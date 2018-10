BERLIN/RIAD (Eigener Bericht) - Parallel zur Bereinigung diplomatischer Streitigkeiten mit Saudi-Arabien genehmigt die Bundesregierung neue Rüstungsexporte in das Land. Während Außenminister Heiko Maas vergangene Woche mit einer Entschuldigung für kritische Äußerungen seines Amtsvorgängers Sigmar Gabriel den Weg für die Rückkehr des saudischen Botschafters in die Bundesrepublik bereitete, hat Berlin die Ausfuhr von Artillerieortungsradarsystemen nach Riad genehmigt. Parallel treibt ein Ex-Rheinmetall-Manager den Aufbau der saudischen Rüstungsindustrie voran. Der von ihm geführte Konzern SAMI (Saudi Arabian Military Industries) soll - basierend darauf, dass Riad über den drittgrößten Militäretat der Welt verfügt - zu einem der 25 größten Rüstungskonzerne weltweit aufsteigen. SAMI strebt dazu unter anderem ein Joint Venture mit der südafrikanischen Rüstungsfirma Denel an, die ihrerseits eng mit Rheinmetall kooperiert. Rheinmetall Denel Munition will Berichten zufolge große Mengen an Munition an die Vereinigten Arabischen Emirate liefern; diese kann im Krieg im Jemen verschossen werden.

Streit mit Riad

Der Streit zwischen Berlin und Riad, das eigentlich ein enger Verbündeter der Bundesrepublik auf der Arabischen Halbinsel ist, hatte sich Ende vergangenen Jahres zugespitzt. Hintergrund war letztlich, dass die Bundesregierung auf eine Art prekären Gleichgewichts zwischen Saudi-Arabien und Iran zielt [1], während die saudische Regierung, gestützt auf die Trump-Administration, den Machtkampf gegen Iran umfassend zuspitzt - nicht nur durch politischen Druck, sondern auch im Jemen-Krieg und im Libanon, dessen Ministerpräsidenten sie im Herbst 2017 fast zwei Wochen lang in Riad festhielt, um ihn wegen seines angeblich nicht ausreichend energischen Einschreitens gegen die mit Iran kooperierende Hizbollah zum Rücktritt zu drängen [2]. Letzteres veranlasste den damaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel zu scharfer öffentlicher Kritik. Die saudische Regierung reagierte darauf mit dem Abzug ihres Botschafters aus Berlin - und mit der Weigerung, deutsche Unternehmen bei der Vergabe lukrativer Aufträge zu berücksichtigen. Vor allem Letzteres hat dazu geführt, dass die Bundesregierung sich um eine Beilegung des Streits bemühte; Kanzlerin Angela Merkel telefonierte dazu etwa am 20. Mai mit Kronprinz Mohammed bin Salman, während der Außenminister und einer seiner Staatssekretäre am Rande internationaler Treffen Gespräche führten. Im August zeichnete sich mit der Vergabe eines Modernisierungsauftrags für eine Gasanlage von Saudi Aramco an Bilfinger Middle East ab, dass eine Lösung des Streits inzwischen in Reichweite war.

"Neue strategische Bande"

Am Rande der UN-Generalversammlung ist es in der vergangenen Woche dann schließlich zu der erwarteten Bereinigung des Streits zwischen Berlin und Riad gekommen. "Wir sind Zeuge von schweren Missverständnissen in unseren Beziehungen gewesen", erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas anlässlich eines Treffens mit seinem saudischen Amtskollegen Adel bin Ahmed al Jubeir; die deutsche Seite "bedauert das zutiefst".[3] Al Jubeir lobte im Gegenzug ausdrücklich die "historisch wichtige Verbindung" zwischen beiden Ländern und teilte mit, man wolle jetzt "neue strategische Bande" knüpfen. Deutsche Konzerne hoffen, nun wieder regelmäßig Aufträge in Saudi-Arabien zu erhalten; Botschafter Khalid bin Bandar bin Sultan al Saud soll seinen Arbeitsplatz in der deutschen Hauptstadt wieder einnehmen. Khalid bin Bandar ist Sohn von Prinz Bandar bin Sultan al Saud, einem einstigen saudischen Botschafter in Washington (1983 bis 2005), dem Khalid damals zuarbeitete. Prinz Bandar bin Sultan, der enge Beziehungen zum früheren US-Präsidenten George H.W. Bush unterhielt, wird von US-Stellen verdächtigt, indirekt Kontakt zu mindestens einem Al Qaida-Mitglied unterhalten zu haben. Zudem soll er Zahlungen an einen saudischen Bürger vorgenommen haben, der in Verbindung zu einigen 9/11-Attentätern stand.[4]

Waffen für Saudi-Arabien

Die Bereinigung des Streits mit Saudi-Arabien geht mit einem Anstieg der Rüstungsexporte in das Land einher. Zwar hat die Regierungskoalition in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, keine Waffen an Staaten mehr liefern zu wollen, die - wie Saudi-Arabien - im Jemen Krieg führen. Doch hieß es zugleich stets, bereits vereinbarte Rüstungslieferungen würden weitergeführt. So hat die Peene-Werft in Wolgast, die zur Lürssen-Gruppe aus Bremen gehört, Anfang Juli zum wiederholten Male zwei Patrouillenboote auf den Weg nach Saudi-Arabien gebracht, obwohl der Verdacht nicht ausgeräumt ist, dass die Schiffe zur Durchsetzung der saudischen Seeblockade gegen den Jemen verwendet werden können.[5] Darüber hinaus hat der Bundessicherheitsrat jetzt, wie aus einem Schreiben von Wirtschaftsminister Peter Altmaier vom 19. September an den Wirtschaftsausschuss des Bundestages hervorgeht, die Lieferung weiterer Waffensysteme genehmigt. So wird Saudi-Arabien vier Artillerieortungsradare des Typs COBRA erhalten.[6] Diese ermöglichen es, wie es bei der Bundeswehr heißt, "in zwei Minuten bis zu 40 gegnerische Artilleriefeuerstellungen in bis zu 40 Kilometern Entfernung aufzuklären" [7]; anschließend können sie bekämpft werden. Laut dem Schreiben werden auch weitere Staaten, die am Jemen-Krieg teilnehmen, mit Kriegsgerät beliefert. So erhalten die Vereinigten Arabischen Emirate, die maßgeblich die militärischen Angriffe auf Al Hudaydah betreiben [8], Gefechts- und Zielsuchköpfe für Flugabwehrsysteme aus deutscher Produktion.

Riads Rüstungsriese

Parallel zu seinen Rüstungseinfuhren treibt Riad energisch den Aufbau eigener Waffenschmieden voran - mit Hilfe des ehemaligen Rheinmetall-Managers Andreas Schwer. Schwer leitet den im Mai 2017 gegründeten saudischen Rüstungskonzern SAMI (Saudi Arabian Military Industries), der so rasch wie möglich zu einem der 25 größten Rüstungskonzerne der Welt aufsteigen soll. Die Chance dazu bestehe, weil Saudi-Arabien den drittgrößten Militäretat weltweit aufgelegt habe - mit einem Volumen von rund 70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 - und nicht nur im eigenen Land, sondern auch in anderen Staaten der arabisch-islamischen Welt über Absatzmöglichkeiten verfüge, heißt es in Riad. Unter der Leitung von Schwer hat SAMI bereits Joint Ventures mit dem US-Konzern Boeing sowie dem spanischen Marinekonzern Navantia geschlossen; gemeinsam mit Navantia will SAMI fünf Korvetten des Typs Avante 2200 bauen. Zur Herstellung unter anderem von Munition, Lenkwaffen und Artilleriesystemen bemüht sich SAMI um Joint Ventures mit Rüstungsfirmen aus Südafrika, insbesondere mit der staatseigenen Denel. Denel produziert Munition unter anderem in einem Joint Venture, an dem Rheinmetall die Mehrheit hält (Rheinmetall Denel Munition, RDM). RDM hat Saudi-Arabien bereits eine Munitionsfabrik verkauft (german-foreign-policy.com berichtete [9]). Laut Berichten bereitet das Unternehmen den Export von "zehntausenden Mörser- und Artilleriegeschossen" sowie von "mehr als 12.000 Bomben" an die Vereinigten Arabischen Emirate vor.[10] Trifft dies zu, dann wickelt Rheinmetall weiterhin diejenigen Rüstungsexporte an im Jemen kriegführende Staaten, die es von seinen deutschen Standorten aus mit Rücksicht auf das heimische Publikum nicht durchführen kann, über ausländische Standorte ab.

Mit Hilfe Berlins

Während die Bundesrepublik Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate weiter aufrüstet, nimmt die Situation im Jemen, die von den Vereinten Nationen seit geraumer Zeit als schlimmste humanitäre Katastrophe der Gegenwart eingestuft wird, immer dramatischere Züge an. Laut einem Bericht des International Rescue Committee, das von dem ehemaligen britischen Außenminister David Miliband geleitet wird und nicht antiwestlicher Stimmungsmache bezichtigt werden kann, ist die Zahl der Menschen, die bei Luftangriffen der von Riad geführten Kriegskoalition im Jemen ums Leben gekommen sind, im Zusammenhang mit der Schlacht um Al Hudaydah rapide gestiegen. Wie die Organisation schreibt, hat die Koalition seit März 2015 rund 18.000 Luftangriffe geflogen - einen Angriff alle 99 Minuten. Ein Drittel davon habe zivile Ziele getroffen, heißt es. Allein in neun Tagen im August seien fast 500 Menschen zu Tode gekommen.[11] Laut Angaben der UNO wurden im Jemen-Krieg inzwischen rund 16.700 Zivilisten getötet - die meisten von ihnen durch Luftangriffe der saudisch-emiratischen Koalition.[12] Die britische Hilfsorganisation Save the Children schätzt die Anzahl jemenitischer Kinder unter fünf Jahren, die bis Jahresende wegen einer lebensbedrohlichen Unterernährung eigentlich medizinisch behandelt werden müssten, auf mehr als 394.000. Da wegen der saudischen Seeblockade angemessene Hilfslieferungen unmöglich seien, müsse man damit rechnen, dass in den nächsten drei Monaten rund 36.200 Kinder verhungerten.[13] Der Außenminister des Landes, das dies maßgeblich verantwortet, hat Berlin vergangene Woche "neue strategische Bande" zugesagt.

