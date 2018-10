ROM/BERLIN (Eigener Bericht) - Vor der heute erwarteten Entscheidung der EU-Kommission über Italiens Staatshaushalt erhöhen deutsche Politiker und Medien den Druck auf Rom. Die italienische Regierung werde ihren Etatentwurf "korrigieren" müssen, hatte der deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger mit Blick auf das italienische Defizit bereits vergangene Woche erklärt. In Medienberichten ist von einer "schwarzen Woche" für Rom die Rede; negative Berichterstattung ist - wie auch die Herabstufung der italienischen Kreditwürdigkeit durch Ratingagenturen - geeignet, zur Destabilisierung der Finanz- und Anleihemärkte Italiens beizutragen. Die Abwärtsspirale, die sich inzwischen in dem Land abzeichnet, droht auch die Bankenkrise neu eskalieren zu lassen. Während Berlin von der EU ein scharfes Vorgehen gegen Defizite verlangt, hat der ehemalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble vor Jahren verhindert, dass die EU-Kommission gegen exzessive Überschüsse vorgehen kann, die sie gleichermaßen für stabilitätsgefährdend hält. Solche Überschüsse erzielt Deutschland seit Jahren.

Die Aufgabe der EU

Deutsche Spitzenpolitiker haben begonnen, den haushaltspolitischen Streit mit Italien zu eskalieren. Der deutsche EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger kündigte am 17. Oktober an, der italienische Etat werde nicht die Zustimmung der EU-Kommission finden. Er gehe davon aus, dass "es aufgrund der Zahlen wahrscheinlich ist, dass wir Italien auffordern müssen, den Haushaltsentwurf zu korrigieren", drohte Oettinger via Twitter.[1] Damit steht Rom aufgrund des angepeilten Defizits von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eine massive Auseinandersetzung mit Brüssel sowie eine Verschärfung der finanz- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen bevor. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte kürzlich abermals betont, Berlin werde sich offiziell bei den anstehenden Auseinandersetzungen zurückhalten; demnach sollen die EU-Institutionen Italien zur Einhaltung der maßgeblich von Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble während der Eurokrise durchgesetzten Auflagen des EU-Stabilitätspaktes zwingen. Laut Merkel sei die EU-Kommission jetzt die Institution, "mit der Italien sprechen und den Dialog führen muss".[2]

"Kurz vor Ramschstatus"

Zugleich haben deutsche Medien und Politiker ihre Kampagne gegen Italien intensiviert. Negative Berichterstattung ist geeignet, zur Destabilisierung der italienischen Finanz- und Anleihemärkte beizutragen und damit die Finanzierungskosten Roms zu erhöhen. Das hochverschuldete und stagnationsgeplagte Mittelmeerland soll mittels steigender Zinslast und fallender Börsenkurse zur Rückkehr zur Berliner Austeritätspolitik genötigt werden. Italien erlebe eine "schwarze Woche", hieß es etwa auf dem meistgelesenen deutschen Nachrichtenportal.[3] Anleger zögen bereits Kapital aus der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ab. Da Brüssel der italienischen Regierung nur eine maximale Neuverschuldung von 1,5 Prozent zugestehen wolle, mit der sich Rom nicht abfinden könne, werde die EU "möglicherweise erstmals einen nationalen Haushalt ablehnen und Strafmaßnahmen einleiten". Italien befinde sich "kurz vor Ramschstatus", titelten Wirtschaftsblätter in Reaktion auf eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes durch die Ratingagentur Moody's.[4] Diese habe am 20. Oktober "Konsequenzen aus der Haushaltspolitik der italienischen Regierung gezogen" und die langfristigen Verbindlichkeiten Roms auf die Note "Baa3" abgestuft. Der italienische Haushalt stelle einen "noch nie dagewesenen Verstoß" gegen die EU-Regeln dar [5]; das Mittelmeerland biete "endgültig Anlass zur Unruhe", hieß es in Kommentaren deutscher Leitmedien [6].

Die Rückkehr der Bankenkrise

Die steigenden Finanzierungskosten des italienischen Staates, die mit der politischen Konfrontation mit der deutschen Austeritätspolitik einhergehen, kosten Rom Berichten zufolge inzwischen "zusätzliche Milliarden".[7] Der italienische Finanzminster muss demnach "über 3 Prozent höhere Zinsen" offerieren als sein deutscher Amtskollege. Dabei müsse Italien jährlich rund 400 Milliarden Euro umschulden. Die Erhöhung der Refinanzierungskosten, die die italienische Schuldenlast von rund 131 Prozent des BIP verursacht, geht einher mit zusätzlichem Druck auf den labilen italienischen Finanzsektor, der ebenfalls unter einer enormen Schuldenlast und weiterhin unter faulen Krediten leidet. Allein 2016 waren Italiens Banken mit sicheren Kreditausfällen in Höhe von 201 Milliarden Euro konfrontiert - bei, wie es heißt, "Gesamtausleihungen von 1400 Milliarden Euro".[8] Diese Summe konnte bis August 2018 durch Kapitalerhöhungen zwar auf 126 Milliarden Euro verringert werden; unter Berücksichtigung der Rückstellungen der Banken bestehen aber immer noch potenzielle Verluste von rund 40,5 Milliarden. Zudem haben Italiens Banken verstärkt italienische Staatspapiere erworben, die nun angesichts der Auseinandersetzungen mit Brüssel an Wert verlieren. 2007 hielten Italiens Finanzhäuser Staatstitel im Umfang von 264 Milliarden Euro; im August 2018 waren es schon 372 Milliarden. Forderungen der Regierung in Rom, die von der Finanzbranche rund 1,2 Milliarden Euro verlange, träfen eine labile Branche, heißt es. Habe es zunächst so ausgesehen, als ob der Bankensektor die "gröbsten Probleme überwunden" habe, so stehe er "nun vor der Gefahr, dass die steigenden Risikozuschläge für Italiens Staatstitel schon bald wieder neue Kapitalerhöhungen erfordern könnten".

Der Überschussweltmeister

Den eskalierenden Auseinandersetzungen um das italienische Haushaltsdefizit, die nicht zuletzt auch den Euroraum unter Druck setzen [9], ging die Veröffentlichung einer Prognose für den deutschen Leistungsbilanzüberschuss im Jahr 2018 voran. Dieser liegt demnach abermals auf Rekordkurs.[10] Laut dem Münchener Ifo-Institut wird der Leistungsbilanzüberschuss der Bundesrepublik sich in diesem Jahr auf insgesamt 299 Milliarden US-Dollar summieren; mit einem Überschuss in Höhe von rund 7,8 Prozent des BIP - in etwa so viel wie 2017 (7,9 Prozent) - hielte Deutschland zum dritten Mal in Folge den globalen Spitzenplatz. China, das eine Zeitlang die höchsten Überschüsse verzeichnete, hat eine Kurskorrektur eingeleitet und wird 2018 voraussichtlich nicht mehr zu den drei Ländern mit dem höchsten Plus weltweit zählen. Hohe Leistungsbilanzüberschüsse gelten als problematisch, weil den Überschussländern notwendig Defizitländer gegenüberstehen, die sich verschulden müssen. Die deutsche Exportfixierung kommt somit einem Schuldenexport gleich.

Ungleiche Regeln

Kritik an den hohen Exportüberschüssen im Rahmen der deutschen Beggar-thy-Neighbour-Politik wird dabei nicht nur vom IWF und von den Vereinigten Staaten geübt, die zuletzt ein Defizit von rund 50 Milliarden Euro gegenüber der Bundesrepublik verzeichneten, sondern auch von der EU-Kommission. Diese stuft Überschüsse, die sechs Prozent des BIP übersteigen, als stabilitätsgefährdend ein, hat allerdings die Bundesrepublik, die diesen Prozentsatz seit vielen Jahren übersteigt, noch nie zur Rechenschaft gezogen: Die Regeln des auf dem Höhepunkt der Eurokrise reformulierten europäischen Stabilitätspaktes legen fest, dass nur Länder mit Defiziten Sanktionen zu befürchten haben, während Überschussländer von Brüssel nur unverbindlich "gemahnt" werden können. Diese ungleiche Regelung geht maßgeblich auf den ehemaligen deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble zurück; der Vorgang wirft ein bezeichnendes Licht auf die Neuverteilung der Machtmittel in der Eurozone im Verlauf der Eurokrise.

Selbstgefertigte "Sachzwänge"

Denn ursprünglich wollte die EU-Kommission die Ungleichgewichte in der Eurozone sowohl auf der Defizit- wie auch auf der Überschussseite bekämpfen. Deutschland solle "seinen Wohlstand nicht mit dem Export von Waren erwirtschaften, für den andere Länder sich verschulden müssen", lautete die Zielsetzung. Im November 2011 hieß es in einem Bericht, Schäuble kämpfe seit Monaten gegen das Vorhaben der EU-Kommission, Länder mit hohen Überschüssen ebenfalls mit Sanktionen belegen zu können.[11] Die Beharrlichkeit des Finanzministars sei von Erfolg gekrönt gewesen: "Schäuble ... bekam seinen Willen". In einer Erklärung vom 6. November beugte sich die Kommission und gestand Berlin zu, dass, "anders als Defizite", "große und anhaltende Überschüsse nicht zu Sanktionen führen". Heute kann Berlin die von ihm selbst im Krisenverlauf geformten EU-Normen als vermeintlich objektive Sachzwänge für sich arbeiten lassen. Das Brüsseler Regelwerk fungiert so als Transmissionsriemen der deutschen Dominanz in der Eurozone.

