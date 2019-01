BERLIN/IDLIB (Eigener Bericht) - Ein Al Qaida-Ableger hat faktisch die Kontrolle über die gesamte nordsyrische Region Idlib übernommen - dank auch deutschen Drucks auf die Regierung in Damaskus und deren russischen Verbündeten. Die Bundesrepublik und die anderen westlichen Mächte hatten im Spätsommer teils sogar mit Angriffen gedroht, um Syrien und Russland von der militärischen Niederwerfung der Jihadisten abzuhalten. Ziel war es, der syrischen Regierung die Kontrolle über ganz Syrien zu verweigern. Schon damals hatte in der Region Idlib Hayat Tahrir al Sham (HTS) dominiert, eine Jihadistenmiliz, die per Umbenennung aus dem Al Qaida-Ableger Jabhat al Nusra entstanden war. Beobachter warnten vor der Entstehung eines "Al Qaida-Emirats". Die Bundesregierung, die die brutale Kriegführung gegen den IS in Mossul und Raqqa stets gebilligt und unterstützt hat, gab vor, lediglich eine humanitäre Katastrophe verhindern zu wollen. Die Jihadisten, die damals öffentlich stets als ehrbare "Rebellen" verteidigt wurden, haben die Monate seither genutzt, um sich gesellschaftlich tiefer zu verankern.

Das nächste Jihadistenregime

Der Al Qaida-Ableger Hayat Tahrir al Sham (HTS) hat in den vergangenen Tagen faktisch das gesamte nicht von der Regierung kontrollierte Gebiet rings um das nordsyrische Idlib unter seine Herrschaft gebracht. War HTS schon zuvor die dominante Kraft in der Region gewesen, so hat die Jihadistenallianz jetzt mit einer militärischen Offensive gegen rivalisierende islamistische Milizen durchgesetzt, dass diese ihrerseits die sogenannte Errettungsregierung anerkennen. Bei dieser handelt es sich um eine von HTS gesteuerte Struktur. Sie verwaltet nun ein Territorium, das neben dem Gouvernement Idlib auch Teile der Gouvernements Aleppo, Hama und Latakia umfasst. In dem Gebiet leben derzeit rund drei Millionen Menschen, darunter rund 1,5 Millionen Flüchtlinge, die unter prekären Verhältnissen in Lagern hausen müssen. Die Anerkennung der "Errettungsregierung" durch die zum Teil von der Türkei unterstützten Islamistenmilizen ist am vergangenen Donnerstag in aller Form schriftlich vollzogen worden. Damit üben jetzt zum ersten Mal seit der militärischen Niederlage des IS Jihadisten Regierungsgewalt über ein arrondiertes Territorium in Syrien aus. Dabei handelt es sich um eine Fläche von mehr als der doppelten Größe des Saarlands.[1]

Mit Rückendeckung durch den Westen

HTS verdankt die Chance, mit Hilfe der "Errettungsregierung" die Region um Idlib vollständig kontrollieren zu können, nicht zuletzt den westlichen Mächten. Diese hatten im Spätsommer 2018, als HTS laut Angaben von Experten rund 60 Prozent des Territoriums kontrollierte, den damals bevorstehenden Versuch der syrischen Streitkräfte unterbunden, die Jihadisten mit russischer Hilfe militärisch niederzuwerfen. Unter anderem Berlin übte damals massiven Druck auf Moskau aus, den geplanten Angriff zu unterbinden.[2] Zur Begründung hieß es, es drohe eine humanitäre Katastrophe. Das traf auf den geplanten Angriff auf Idlib mutmaßlich ebenso zu wie auf den Krieg zur Rückeroberung von Mossul und Raqqa, an dem sich Berlin allerdings aktiv beteiligt hatte; die Bundeswehr hatte unter anderem wichtige Aufklärungsdaten beschafft. Während Berlin Druck ausübte, um die Niederwerfung der Jihadisten in Idlib zu verhindern, drohten die USA, Großbritannien und Frankreich gar mit Luftangriffen (german-foreign-policy.com berichtete [3]). Der erfolgreiche Versuch, die Region Idlib weiter der Kontrolle der Regierung in Damaskus zu entziehen, ist in der Öffentlichkeit stets damit begründet worden, man müsse dort ehrbare "Rebellen" vor dem Zugriff der Regierungstruppen schützen.

Eng in die Gesellschaft verwoben

Als Zusammenschluss von "Rebellen" dem Zugriff der syrischen Streitkräfte entzogen, hat HTS zum einen die "Errettungsregierung" ausgebaut. Diese hat nicht nur brutale Strafen eingeführt, etwa die Todesstrafe, aber auch das Abhacken von Händen und unter Umständen die Kreuzigung [4]; sie hat auch Zölle und Steuern eingezogen und dabei die Tatsache genutzt, dass Hilfslieferungen für die rund 1,5 Millionen Flüchtlinge über von ihr kontrollierte Straßen abgewickelt werden müssen. Die eingezogenen Mittel sind laut Berichten auch dem Al Qaida-Ableger HTS zugute gekommen.[5] HTS wiederum hat die Ruhepause seit September, die ihr die westlichen Mächte verschafft haben, systematisch genutzt, um sich noch deutlich tiefer in der Region zu verankern. So hat die Organisation begonnen, enge Beziehungen zu traditionell einflussreichen Familien in der äußerst konservativen Region zu knüpfen und zum Teil auch in sie einzuheiraten. Damit hat sie nicht nur ihren Zugriff auf für die Flüchtlinge vorgesehene Hilfsgelder weiter verstärkt, zu denen so manche alteingesessene Familie Zugang hat; sie ist jetzt auch, wie es in einem Bericht heißt, "eng in die lokale Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Nordsyriens verwoben".[6] Deshalb müsse man damit rechnen, dass der Al Qaida-Ableger nach einer etwaigen Rückeroberung Idlibs durch Syriens Armee "die Hauptkraft" bei einem etwaigen militant-salafistischen Aufstand gegen Damaskus sein werde.

Nützliche Jihadisten (I)

Die Rolle der westlichen Mächte bei der Etablierung von Jihadisten in der Region Idlib folgt alten Mustern, die sich aus geostrategischen Erwägungen ergeben. Frühestes Beispiel war die Unterstützung des Westens für die afghanischen Mujahedin in deren Krieg gegen die Regierung in Kabul, die ihrerseits von den sowjetischen Streitkräften verteidigt wurde. Den Krieg gewannen der Westen sowie die Mujahedin. Zu Letzteren zählte Osama bin Laden, der am Hindukusch aus den Reihen vor allem arabischer Afghanistan-Kämpfer schon bald Al Qaida gründete. Die Bundesrepublik trug damals ebenfalls dazu bei, den Mujahedin zum Sieg zu verhelfen (german-foreign-policy.com berichtete [7]). Ziel war es, die sowjetischen Streitkräfte durch einen erbitterten Abnutzungskrieg zu schwächen und Moskau damit letztlich in den Zusammenbruch zu treiben. Beiträge der Jihadisten waren willkommen und wurden unterstützt.

Nützliche Jihadisten (II)

Ähnlich sind die westlichen Mächte im Syrien-Krieg vorgegangen. Spätestens seit Anfang 2012 nahmen zunächst Al Qaida und dann der IS einen immer wichtigeren Stellenwert im Krieg gegen die Regierung von Bashar al Assad ein. Die Jihadisten wurden lange von engen Verbündeten des Westens gefördert, vor allem von Saudi-Arabien und von der Türkei.[8] Vorrangiges Ziel war es, die syrische Regierung zu stürzen, um den Einfluss Russlands sowie Irans im Nahen Osten zu schwächen. Washington, London, Berlin und Paris nahmen dabei erneut das absehbare Erstarken der Jihadisten in Kauf - bis hin zur Etablierung der jetzigen Al Qaida-Herrschaft in Idlib, vor der Experten schon im Jahr 2016 warnten (german-foreign-policy.com berichtete [9]).

