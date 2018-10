BERLIN/RIAD (Eigener Bericht) - Trotz des mutmaßlichen Mordes an dem saudischen Oppositionellen Jamal Khashoggi wollen sich deutsche Unternehmen kommende Woche auf einer Konferenz in Riad um lukrative Aufträge in Saudi-Arabien bemühen. Während prominente US-Konzerne sich zurückziehen, will nicht zuletzt Siemens an der Veranstaltung teilnehmen. Siemens-Chef Joe Kaeser gehört dem Beratungsgremium der Konferenz an; Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld berät Kronprinz Mohammed bin Salman al Saud - den eigentlichen Machthaber in Riad. Deutsche Firmen beliefern die saudischen Repressionsbehörden darüber hinaus schon seit Jahren mit modernster Spionagetechnologie, darunter Geräte zur flächendeckenden Überwachung des Mobilfunks und Software, mit der die elektronische Kommunikation von Oppositionellen ausgekundschaftet wird. Aktuellen Berichten zufolge ist jüngst ein saudischer Regimegegner in Kanada von mutmaßlich saudischen Stellen abgehört worden, der in engem Kontakt zu Khashoggi stand. Beide planten Aktionen gegen eine saudische PR-Kampagne in den sozialen Medien, bis Khashoggi verschwand.

Siemens: "Strategic Partner"

Deutsche Unternehmen wollen trotz des mutmaßlichen Mordes an dem saudischen Oppositionellen Jamal Khashoggi an der Konferenz Future Investment Initiative teilnehmen, die in der kommenden Woche (23. bis 25. Oktober) in Riad abgehalten wird. Die Konferenz ist Teil der Bemühungen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman al Saud, die saudische Wirtschaft umfassend zu modernisieren, um das Land aus seiner extremen Abhängigkeit von der Erdölförderung zu lösen. Mohammed bin Salman wird dabei seit Juli von Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld beraten. Für die Future Investment Initiative hat Riad ein Beratungsgremium ("Advisory Board") gegründet, dem unter anderem der heutige Siemens-Chef Joe Kaeser angehört. Siemens ist eines der vier nicht-saudischen Unternehmen, die als "Strategic Partners" der Konferenz fungieren; zu deren "Summit Partners" gehört die Unternehmensberatung Roland Berger. Die Veranstaltung ist groß angelegt; im vergangenen Jahr nahmen an der Vorläuferkonferenz 3.800 Personen aus mehr als 90 Ländern teil.

"Auf Riad zugehen"

Die Teilnahme an der Konferenz ist unter Spitzenmanagern wegen des mutmaßlichen Mordes an Khashoggi hoch umstritten. Abgesagt haben mittlerweile neben Repräsentanten der New York Times, der Los Angeles Times sowie des Londoner Economist auch Weltbankpräsident Jim Yong Kim und die Chefs von neun Groß- und Finanzkonzernen, darunter JPMorgan Chase, Blackstone, Blackrock, Ford und MasterCard; MasterCard fungiert - wie Siemens - als "Strategic Partner" der Future Investment Initiative. Deutsche Unternehmen hingegen, darunter laut Berichten mehrere Dax-Konzerne und größere Mittelständler, halten bislang an der Teilnahme fest. Die deutsche Wirtschaft setze darauf, erklärt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, "durch die Beziehungen und die Kommunikation mit Saudi-Arabien einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich Saudi-Arabien weiter hin zu einer offeneren Gesellschaft entwickelt". Aus der Bundesregierung seien deutsche Firmen zuletzt "eher ermuntert" worden, "mehr auf saudische Partner zuzugehen".[1] Tatsächlich hofft die deutsche Wirtschaft auf ansehnliche Geschäfte beim Aufbau einer modernen saudischen Industrie. Siemens etwa könne "am Umbau der Energieversorgung" mitwirken und mit einem Beitrag zur "digitalen Vernetzung" viel Geld verdienen, heißt es.[2] Der Aufbau der saudischen Rüstungsindustrie wird von einem Ex-Rheinmetall-Manager organisiert (german-foreign-policy.com berichtete [3]).

Regimegegner ausspioniert

Während türkische Stellen am gestrigen Montag kriminaltechnische Untersuchungen in Saudi-Arabiens Konsulat in Istanbul starteten, aus dem Khashoggi am 2. Oktober nicht zurückkehrte, nehmen Recherchen aus Kanada jetzt die Beihilfe ins Visier, die westliche Unternehmen und Regierungen bei der saudischen Repression gegen Oppositionelle leisteten - und mutmaßlich bis heute leisten. Bereits am 1. Oktober wurde bekannt, dass das Mobiltelefon des im Exil in Kanada lebenden saudischen Regimegegners Omar Abdulaziz systematisch abgehört wurde - mit Hilfe der Spyware Pegasus, die von der NSO Group aus Israel vertrieben wird. Experten an der Universität Toronto gehen davon aus, dass saudische Stellen den Lauschangriff durchführten.[4] Abdulaziz stand mit Khashoggi in engem Kontakt; zu ihren gemeinsamen Vorhaben gehörte eine Kampagne, die der über die sozialen Medien verbreiteten saudischen Regierungspropaganda entgegentreten sollte. Khashoggi habe ihm zugesagt, das Vorhaben zu finanzieren, berichtet Abdulaziz, der davon ausgeht, dass die abgehörten Telefongespräche Riads Wunsch, Khashoggi kaltzustellen, verstärkt haben.[5] Abdulaziz berichtet zudem, Verwandte und Freunde in Saudi-Arabien, mit denen er regelmäßig telefoniert habe, seien inzwischen festgenommen worden. Er führt dies darauf zurück, dass Riad dank westlicher Spyware über seine Aktivitäten auf dem Laufenden ist.

Flächendeckende Überwachung

Die Experten von der Universität Toronto gehen davon aus, dass zumindest eine saudische Behörde auch deutsche Spysoftware nutzt - nämlich das Programm FinFisher, das von der in München und Salisbury ansässigen Gamma Group vertrieben wird.[6] Das Programm wurde schon vor Jahren verwendet, um Oppositionelle in Bahrain umfassend auszuspionieren.[7] Fest steht, dass deutsche Firmen saudischen Stellen schon lange im großen Stil Repressionstechnologie liefern. So genehmigte Berlin allein 2007 die Ausfuhr von Produkten zur Telekommunikationsüberwachung im Wert von mehr als 18 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Damals berichtete das Außenwirtschaftszentrum Bayern, das von den Industrie- und Handelskammern (IHK) und den Handwerkskammern des Bundeslandes getragen wird, es fördere die Expansion von "Sicherheits"-Unternehmen nach Saudi-Arabien. Bei der Außenwirtschaftsagentur Germany Trade & Invest (gtai) hieß es, "der Golfraum" könne wegen fehlender rechtlicher Beschränkungen "als Paradies für staatliche Voyeure bezeichnet werden"; es gehe den Regierungen auf der Arabischen Halbinsel vor allem darum, "die eigene Bevölkerung aus politischen Gründen im Auge zu behalten".[8] Zu den deutschen Unternehmen, die davon profitierten, gehörte laut Berichten etwa die Münchener Firma Rohde & Schwarz. Geliefert worden seien beispielsweise "IMSI-Catcher zur flächendeckenden Überwachung des Mobilfunks", hieß es, darüber hinaus aber auch "Systemlösungen und Software zur Erfassung und Auswertung von E-Mails, Internettelefonie und Kommunikationsplattformen wie Twitter, WhatsApp und Facebook".[9]

Mit deutscher Hilfe

Saudische Repressionsbehörden werden dabei nicht nur von deutschen Firmen mit modernster Spionagetechnologie beliefert, sondern auch von deutschen Polizisten trainiert. Dies gilt nicht nur für die Ausbildung saudischer Grenzbeamter durch die Bundespolizei, die bis heute stattfindet und auch in Zukunft durchgeführt werden soll; Berichten zufolge nahmen daran auch saudische Geheimdienstoffiziere teil, und es wurde unter anderem der "Umgang mit sogenannten Großlagen wie Demonstrationen" geübt.[10] Darüber hinaus ist vor allem das Bundeskriminalamt (BKA) seit Jahren mit Trainingsmaßnahmen in Saudi-Arabien präsent. So wurden bereits im Jahr 2009 Mitarbeiter des saudischen Innenministeriums und des Geheimdienstes GID (General Intelligence Directorate) von BKA-Mitarbeitern zum Thema "Internetkriminalität im Terrorismus-Bereich" geschult. Lehrgänge für den GID hat das BKA unter anderem auch im Juni 2013 und im Mai 2015 durchgeführt; daneben kam es mehrmals in Riad und in Wiesbaden zu einem fachlichen "Informationsaustausch". Gegenstand des einwöchigen Lehrgangs von Ende Mai bis Anfang Juni 2015 in Riad war "Terrorismusbekämpfung".[11] Der Begriff "Terrorismus" wird von Riad sehr weit gefasst und bezieht unter anderem den Kampf gegen die Muslimbruderschaft, der Jamal Khashoggi nahestand, mit ein.

