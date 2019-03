DÜSSELDORF/PARIS/LONDON (Eigener Bericht) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall vermeldet einen deutlichen Umsatzanstieg und bemüht sich mit einem Joint Venture in Großbritannien und Übernahmeplänen in Frankreich um den Zusammenschluss europäischer Hersteller gepanzerter Landfahrzeuge unter deutscher Führung. Wie Rheinmetall berichtet, ist der Umsatz der Rüstungssparte 2018 um 6,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen; der Auftragsbestand hat einen Rekordstand von 8,58 Milliarden Euro erreicht. Dies verschafft der Konzernführung günstige Chancen, ihre Expansionspläne zu realisieren. Insbesondere bemüht sie sich um einen Einstieg beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS, der damit faktisch unter deutsche Führung geriete. In einem Joint Venture mit der Landfahrzeugsparte des britischen Traditionskonzerns BAE Systems hat Rheinmetall bereits mit 55 Prozent die Mehrheit. Mit weiteren Erfolgen auf europäischer Ebene sei allerdings nur zu rechnen, wenn die Rüstungsexporte erleichtert würden, heißt es bei deutschen Rüstungskonzernen.

Rekordaufträge

Ein starkes Wachstum im Rüstungsgeschäft hat Ende vergangener Woche die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall gemeldet. Wie der Konzern mitteilt, ist der Umsatz seiner Rüstungssparte im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen - deutlich stärker als die zivile zweite Konzernsparte (Automotive). Um Währungseinflüsse bereinigt belief sich der Rüstungszuwachs sogar auf 7,9 Prozent. Zudem ist es Rheinmetall gelungen, noch mehr Aufträge als zuvor einzuwerben. Gingen im Jahr 2017 Neuaufträge für Kriegsgerät im Wert von 2,96 Milliarden Euro ein, so waren es 2018 sogar Neuaufträge im Wert von 5,57 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand der Rüstungssparte hat damit einen Rekordwert von insgesamt 8,58 Milliarden Euro erreicht.[1] Die Zahlen zeugten "von der deutlich gestiegenen Nachfrage im militärischen Sektor und von Rheinmetalls erfolgreicher Positionierung in wichtigen Märkten rund um den Globus", heißt es bei dem Konzern. Wie Konzernchef Armin Papperger urteilt, sei man in Düsseldorf "bestens positioniert, um den wachsenden Bedarf der Streitkräfte mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu bedienen".

Expansionspläne

Die jüngsten Geschäftserfolge verbessern die Chancen der Rheinmetall-Führung, ihre aktuellen Expansionspläne erfolgreich voranzutreiben. Wie Branchenkreise urteilen, wird der europäische Markt für gepanzerte Landfahrzeuge in diesem Jahr ein Volumen von 5,5 Milliarden US-Dollar erreichen und laut aktuellen Vorhersagen bis 2028 einen Jahreswert von sechs Milliarden US-Dollar nicht übersteigen.[2] Um im globalen Rüstungswettbewerb zu bestehen, sei das für Konzerne wie Rheinmetall, die zu einem hohen Prozentsatz von der Produktion für genau dieses Rüstungssegment abhingen, ein Problem. Weil die Regierungen in der EU derzeit eher in Kampfflugzeuge und in Kriegsschiffe investierten, liege es für Rheinmetall nahe, sich mit Konkurrenten aus anderen europäischen Ländern zusammenzutun - in Form von Übernahmen oder Joint Ventures. Tatsächlich arbeitet die Düsseldorfer Konzernzentrale längst daran.

Unter deutscher Führung

So bemüht sich Rheinmetall seit geraumer Zeit darum, bei dem deutsch-französischen Panzerbauer KNDS einzusteigen. KNDS wurde von der deutschen Waffenschmiede KraussMaffei Wegmann (KMW) und der französischen Nexter Defense gegründet, um gemeinsam einen Kampfpanzer der nächsten Generation für die europäischen Streitkräfte zu konstruieren.[3] Er soll die Vorteile des deutschen Leopard 2 und des französischen Leclerq verbinden. Rheinmetall sucht nach Wegen, Anteile an KNDS zu erwerben, um am Bau des künftigen europäischen Kampfpanzers möglichst umfassend zu profitieren. Beobachter sind skeptisch und weisen darauf hin, dass die Fusion von KMW und Nexter Defense auch deshalb bewerkstelligt werden konnte, weil beide Unternehmen ähnliche Umsätze verzeichnet und ein ähnliches industrielles Volumen auf die Waage gebracht hätten. Damit sei für das Gemeinschaftsprojekt ein deutsch-französisches Gleichgewicht gewährleistet gewesen, das politisch unter den gegenwärtigen Bedingungen unumgänglich sei.[4] Steige nun aber Rheinmetall - in welcher Form auch immer - bei KNDS ein, gerate dieses Gleichgewicht aus dem Lot, da der Düsseldorfer Konzern ungleich stärker als Nexter sei. In der Tat ist bereits davon die Rede, Rheinmetall könne 75 Prozent an KNDS übernehmen; damit würde die deutsche Seite beim künftigen europäischen Kampfpanzer dominieren. Das wiederum gilt als in Paris politisch schwer durchsetzbar.[5]

Europäischer Marktführer

Ist damit unklar, ob Rheinmetall bei KNDS zum Zuge kommen kann, so hat der Düsseldorfer Konzern in Großbritannien kürzlich einen wichtigen Erfolg erzielt: Er hat sich mit der Landfahrzeugsparte des Traditionskonzerns BAE Systems, mit BAE Systems Land UK, zusammengetan. An dem Joint Venture, das Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) heißen soll, wird Rheinmetall 55 Prozent halten und damit die Führung übernehmen. Dies ist möglich, da BAE Systems Land UK zuletzt einige empfindliche Rückschläge ausgerechnet bei der Belieferung der britischen Streitkräfte hinnehmen musste - unter anderem will London in dem Rüstungsprojekt "Mechanised Infantry Vehicle" kein BAE Systems Land-Produkt, sondern den Boxer von Rheinmetall beschaffen. Der Düsseldorfer Konzern wiederum kann mit Hilfe des Joint Ventures, das ungeachtet des britischen Austritts aus der EU in Großbritannien angesiedelt sein wird, auf Personal und Kenntnisse eines bisherigen direkten Rivalen zurückgreifen und seine Position entsprechend ausbauen. "Damit entsteht ein neuer europäischer Marktführer", heißt es bei Rheinmetall, "der sich im Bereich militärischer Fahrzeuge eine Spitzenposition im internationalen Wettbewerb sichern will."[6] Beste Chancen kann sich Rheinmetall künftig insbesondere bei der Belieferung der britischen Streitkräfte ausrechnen.

Exporte ohne Schranken

Rheinmetall setzt allerdings bei seinen Plänen, bei gepanzerten Landfahrzeugen mit Hilfe von Joint Ventures und Anteilsübernahmen die Führung in der europäischen Rüstungsindustrie zu übernehmen, darauf, dass die deutschen Vorschriften für Rüstungsexporte angepasst werden. Zum einen drohen vor allem Unternehmen aus Frankreich und Großbritannien im Streit um Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien mit Konsequenzen: Wegen des deutschen Exportstopps dürfen diverse Rüstungsprodukte aus beiden Ländern, in denen deutsche Teile verbaut sind, nicht ausgeführt werden. Airbus will jetzt erste deutsche Zulieferer für den Militärtransporter C295 durch Konkurrenten aus anderen Ländern ersetzen.[7] Gleichzeitig können aber nur dann Rüstungsprofite in vollem Umfang realisiert werden, wenn Schranken für den Export fallen; dies gilt auch für eine konsolidierte europäische Branche bei den gepanzerten Landfahrzeugen. Rheinmetall trägt dazu bei, den Druck auf Berlin zu erhöhen.[8]

