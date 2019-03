BRUMADINHO/MÜNCHEN (Eigener Bericht) - Schwere Vorwürfe gegen den TÜV Süd werden im Zusammenhang mit der Dammbruchkatastrophe in Brumadinho unweit der brasilianischen Metropole Belo Horizonte laut. Bei der Katastrophe waren am 25. Januar mutmaßlich über 300 Menschen in einer Lawine von Klärschlamm aus einer Eisenerzmine ums Leben gekommen. Eine Außenstelle des TÜV Süd in São Paulo hatte zuvor für den Damm ein Sicherheitszertifikat ausgestellt. Wie nun bekannt wird, ist der TÜV Süd, der geschäftlich eng mit dem Minenbetreiber Vale kooperiert, mit dem Zertifikat eingesprungen, nachdem ein anderes Unternehmen den Damm als beträchtliches Sicherheitsrisiko eingestuft hatte - und obwohl in der Region bereits im November 2015 ein Dammbruch eine tödliche Klärschlammlawine ausgelöst hatte. Deutschland bezieht über die Hälfte seines Eisenerzes aus Brasilien, nicht nur aus der Region südlich von Belo Horizonte, sondern auch aus der im nördlichen Bundesstaat Pará gelegenen riesigen Erzlagerstätte Carajás, in deren Bergbau gleichfalls desolate Arbeits- und Umweltbedingungen herrschen.

Mörderischer Dammbruch

Die aktuellen Vorwürfe gegen den TÜV Süd betreffen den Dammbruch nahe der Kleinstadt Brumadinho südwestlich der Metropole Belo Horizonte. Dort war am 25. Januar der Damm eines Rückhaltebeckens für Klärschlamm aus einer zugehörigen Eisenerzmine geborsten. Die Mine und der Damm gehören dem brasilianischen Konzern Vale (ehemals Companhia Vale do Rio Doce), einem der drei größten Bergbaukonzerne der Welt, der sie im Jahr 2001 von ThyssenKrupp übernommen hatte. Nach dem Dammbruch wälzten sich riesige Mengen des Klärschlamms über Firmengebäude, kleine Ansiedlungen und eine Eisenbahn ins Tal. 186 Opfer konnten bisher tot geborgen werden; 122 werden noch vermisst, sind aber mutmaßlich ebenfalls ums Leben gekommen. Hinzu kommen große Schäden an Teilen der regionalen Infrastruktur; das Ökosystem des nahegelegenen Rio Paraopeba ist zerstört. Das Unglück gilt als schwerste Bergbaukatastrophe Brasiliens zumindest der vergangenen fünf Jahrzehnte.

Im Visier der Ermittler

Der TÜV Süd ist unmittelbar nach dem Unglück ins Visier der Ermittler geraten. Grund war, dass eine Zweigstelle des Münchner Konzerns in São Paulo den Damm im Sommer 2018 überprüft und am 26. September das notwendige Sicherheitszertifikat für ihn ausgestellt hatte.[1] Medienrecherchen ergaben im Februar, dass die TÜV Süd-Filiale keineswegs - wie es für eine Sicherheitsüberprüfung eigentlich erforderlich ist - vom Minen- und Dammbesitzer Vale unabhängig war, sondern eine ganze Reihe bezahlter Aufträge für den Konzern durchgeführt hatte.[2] Außerdem wurde bekannt, dass TÜV Süd-Mitarbeiter aus São Paulo bereits im Mai 2018 auf gravierende Sicherheitsmängel hingewiesen hatten. Damals hieß es in einer internen E-Mail, "alles" deute darauf hin, dass der Damm eine Sicherheitsüberprüfung "nicht bestehen" werde. Äußerungen in weiteren internen TÜV Süd-E-Mails wurden von brasilianischen Ermittlern als Überlegungen interpretiert, Untersuchungsergebnisse zu verzerren, um das von Vale gewünschte Sicherheitszertifikat bedenkenlos ausstellen zu können.[3]

Eine Million US-Dollar pro Tag

Dies geschah dann tatsächlich am 26. September vergangenen Jahres - wie man jetzt weiß, nachdem ein anderes Unternehmen es nach sorgfältiger Untersuchung des Damms wegen der eklatanten Sicherheitsmängel abgelehnt hatte, grünes Licht für den Weiterbetrieb der Anlage zu geben. Demnach hatte Vale zunächst Tractebel, ein in Brüssel gegründetes und ansässiges, später von der französischen Engie aufgekauftes Unternehmen, mit der Überprüfung und der Ausstellung des gewünschten Sicherheitszertifikates beauftragt. Tractebel verweigerte dies - aus gutem Grund. Daraufhin erklärte sich dann die TÜV Süd-Außenstelle in São Paulo zur Unterzeichnung des Zertifikats bereit. Wie es heißt, ging es bei der Angelegenheit darum, die Förderung von Eisenerz im Wert von einer Million US-Dollar pro Tag sicherzustellen.[4] Die Unterzeichnung des Zertifikats durch TÜV Süd-Mitarbeiter hat es Vale ermöglicht, die notwendige Genehmigung der Behörden zum Betrieb der Anlage zu erhalten. Andernfalls hätten mutmaßlich Reparaturarbeiten eingeleitet und eine Sicherheitsevakuierung unterhalb des Dammes gestartet werden müssen, die Vale wohl eine erhebliche Summe gekostet hätten. Dies sollte offenkundig vermieden werden.

Befleckte Geschichte

Der Dammbruch bei Brumadinho ist bereits der zweite in der Region. Zuvor war am 5. November 2015 bei Mariana südöstlich von Belo Horizonte ebenfalls ein Damm geborsten und hatte eine Klärschlammlawine freigegeben, die 19 Menschen unter sich begrub. Die Eisenerzmine bei Mariana gehört Samarco, einem Gemeinschaftsunternehmen von Vale und der australisch-britischen BHP. Samarco lieferte damals Produkte im Wert von mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr nach Deutschland. Dabei bezieht die Bundesrepublik Eisenerz nicht nur aus der riesigen Lagerstätte im Süden von Belo Horizonte ("Quadrilátero Ferrífero", "Eisernes Viereck"), in der sich Brumadinho und Mariana befinden und die über Vorräte von zehn Milliarden Tonnen verfügen soll, sondern auch aus Brasiliens zweiter großer Eisenerzlagerstätte Carajás im nördlichen Bundesstaat Pará, die sogar 18 Milliarden Tonnen umfassen soll.[5] Auch im Bergbau in Carajás gelten Sicherheit sowie Arbeits- und Umweltbedingungen als mangelhaft. Der Konzern Vale, der dort ebenfalls tätig ist, hat im Jahr 2012 den Negativpreis "Public Eye Award" erhalten - für seine "60-jährige, von wiederholten Menschenrechtsverletzungen, inhumanen Arbeitsbedingungen und der erbarmungslosen Ausbeutung der Natur befleckte Geschichte".[6]

Deutschlands Eisenerz-Hauptlieferant

Vale ist ein wichtiger Kooperationspartner unter anderem von ThyssenKrupp; der deutsche Konzern hat im vergangenen Jahr in Parauapebas in der Region Carajás ein Servicezentrum für den Bergbau eröffnet.[7] Vale hat darüber hinaus Kredite in dreistelliger Millionenhöhe von der Deutschen Bank erhalten.[8] Die Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen, das gemeinsam mit dem TÜV Süd die Verantwortung für die Dammbruchkatastrophe mit vermutlich mehr als 300 Todesopfern trägt, sind kein Zufall: Deutschland bezieht 55 Prozent seiner Eisenerzimporte aus Brasilien.[9]

