BERLIN/LWIW (Eigener Bericht) - Die Bundesregierung hat im ukrainischen Lwiw die Renovierung einer nach dem NS-Kollaborateur Stepan Bandera benannten Straße unterstützt. Dies bestätigt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage im Bundestag. Demnach hat das Bundesentwicklungsministerium 72.000 Euro für die Maßnahme zur Verfügung gestellt. Bandera war der führende ukrainische NS-Kollaborateur; Mitglieder seiner Organisation, der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), beteiligten sich in Lwiw Ende Juni und Anfang Juli 1941 am Massenmord an rund 4.000 Jüdinnen und Juden. Bandera genießt in der Ukraine heute breite Verehrung; das Gedenken an die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA), die sich an der Shoah beteiligte, wird staatlich gefördert. Von der mit Berlin eng kooperierenden Regierung unterstützt werden auch faschistische Organisationen, die Roma-Lager attackieren und zerstören. Eine von ihnen ("C14") führt in einem Stadtbezirk von Kiew in Vereinbarung mit der Verwaltung Patrouillen durch und hat zudem staatliche Fördermittel für ein Jugendcamp erhalten: als Beitrag zur "national-patriotischen Erziehung".

"Straße für alle"

Die Bundesregierung hat im westukrainischen Lwiw die Renovierung einer Straße gefördert, die nach dem NS-Kollaborateur Stepan Bandera benannt ist. Dies bestätigt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten Andrej Hunko (Die Linke) im Bundestag. Demnach hat das Bundesentwicklungsministerium über "Engagement Global", eine seiner Mittlerorganisationen, das Projekt "Straße für alle" in Lwiw mit einem Zuschuss von 72.000 Euro unterstützt, das "am Beispiel der Umgestaltung einer Stadtstraße" das Ziel verfolgt habe, "partizipative Planungsansätze zu stärken".[1] Zudem hat eine zweite Mittlerorganisation des Ministeriums, das Centrum für internationale Migration (CIM), eine Fachkraft vermittelt, die "beratend" für das Projekt tätig gewesen ist. Das von Berlin begleitete Projekt wiederum hat für seine "partizipativen" Aktivitäten die Bandera-Straße ausgewählt, die nach Stepan Bandera benannt ist, einem NS-Kollaborateur, dessen OUN-Milizen sich 1941 am Überfall NS-Deutschlands auf die Sowjetunion und dabei auch am Massenmord an mindestens 4.000 Jüdinnen und Juden Ende Juni und Anfang Juli 1941 in Lwiw beteiligten.[2] In den folgenden Jahren nahmen Bandera-Anhänger aus der "Ukrainischen Befreiungsarmee" (UPA) am Massenmord an Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet der okkupierten Sowjetunion teil und ermordeten mit dem Ziel, eine "ethnisch reine" Ukraine zu erkämpfen, zudem mehr als 90.000 Polinnen und Polen.[3]

"Unabhängigkeitskämpfer"

Der NS-Kollaborateur Bandera ist im Westen der Ukraine, insbesondere in Lwiw und Umgebung, bereits in den 1990er und in den 2000er Jahren populär gewesen. Dort wurden Dutzende Bandera-Denkmäler errichtet und Straßen nach ihm benannt; nach dem Umsturz vom Februar 2014 hat auch in Kiew eine zentrale Straße seinen Namen erhalten. Die Regierung hat den 14. Oktober, an dem die ukrainische Rechte traditionell der Gründung der UPA gedenkt, zum "Tag des Verteidigers der Ukraine" erklärt; zuletzt zogen am 14. Oktober 2018 Tausende ukrainische Faschisten mit Beteiligung deutscher Neonazis von der NPD-Jugendorganisation JN und der Organisation "Der Dritte Weg" zur Erinnerung an die UPA durch Kiew. Im April 2015 stufte das ukrainische Parlament OUN und UPA als "Kämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit" ein. Im Juni 2015 erließ das Bildungsministerium eine Direktive, in der Schullehrer aufgefordert wurden, "den Patriotismus und die hohe Moral der Aktivisten der Befreiungsbewegung zu betonen"; dazu gehöre es auch, die UPA als "ein Symbol für Patriotismus und Opfergeist" zu ehren.[4] Am 4. Oktober 2018 hat das Parlament für Armee und Polizei eine neue Grußformel eingeführt: "Ruhm der Ukraine - den Helden Ruhm". Die Formel, die auf dem Maidan populär war, ist der historische Gruß der NS-Kollaborateure von der OUN.[5]

Patrouillen und Fackelmärsche

Die ukrainische Regierung, mit der Berlin eng kooperiert, hat nach dem Umsturz des Jahres 2014 nicht nur das ehrende Gedenken an Bandera und die UPA gefördert, sondern auch offen faschistische Organisationen unterstützt. Dies gilt etwa für einige der Freiwilligen-Bataillone, die seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Osten der Ukraine kämpften. Die Bataillone wurden dem Innen- oder dem Verteidigungsministerium unterstellt und sind, wie kürzlich die an der Universität Bremen herausgegebenen "Ukraine-Analysen" feststellten, "als Soldaten der ukrainischen Streitkräfte anerkannt": Sie "erhalten ihr Gehalt vom Staat".[6] Laut einer Umfrage vom Juli 2018 spricht etwa die Hälfte der Bevölkerung den Bataillonen ihr Vertrauen aus, obwohl bekannt ist, dass - so heißt es in den Ukraine-Analysen - "ihr Zugang zu Waffen und ihre militärische Erfahrung" die Milizionäre "zu begehrten Auftragskillern für konkurrierende Geschäftsleute, Oligarchen oder rivalisierende Politiker" machen. Eine der Milizen, das Bataillon Asow, ist für offen faschistische Positionen bekannt, unterhält einen politischen Arm ("Nationales Korps") und betreibt gemeinsam mit diesem die "Nationale Miliz", die - als eine Art selbsternannter Polizeiersatz - in Städten der Ukraine patrouilliert, zugleich aber auch "neonazistisch anmutende[...] Fackelmärsche" durchführt. Ihre mehr als 1.000 Mitglieder sind demnach in 13 ukrainischen Regionen aktiv. Laut den "Ukraine-Analysen" sind Mitglieder der "Nationalen Miliz" auch an Angriffen auf Roma-Siedlungen beteiligt gewesen.

"National-patriotische Erziehung"

Zu den Vereinigungen, die im vergangenen Jahr Roma-Siedlungen in der Ukraine attackierten - mehrere Siedlungen wurden verwüstet, ein Rom kam zu Tode -, gehört mit C14 ("Sitsch") auch eine Organisation, die staatliche Fördermittel erhält. C14, im Jahr 2010 als Jugendorganisation der faschistischen Partei Swoboda gegründet, beteiligte sich 2013/14 an gewalttätigen Aktionen auf dem Maidan. Ihr Anführer erklärte damals, Ziel sei es, die Gruppierungen zu bekämpfen, die die Ukraine politisch und wirtschaftlich kontrollierten: "Russen, Polen und Juden".[7] Heute führt C14 nicht nur Angriffe auf Roma-Siedlungen durch; die Organisation hat auch eine Vereinbarung mit dem Hauptstadtbezirk Holosijiw geschlossen, der zufolge sie Patrouillen in dem Bezirk durchführt. Im Oktober 2018 vertrieben C14-Mitglieder Roma vom Kiewer Südbahnhof - Berichten zufolge in Kooperation mit der Polizei.[8] Im Februar 2018 wurden zwei C14-Mitglieder gar wegen Mordes an dem prorussischen Journalisten Oles Busyna im Jahr 2015 vor Gericht gestellt; in einem UN-Bericht heißt es, das Verfahren werde systematisch verschleppt.[9] Wie im Juni 2018 bekannt wurde, wird C14 von der ukrainischen Regierung finanziell unterstützt. So hat die Organisation für ein Kinder-Sommercamp 16.900 US-Dollar erhalten - als Beitrag zur "national-patriotischen Erziehung".[10]

Angriffe auf Minderheiten

Bereits im vergangenen Juni sahen sich vier Menschenrechtsorganisationen genötigt, mit einem Brief an Innenminister Arsen Awakow gegen das Erstarken gewalttätiger faschistischer Organisationen in der Ukraine zu protestieren. Wie Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders und Freedom House damals schrieben, nähmen die gewalttätigen Angriffe auf alle, die nicht dem Verständnis der Faschisten von "traditionellen Werten" entsprächen, zu: auf Frauenrechtlerinnen, die am 8. März 2018, dem Internationalen Frauentag, physisch attackiert und mit Pfefferspray besprüht worden seien; ethnische Minderheiten wie die Roma, die von der ukrainischen Rechten verfolgt würden; zudem LGBT, die körperlich angegriffen würden.[11] Experten schließen - mit Blick auf die Wahl - für dieses Jahr eine weitere Eskalation der Gewalt nicht aus; selbst das vom US-Kongress finanzierte United States Institute of Peace (USIP) warnt, es gebe ein erhebliches Risiko, dass extrem rechte Gruppierungen "Wähler und Kandidaten, ethnische oder religiöse Minderheiten und linke, LGBT- oder Menschenrechts-Aktivisten physisch bedrohten".[12] Die Gefahr werde dadurch nicht geringer, dass die Kiewer Wahlkommission am 11. Januar der "Nationalen Miliz" die Erlaubnis erteilt habe, bei der Präsidentenwahl als offizielle Wahlbeobachter tätig zu werden.

