PARIS/BERLIN (Eigener Bericht) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt vor seinem heutigen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel "Konfrontationen" mit Berlin an. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung zwar durchgehend Frankreichs Loyalität bei der Durchsetzung deutscher Interessen in der EU einfordert, ebenso durchgängig allerdings Pariser Vorstöße zugunsten französischer Interessen ausbremst. Aus Macrons Sicht wiegt dies umso schwerer, als er eine deutsch inspirierte Kürzungspolitik durchsetzt, sich deshalb massiven Protesten ausgesetzt sieht, aber die zum Ausgleich unerlässlichen Erfolge in der Europa- und Außenpolitik nicht erzielen kann: Berlin verweigert sie ihm. Schon im Februar hat Macron begonnen, deutsche Interessen in der EU zu attackieren, zuerst im Streit um die Pipeline Nord Stream 2; die "Konfrontationen" sollen die Bundesregierung zum Einlenken zwingen. Waren seine Amtsvorgänger damit noch gescheitert, so kann Macron jetzt auf den Brexit setzen: Ohne Großbritannien hat Deutschland in bedeutenden wirtschaftspolitischen Fragen auf EU-Ebene keine Mehrheit mehr.

Macrons Angebot

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte seit seinem Amtsantritt darauf gesetzt, von Berlin als Gegenleistung für die Kürzungspolitik à l'allemande, die er im Inland umzusetzen begann, Zugeständnisse in der Europapolitik zu erhalten. Exemplarisch vorgetragen hatte er seine Forderungen in seiner Rede an der Sorbonne im September 2017. Eine zentrale Bedeutung besaß dabei die Forderung nach dem Umbau der Eurozone, die Macron mit einem Finanzminister und einem eigenen Haushalt ausstatten wollte; das sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, die Ungleichheiten innerhalb des Währungsgebiets zu mindern und kriselnde Länder rechtzeitig zu stabilisieren. Darüber hinaus hatte der französische Präsident den raschen Aufbau einer Interventionstruppe verlangt - mit Blick insbesondere auf Einsätze im afrikanischen Interessengebiet der französischen Eliten. Spürbare Erfolge in der Außen- und in der Militärpolitik galten nicht zuletzt als notwendig, um die zu erwartende Kritik aus der Bevölkerung wegen der Kürzungen abzufedern.

Mit dem Rücken zur Wand

Knapp zwei Jahre nach seinem Amtsantritt steht Macron mit leeren Händen da. Berlin hat nicht nur seine Reformpläne für die Eurozone blockiert, weil sie dem harten deutschen Austeritätsmodell zuwiderlaufen [1]; es hat außerdem begonnen, die Vorhaben des französischen Präsidenten für die EU-Militarisierung ("Europäische Interventionsinitiative") auszubremsen und stattdessen sein eigenes Militarisierungsprojekt ("PESCO") zu forcieren [2]. "PESCO" ist langfristig angelegt und entspricht nicht dem Pariser Interesse an schneller Einsatzfähigkeit. Darüber hinaus dringt Berlin hartnäckig auf eine "Europäisierung" des französischen Sitzes im UN-Sicherheitsrat sowie der französischen Nuklearwaffen (german-foreign-policy.com berichtete [3]) und hat Frankreichs Regierung damit noch weiter in die Defensive gedrängt. Auch im Innern steht Macron mit dem Rücken zur Wand. Die Proteste der "gilets jaunes" ("Gelbwesten") halten seit Monaten an; der Versuch, ihnen mit einer staatlich gesteuerten Debatte ("grand débat") den Wind aus den Segeln zu nehmen, fruchtet nicht: Nach jüngsten Umfragen sind rund 75 Prozent der Bevölkerung der Auffassung, das Projekt löse die Krise nicht.[4] Schon zu Jahresbeginn war der Anteil der Franzosen, die mit Macrons Amtsführung unzufrieden waren, auf drei Viertel der Bevölkerung gestiegen.[5]

Warnschüsse

In dieser Situation hat Macron begonnen, sich offen gegen die deutsche Dominanz in der EU zur Wehr zu setzen, die ihm trotz seiner Kürzungspolitik à l'allemande und seiner sonstigen Loyalität gegenüber Berlin nicht einmal geringe Zugeständnisse zugunsten seiner inneren Konsolidierung gewährt. Ein Warnschuss in Richtung Deutschland war, dass er der Pipeline Nord Stream 2 im Februar überraschend die Unterstützung entzog; der Bundesregierung gelang es nur mit starkem Druck, eine Lösung für das Projekt offenzuhalten.[6] Ein Affront, wenngleich vor allem ein symbolischer, war ebenfalls, dass Macron einen demonstrativen gemeinsamen Auftritt mit Kanzlerin Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz absagte - mit der vielsagenden Begründung, er müsse sich vorrangig dem desolaten inneren Zustand Frankreichs widmen. Mitte April hat Paris nun auch gegen die Aufnahme formeller Verhandlungen über ein EU-Handelsabkommen mit den USA gestimmt. Die Verhandlungen liegen vor allem im Interesse Berlins: Washington droht insbesondere aufgrund des deutschen Handelsüberschusses mit Kfz-Strafzöllen, die wiederum die deutsche Industrie am härtesten träfen. Frankreichs Gegenstimme hatte wegen des Mehrheitsprinzips diesmal keine Wirkung, ist aber dennoch ein klares Signal.

Die deutschen Handelsüberschüsse

Vergangene Woche hat Macron auf einer Pressekonferenz weitere "Konfrontationen" mit der Bundesrepublik angekündigt und dabei neue Bemühungen um die Reform der Eurozone in Aussicht gestellt.[7] Wie das Pariser Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) in einer aktuellen Stellungnahme konstatiert, geht es dabei um Grundsätzliches: Die deutsche Exportfixierung, die auf massive Handelsüberschüsse setzt, gehe "auf Kosten der Partner des Landes" und könne nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Mittlerweile habe Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire begonnen, in Berlin auf eine Abkehr von der einseitigen Exportfixierung zu insistieren. Paris werde in den kommenden Monaten voraussichtlich erneut "mehr oder weniger explizit" die Frage des "beträchtlichen deutschen Handelsüberschusses" thematisieren, heißt es beim IRIS: Schließlich wirke sich dieser gravierender "auf Deutschlands europäische Partner" aus als auf die USA, deren Präsident die Debatte über das exzessive deutsche Exportplus auf die internationale Tagesordnung gesetzt habe.[8] Auch in der EU steht Frankreich mit seiner Kritik daran alles andere als allein.

"Ganz normal"

Vor dem heutigen Zusammentreffen von Macron und Merkel am Rande des Berliner Westbalkan-Gipfels sucht die Bundesregierung den Konflikt herunterzuspielen. Zwar gebe es "gelegentliche Meinungsverschiedenheiten" zwischen den beiden Ländern, wird eine Regierungssprecherin zitiert; das sei allerdings "normal und notwendig". Bislang habe man in Streitfragen letztlich noch immer eine "Lösung" gefunden.[9] Tatsächlich war die "Lösung" in aller Regel diejenige, die Deutschland favorisiert hatte. Eines der jüngsten Beispiele ist die Digitalsteuer, die Frankreich im März auf nationaler Ebene einführen musste - Berlin hatte sie in der EU hartnäckig blockiert.[10]

Keine Sperrminorität mehr

Mit der Forderung nach einer Abkehr von den exzessiven deutschen Exportüberschüssen und nach einem entsprechenden Umbau der Eurozone waren bereits Macrons Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande gescheitert. Allerdings hat Macron ihnen gegenüber einen bedeutenden Vorteil: Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU ist in der Union in puncto Austeritätspolitik keine strukturelle Sperrminorität mehr gegen diejenigen EU-Länder gegeben, die den Berliner Kürzungsdiktaten prinzipiell ablehnend gegenüberstehen: "Der Brexit", hieß es kürzlich in einem Kommentar, "schenkt den Mittelmeerländern das Stimmenübergewicht."[11] Das lässt Hoffnungen zu, die wirtschaftlich schwächeren Staaten der Union aus dem Würgegriff des unerbittlichen Berliner Sparzwangs befreien zu können. Dementsprechend setzt sich Macron inzwischen für einen raschen Brexit ein - und gerät damit einmal mehr in Konflikt mit Berlin.

