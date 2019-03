BERLIN/WASHINGTON (Eigener Bericht) - Nach dem jüngsten Glyphosat-Urteil in den Vereinigten Staaten warnen Beobachter vor einer schweren Krise für den deutschen Bayer-Konzern. Bayer sieht sich nicht nur mit potenziell milliardenschweren Strafzahlungen an Menschen konfrontiert, die durch das Pestizid Glyphosat an Krebs erkrankten. Glyphosat hat zudem einen Großteil des Gewinns eingebracht, den der von Bayer übernommene US-Konzern Monsanto erwirtschaften konnte; etwaige Glyphosat-Verbote wären für das deutsche Unternehmen nun ein schwerer Schlag. Nicht zuletzt lässt der dramatische Kursverfall der Bayer-Aktie eine feindliche Übernahme des deutschen Traditionskonzerns möglich erscheinen. Dabei droht der Rechtsstreit in den Vereinigten Staaten tief in den transatlantischen Handelskonflikt hineingezogen zu werden. Nur wenige Stunden nach der Urteilsverkündung in San Francisco verhängte die EU-Kommission eine milliardenschwere Strafe gegen den US-Internetkonzern Google. Schritte gegen US-Internetfirmen gelten wegen des EU-Handelsüberschusses als zentrale Vergeltungsoption im Handelskrieg.

"Größter Wertvernichter der Dax-Geschichte"

Vor dem Hintergrund einer drohenden handelspolitischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und der EU warnen deutsche Medien vor einer schweren Krise, in die der Chemiekonzern Bayer angesichts aktueller Rechtsstreitigkeiten in den USA zu taumeln droht. Durch die Übernahme des US-Agrarkonzerns Monsanto, dessen Pestizid Glyphosat im Verdacht steht, krebserregend zu sein, sei Bayer einem "existenziellen Risiko" ausgesetzt, urteilen Kommentatoren.[1] Der durch jüngste Gerichtsurteile in Kalifornien ausgelöste Absturz der Aktie könnte Bayer zum Kandidaten für eine Übernahme durch "aggressive Investoren" machen, wodurch die Gefahr einer Zerschlagung des größten deutschen Agrar- und Chemiekonzerns entstünde, heißt es.[2] Der fusionierte Konzern sei inzwischen nur noch so viel wert wie Bayer vor der Übernahme des US-Konkurrenten, die rund 63 Milliarden Euro gekostet habe. Dies bedeute, dass Monsanto inzwischen "von den Investoren mit dem Wert Null angesetzt" werde. Binnen eines Jahres hat Bayer nahezu die Hälfte seines Börsenwerts eingebüßt [3], wobei allein die Verluste seit der letzten Urteilsverkündung in San Francisco bis zu 13 Prozent betrugen; Monsanto sei zum größten und schnellsten "Wertvernichter der Dax-Geschichte" geworden, heißt es in Finanzkreisen: Acht Milliarden Euro Börsenwert gingen binnen eines Handelstages verloren.[4] Seit dem ersten Glyphosat-Urteil im August 2018 büßte Bayer rund 30 Milliarden Euro an Börsenwert ein.[5]

Milliardenschwere Prozesslawine

In dem erwähnten Urteil ist ein US-Geschworenengericht in San Francisco am 19. März zu dem Schluss gekommen, das glyphosathaltige Pestizid "Roundup" der Bayer-Tochterfirma Monsanto sei krebserregend; Glyphosat bilde einen "erheblichen Faktor" bei der Krebserkrankung des Klägers. Damit schloss sich die sechsköpfige Jury den Einschätzungen mehrerer wissenschaftlicher Studien an, die einen Zusammenhang zwischen dem Pestizid und einem höheren Krebsrisiko konstatieren. Die internationale Krebsforschungsagentur stuft Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" ein - dies im Gegensatz zum deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung, das keine diesbezüglichen Anhaltspunkte sehen wollte.[6] Eine weitere Untersuchung stellte fest, dass vor allem die Anwender von Glyphosat wie Landwirte oder Landarbeiter ein um 41 Prozent erhöhtes Risiko für Lymphdrüsenkrebs aufwiesen.[7] Zugleich existiert eine Reihe von Studien, die zwischen 2012 und 2016 von Chemiekonzernen in Auftrag gegeben wurden und kein Krebsrisiko konstatieren. Bei Kritikern wie etwa dem Bund Naturschutz heißt es, diese "Industrie-Studien" wiesen "zahlreiche Mängel" auf, würden aber von Behörden genutzt, "um über die Zulassung des Ackergifts zu urteilen".[8] Der aktuelle Urteilsspruch aus San Francisco ist ein sogenannter Bellwether Case, ein Musterfall, der als juristische Richtschnur für Tausende weiterer Klagen gegen Bayer in den USA fungiert. In einem früheren Fall wurde dem krebskranken Kläger ein Schadensersatz von 78 Millionen US-Dollar zugesprochen. Bayer könne diese Prozesslawine in den USA leicht "Milliarden" kosten, klagen deutsche Beobachter.[9] Inzwischen sind Monsanto in den USA bereits rund 11.200 Klagen zugestellt worden (german-foreign-policy.com berichtete [10]).

Ökonomisches Desaster

Dabei stellen nicht nur die aufgrund der Prozesse drohenden Milliardenkosten für Bayer ein existenzielles Risiko dar. Das umstrittene Pestizid Glyphosat ist der weltweit meistverkaufte chemische Unkrautvernichter, der zudem im Verdacht steht, das dramatische globale Insektensterben mitzuverursachen.[11] Glyphosat, Symbol einer "chemiegetriebenen Landwirtschaft", generiert einen Großteil der Gewinne der kostspielig von Bayer aufkauften US-Tochter Monsanto; zuletzt seien rund "70 Prozent des Monsanto-Betriebsgewinns" durch Produkte erzielt worden, die mit "Glyphosat im Zusammenhang" stünden, wird berichtet.[12] Weil die aktuellen Prozesse auch in der EU und in Deutschland den Ruf nach einem Verbot des Pestizids lauter werden lassen dürften, drohen Bayer erhebliche Umsatz- und Gewinneinbrüche. Bereits jetzt hat die Stadt Los Angeles angekündigt, künftig auf das umstrittene Pestizid zu verzichten, bis das Krebsrisiko endgültig geklärt sei.[13] Inzwischen gerät Bayer-Chef Werner Baumann, der Architekt der Monsanto-Übernahme, innerhalb des Konzerns bereits zunehmend in Bedrängnis. Die überraschende juristische Niederlage in San Francisco - Bayer hatte sich zu Beginn des Prozesses in Detailfragen durchsetzen können - werde für Baumann zu einem Problem, da viele Investoren "die Geduld verlieren", heißt es.[14]

Altmaiers Industriestrategie

Auch für die Bundesregierung stellt die aufkommende Unzufriedenheit bei Bayer mit der Monsanto-Übernahme ein Problem dar: Sie konterkariert den Aufbau global dominierender, staatlich gestützter Monopolunternehmen ("Nationale Champions"), den Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Rahmen seiner "Nationale Industriestrategie 2030" forciert.[15]

Milliardenstrafe für Google

Indes scheinen die rechtlichen Auseinandersetzungen um Glyphosat von der Dynamik der krisenbedingt zunehmenden handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und der EU erfasst zu werden. Nur wenige Stunden nach der Verkündung des Urteils in San Francisco verhängte die EU eine milliardenschwere Geldstrafe gegen den US-Internetkonzern Google.[16] Der Suchmaschinen-Monopolist habe seine "marktbeherrschende Stellung" missbraucht, um beim Teildienst "AdSense for Search" unerlaubt Konkurrenten zu behindern, heißt es. Im vergangenen Jahrzehnt musste Google in der EU Strafzahlungen von insgesamt 8,25 Milliarden Euro leisten. Das jetzt von der EU-Kommission verhängte Strafgeld beläuft sich auf 1,49 Milliarden Euro. Google sieht sich - wie auch andere US-Internetkonzerne - mit verstärkten Forderungen nach einer substanziellen Besteuerung in Europa konfrontiert.

Asymmetrische Eskalation

Zuvor war die Bundesregierung bemüht, die hauptsächlich von Frankreich gestarteten Initiativen zur stärkeren Besteuerung von US-Internetkonzernen zu verzögern, da sie die Gefahr entsprechender Vergeltungsmaßnahmen gegen die deutsche Exportindustrie in den USA mit sich bringen (german-foreign-policy.com berichtete [17]). Angesichts der drohenden Eskalation des Handelskonflikts mit Washington sieht sich Berlin aufgrund der großen deutschen Exportüberschüsse generell mit dem Problem mangelnder Eskalationsmöglichkeiten konfrontiert: Bei einem Handelskrieg sitzt diejenige Konfliktpartei am längeren Hebel, die Handelsdefizite aufweist, weil sie durch protektionistische Maßnahmen besser eskalieren kann. Den exportorientierten Überschussländern bleiben kaum effiziente Vergeltungsmöglichkeiten; diese scheinen sich in Europa vor allem in Gestalt von Schritten gegen die dominante US-Internetindustrie abzuzeichnen. Die von Washington angedrohten Zölle auf deutsche Autos dürften Brüssel und Berlin entsprechend mit einem härteren Vorgehen gegen Google, Facebook und andere Internetkonzerne beantworten.

[1] Frank Dohmen, Armin Mahler: Das Vernichtungsmittel. spiegel.de 22.03.2019.

[2] Gabor Steingart: Unternehmenskenner warnt: Bei Bayer wächst die Gefahr der Zerschlagung. focus.de 22.03.2019.

[3] Bayer-Aktie kurz vor Zusammenbruch: Neue Hiobsbotschaft aus den USA. deraktionaer.de 22.03.2019.

[4] Das Bayer-Beben: Monsanto entpuppt sich als "größter und schnellster Wertvernichter der DAX-Geschichte". deraktionaer.de 20.03.2019.

[5] Schwere Schlappe für Bayer in Glyphosat-Prozess. dw.com 20.03.2019.

[6] Faktencheck: Wie gefährlich ist Glyphosat? swr.de 20.03.2019.

[7] Carey Gillam: Weedkiller "raises risk of non-Hodgkin lymphoma by 41%". Theguardian.com 14.02.2019.

[8] Glyphosat und Krebs: Gekaufte Wissenschaft. bund-naturschutz.de.

[9] Antje Höning: Bayers Traumdeal wird zu Bayers Alptraum. rp-online.de 20.03.2019.

[10] S. dazu Bayer vor Gericht.

[11] Tina Baier: Macht Glyphosat die Bienen krank? sueddeutsche.de 25.09.2018.

[12] Jost Maurin: Bayer AG schwer erkrankt. taz.de 20.03.2019.

[13] Bayer-Aktie kurz vor Zusammenbruch: Neue Hiobsbotschaft aus den USA. deraktionaer.de 22.03.2019.

[14] Bert Fröndhoff: Glyphosat-Urteil bringt Bayer-Chef Werner Baumann in Bedrängnis. handelsblatt.com 21.03.2019.

[15] Altmaier mag nationale Champions. badische-zeitung.de 06.02.2019.

[16] EU verhängt weitere Milliardenstrafe gegen Google. spiegel.de 20.03.2019.

[17] S. dazu Streit um die Digitalsteuer.