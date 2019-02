BERLIN (Eigener Bericht) - Deutschland wird voraussichtlich in den kommenden Dekaden seine eigenen klimapolitischen Vorgaben nicht einhalten und bremst inzwischen konsequent beim Klimaschutz in der EU. Wie der jüngst publizierte Klimaschutzbericht 2018 konstatiert, wird die Bundesrepublik ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 nicht um die stolz angekündigten 40 Prozent reduzieren können - trotz überaus günstiger Sondereffekte aufgrund der Zerstörung der DDR-Industrie zu Beginn der 1990er Jahre. Bei der Senkung der CO2-Emissionen steht nicht zuletzt die Autoindustrie auf der Bremse, die sich für außerstande erklärt, einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Hinzu kommt mittlerweile eine Kampagne gegen die von der EU festgelegten Feinstaubgrenzwerte, die von einer Ärztegruppe mit Verbindungen zur deutschen Kfz-Branche losgetreten wurde. Der deutsche Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), spricht sich bereits für eine Revision der Grenzwerte aus und wird dabei von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterstützt.

Klimaziele verfehlt

Die Bundesrepublik wird aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden Dekaden an ihren eigenen klimapolitischen Vorgaben scheitern. Laut dem jüngst publizierten Klimaschutzbericht 2018 wird sie bereits ihre für das Jahr 2020 anvisierten Klimaschutzziele deutlich verfehlen.[1] Die stolz angekündigte Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 werde nicht erreicht; es sei lediglich eine Verringerung um 32 Prozent zu erwarten, heißt es in dem Bericht. Dabei waren die Zielvorgaben ohnehin wenig ambitioniert - schließlich fließen in die Berechnung für das Fixjahr 1990 die hohen Emissionen der DDR-Industrie ein, die im Zuge der Übernahme der DDR durch die BRD weitgehend zerstört wurde. Laut dem Bericht ist bis 2020 nun eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes lediglich um 43 bis 59 Millionen Tonnen zu erwarten, während sich die ursprünglichen Vorgaben auf 62 bis 78 Millionen Tonnen beliefen. Berlin erwartet in den kommenden Jahren eine deutliche Reduktion der Emissionen im Energiesektor, vor allem aufgrund einer Reform des EU-Emissionshandels; die erhofften Fortschritte werden jedoch voraussichtlich durch einen drohenden höheren CO2-Ausstoß bei Gebäuden und im Verkehr zunichte gemacht. Für das Jahr 2030 hat sich die Bundesregierung eigentlich auf eine Emissionsreduktion von 55 Prozent gegenüber 1990 verpflichtet.

"Grenzwerte unrealistisch"

Bereits Mitte Januar hatte der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche, die EU-Zielvorgaben zur Reduktion von CO2-Emissionen bei Personenkraftwagen öffentlich kritisiert.[2] Er wisse es nicht, ob es der deutschen Automobilwirtschaft gelingen werde, "die im Dezember in Brüssel beschlossenen CO2-Reduktionsziele für Pkw von 37,5 Prozent bis 2030 zu erreichen", warnte Zetsche am 17. Januar in Berlin. Sein Unternehmen müsse Umwelt, Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung "ausbalancieren"; die EU-Richtlinie lasse hingegen den Eindruck aufkommen, "dass hier bewusst in Kauf genommen wird, diese Balance zu stören". Die Vorgaben aus Brüssel sehen eine durchschnittliche CO2-Reduktion der Gesamtflotte eines Herstellers vor. Dadurch fühlen sich die deutschen Hersteller benachteiligt, weil sie besonders sprithungrige Fahrzeuge produzieren. Ähnlich deutlich kritisierte der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann die EU-Grenzwerte für Lastkraftwagen.[3] Demnach drohe Deutschland der Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen, behauptete Althusmann am Rande einer Klausur der niedersächsischen CDU in Walsrode: "Man muss es leider so brutal formulieren: Wenn die Grenzwerte der EU alleine für die Lkw-Produktion jetzt umgesetzt werden würden, müsste die komplette Lkw-Produktion in Deutschland eingestellt werden". Dies könne nicht im Sinne des Industriestandortes Deutschland sein. Die EU-Umweltminister haben im Dezember eine Reduzierung der CO2-Emissionen bei neuen Lkw von 30 Prozent ab 2030 beschlossen, wobei sich Deutschland in der Abstimmung enthielt.

Lungenärzte gegen Feinstaubgrenzwerte

Die klimapolitischen Offenbarungseide aus der deutschen Wirtschaft und Politik gehen einher mit einer anschwellenden Kampagne gegen die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid (NO2), die von einer Ärztegruppe mit Verbindungen zur deutschen Automobilwirtschaft losgetreten wurde.[4] Eine Initiative von rund hundert Lungenärzten bezweifelte in einer öffentlichen Stellungnahme Ende Januar den Nutzen der EU-Grenzwerte, die im Jahr 2010 in deutsches Recht übernommen wurden.[5] Demnach soll der NO2-Wert im Jahresmittel 40 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten, während die pro Stunde gemessenen Spitzenwerte der NO2-Konzentration nur 18 Mal pro Jahr den Wert von 200 Mikrogramm übertreffen dürfen. Andernfalls drohen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, auf die Deutschlands Automobilwirtschaft jahrelang bevorzugt setzte. Die Lungenspezialisten stellten in ihrer Stellungnahme nicht nur die wissenschaftlichen Methoden infrage, mit denen die Grenzwerte festgelegt wurden, sondern auch deren gesundheitlichen Nutzen überhaupt. Daran anknüpfend fordern deutsche Europapolitiker nun prompt die "Überprüfung der Abgaswerte".[6] Manfred Weber, CSU-Vizevorsitzender und Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl, wollte zwar dem "Gesundheitsschutz der Menschen" Priorität einräumen, sorgte sich jedoch zugleich um "eine praxisnahe Anwendung der Gesetze", weshalb über eine "Revision" der Grenzwerte nachgedacht werden müsse. Ähnlich argumentierte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der die Grenzwerte offen infrage stellte und ein Ende der "masochistischen Debatte" um die Einhaltung der Werte forderte, mit denen man sich in Deutschland angeblich selbst schade und belaste.[7] Scheuers Vorstoß stieß bei Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf Kritik, die eine "Versachlichung" der Debatte anmahnte.

Frankreich ausgebremst

Auch in der Zusammenarbeit mit Frankreich, die für die EU dominierende Bedeutung besitzt, ist es Deutschland gelungen, klimapolitisch kräftig auf die Bremse zu treten. Der Vertrag von Aachen [8], der einer demonstrativen Festigung des prekären Bündnisses zwischen Berlin und Paris dienen soll, kommt ohne das zuvor angemahnte Bekenntnis zur CO2-Bepreisung aus. In der ursprünglichen Fassung, die vor einem Jahr anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags von der französischen Nationalversammlung und dem Deutschen Bundestag veröffentlicht wurde, wurden in Paragraf 16 "gemeinsame Initiativen" beider Staaten zur Durchsetzung angemessener CO2-Mindestpreise in der EU festgelegt. Durch die Erhöhung der Kosten für den Ausstoß von Treibhausgasen sollte der Klimawandel eingedämmt werden. Frankreich habe sich in der Vergangenheit immer wieder für Mindestpreise bei Treibhausgasemissionen ausgesprochen - etwa unter Präsident François Hollande im April 2016, aber auch unter Emmanuel Macron im September 2017, konstatieren Beobachter.[9] Zuletzt sei eine entsprechende Initiative zur Einführung einer Preisuntergrenze für CO2 Ende 2018 neben Frankreich von Dänemark, Finnland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Schweden und dem Vereinigten Königreich unterzeichnet worden, heißt es; Deutschland hingegen habe mit "Abwesenheit" geglänzt. In der Bundesrepublik sei man der Ansicht, ein Mindestpreis für Treibhausgasemissionen werde dem "französischen Stromsektor einen Vorteil verschaffen", da man westlich des Rheins auf Kernkraft setze, während "der deutsche Stromsektor nach wie vor von Kohle und Erdgas dominiert" sei. Ein im Gefolge von CO2-Mindestpreisen steigender Strompreis benachteilige wiederum vor allem "industrielle Familienunternehmen" in Deutschland gegenüber ihren französischen Konkurrenten.

Kein Tempolimit

Berlin scheint inzwischen selbst zu symbolischen Schritten in der Klimapolitik nicht mehr fähig zu sein. Ende Januar hat die Bundesregierung einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen eine klare Absage erteilt.[10] Damit bleibt Deutschland das einzige europäische Land, das auch weiterhin keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung kennt. Es gebe "intelligentere Steuerungsmöglichkeiten als ein allgemeines Tempolimit", erklärte Regierungssprecher Seibert. Man warte noch auf die Vorschläge einer Experten-Arbeitsgruppe zum Thema Verkehr und Klimaschutz; erst danach werde die Bundesregierung Maßnahmen zur Reduktion des Ausstoßes von CO2 im Verkehr erarbeiten. Ein Tempolimit scheint dabei von vorneherein ausgeschlossen zu sein: Deutsche Autofahrer sollen trotz eskalierender Klimakrise weiterhin Vollgas geben können.

