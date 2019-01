BERLIN (Eigener Bericht) - Der Inspekteur der Deutschen Marine dringt auf eine verstärkte Aufrüstung der Seestreitkräfte und fordert ein Ende der angeblichen Seeblindheit von Politik und Öffentlichkeit. "Jahrzehntelang" habe man Militäreinsätze vorrangig "aus der Landperspektive" betrachtet, erklärte Vizeadmiral Andreas Krause in der vergangenen Woche auf der "Historisch-Taktischen Tagung" ("HiTaTa"), der zentralen Jahresveranstaltung der Marine; dies solle sich nun ändern. Schließlich hätten die Seestreitkräfte zentrale Funktionen bei der "Landes- und Bündnisverteidigung", wie sie im Machtkampf gegen Russland zur Zeit ausgebaut wird. Krause wies darauf hin, dass die Deutsche Marine im Rahmen der NATO nicht nur für Einsätze in der Ostsee zuständig ist, sondern etwa auch für den Schutz von Truppentransporten aus Nordamerika über den Atlantik nach Europa, die von feindlichen Kriegsschiffen, U-Booten oder Kampfjets attackiert werden könnten. Krause klagt, die Marine verfüge "mit aktuell nur 46 Einheiten" über "die kleinste Flotte ihrer Geschichte", und kündigt umfassende PR-Maßnahmen an.

Langzeiteinsätze

Die Aufrüstung der Deutschen Marine auf 130 Prozent ihres heutigen Bestandes soll im Frühjahr - laut Marineinspekteur Krause im Mai - mit der Indienststellung der ersten Fregatte F125 beginnen. Der Bau von insgesamt vier F125 war im Jahr 2007 in Auftrag gegeben worden. Ihre Konzeption richtete sich dabei nach den Einsatzszenarien, die damals als die wahrscheinlichsten galten: der Kampf gegen Piraten; die Überwachung von Seegebieten, um unerwünschte Waffentransporte zu verhindern; die Unterstützung küstennaher Landeinsätze in fremden Staaten vom Meer aus. Da die deutschen Strategen Einsätze in fernen Gewässern zur Durchsetzung weltpolitischer Forderungen Berlins im Blick hatten, ist die F125 so konzipiert worden, dass sie bis zu zwei Jahre ohne eine wartungsbedingte Rückkehr nach Wilhelmshaven im Operationsgebiet verbleiben kann; um das zu ermöglichen, kann ihre Besatzung bruchlos in der Ferne ausgetauscht werden. Das Schiff hätte ursprünglich schon vor Jahren in Dienst gestellt werden sollen, was sich allerdings wegen diverser Pannen und Konstruktionsmängel regelmäßig verschob, während parallel die Kosten explodierten. Laut aktueller Planung soll die vierte und letzte F125 - alle vier Schiffe zusammen kosten nun 3,5 Milliarden Euro - bis Ende kommenden Jahres an die Marine übergeben werden.

Seegefechte

Wird die erste F125 im Mai tatsächlich in Dienst gestellt, dann geschähe dies fünf Jahre, nachdem die Eskalation des Machtkampfs gegen Russland laut Auffassung westlicher Militärstrategen eine andere Konzeption neuer Marineschiffe nahegelegt hätte: die Ausrichtung auf den Kampf nicht gegen Piraten und Waffenschmuggler, sondern gegen einen staatlichen Gegner, der über schlagkräftige Seestreitkräfte verfügt. Über die dazu erforderlichen Fähigkeiten im Seegefecht verfügt die F125 laut Auskunft von Experten eher nicht, weshalb ab 2014 die Planungen für das Mehrzweckkampfschiff MKS 180 beschleunigt wurden, das als für Seekriege zwischen Staaten deutlich besser geeignet gilt. Aktuell heißt es, das MKS 180 könne ab 2027 in Dienst gestellt werden; die Auftragsvergabe ist für dieses Jahr geplant. Die Kosten für vier Stück werden zur Zeit auf vier Milliarden Euro geschätzt; ein signifikanter Anstieg des Preises, wie er etwa bei der F125 eingetreten ist, muss nach den jüngsten Erfahrungen als wahrscheinlich gelten. Ebenfalls noch in diesem Jahr soll der Bau von fünf Korvetten beginnen, deren Übergabe für die Jahre von 2022 bis 2025 geplant ist. Die Korvetten - sie kosten insgesamt mindestens zwei Milliarden Euro - sind kleiner und wendiger als die Fregatten und für Einsätze in Küstengewässern und Binnenmeeren optimiert. In Frage kämen damit etwa Operationen in der Ostsee oder womöglich auch im Schwarzen Meer - etwa gegen Russland.

NATO-Hauptquartier

Als Kommandozentrum für künftige Interventionen der deutschen Kriegsmarine wird derzeit ein taktischer Führungsstab aufgebaut, der in der Lage sein soll, nationale wie auch multinationale Einsätze zu steuern. Er nimmt unter der Bezeichnung DEU MARFOR Mitte nächster Woche, am 24. Januar, offiziell den Dienst auf. Perspektivisch soll er von rund 100 Soldaten betrieben werden, darunter 25 Vertreter ausländischer Seestreitkräfte; das Gebäude, in dem er dauerhaft residieren wird, wird derzeit in Rostock errichtet, es soll im kommenden Jahr bezugsfertig sein. Vorgesehen ist, dass DEU MARFOR jederzeit zu einem rund 170 Personen starken multinationalen Hauptquartier aufwachsen kann, das - als Baltic Maritime Component Command (BMCC) - der NATO für die Führung von Schnellen Einsatzkräften zur Verfügung steht. DEU MARFOR bzw. BMCC wird dabei die Besonderheit haben, auf die Kriegsführung in Randmeeren wie der Ostsee spezialisiert zu sein.[1]

Einsatzgebiet Nordatlantik

Dabei steht, wie Marineinspekteur Krause vergangene Woche bekräftigt hat, für die deutsche Kriegsmarine "im geografischen Fokus der Aufgaben von Landes- und Bündnisverteidigung" nicht nur die Ostsee, sondern auch die Nordsee sowie der Nordatlantik. Die Marine müsse in der Lage sein, an der "Sicherung transatlantischer Verbindungslinien mitzuwirken" - denn "eine etwaige Verteidigung des Bündnisgebietes" beginne "bereits an der amerikanischen Ostküste, von der Verstärkungskräfte nach Europa geführt werden".[2] Regelmäßig praktiziert werden entsprechende Transporte schon heute, und zwar immer dann, wenn alle neun Monate diejenigen US-Einheiten ausgetauscht werden, die im Rahmen der Operation Atlantic Resolve in Ost- und Südosteuropa mit den Streitkräften der dortigen Staaten Kriegsübungen durchführen (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Die Manöver orientieren auf einen Waffengang gegen Russland. Der nächste Transportzyklus beginnt laut Berichten des US-Militärs Ende Januar, wenn eine Brigade mit 3.500 Soldaten, 85 Abrams-Kampfpanzern, 135 Bradley-Schützenpanzern sowie weiterem Kriegsgerät aus Fort Riley (Kansas) über den Atlantik nach Europa verlegt wird.[4] Derlei Transporte müssten im Ernstfall "gegen Angriffe aus der Luft, von Überwasserstreitkräften, von Ubooten und gegen Minen geschützt werden", erläutert der Marineinspekteur. Militärstrategen haben dabei besonders etwaige russische Angriffe auf die transatlantischen Versorgungslinien im Visier.

@ChiefDeuNavy

Um die Fokussierung von Politik und Öffentlichkeit auf die Landstreitkräfte zu durchbrechen, ihre "Seeblindheit" zu beenden und stärkeren Rückenwind für die Aufrüstung der Marine zu erhalten, fordert der Marineinspekteur zu konzentrierten PR-Anstrengungen auf. So sollten von nun an alle Marinekommandeure "einen engeren Kontakt mit regionalen Medien pflegen", um "die positiven Entwicklungen in der Marine stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen".[5] "Was sich für eine positive Darstellung in der regionalen Presse eignet, sollte genutzt werden", erklärt Krause - etwa "wenn Einheiten zu großen Übungsvorhaben auslaufen oder von diesen zurückkehren", wenn "Jubiläen" gefeiert oder "Tage der offenen Tür" durchgeführt würden, "wenn ein neues Gebäude übergeben wird". "Eine deutliche Erhöhung des Bekanntheitsgrads der Marine" verspricht sich Krause von einer Filmserie, die der Schauspieler Stephen Dürr derzeit unter dem Arbeitstitel "True North" produziert und die dem Marineinspekteur zufolge Ende 2019 ausgestrahlt werden soll - allerdings nicht im Fernsehen, "sondern bei einem Streamingdienst". Ergänzend kündigt Krause an, künftig auch via Twitter an die Öffentlichkeit zu treten. Er wird dann in den sozialen Medien unter "Chief DEU Navy" zu finden sein.

