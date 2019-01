BERLIN (Eigener Bericht) - Mit Blick auf die zunehmende wirtschaftliche Rivalität mit China warnen Wirtschaftsfunktionäre und Außenpolitiker vor einem Erfolg EU-kritischer Kräfte bei der Europawahl im Mai. "Kein einzelnes europäisches Land" werde in der globalen Konkurrenz "für sich eine große Rolle spielen" können, urteilt DIHK-Präsident Eric Schweitzer; der EU-Binnenmarkt, das "Herzstück Europas", sei als ökonomische Basis auch für deutsche Unternehmen unverzichtbar, wolle man sich auf Weltebene gegen Firmen aus der Volksrepublik, aber auch aus den USA behaupten. Sollten EU-kritische "Populisten" gleich welcher Couleur im Europaparlament größeren Einfluss gewinnen, dann stehe auch "die Zukunft der deutschen Wirtschaft" auf dem Spiel, wird DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben zitiert. BDI-Präsident Dieter Kempf plädiert dafür, dass sich Wirtschaftsvertreter "hörbar zum offenen Europa" bekennen. Gleichzeitig fordern deutsche Unternehmen die offene Durchsetzung ihrer Interessen in der EU - ein Hauptgrund für das Erstarken von "Populisten" in anderen Mitgliedsländern der Union.

Milliardenvorteile

Der EU-Binnenmarkt, den der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, kürzlich als "Herzstück Europas" bezeichnet hat, besitzt für die deutsche Industrie unverändert herausragende Bedeutung.[1] Mit "mehr als 21 Millionen Unternehmen und 500 Millionen Konsumenten" stelle er "den größten gemeinsamen Markt der Welt" dar, heißt es beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).[2] Deutsche Firmen verkaufen auf ihm dank fehlender Zölle und sonstiger Handelshemmnisse nach wie vor beinahe 60 Prozent ihrer Ausfuhren. Laut Berechnungen der Bertelsmann Stiftung hat "das Zusammenwachsen Europas von 1992 bis 2012 das reale Bruttoinlandsprodukt" der Bundesrepublik "in jedem Jahr um durchschnittlich 37 Milliarden Euro steigen" lassen.[3] Zwar ist Deutschland nach wie vor der größte Nettozahler in der Union; doch der scheidende CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok zieht eine attraktive Bilanz: "Wir haben in den letzten Jahren im Schnitt zwölf Milliarden Euro netto in die EU-Kasse gezahlt", aber zugleich jährlich "einen Binnenmarktüberschuss von 180 Milliarden Euro" erwirtschaftet.[4]

Milliardenverluste

Gleichzeitig ist die EU ungebrochen der zentrale Investitionsschwerpunkt deutscher Unternehmen, die rund 40 Prozent ihrer Direktinvestitionen im Ausland auf dem Binnenmarkt getätigt haben. Der Binnenmarkt und das Schengen-Abkommen erlauben dank der Aufhebung von Grenzkontrollen eine optimale Diversifizierung der Lieferketten, darunter vor allem die kostengünstige Auslagerung arbeitsintensiver Produktion in osteuropäische Niedriglohnländer, die es gestattet, auf aufwendige Transportwege zu außereuropäischen Standorten mit kostengünstiger Arbeitskraft zu verzichten. Welche Summen deutsche Unternehmen dadurch einsparen, zeigt gleichfalls eine Berechnung der Bertelsmann Stiftung, die diese anlässlich der Debatte um eine etwaige dauerhafte Einschränkung oder gar Aufhebung des Schengen-Abkommens im Jahr 2016 vornahm. Demnach würden sich die Einbußen für die deutsche Industrie in einem günstigeren Szenario binnen zehn Jahren auf 77 Milliarden Euro belaufen, in einem Negativszenario sogar auf rund 235 Milliarden Euro. Für die gesamte EU wäre mit Verlusten von 470 Milliarden Euro respektive - im Negativszenario - gut 1,4 Billionen Euro allein im ersten Jahrzehnt der Einschränkung zu rechnen.[5]

Allein nicht mehr wettbewerbsfähig

Dabei wird der EU-Binnenmarkt noch weiter an Bedeutung gewinnen. Ursache sei unter anderem, dass etwa der deutsche Markt mit rund 80 Millionen Konsumenten "in Zeiten der Digitalisierung ... viel zu klein" sei, um in der Konkurrenz mit US-amerikanischen oder chinesischen Unternehmen, die jeweils auf einem viel größeren nationalen Markt aufbauen könnten, "erfolgreiche große Geschäftsmodelle zu lancieren", hieß es unlängst auf einem "Wirtschaftsgipfel" der Tageszeitung "Die Welt".[6] In einem Grundsatzpapier des BDI zum Umgang mit China hieß es etwa zur selben Zeit, die EU müsse, um "den Anschluss zu den großen und dynamischen Digitalmärkten in China und den USA halten zu können", so rasch wie möglich "den europäischen Digitalmarkt weiter ausbauen". Außerdem könnten die EU-Staaten auf dem strategisch zentralen Feld der Künstlichen Intelligenz (KI) nur dann dauerhaft "international wettbewerbsfähig" bleiben, wenn sie "ihre Kräfte zur Entwicklung und Verbreitung von KI-Systemen bündeln".[7] Mit Blick auf die hohen Summen, die der chinesische Staat für Forschung und Entwicklung modernster Technologien zur Verfügung stelle, sei auch eine massive Erhöhung des EU-Forschungsetats unumgänglich - am besten eine Verdoppelung "auf 160 Milliarden Euro über den nächsten Sieben-Jahres-Zeitraum", fordert der BDI.[8] Sei man auf die nationalen Forschungsetats beschränkt, dann könne man gegen die USA, vor allem aber gegen China kaum bestehen.

Ein "Schicksalsjahr" für die deutsche Wirtschaft

Weil der deutschen Industrie ohne den Binnenmarkt nicht nur die profitable Basis für ihr globales Ausgreifen fehlt, sondern auch jede Voraussetzung, in den zentralen Zukunftstechnologien mit den USA und China zu konkurrieren, warnen deutsche Wirtschaftskreise vor einem Erfolg sogenannter Populisten bei der kommenden Europawahl. "Populisten" dient dabei als Sammelbegriff für alle Kritiker und Gegner der EU in ihrer heutigen Form, denen der Binnenmarkt, aus welchen Gründen auch immer, nicht das Maß aller Dinge ist. 2019 könne "ein Schicksalsjahr für Europa" werden, "das in die Geschichtsbücher eingehen wird", urteilte der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), auf dem "Wirtschaftsgipfel" der "Welt": Die Europawahl müsse unbedingt "eine propartnerschaftliche Mehrheit mit Bereitschaft zum Kompromiss" hervorbringen, wird Weber zitiert.[9] Laut DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben steht im Mai sogar "die Zukunft der deutschen Wirtschaft" auf dem Spiel.[10] Mit Blick auf die Wahl sei zu hoffen, "dass die deutsche Wirtschaft ihr Interesse an einer funktionierenden, stärkeren und zukunftsgewandten EU ... deutlich formuliert und sich entschieden für das europäische Projekt einsetzt", heißt es in der Auswertung einer neuen Umfrage zur Einstellung deutscher Unternehmen gegenüber der EU, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) jetzt veröffentlicht haben.[11]

Deutsche Widersprüche

Zwar hat BDI-Präsident Dieter Kempf bereits Ende vergangenen Jahres erklärt: "Die Wirtschaft muss sich hörbar zum offenen Europa bekennen."[12] Doch zeigt die DIW/DGAP-Umfrage, dass auch in deutschen Unternehmen spürbare Zweifel am EU-Projekt bestehen und widersprüchliche Haltungen verbreitet sind. So hält lediglich ein Viertel der befragten Unternehmen den niedrigen EZB-Leitzins für adäquat, der es erlaubt hat, den Ländern Südeuropas in der Eurokrise gewisse Spielräume zu verschaffen. Zugleich fürchten mehr als zwei Drittel, es könne aufgrund der hohen Verschuldung Italiens zu einer erneuten Eskalation der Eurokrise kommen.[13] Fast die Hälfte der befragten Unternehmen beklagt "fehlenden Zusammenhalt" und zunehmenden "Nationalismus" in der Union; zugleich sprechen sich 42 Prozent völlig offen dafür aus, die Bundesregierung solle "innerhalb der EU künftig die wirtschaftspolitischen Interessen Deutschlands stärker in den Mittelpunkt rücken" und sie "notfalls auch gegen die EU-Partner durchsetzen". Genau dies - die offene Durchsetzung deutscher Interessen in der EU gegen teils massive Widerstände - hat in der Vergangenheit in diversen anderen EU-Ländern, nicht zuletzt in Italien, zum Erstarken EU-kritischer Kräfte unterschiedlichster Couleur geführt: zum Aufstieg der von führenden deutschen Wirtschaftskreisen jetzt scharf attackierten "Populisten".

