BERLIN/LONDON/BEIJING (Eigener Bericht) - In den Streit um einen möglichen Boykott des chinesischen Konzerns Huawei in Deutschland und der EU kommt Bewegung. Laut Berichten der Londoner Wirtschaftspresse sind die für Internetsicherheit zuständigen britischen Behörden zu dem Schluss gekommen, die Nutzung von Huawei-Technologie stelle kein "inakzeptables Risiko" beim Aufbau der europäischen 5G-Netze dar. Dieser Vorwurf wird von US-Geheimdiensten erhoben. Die britische Stellungnahme liefere auch Berlin neue Spielräume, sich für Huawei zu entscheiden, heißt es in London; Ursache sei, dass die britische Spionage wegen ihrer exklusiven Kooperation mit US-Diensten verlässlich einschätzen könne, dass an den US-Vorwürfen nichts dran sei. Berliner Regierungsberater weisen umgekehrt darauf hin, dass im Falle eines Huawei-Boykotts punktuell wohl US-Konzerne wie Cisco beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes zum Zuge kämen; über Cisco erhielten US-Dienste regelmäßig Daten. Der aktuelle Huawei-Vorsitzende urteilt, dort, wo sein Konzern Netze aufbaue, sei es "schwieriger für US-Behörden, Daten zu erhalten".

"Hysterie über chinesische Technologie"

Im Streit um einen möglichen Ausschluss von Huawei vom europäischen 5G-Markt positionieren sich die zuständigen britischen Behörden offen gegen die Vereinigten Staaten. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der einstige Leiter der Spionagebehörde GCHQ, Robert Hannigan, zu den anhaltenden US-Vorwürfen gegen den chinesischen Konzern geäußert. Das für die Internetsicherheit zuständige National Cyber Security Centre (NCSC), ein Arm des GCHQ, habe bei der Überprüfung von Huawei-Technologie zwar immer wieder Sicherheitsmängel aufgedeckt, wie sie in der Branche verbreitet seien, teilte Hannigan in einem Namensbeitrag in der Financial Times mit. "Nie" seien jedoch Hinweise darauf gefunden worden, dass das Unternehmen, wie die Trump-Administration es ohne jeglichen Beleg behauptet, für "bösartige Cyberaktivitäten des chinesischen Staates" missbraucht worden sei.[1] "Behauptungen", laut denen die Benutzung von Huawei-Technologie beim Aufbau der 5G-Netze "ein inakzeptables Risiko" darstellten, seien "Unsinn". Hannigan weist darauf hin, dass das NCSC, da Huawei außergewöhnlich eng mit ihm kooperiert, über einen "einzigartigen Einblick" in die Hardware, die Quellcodes sowie die Politik des Unternehmens verfügt. Der einstige GCHQ-Leiter klassifiziert die aktuelle Kampagne gegen Huawei in seltener Offenheit als "zunehmende Hysterie über chinesische Technologie".

Neue Spielräume

Am gestrigen Montag ist nun bekannt geworden, dass das NCSC in einer offiziellen Untersuchung zu dem Schluss gelangt ist, die Nutzung von Huawei-Technologie beim Aufbau von 5G-Netzen stelle kein inakzeptables Sicherheitsrisiko dar. Damit stellt sich die britische Behörde in offenen Widerspruch zu der US-Kampagne, die Außenminister Mike Pompeo und Vizepräsident Mike Pence in der vergangenen Woche in Europa vorangetrieben haben. Nachdem Pompeo Anfang der Woche den Regierungen Ungarns und der Slowakei ernste Konsequenzen für den Fall angedroht hatte, dass sie bei 5G mit Huawei kooperieren, hatte Pence diese Drohung auf der Münchner Sicherheitskonferenz, gerichtet im Grundsatz an sämtliche Verbündete Washingtons, wiederholt.[2] In London heißt es jetzt, die Stellungnahme des NCSC nehme die Entscheidung der britischen Regierung über eine etwaige Beteiligung von Huawei beim Aufbau des nationalen 5G-Netzes nicht vorweg. Sie müsse allerdings bei der Entscheidung angemessen berücksichtigt werden. Vor allem aber eröffne die NCSC-Stellungnahme den Regierungen anderer europäischer Länder, vor allem auch der deutschen Regierung, neue Spielräume. Als Mitglied des Spionageverbundes "Five Eyes" (german-foreign-policy.com berichtete [3]) sei Großbritannien besser als alle anderen europäischen Staaten darüber informiert, worauf die US-Geheimdienste ihre Vorwürfe gegen Huawei gründeten. Komme das NCSC nun aber zu dem Schluss, die Begründung trage nicht, dann hebele das die US-Vorwürfe aus.[4]

Backdoors bei Cisco

Berliner Regierungsberater kommen in einer aktuellen Analyse ebenfalls zu dem Schluss, dass die Nutzung von Huawei-Technologie beim Aufbau des deutschen 5G-Netzes kein inakzeptables Sicherheitsrisiko mit sich bringt. Sie weisen allerdings darauf hin, dass die Nutzung US-amerikanischer Technologie mit erheblichen Folgen verbunden wäre. Wie die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) schreibt, haben die "Five Eyes" - die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland - im September 2018 ihre Forderung bekräftigt, "Telekommunikationsfirmen in ihrem Einflussbereich" müssten "ihnen die Möglichkeit einräumen", die Verschlüsselung der von ihnen angebotenen Dienste zu umgehen. "Bedenkt man, wie weit verbreitet Hard- und Software insbesondere aus den USA ist, so wird deutlich, wie weit dieser Anspruch reicht", konstatiert die SWP.[5] "Besonders weit" gehe in diesem Zusammenhang der US-Patriot Act, der allgemein "in den USA ansässige Firmen zur Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden verpflichtet" - also genau das tut, was Washington Beijing vorwirft. Dies gilt auch für das einzige US-Unternehmen, das im Zusammenhang mit 5G eine gewisse Bedeutung besitzt - Cisco. "Seit Jahren" würden "gerade in den Produkten von Cisco immer wieder nicht dokumentierte backdoors gefunden", berichtet die SWP. Vor fast zwei Jahren enthüllten von WikiLeaks publizierte Dokumente, dass die CIA sich systematisch über Cisco-Produkte Zugriff auf den Datenverkehr verschafft.[6]

"Opfer von US-Spionage"

Zur Debatte über einen möglichen Ausschluss von Huawei schreibt die SWP nun, dieser werde "mindestens mittelfristig" auch Firmen wie Cisco "eine Chance bieten, sich auf dem deutschen 5G-Markt zu etablieren". "Insbesondere bei US-Unternehmen wie Cisco" bestünde "die Gefahr, Opfer von Spionageaktivitäten zu werden".[7] Die SWP weist darauf hin, dass Berlin schon nach den Enthüllungen von Edward Snowden über die US-Internetspionage dazu übergegangen ist, "im Netz der Regierung und des Bundestags nicht länger Produkte des US-Unternehmens Verizon zu verwenden". Dies war Teil der neuen deutschen Bemühungen, "strategische Autonomie" gegenüber den Vereinigten Staaten auch im IT- und Telekommunikationsbereich zu erlangen.[8] Wie es nun bei der SWP heißt, sei es zwar theoretisch denkbar, beim Aufbau der 5G-Netze sowohl Huawei als auch US-Unternehmen auszuschließen, um auch transatlantische Spionagerisiken zu minimieren. Allerdings sei "nicht abzusehen", wie Washington reagieren würde, sollte US-Konzernen "der Zugang zum deutschen Markt verwehrt" werden. Der Verdacht, es gehe bei der Kampagne gegen Huawei zumindest zum Teil auch darum, die Netze möglichst vieler Staaten für den Zugriff der US-Spionage offenzuhalten, wird mittlerweile auch bei Huawei geäußert. "Manche" meinten, erklärt Eric Xu, einer der drei rotierenden Vorsitzenden des Konzerns, wenn Länder "Huawei-Ausrüstung nutzten", dann sei es "schwieriger für US-Behörden, die Daten dieser Länder zu erhalten".[9]

Die Risiken des Boykotts

In Berlin heißt es nach wie vor, die Entscheidung über die Beteiligung von Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Netzes sei noch nicht gefallen. Teile des Polit-Establishments plädieren weiterhin dafür, sich Washingtons Huawei-Boykott anzuschließen. Dazu heißt es bei der SWP, die damit verbundene Option, Opfer von US-Spionage zu werden, wiege nicht allzu schwer, falls Berlin sich politisch für einen engen "Schulterschluss mit den USA" entscheide.[10] Deutschland und die EU sind allerdings gerade dabei, sich im Rahmen ihres eigenen Weltmachtstrebens um "strategische Autonomie" zu bemühen und eine eigene "geopolitische Identität" (Heiko Maas) zu entwickeln.[11] Zudem dringt die Wirtschaft darauf, die immer noch gewaltigen Geschäftschancen in China nicht zu verspielen.[12] Wie die Volksrepublik auf einen deutschen Huawei-Boykott reagieren werde, sei "schwer abzusehen", heißt es bei der SWP. Huawei-Chef Xu hat vergangene Woche darauf hingewiesen, dass die westlichen Märkte für seinen Konzern an Bedeutung verlieren. "Der australische Markt ist nicht einmal so groß wie derjenige von Guangzhou", konstatierte Xu, "und derjenige von Neuseeland ist nicht so groß wie meine Heimatstadt."[13] Bei letzterer handelt es sich um Beijing. Australien und Neuseeland haben beschlossen, Huawei von 5G auszuschließen. Xu sagt zudem voraus, Huaweis Einkünfte würden in den nächsten Jahren ohnehin vor allem aus Asien kommen, kaum aus den Ländern Europas oder Nordamerikas, die "keine starke Nachfrage für 5G haben und nicht einmal bei 4G so wirklich entwickelt sind". Die Äußerungen deuten darauf hin, dass Huawei einen Ausschluss von den 5G-Märkten Europas womöglich leichter wegstecken könnte als deutsche Konzerne etwaige negative Reaktionen Beijings.

