. Dagegen, dass der milliardenschwere EU-Rüstungsfonds nur Rüstungsprojekte fördert, die allein von Waffenschmieden aus der Union durchgeführt werden, protestiert jetzt Washington. Anders als die EU insgesamt verkauft Deutschland viel mehr Waffen in die USA, als es von dort importiert.

Die "Armee der Europäer"

Mehrere hochrangige deutsche Politiker haben in den vergangenen Tagen den Wahlkampf zur Europawahl genutzt, um der immer wieder geäußerten Forderung nach dem Aufbau einer "Armee der Europäer" neuen Nachdruck zu verleihen. Zuletzt hatte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel am 13. November 2018 in einer Rede vor dem Europaparlament erklärt: "Wir sollten ... an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen."[1] In der vergangenen Woche hat Manfred Weber (CSU), Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl, auf die Frage nach einer europäischen Armee bekräftigt: "Ich will sie."[2] Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) äußert: "Fast alle fordern die Schaffung einer europäischen Armee - und das völlig zu Recht."[3] David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, hat sich auf einer Wahlkampfkundgebung ebenfalls für eine "Armee der Europäer" ausgesprochen.[4] SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley schließt sich an: "Auf lange Sicht unterstütze ich eine gemeinsame europäische Armee."[5]

Der "europäische Pfeiler"

Tatsächlich ist der Aufbau einer "Armee der Europäer" längst im Gange. So werden die Kooperation zwischen den Streitkräften unterschiedlicher Mitgliedstaaten und der Aufbau spezieller militärischer Fähigkeiten im Rahmen des Projekts "PESCO" und der französischen Initiative européenne d'intervention (IEI) forciert (german-foreign-policy.com berichtete [6]). Maßnahmen, die Berlin offiziell im NATO-Rahmen ergreift, stärken auch militärische Fähigkeiten für Einsätze im EU-Rahmen; das gilt unter anderem für das Framework Nations Concept (FNC), das die Unterstellung fremder Truppen unter deutsches Kommando betreibt [7], aber auch für den Aufbau von militärischer Infrastruktur wie dem neuen Hauptquartier zur Organisation von Truppen- und Materialtransporten in Ulm, das nicht nur von der NATO, sondern auch von Streitkräften jenseits des transatlantischen Bündnisses genutzt werden kann [8]. Wie Generalleutnant a.D. Rainer Glatz urteilt, ein ehemaliger Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, gewinnen Bemühungen um den Ausbau des "europäischen Pfeilers" der NATO "eine Bedeutung über die Allianz hinaus": Sie tragen "wesentlich zur Handlungsfähigkeit der EU bei".[9]

Unter deutschem Kommando

Hinzu kommen längst auch praktische Kriegsübungen. So geht am kommenden Freitag ein fast dreiwöchiges Manöver ("Green Griffin", "Grüner Greif") zu Ende, in dessen Rahmen die Elitetruppe DSK ("Division Schnelle Kräfte") in Norddeutschland luftgestützte Operationen probt. Der DSK (knapp 10.000 Soldaten) ist vor einigen Jahren die 11 Luchtmobiele Brigade (2.300 Soldaten) der niederländischen Streitkräfte unterstellt worden. Um die praktische Einsatzfähigkeit des Truppenverbundes herzustellen, gilt es beispielsweise, Führungs- und Planungsverfahren sowie militärische Praktiken eng aufeinander abzustimmen. Dazu werden seit einiger Zeit gemeinsame Manöver der "Griffin"-Serie ("White Griffin", "Red Griffin", "Green Griffin") durchgeführt. Im Rahmen von "Green Griffin" werden nun etwa Absprünge per Fallschirm in feindlichem Gebiet in Verbindung mit Kampf- und sogenannten Anti-Terror-Operationen geübt.[10] In die "Griffin"-Manöver werden punktuell auch Streitkräfte weiterer Staaten eingebunden. So nahm im vergangenen Jahr an "White Griffin" die 81. Mechanisierte Brigade der rumänischen Streitkräfte teil, die gleichfalls in die DSK eingebunden werden soll.

Der EU-Rüstungsfonds

Die Bemühungen um den Aufbau einer "Armee der Europäer" werden in Washington mit wachsender Skepsis beobachtet. US-Politikern sei die NATO "in der Regel lieber, denn über sie lassen sich die Partner unter Kontrolle halten", erläutert ein im Berliner Außenpolitik-Establishment bestens vernetzter Kommentator.[11] Gegenwärtig intensiviert die Trump-Administration ihre Angriffe auf die Bestrebungen Berlins und Brüssels, die EU-Aufrüstung nach Möglichkeit allein Rüstungsunternehmen aus Europa zu übertragen. Letzteres gilt als Voraussetzung für "strategische Autonomie" und für die Fähigkeit, Militäreinsätze künftig auch dann durchführen zu können, wenn Washington sie ablehnt. Das ist die Ursache, wieso der neue EU-Rüstungsfonds ("European Defence Fund", EDF) Zuschüsse im Wesentlichen auf Vorhaben allein europäischer Rüstungskonzerne beschränkt. Damit sind US-Firmen von dem 13 Milliarden Euro schweren Fördertopf faktisch ausgeschlossen. In einem Schreiben, das in der vergangenen Woche bekannt wurde, fordern nun zwei US-Staatssekretärinnen - eine aus dem Pentagon, eine aus dem State Department - Brüssel auf, den EDF für US-Konzerne zu öffnen. Andernfalls könne Washington sich veranlasst sehen, seinerseits gegen die Beteiligung europäischer Konzerne an US-Rüstungsprojekten vorzugehen, heißt es in dem Brief.[12]

Transatlantische Machtkämpfe

Damit dehnt sich der transatlantische Machtkampf, der mittlerweile unter anderem die Handelsbeziehungen, die Mittelostpolitik und das Vorgehen gegenüber China umfasst, auf ein weiteres Politikfeld aus. Die EU, die zur Zeit dabei ist, ähnliche Regeln wie für den EDF auch für PESCO zu formulieren, weist das US-Ansinnen brüsk zurück: Die Bestimmungen für den Rüstungsfonds ähnelten lediglich den Regeln, die Washington seinerseits anwende, heißt es in einer Stellungnahme der EU-Kommission. So seien beispielsweise nur 0,17 Prozent der US-Staatsausgaben für Rüstungsforschung und -entwicklung aus dem Jahr 2016 an Unternehmen aus der EU vergeben worden.[13] Auch kauften EU-Staaten deutlich mehr Waffen in den USA als umgekehrt: Zwischen 2014 und 2016 hätten die USA Rüstung im Wert von 62,9 Milliarden US-Dollar in die EU ausgeführt, die Union hingegen nur Rüstung im Wert von 7,6 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten. Washington könne sich also nicht beschweren.

Transatlantische Profite

Eskalierte der Streit zwischen USA und EU in puncto Rüstungsexporte, so wäre - ganz wie etwa im Konflikt um das US-Handelsdefizit gegenüber der Union - die Bundesrepublik am stärksten betroffen. Deutschland kaufte von 2008 bis 2018 Rüstungsgüter im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar in den Vereinigten Staaten.[14] Im selben Zeitraum genehmigte die Bundesregierung deutsche Rüstungsexporte im Wert von deutlich über sechs Milliarden Euro in die USA. Auch in der Rüstungsbranche erweist sich Deutschland damit als klarer Profiteur des transatlantischen Geschäfts, das Washington nun in seinem Bestreben, die mit ihm rivalisierende EU am weiteren Aufstieg zu hindern, attackiert.

