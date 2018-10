MÜNCHEN/KAIRO/RIAD/ANKARA (Eigener Bericht) - In Gesprächen in Ankara bemüht sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute um einen milliardenschweren Auftrag für den Siemens-Konzern. Ankara will ein modernes Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetz errichten, ist bereit, den Auftrag im Wert von 35 Milliarden Euro an ein Konsortium unter der Führung von Siemens zu vergeben, fordert dafür aber einen zinsgünstigen Kredit von Berlin. Siemens-Chef Joe Kaeser ist in den vergangenen Tagen scharf kritisiert worden, weil er die Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad trotz des Skandals um den Mord an dem saudischen Oppositionellen Jamal Khashoggi erst in letzter Minute abgesagt hat. Ursache war, dass auch in Riad ein neues Milliardengeschäft für Siemens winkt - ganz wie im Juni 2015 in Ägypten, als Kaeser am Rande des von heftigen Protesten begleiteten Berlin-Besuchs des ägyptischen Staatspräsidenten Abd al Fattah al Sisi den bis dahin größten Auftrag der Konzerngeschichte unterschrieb. Die Regierungen in Kairo, Riad und Ankara sind für ihre blutige Repression berüchtigt.

Geschäfte mit Kairo

Den Anfang in der Reihe weithin kritisierter Großgeschäfte, die Siemens zuletzt im Nahen und Mittleren Osten abschließen konnte, hat im Jahr 2015 ein Auftrag aus Ägypten gemacht. Es drehte sich darum, die marode Energieversorgung des Landes zu verbessern; dazu sollte der deutsche Konzern drei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke sowie Windanlagen errichten. Siemens-Chef Joe Kaeser unterschrieb den Vertrag dazu am 3. Juni 2015 in Berlin - in Anwesenheit des damaligen Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel sowie des ägyptischen Staatspräsidenten Abd al Fattah al Sisi. Al Sisis Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt wurde an jenem Tag von heftigen Protesten begleitet, die sich gegen die blutige Repression in Ägypten richteten (german-foreign-policy.com berichtete [1]). Bereits am 2. März 2017 konnte die erste Phase des Kraftwerksbaus eingeweiht werden; dazu traf neben Kaeser auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Ägypten ein. Siemens hat den Bau der Kraftwerke, die insgesamt 14,4 Gigawatt Strom erzeugen können, binnen nur 28 Monaten abgeschlossen und nutzt ihn seitdem als Vorzeigeprojekt bei Bemühungen um weitere Aufträge in anderen Ländern. Mit einem Volumen von rund acht Milliarden Euro handelte es sich damals um den größten Auftrag der Firmengeschichte.

"Von staatlichen Stellen beeinflusst"

Dass der Plan, den erfolgreich absolvierten Großauftrag in Ägypten als Referenz für weitere Geschäfte zu verwenden, tatsächlich aufgeht, zeigt ein aktueller Erfolg von Siemens im Irak. Dort hatte sich der Konzern um den Wiederaufbau der Stromversorgung beworben; der Auftrag umfasst die Instandsetzung und den Neubau von Kraftwerken sowie die Reparatur des völlig maroden Stromnetzes. Wie in Ägypten hat die Bundesregierung die Bewerbung des Konzerns politisch begleitet - ein vollkommen üblicher Vorgang: "Ein guter Teil der Infrastrukturaufträge für Siemens wird auch von staatlichen Stellen beeinflusst", bestätigte Siemens-Chef Kaeser einmal explizit.[2] Der Auftrag hat für Siemens erhebliche Bedeutung, weil die Gasturbinensparte des Unternehmens wegen der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien in die Krise geraten ist. Nach heftigen Auseinandersetzungen konnte der Konzern am Wochenende in Bagdad eine Absichtserklärung unterzeichnen, die ihm den Bau von Kraftwerken zur Erzeugung von bis zu elf Gigawatt Strom in Aussicht stellt.[3] Allerdings gilt der Auftrag, der sich womöglich auf bis zu 15 Milliarden US-Dollar belaufen könnte, als nicht zuverlässig gesichert: Der US-Rivale General Electric hat gleichfalls eine Absichtserklärung zur Instandsetzung der Stromversorgung unterzeichnen können. Ob Bagdad genügend Finanzmittel besitzt, um beide Konzerne zu beschäftigen, gilt als ungewiss.

Trotz Absage vor Ort

Umso größere Bedeutung misst Siemens seinen Geschäften mit Saudi-Arabien bei. Bereits im vergangenen Jahr bestätigte der Konzern, Gasturbinen im Wert von 400 Millionen US-Dollar für das Königreich zu liefern. Produziert würden sie, hieß es, im Siemens Dammam Energy Hub im Osten des Landes, der ersten Gasturbinenfabrik in Saudi-Arabien und zugleich der größten in Mittelost.[4] Aktuell hofft der Konzern sogar auf noch deutlich umfangreichere Aufträge in dem Land. So hat Siemens-Chef Kaeser erst in letzter Sekunde seine Teilnahme an der Future Investment Initiative (FII) abgesagt, einer Investorentagung, die am gestrigen Donnerstag in Riad zu Ende ging. Die FII, zuweilen als "Davos in der Wüste" bezeichnet, ist als hochrangig besetztes Wirtschaftsforum geplant gewesen, fand nun allerdings nur in deutlich abgespeckter Form statt, weil zahlreiche prominente Manager und Poliker ihre Teilnahme wegen des Mordes an dem saudischen Oppositionellen Jamal Khashoggi kurzfristig abgesagt hatten. Siemens hatte auf Milliardengeschäfte gehofft; ob Berichte, in denen von einem Volumen von 20 Milliarden US-Dollar die Rede war [5], in dieser Höhe zutreffen, ist allerdings nicht klar. Nach Kaesers Absage heißt es, die Unterzeichnung entsprechender Verträge sei nur aufgeschoben worden. In der Tat ist Siemens in Riad bestens vernetzt: Kaeser habe es sich leisten können, der Investorenkonferenz fernzubleiben, da "sein Vorvorgänger", Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld, "sowieso vor Ort" sei, hieß es in Kommentaren.[6] Kleinfeld ist persönlicher Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman, dem starken Mann in Riad, der im Verdacht steht, den Mord an Khashoggi in Auftrag gegeben zu haben.

Die Metro in Riad

In Saudi-Arabien ist Siemens auch anderweitig mit lukrativen Vorhaben präsent. Zu diesen gehört unter anderem die Beteiligung am Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina ("Al Haramain"), die die Fahrtzeit zwischen den beiden heiligen Stätten des Islam auf nur noch zwei Stunden verkürzt. Der reguläre Zugverkehr auf der Strecke ist vor zwei Wochen aufgenommen worden. Beteiligt war nicht zuletzt auch DB International, eine Konzerntochter der Deutschen Bahn AG, die mit der Planprüfung, mit der Bauüberwachung sowie mit der Kontrolle der Fahrzeugproduktion beauftragt worden war.[7] Ungleich lukrativer ist für Siemens jedoch der Auftrag zur Beteiligung am Bau der Metro in der saudischen Hauptstadt Riad gewesen, den der Münchner Konzern im Herbst 2013 erhielt. Es gehe um ein Volumen von ungefähr 1,5 Milliarden Euro, hieß es damals.[8]

Ein Hochgeschwindigkeitsnetz für Ankara

Aktuell bemüht sich Siemens um den Auftrag zum Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes in der Türkei. Bereits im September hieß es in Berichten, es gehe um die Elektrifizierung bestehender und den Bau neuer Strecken sowie um die Installation moderner Signaltechnik; Ankara wolle dafür bis zu 35 Milliarden Euro aufwenden und sei bereit, den entsprechenden Auftrag einem Konsortium unter Führung von Siemens zu erteilen. Gleichsam als Vorleistung habe die türkische Staatsbahn im April zehn Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Velaro bei Siemens bestellt - für einen Kaufpreis von 340 Millionen Euro.[9] Seit Juni werde verhandelt; Ankara verlange als Gegenleistung von Berlin die Gewährung von Hermes-Bürgschaften sowie, da diese wohl kaum ausreichten, einen ergänzenden zinsgünstigen Kredit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier treibt die Gespräche am heutigen Freitag in Ankara voran. Siemens-Chef Kaeser, der ihn ursprünglich begleiten wollte, musste die Reise kurzfristig absagen; die Verhandlungen finden aber dennoch statt. Sie sind das Ergebnis einer Wiederannäherung zwischen Ankara und Berlin, die vor allem auf geostrategischen Interessen der Bundesrepublik beruht. Die anhaltende harte Repression gegen Oppositionelle in der Türkei steht einer engeren Kooperation aus Sicht der Bundesregierung wie des Siemens-Konzerns nicht im Wege (german-foreign-policy.com berichtete [10]).

[1] S. dazu Sisi in Berlin (I) und Sisi in Berlin (II).

[2] Sven Afhüppe, Axel Höpner: Strom für ein ganzes Land - Siemens hofft auf historischen Auftrag im Irak. handelsblatt.com 23.09.2018.

[3] GE and Siemens sign agreements for Iraq power deals. ft.com 21.10.2018.

[4] Siemens to supply five large gas turbines to Saudi Arabia. siemens.com 23.02.2017.

[5] Dinesh Nair, Archana Narayanan, Oliver Sachgau: Siemens Is Delaying Signing $20 Billion Saudi Power Deal. bloomberg.com 23.10.2018.

[6] Holger Steltzner: Politischer Geisterfahrer. Frankfurter Allgemeine Zeitung 23.10.2018. S. auch Mord im Konsulat.

[7] "Al-Haramain" nimmt Betrieb auf. n-tv.de 11.10.2018.

[8] Siemens constructing driverless subway system in Riyadh. siemens.com 10.10.2013.

[9] Türkei will wohl mit deutscher Hilfe Bahn-Hochgeschwindigkeitsnetz bauen. handelsblatt.com 08.09.2018.

[10] S. dazu Brücke und Bollwerk und Auf Staatsbesuch in Berlin.